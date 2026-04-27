400 Euro Wohngeld monatlich: Wer nach 8 Wochen noch wartet, kann einen Vorschuss beantragen

Wer Wohngeld beantragt und in einer Großstadt lebt, wartet im Schnitt 14 Wochen auf einen Bescheid – in manchen Berliner Bezirken sogar über ein halbes Jahr. Während die Miete jeden Monat fällig ist, liegt der Antrag in der Warteschlange.

Was die wenigsten Antragsteller wissen: Seit Januar 2023 gibt es im Wohngeldgesetz eine Möglichkeit, schon vor der endgültigen Entscheidung eine vorläufige Zahlung zu erhalten. Die Wohngeldbehörden klären Betroffene darüber nicht auf – und einen Hinweis im Antragsformular sucht man vergeblich.

Das Instrument der vorläufigen Wohngeld-Zahlung ist kein Zufall, sondern politisch beschlossen: Der Gesetzgeber hat § 26a WoGG mit dem Wohngeld-Plus-Gesetz vom 5. Dezember 2022 eingeführt, weil klar war, dass die Ausweitung des Berechtigtenkreises die Behörden überlasten würde.

Von rund 600.000 Haushalten stieg der Kreis der Wohngeldberechtigten auf knapp zwei Millionen. Dass die Behörden mit diesem Instrument auch tatsächlich arbeiten würden, hat der Gesetzgeber offensichtlich optimistisch eingeschätzt.

Was § 26a WoGG regelt: Vorläufige Wohngeld-Zahlung bei langer Bearbeitungszeit

Der Kern der Regelung: Eine vorläufige Zahlung kann erfolgen, wenn zur Feststellung des Wohngeldanspruchs voraussichtlich längere Zeit erforderlich ist und mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ein Anspruch besteht. Diese Formulierung ist entscheidend: Das Gesetz spricht von „kann” – die Entscheidung liegt im Ermessen der Wohngeldbehörde.

Ein einklagbares Recht auf Auszahlung gibt es nicht. Was es gibt, ist das Recht, einen entsprechenden Antrag zu stellen und eine Ermessensentscheidung zu verlangen.

Wer diesen Antrag nicht stellt, gibt der Behörde keine Gelegenheit, ihr Ermessen überhaupt auszuüben. Angesichts einer Bearbeitungszeit von durchschnittlich 14 Wochen in Berlin ist die Voraussetzung „voraussichtlich längere Zeit” in vielen Fällen offensichtlich erfüllt.

Wer seinen Antrag vollständig eingereicht hat und nachweislich bereits acht Wochen wartet, hat eine solide Argumentationsgrundlage. Diese acht Wochen sind kein gesetzlicher Schwellenwert – sie haben sich in der Praxis als Orientierungsgröße etabliert. Der Gesetzestext enthält lediglich den unbestimmten Begriff „voraussichtlich längere Zeit”.

Die vorläufige Zahlung wird auf Basis der wohngeldrechtlichen Berechnungsgrößen errechnet: Anzahl der Haushaltsmitglieder, berücksichtigungsfähige Miete und Gesamteinkommen. Der Bescheid muss ausdrücklich darauf hinweisen, dass die Zahlung unter Vorbehalt steht und eine Rückforderung möglich ist.

Voraussetzungen für den Wohngeld-Vorschuss: Was die Behörde prüft

Vier Voraussetzungen müssen gleichzeitig vorliegen. Erste Voraussetzung ist die Wartezeit: Die Feststellung des Wohngeldanspruchs muss voraussichtlich längere Zeit dauern. Wer seinen Antrag vollständig eingereicht hat – alle Belege, keine ausstehenden Nachforderungen – und acht Wochen oder länger wartet, hat einen starken Anhaltspunkt.

Wer dagegen noch Unterlagen nachreichen muss und deshalb wartet, kann die Verzögerung nicht allein der Behörde anlasten.

Zweite Voraussetzung ist die hinreichende Wahrscheinlichkeit eines Anspruchs. Das bedeutet keine gesicherte Berechnung, sondern eine plausible Einschätzung: Wer die Einkommensgrenzen erkennbar nicht überschreitet und keinen offensichtlichen Ausschlussgrund hat, erfüllt diese Anforderung.

