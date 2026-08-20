Trotz Wohngeldbescheid: Frau muss auf Zahlung warten

Selbst wenn die Wohngeldstelle den Anspruch bereits verbindlich bewilligt hat und die Zahlung fällig ist, können Betroffene die sofortige Auszahlung nicht ohne Weiteres per Eilantrag erzwingen. Eine finanzielle Notlage allein reicht dafür nicht. Das hat das Verwaltungsgericht Bremen entschieden (Beschluss vom 27. Mai 2026, Az. 3 V 1568/26).

Entscheidend ist vor allem, ob wegen der verzögerten Zahlung konkret der Verlust der Wohnung droht.

598 Euro Wohngeld waren bereits bewilligt

Die Antragstellerin erhielt zunächst Wohngeld in Höhe von monatlich 598 Euro bis April 2026. Nachdem sie eine Verlängerung des Bewilligungszeitraums verlangt hatte, bewilligte die Wohngeldstelle mit Bescheid vom 11. Mai 2026 weiterhin 598 Euro monatlich für den Zeitraum von Mai 2025 bis April 2027.

Das Problem: Das bereits bewilligte Wohngeld für Mai 2026 war am 21. Mai noch nicht auf ihrem Konto.

Nach Angaben der Behörde war die Zahlung zwar bereits angewiesen worden. Der reguläre Zahllauf sei jedoch abgeschlossen gewesen, sodass eine Überweisung erst zum 1. Juni erfolgen könne. Die Frau erklärte, vollständig mittellos zu sein, und verlangte deshalb vor Gericht eine sofortige Auszahlung der 598 Euro. Zusätzlich beantragte sie bei der Wohngeldstelle eine Barauszahlung als Vorschuss nach § 42 SGB I.

Wohngeld war sogar bereits fällig

Nach § 26 Abs. 2 WoGG ist Wohngeld monatlich im Voraus zu zahlen. Das VG Bremen stellte deshalb fest, dass der Anspruch für Mai 2026 bereits am 30. April 2026 fällig geworden war. Die Frau hatte somit einen bewilligten und bereits fälligen Zahlungsanspruch.

Trotzdem folgte daraus nach Auffassung des Gerichts noch kein Anspruch darauf, die Behörde im Eilverfahren zu einer sofortigen Überweisung oder Barauszahlung zu verpflichten.

Finanzielle Notlage allein reicht für Eilverfahren nicht

Für eine einstweilige gerichtliche Anordnung muss besondere Dringlichkeit bestehen. Beim Wohngeld orientierte sich das VG Bremen dabei am Zweck der Leistung: Wohngeld soll dazu beitragen, eine angemessene Wohnung wirtschaftlich zu sichern.

Eine sofortige gerichtliche Verpflichtung kommt daher insbesondere in Betracht, wenn ohne die Zahlung der für die Miete notwendige Betrag nicht mehr aufgebracht werden kann und dadurch konkret ein Wohnungsverlust droht. Ein allgemeiner finanzieller Engpass genügt deshalb nicht.

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Das Gericht erkannte ausdrücklich an, dass die Antragstellerin ihre finanzielle Notlage nachvollziehbar dargestellt hatte. Es fehlten aber konkrete Anhaltspunkte dafür, dass die verzögerte Zahlung des Wohngeldes für Mai tatsächlich zum Verlust ihrer Wohnung führen würde. Deshalb fehlte der sogenannte Anordnungsgrund.

Weniger als drei Wochen Wartezeit hielt das Gericht für zumutbar

Der Bewilligungsbescheid war am 11. Mai ergangen. Die reguläre Auszahlung sollte zum 1. Juni erfolgen. Das VG Bremen hielt diesen Zeitraum von weniger als drei Wochen im konkreten Fall grundsätzlich für zumutbar. Die Behörde durfte die Auszahlung über ihren üblichen Zahllauf abwickeln.

Das bedeutet allerdings nicht, dass Wohngeldbehörden fällige Leistungen generell wochenlang zurückhalten dürfen. Das Gericht entschied über einen Eilantrag und damit über die Frage, ob eine sofortige gerichtliche Intervention erforderlich war.

Entscheidend war, dass die Richter bis zur angekündigten Zahlung keine schlechthin unzumutbaren Folgen und vor allem keinen Wohnungsverlust sahen.

