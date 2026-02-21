Bürgergeld weg wegen Nichterreichbarkeit: So kann es 2026 werden

Lesedauer 4 Minuten

Die Bundesregierung beschreibt in ihrer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage (BT-Drs. 21/4076), wie im Rahmen der geplanten „neuen Grundsicherung“ mit Fällen umgegangen werden soll, in denen Leistungsberechtigte als „nicht erreichbar“ gelten.

Zentral ist dabei ein Punkt, der für Betroffene praktisch so hart wirken kann wie eine Sanktion: Die Regierung ordnet das nicht als Kürzung ein, sondern als Leistungsausschluss – also als „Anspruchsvoraussetzung fehlt“, nicht „Leistung wird gemindert“.

Der Unterschied ist nicht nur Sprache. Für Betroffene kann das bedeuten: Kein Geld, bis man persönlich erscheint.

Mini-Fall aus der Praxis: Wenn „nicht erreichbar“ zur Existenzfalle wird

Eine Leistungsbezieherin rutscht in eine depressive Episode, reagiert tagelang nicht, Termine werden verpasst. Oder: Ein Mann schläft vorübergehend bei Freunden, das Handy ist kaputt, Briefe erreichen ihn nicht. In solchen Situationen kann ein formaler Erreichbarkeitskonflikt schnell zum Leistungsproblem werden: Nach Regierungsdarstellung erhalten Leistungen nur „erreichbare“ Personen; der Anspruch lebt ab persönlicher Vorsprache wieder auf.

Was heißt „Leistungsausschluss“ praktisch – und warum das härter wirkt als eine Kürzung?

Die Bundesregierung betont ausdrücklich, dass es sich nicht um eine Leistungsminderung handelt, sondern um einen Leistungsausschluss wegen einer fehlenden Voraussetzung. Für den Alltag bedeutet das vor allem, dass Zahlungen unterbrochen werden können, ohne dass dies als klassische Sanktionsstufe läuft.

Gleichzeitig hängt die Rückkehr in den Leistungsbezug daran, dass Betroffene wieder als erreichbar gelten, und nach Regierungsdarstellung geschieht das ab persönlicher Vorsprache. Besonders riskant ist das für Menschen in Krisen, denn Erreichbarkeit ist in solchen Phasen oft nicht nur eine Formalie, sondern das Erste, was zusammenbricht.

Wie „Nichterreichbarkeit“ in der Praxis überhaupt zum Problem werden kann

Die Drucksache beschreibt Erreichbarkeit als Anspruchsvoraussetzung und nennt als Mechanismus die Wiederaufnahme ab Vorsprache. In der Realität entsteht Nichterreichbarkeit häufig nicht durch „Abtauchen“, sondern durch typische Alltagssituationen, in denen Behördenkontakte scheitern.

Das kann passieren, wenn Post nicht ankommt, etwa nach einem Wohnungswechsel, bei falscher Adresse oder wenn Schreiben als unzustellbar zurückgehen. Es kann auch daran liegen, dass Kontaktwege wegbrechen, weil das Handy kaputt ist, kein Datenvolumen vorhanden ist oder sogar der Briefkasten fehlt.

Hinzu kommen Gesundheits- und Krisenlagen, etwa Klinikaufenthalte, akute psychische Belastungen oder Trauerfälle. Genau hier liegt das Risiko: Der Wegfall entsteht nicht zwingend aus Unwillen, sondern aus fehlender Stabilität. Das ist keine Aussage über jeden Einzelfall, aber ein realer Konfliktpunkt, den die Konstruktion begünstigt.

Schutzmechanismen, die die Regierung nennt – und was daran offen bleibt

Die Bundesregierung verweist auf Sicherungen, damit ein Ausschluss nicht automatisch Wohnungslosigkeit oder extreme Härten auslöst. Für Mehrpersonen-Bedarfsgemeinschaften nennt sie, dass die Kosten der Unterkunft und Heizung weiterhin voll berücksichtigt werden sollen und der Anteil der „nicht erreichbaren“ Person auf die übrigen Mitglieder umgelegt werde.

Zusätzlich wird die Direktzahlung an Vermieter als Instrument erwähnt. Das kann ein Schutzpuffer sein, wirkt aber nicht für alle gleich: Wer allein lebt, hat diesen Haushalts-Puffer nicht, und in Familien hängt die praktische Absicherung stark davon ab, wie konsequent Umlage und Direktzahlung tatsächlich umgesetzt werden.

Außerdem betont die Bundesregierung eine Härtefallprüfung und nennt als Konstellationen unter anderem drohende Obdachlosigkeit, besonders bei erheblichen psychischen Problemen, familiäre und gesundheitliche Krisen, schwere Erkrankung oder den Tod naher Angehöriger.