Seit dem 1. Januar 2025 gelten angehobene Werte; für einen Einpersonenhaushalt in Mietstufe 3 liegt die Einkommensgrenze bei rund 1.300 Euro netto monatlich. Diese Grenze bleibt bis einschließlich 31. Dezember 2026 unverändert.

Dritte Voraussetzung: Es darf kein Ausschlussgrund vorliegen. Bürgergeld-Bezieher, Empfänger von Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsminderung sowie Leistungsempfänger nach dem SGB XII sind vom Wohngeld ausgeschlossen – ihre Unterkunftskosten sind bereits in den Transferleistungen berücksichtigt.

Wer unsicher ist, ob ein Ausschlussgrund besteht, sollte das vor einem Vorschuss-Antrag klären.

Die vierte Voraussetzung ist die am häufigsten übersehene: Der Vorschuss braucht einen gesonderten Antrag. Der normale Wohngeldantrag enthält diesen nicht automatisch.

Gesonderter Antrag Pflicht: Der häufigste Fehler beim Wohngeld-Vorschuss

Das Verwaltungsgericht Würzburg hat im Oktober 2024 klargestellt (Az. W 3 E 24.1520, 10.10.2024): Wer eine vorläufige Zahlung begehrt, muss dafür einen eigenständigen Antrag stellen. Der reguläre Wohngeldantrag genügt nicht. Wer also bereits einen Wohngeldantrag eingereicht hat und auf einen Vorschuss hofft, ohne diesen Zusatzantrag gestellt zu haben, wartet vergeblich.

Martina K., 61, aus Leipzig hat das im Herbst 2023 erfahren. Sie hatte Mitte Juli ihren Wohngeldantrag vollständig eingereicht, inklusive aller Belege. Ende Oktober – nach mehr als 14 Wochen ohne Bescheid – fragte sie bei der Wohngeldstelle nach einem Vorschuss. Dort erfuhr sie, dass ein gesonderter Antrag nötig sei, den sie nie gestellt hatte.

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Die vorläufige Zahlung startete erst mit dem Datum des neuen Antrags. Drei Monate rückwirkende Nachzahlung kamen mit dem endgültigen Bescheid – aber in der Zwischenzeit hatte sie die Miete aus Erspartem gedeckt.

Das ist kein Einzelfall, sondern Systemlogik: Behörden haben keine Pflicht, aktiv auf dieses Verfahren hinzuweisen. Der Berliner Bezirk Pankow hielt in seiner offiziellen Stellungnahme fest, die Möglichkeit der vorläufigen Zahlung stehe zwar im Gesetz – von ihr werde aber „zunächst kein Gebrauch gemacht”.

Als Begründung wurde angegeben, dass die technischen Voraussetzungen noch nicht vollständig eingerichtet seien. Das war 2023. An der Praxis hat sich seither wenig geändert.

Auch das zweite Berliner Datenbild ist ernüchternd: Im Durchschnitt lagen die Berliner Bearbeitungszeiten 2024 und 2025 bei 14 Wochen. Das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg meldete für den Zeitraum Juni 2023 bis Mai 2024 sogar eine durchschnittliche Bearbeitungszeit von 26,8 Wochen – über sechs Monate.

Ein Antrag auf vorläufige Zahlung wäre in diesem Fall nicht eine Kann-Option, sondern eine finanzielle Notwendigkeit. Ob man davon weiß, ist eine andere Frage.

Rückzahlungsrisiko: Was passiert, wenn die endgültige Entscheidung niedriger ausfällt

Die vorläufige Zahlung steht unter einem Vorbehalt, den der Bewilligungsbescheid zwingend ausweisen muss: Ergibt die endgültige Entscheidung einen niedrigeren Wohngeldanspruch, ist die Differenz zurückzuzahlen. Eine Bagatellgrenze gilt: Rückforderungen unter 10 Euro werden nicht geltend gemacht.