Ein Vorschuss nach § 42 SGB I half ebenfalls nicht

Auch der beantragte Vorschuss führte nicht zur sofortigen Zahlung. § 42 SGB I greift grundsätzlich, wenn ein Anspruch auf eine Geldleistung dem Grunde nach besteht, die Feststellung der genauen Höhe aber voraussichtlich längere Zeit benötigt.

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Die Wohngeldstelle hatte entschieden, dass monatlich 598 Euro zustehen. Die Höhe musste also nicht mehr ermittelt werden. Nach Ansicht des VG Bremen dient der Vorschuss nicht dazu, lediglich den Zeitraum zwischen Bewilligung und Auszahlung zu überbrücken.

Hinzu kommt: Selbst ein Anspruch auf Vorschuss müsste nach § 42 SGB I spätestens nach Ablauf eines Kalendermonats nach Eingang des Antrags erfüllt werden. Für das Ziel der Frau, noch im Mai sofort Geld zu erhalten, hätte die Vorschrift daher ohnehin nicht geholfen.

Bei verspäteter Zahlung können Zinsen eine Rolle spielen

Das Gericht verwies außerdem darauf, dass bei verzögerten Sozialleistungen unter den Voraussetzungen des § 44 SGB I ein Zinsanspruch entstehen kann.

Danach sind Geldleistungen grundsätzlich mit vier Prozent zu verzinsen, wenn die gesetzlichen zeitlichen Voraussetzungen erfüllt sind. § 44 SGB I enthält dafür eigene Fristen.

Der mögliche Zinsanspruch ändert aber nichts daran, dass ein Eilantrag nur bei besonderer Dringlichkeit Erfolg hat.

Was Wohngeldempfänger aus dem Beschluss mitnehmen sollten

Der Beschluss zeigt einen wichtigen Unterschied zwischen Anspruch, Fälligkeit und gerichtlicher Sofortzahlung.

Ein positiver Wohngeldbescheid bedeutet, dass die Leistung bewilligt ist. Ist der Zahlungstermin erreicht, ist der Anspruch fällig. Daraus folgt aber nicht, dass bereits eine Verzögerung von wenigen Tagen oder Wochen einen gerichtlichen Eilanspruch auf sofortige Auszahlung auslöst.

Wer die Zahlung im Eilverfahren erzwingen will, sollte deshalb unmittelbare Folgen darlegen: Mietrückstände, Kündigungsgefahr, drohender Wohnungsverlust.

Das Gericht lehnte den Eilantrag deshalb ab. Über den Wohngeldanspruch selbst bestand dabei kein Streit: Gescheitert war allein der Versuch, eine schnellere Auszahlung gerichtlich durchzusetzen.

FAQ zur verspäteten Wohngeld-Auszahlung

Muss bewilligtes Wohngeld sofort ausgezahlt werden?

Wohngeld ist nach § 26 Abs. 2 WoGG monatlich im Voraus zu zahlen. Eine bereits verspätete Zahlung bedeutet aber nicht automatisch, dass ein Gericht die Behörde per Eilverfahren zur sofortigen Überweisung verpflichten muss. Dafür muss zusätzlich eine besondere Dringlichkeit vorliegen.

Wann kann ein Eilantrag wegen ausstehendem Wohngeld Erfolg haben?

Besonders relevant ist, ob durch die fehlende Zahlung konkret der Verlust der Wohnung droht. Ein allgemeiner finanzieller Engpass oder Mittellosigkeit genügt nach dem VG Bremen für sich genommen nicht.

Kann ich bei bereits bewilligtem Wohngeld einen Vorschuss verlangen?

§ 42 SGB I hilft grundsätzlich dann, wenn der Anspruch dem Grunde nach feststeht, die Berechnung seiner Höhe aber länger dauert. Ist die Leistung bereits abschließend in einer bestimmten Höhe bewilligt worden, besteht nach dem VG Bremen kein zusätzlicher Vorschussanspruch allein zur Überbrückung bis zum nächsten Zahllauf.

Quellen

Verwaltungsgericht Bremen, Beschluss vom 27.05.2026, Az. 3 V 1568/26. (Verwaltungsgericht Bremen)

§ 26 WoGG – Zahlung des Wohngeldes. (Gesetze im Internet)

§§ 42 und 44 SGB I – Vorschüsse und Verzinsung von Geldleistungen. (Gesetze im Internet)