Das ist relevant, weil es Betroffenen eine Argumentationslinie vorgibt: Wer solche Gründe nachweisen kann, hat bessere Chancen, dass der Fall nicht mechanisch abgearbeitet wird. Gleichzeitig bleibt offen, wie niedrig oder hoch die praktische Hürde ausfällt, denn ein Härtefall muss erkannt, vorgetragen und belegt werden.

Als Analyse ist schließlich entscheidend, dass ein Leistungsausschluss einen Abwärtssog auslösen kann, in dem fehlende Stabilität die Erreichbarkeit weiter erschwert. Das ist kein Automatismus, aber ein plausibles Risiko: Wenn Geld fehlt, steigen Stress und Instabilität, dadurch sinkt die Kontaktfähigkeit, und eine Unterbrechung kann sich verlängern.

„850 Mio. Euro pro 100.000 weniger“: So rechnet die Regierung – und warum die Zahl politisch gefährlich ist

Die Bundesregierung nennt eine konkrete Rechengröße: Sinkt die Zahl der Regelleistungsberechtigten um 100.000, entspräche das rechnerisch rund 850 Millionen Euro pro Jahr. Davon würden etwa 100 Millionen Euro auf die Kommunen entfallen, der Rest auf den Bund; zusätzlich verweist die Regierung auf mögliche positive Effekte bei Sozialversicherungen und Steuern.

Wichtig ist dabei die Einordnung: Die Regierung formuliert das als rechnerische Entsprechung, nicht als Nachweis, dass genau diese Summe real und dauerhaft eingespart wird.

Hinter dieser Kampfzahl steckt eine zentrale Annahme, die in der öffentlichen Debatte oft untergeht: „100.000 weniger“ kann völlig Unterschiedliches bedeuten. Es kann echte, stabile Integration in existenzsichernde Arbeit heißen.

Es kann aber auch eine Verschiebung in andere Systeme oder Zuständigkeiten sein. Oder es kann Unterbrechungen und Abbrüche des Leistungsbezugs abbilden, ohne dass sich die materielle Lage verbessert, etwa durch Verdrängung in verdeckte Armut, wachsende Schulden oder steigendes Wohnungsverlust-Risiko.

Genau deshalb ist die Zahl journalistisch so brisant: Sie eignet sich als Sparargument, blendet aber aus, dass eine statistische Reduktion nicht automatisch eine soziale Verbesserung ist.

Konsequenz: Leistungen können enden, ohne dass es „Sanktion“ heißt – und zugleich wird der Effekt als Milliardenhebel verkauft

Zwei Linien laufen in der Drucksache zusammen. Nichterreichbarkeit wird als Voraussetzungsproblem definiert und damit als Ausschluss, nicht als Kürzung. Gleichzeitig steht eine Einsparlogik im Raum, die politische Verschärfungen attraktiv macht.

Für Betroffene ergibt sich daraus ein handfestes Risiko: Nicht nur Fehlverhalten, sondern bereits ein Kontaktabbruch aus Krise, Krankheit, Wohnwechsel oder Chaos kann existenziell werden.

Was Betroffene jetzt konkret tun können, wenn Erreichbarkeit wackelt

Ohne Panik, aber mit System sollten Betroffene vor allem die Zustellbarkeit ihrer Post absichern, etwa durch Briefkasten und Namensschild, und Umzüge sofort melden. Ebenso wichtig ist es, einen stabilen Kontaktkanal zu halten, also telefonisch erreichbar zu bleiben, E-Mail oder ein Online-Postfach regelmäßig zu prüfen und im Zweifel eine Vertretung zu organisieren.

Wenn eine Krise absehbar ist, hilft es, frühzeitig schriftlich zu informieren und Nachweise zu sammeln, etwa Atteste, Bestätigungen über Klinikaufenthalte oder Schreiben von Sozialdiensten. Außerdem kann es entscheidend sein, Dritte einzubinden, wenn die eigene Kommunikation nicht zuverlässig klappt, etwa Bevollmächtigte, gesetzliche Betreuung, Sozialberatung oder Angehörige.

Und wenn es bereits zu einer Unterbrechung kommt, ist nach der Logik der Bundesregierung zentral, den persönlichen Kontakt so schnell wie möglich wieder herzustellen, weil die Rückkehr ausdrücklich an die Vorsprache geknüpft wird.

Quellenliste

Deutscher Bundestag: Drucksache 21/4076, Antwort der Bundesregierung (Themenkomplex neue Grundsicherung, Nichterreichbarkeit, Einsparannahmen).