Wer also vorläufig 380 Euro monatlich erhält, aber endgültig nur 320 Euro bewilligt bekommt, muss 60 Euro pro Monat erstatten – für jeden Monat der Überzahlung.

Das klingt erheblich – in der Praxis liegt die Differenz meist im einstelligen bis niedrigen zweistelligen Bereich, wenn die Einkommensverhältnisse realistisch eingeschätzt und vollständige Unterlagen eingereicht wurden. Wer bei der Antragstellung ehrlich ist, zahlt selten viel zurück.

Ein weiterer Schutzmechanismus greift bei besonders langen Verfahren: Ergeht innerhalb eines Jahres nach Ablauf des Bewilligungszeitraums keine endgültige Entscheidung, gilt die vorläufige Zahlung als endgültig festgesetzt. Das Rückforderungsrisiko entfällt dann automatisch, sofern der Behörde keine abweichenden Tatsachen bekannt werden.

Wer also in einer besonders überlasteten Wohngeldbehörde wartet, profitiert unter Umständen doppelt: erst durch den Vorschuss, dann durch die Festsetzungswirkung.

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Unter dem Strich gilt: Wer heute einen vollständigen Wohngeldantrag stellt und gleichzeitig den Vorschuss-Antrag einreicht, steht in fast allen Szenarien besser als jemand, der passiv wartet. Selbst wenn später eine Teilrückforderung kommt, hatte man zwischenzeitlich Liquidität statt Kreditbedarf.

Wohngeld-Vorschuss beantragen: So geht es konkret

Es gibt kein bundesweit einheitliches Formular für den Vorschuss-Antrag. Ein formloses Schreiben an die zuständige Wohngeldbehörde reicht aus. Es sollte vier Elemente enthalten:

Den Bezug zum laufenden Hauptantrag herstellen. Datum der Antragstellung und Aktenzeichen, sofern bekannt, nennen. Das ermöglicht die sofortige Zuordnung zum richtigen Vorgang.

Die Wartedauer dokumentieren. Sofern eine Eingangsbestätigung vorliegt, kurz festhalten, seit wie vielen Wochen der Antrag vollständig eingereicht ist. Liegt keine Bestätigung vor, Datum des Einwurfs oder der Übergabe nennen.

Den gesetzlichen Anspruch benennen. Ausdrücklich auf § 26a WoGG hinweisen.

Konkret könnte das lauten: „Ich beantrage hiermit gemäß § 26a WoGG die vorläufige Zahlung des Wohngeldes, da die Feststellung meines Wohngeldanspruchs bereits seit zwölf Wochen andauert und mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ein Anspruch besteht. Mein monatliches Nettoeinkommen beläuft sich auf [Euro-Betrag], meine Kaltmiete beträgt [Euro-Betrag].”

Wer die tatsächliche Wochenzahl einsetzt, macht die Wartezeit greifbar.

Die Einkommenslage knapp skizzieren. Nicht rechtlich notwendig, aber hilfreich: Ein Satz zur Einkommenssituation zeigt, dass die Wahrscheinlichkeitsvoraussetzung plausibel ist.

Wer den Antrag bereits bei Ersteinreichung stellen will: Das ist möglich und empfehlenswert. Der Zeitpunkt des Vorschuss-Antrags gilt dann zugleich als Zeitpunkt für die endgültige Entscheidung. Wer keinen gesonderten Vorschuss-Antrag stellt, verliert beim endgültigen Bescheid nichts, erhält aber auch nichts früher.

Falls die Behörde den Antrag ablehnt: Sofort Widerspruch einlegen, schriftlich, mit Begründung. Begründet die Behörde die Ablehnung damit, die Bearbeitungszeit sei nicht als überlang einzustufen, widerspricht das in Großstädten der dokumentierten Realität. Widerspruch erzeugt Aktenlage und beschleunigt erfahrungsgemäß die Bearbeitung.

