Trotz verkürzter Anwartschaft Anspruch auf Arbeitslosengeld erkämpft

Lesedauer 4 Minuten

Das Landessozialgericht Berlin-Brandenburg hat einer Filmschaffenden Arbeitslosengeld I zugesprochen, obwohl die Agentur für Arbeit die Anwartschaftszeit verneinte. Im Zentrum stand die verkürzte Anwartschaftszeit nach § 142 Abs. 2 SGB III und die Frage, wie „im Voraus befristete Beschäftigung“ zu bewerten ist.

Das Gericht setzte auf eine ex-ante-Prognose und stellte klar, dass die vertraglich geplante Kurzfristigkeit zählt. (L 18 AL 39/24)

Worum ging es in dem Verfahren?

Die Klägerin arbeitet als Kostümbild-Assistentin und Garderobiere und hangelt sich von Produktion zu Produktion. Solche Erwerbsbiografien erzeugen häufig Lücken, obwohl Sozialversicherungspflicht besteht.

Genau hier soll die verkürzte Anwartschaftszeit greifen, wenn überwiegend kurze, im Voraus befristete Beschäftigungen vorliegen.

Die zentrale Streitfrage: Verkürzte Anwartschaftszeit oder keine Leistung?

Die Agentur für Arbeit lehnte Arbeitslosengeld ab und argumentierte mit zu wenigen Versicherungstagen für die reguläre Anwartschaft. Sie verneinte auch die „kurze Anwartschaft“, weil sie die Beschäftigungstage einer längeren Produktion als über 14 Wochen wertete und damit das „Überwiegen“ kurzer Verträge kippen wollte.

Damit machte die Behörde aus einer branchentypischen Verlängerung eine leistungsvernichtende Hürde.

Die Filmverträge: „Voraussichtlich bis“ und Verlängerungsoption

Ein zentraler Vertrag lief „ab 10.09.2018 bis vorauss. 30.11.2018“ und sah zugleich eine Option vor, die Vertragszeit um bis zu drei Wochen zu verlängern. In der Praxis dauerte das Arbeitsverhältnis wegen Dreharbeiten, Freizeitausgleich und Urlaub bis zum 12.02.2019, also deutlich länger als 14 Wochen.

Die Klägerin hielt dagegen, dass der Vertrag von Beginn an nur auf rund 11 Wochen und 5 Tage angelegt war und die spätere Verlängerung branchenüblich entsteht.

Die Ablehnungspraxis der Arbeitsagentur und der zweite Anlauf der Klägerin

Die Klägerin beantragte bereits im April 2020 Arbeitslosengeld, doch die Behörde lehnte ab und verwies später auf die aus ihrer Sicht fehlenden Voraussetzungen der verkürzten Anwartschaft. Nach einer erneuten Arbeitslosmeldung und einem neuen Antrag im Oktober 2020 lehnte die Agentur erneut ab und rechnete Beschäftigungstage gegeneinander auf.

📚 Lesen Sie auch: Wegen Fussballspielen das Arbeitslosengeld gestrichen

Die Behörde stellte dabei darauf ab, dass die tatsächliche Dauer einer Produktion über 14 Wochen lag und deshalb die Voraussetzungen des § 142 Abs. 2 SGB III nicht erfüllt seien.

Das Sozialgericht Berlin gab der Klägerin Recht

Das Sozialgericht Berlin verurteilte die Agentur für Arbeit zur Zahlung von Arbeitslosengeld ab dem 19.10.2020. Es stellte darauf ab, dass die Klägerin die verkürzte Anwartschaftszeit nutzen kann, weil ihre Beschäftigungen im Voraus auf nicht mehr als 14 Wochen befristet waren.

Die Diskussion drehte sich bereits dort um die richtige Betrachtungsweise, also ob man ex post auf die tatsächliche Dauer oder ex ante auf den Vertrag und die Prognose bei Beschäftigungsbeginn schauen muss.

LSG Berlin-Brandenburg: Ex-ante-Prognose entscheidet über „kurze Beschäftigung“

Das Landessozialgericht bestätigte das Ergebnis und stellte den Tenor nur zeitlich klar, weil die Klägerin ab 01.02.2021 wieder arbeitete. Für die Beurteilung der Kurzfristigkeit setzte der Senat auf eine vorausschauende Betrachtung und knüpfte an die vertraglichen Vereinbarungen und die Umstände bei Beschäftigungsbeginn an.

Damit schützt das Gericht gerade die Realität der Filmbranche, in der Verlängerungen zwar vorkommen, aber bei Start nicht zwingend in Umfang und Dauer planbar sind.