Wohngeld 2025 und 2026: Beträge und Einkommensgrenzen im Überblick

Seit dem 1. Januar 2025 gilt eine neue Wohngeldtabelle. Das durchschnittliche Wohngeld liegt 2025 bei rund 400 Euro monatlich – ein Plus von etwa 15 Prozent gegenüber 2024. Für das Jahr 2026 gilt diese Tabelle unverändert fort; die nächste gesetzliche Fortschreibung ist erst zum 1. Januar 2027 vorgesehen.

Konkrete Beispiele aus den offiziellen Berechnungsbeispielen des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen: Eine vierköpfige Familie in Essen (Mietstufe 3) mit einem Bruttoeinkommen von 4.125 Euro und 950 Euro Miete erhält seit 2025 einen Zuschuss von 335 Euro monatlich statt früher 267 Euro.

Ein Single in Berlin (Mietstufe 4) mit 2.150 Euro Bruttoeinkommen und 600 Euro Miete erhält 68 Euro statt 28 Euro.

Für die Frage der vorläufigen Zahlung gilt: Je länger zwischen Antragstellung und Bescheid liegt, desto größer die Liquiditätslücke – auch wenn das Wohngeld rückwirkend zum Antragsmonat nachgezahlt wird. Wer die Miete bis zum Bescheid nicht aus eigenen Mitteln überbrücken kann, sollte den Vorschuss-Antrag nicht aufschieben.

Häufige Fragen zur vorläufigen Wohngeld-Zahlung

Kann ich den Vorschuss-Antrag gleichzeitig mit dem normalen Wohngeldantrag stellen?

Ja – und das empfiehlt sich in Großstädten mit langen Bearbeitungszeiten generell. Ein Begleitschreiben mit dem Wortlaut „gleichzeitig beantrage ich vorläufige Zahlung gemäß § 26a WoGG” reicht aus. Ein separates Formular gibt es nicht.

Was ist, wenn die Behörde meinen Vorschuss-Antrag einfach ignoriert?

Nach drei Monaten ohne Entscheidung ist eine Untätigkeitsklage nach § 75 VwGO möglich. Klagegegner ist die zuständige Wohngeldbehörde; zuständig ist das Verwaltungsgericht des Bezirks.

Wer das gerichtliche Verfahren vermeiden will, setzt vorher schriftlich eine Frist von zwei bis vier Wochen und fordert eine Entscheidung ein. Das erzeugt Aktenlage für einen anschließenden Widerspruch.

Wird die vorläufige Zahlung auf das endgültige Wohngeld angerechnet?

Vollständig. War die vorläufige Zahlung höher als der endgültige Anspruch, ist die Differenz zurückzuzahlen – außer sie liegt unter der Bagatellgrenze von 10 Euro. War sie gleich hoch oder niedriger, entsteht keine Rückforderung.

Was passiert, wenn ich während der vorläufigen Zahlung umziehe?

Wohngeld ist wohnungsbezogen. Ein Umzug beendet den laufenden Bewilligungszeitraum. Für die neue Wohnung muss ein neuer Antrag gestellt werden – und auf Wunsch erneut ein Vorschuss-Antrag.

In welchen Städten sind die Bearbeitungszeiten besonders lang?

Für Berlin liegen belastbare Daten vor: im Schnitt 14 Wochen in 2024/2025. Das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg meldete für den Zeitraum Juni 2023 bis Mai 2024 durchschnittlich 26,8 Wochen.

Für Hamburg, München und andere Großstädte sind ähnlich lange Wartezeiten dokumentiert. In kleineren Kommunen liegen die Bearbeitungszeiten teils bei zwei bis vier Wochen.

Quellen

Bundesministerium der Justiz: § 26a WoGG – Vorläufige Zahlung des Wohngeldes

Bundesministerium der Justiz: Wohngeldgesetz (WoGG) – Inhaltsverzeichnis

Bezirksamt Pankow Berlin: Wohngeld Pankow – Bearbeitungszeiten und Hinweise

VG Würzburg, Beschluss vom 10.10.2024, Az. W 3 E 24.1520 (Gesonderte Antragspflicht vorläufige Zahlung)

VG Würzburg, Beschluss vom 13.06.2024, Az. W 3 E 24.897 (Vorläufige Zahlung Wohngeld)