Warum die spätere Verlängerung die verkürzte Anwartschaft nicht zerstört

Der Senat stellte klar, dass § 142 Abs. 2 SGB III auf „im Voraus“ befristete Beschäftigungen abstellt und nicht auf die tatsächliche Gesamtdauer nach späteren Änderungen. Eine spätere Verlängerung oder ein Anschluss über Freizeitausgleich und Urlaub kann deshalb unschädlich bleiben, wenn die ex-ante-Prognose die 14-Wochen-Grenze nicht sprengt.

Der Vertrag mit „voraussichtlich bis“ und einer begrenzten Verlängerungsoption reichte dem Gericht aus, um die Beschäftigung als im Voraus kurz befristet einzuordnen.

Der Tenor: Arbeitslosengeld von Oktober 2020 bis Ende Januar 2021

Das LSG verurteilte die Agentur für Arbeit, der Klägerin Arbeitslosengeld für die Zeit vom 19.10.2020 bis 31.01.2021 zu gewähren und hob den Ablehnungsbescheid vom 04.12.2020 in Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 22.02.2021 auf.

Zusätzlich muss die Behörde die notwendigen außergerichtlichen Kosten des Berufungsverfahrens erstatten. Die Revision ist zugelassen, was die Tragweite der Frage zur Prognose und zur Filmbranche unterstreicht.

Warum das Urteil für Filmschaffende und andere Kurzzeit-Beschäftigte wichtig ist

Das Urteil stärkt Menschen mit kurzen Projektverträgen, die regelmäßig an der klassischen Zwölf-Monats-Anwartschaft scheitern. Es verhindert, dass Behörden mit einer rückschauenden Betrachtung die Sonderregelung entwerten und branchentypische Verlängerungen zur Leistungsfalle machen. Wer nachweisbar im Voraus befristete Verträge nutzt, kann sich auf die ex-ante-Logik berufen und so Arbeitslosengeld I durchsetzen.

FAQ: Die fünf wichtigsten Fragen und Antworten

Was bedeutet „verkürzte Anwartschaftszeit“ beim Arbeitslosengeld I?

Die verkürzte Anwartschaftszeit senkt die erforderliche Versicherungszeit auf sechs Monate, wenn überwiegend im Voraus kurz befristete Beschäftigungen vorliegen und die Entgeltgrenze eingehalten wird. Sie soll besonders Berufsgruppen mit kurzen Verträgen schützen, etwa Kulturschaffende.

Warum spielte die ex-ante-Prognose im Urteil eine Schlüsselrolle?

Das Gericht stellte auf die Situation bei Vertragsbeginn ab und prüfte, was der Vertrag und die Umstände damals erwarten ließen. Damit zählt die im Voraus geplante Dauer und nicht automatisch die spätere tatsächliche Verlängerung.

Wann gilt eine Beschäftigung als „im Voraus“ auf nicht mehr als 14 Wochen befristet?

Entscheidend ist, was der Arbeitsvertrag zeit- oder zweckbefristet vorgibt und welche Verlängerungen bei Beginn konkret zu erwarten sind. Eine begrenzte Verlängerungsoption kann möglich sein, ohne die Kurzfristigkeit sofort zu zerstören, wenn die Prognose die 14-Wochen-Grenze nicht sprengt.

Warum lehnte die Arbeitsagentur das Arbeitslosengeld trotzdem ab?

Die Behörde rechnete mit einer rückschauenden Logik und bewertete die tatsächliche Dauer einer Produktion als über 14 Wochen. Dadurch wollte sie das „Überwiegen“ kurzer Verträge verneinen und die verkürzte Anwartschaft abschneiden.

Was können Betroffene aus dem Urteil für ihren eigenen Antrag mitnehmen?

Sie sollten Verträge, Produktionspläne und die vertraglich vorgesehene „voraussichtliche“ Dauer sorgfältig sichern und die Kurzfristigkeit aus Sicht des Vertragsbeginns begründen. Bei Ablehnung lohnt sich Widerspruch und Klage, weil Gerichte die ex-ante-Prognose zunehmend ernst nehmen.

Fazit

Das LSG Berlin-Brandenburg hat klargestellt, dass die verkürzte Anwartschaftszeit nicht an späteren Verlängerungen scheitern muss, wenn der Arbeitsvertrag eine kurze, im Voraus befristete Beschäftigung erkennen lässt. Die ex-ante-Prognose schützt Filmschaffende vor einer rückschauenden Behördenpraxis, die Projektarbeit systematisch bestraft.

Wer in der Kultur- und Medienbranche arbeitet, kann aus diesem Urteil starke Argumente für Arbeitslosengeld I ziehen und eine Ablehnung nicht kampflos hinnehmen.