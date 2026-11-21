Ein Zweipersonenhaushalt wollte erreichen, dass das Sozialamt höhere Mietkosten übernimmt. Die Betroffenen zweifelten an der Berechnung der geltenden Mietobergrenze. Doch vor Gericht hatten sie damit keinen Erfolg.

Das Landessozialgericht Sachsen-Anhalt bestätigte die vom Sozialamt berücksichtigten Unterkunftskosten. Nach Auffassung der Richter reichte es nicht aus, die verwendeten Daten und Berechnungen nur allgemein infrage zu stellen (Urteil vom 1. September 2026, L 8 SO 36/21).

Die Entscheidung zeigt, worauf Betroffene achten sollten, wenn sie höhere Mietkosten durchsetzen möchten. Wichtig sind konkrete Hinweise darauf, warum die festgelegte Mietobergrenze fehlerhaft sein könnte oder die eigenen Unterkunftskosten berücksichtigt werden müssen.

Rentner wollte höhere Unterkunftskosten durchsetzen

Der Kläger lebte mit seiner Ehefrau in einem gemieteten Einfamilienhaus und bezog seit November 2018 Altersrente. Im Verfahren ging es um ergänzende Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung für Juli 2019 bis Juni 2020, während seine Ehefrau weiterhin Leistungen nach dem SGB II erhielt.

Die Eheleute zahlten monatlich 550 Euro Grundmiete und 90 Euro Betriebskosten; weitere Aufwendungen für Wasser, Abwasser, Abfall und Heizung kamen hinzu.

Das Sozialamt setzte bei seiner Berechnung jedoch begrenzte Unterkunftskosten an und lehnte die Weiterbewilligung zunächst ab, weil Rente und Wohngeld nach seiner Berechnung den Bedarf deckten.

Das Sozialgericht Halle sprach dem Kläger zwar 71,42 Euro zusätzliche Grundsicherung zu, wies seine Klage ansonsten aber ab. Mit seiner Berufung wollte er weitere Leistungen erreichen, scheiterte damit jedoch vor dem Landessozialgericht.

Eine Mietgrenze braucht überprüfbare Zahlen

Eine Mietobergrenze muss auf einem nachvollziehbares Konzept basieren, das den örtlichen Wohnungsmarkt und die Kosten einfacher Wohnungen abbildet.

Dazu gehören ein begründeter Vergleichsraum, ein erkennbarer Zeitraum der Erhebung und eine geeignete Auswahl der Mietdaten. Die Auswertung und die Schritte vom Datenbestand zur fertigen Mietgrenze müssen sich nachvollziehen lassen. Dies erläutert unser Beitrag zur Prüfung der örtlichen Mietobergrenze.

Im entschiedenen Fall ging es um Bruttokaltmiete, also Grundmiete und kalte Betriebskosten. Heizkosten wurden gesondert berücksichtigt.

Das Gericht muss prüfen – aber nicht jede Vermutung verfolgen

Sozialgerichte ermitteln den Sachverhalt von Amts wegen; Leistungsberechtigte müssen mitwirken, und eine Untersuchung statistischer Detailfragen setzt fundierte Einwände voraus.

Die Behauptung, die Zahlen seien falsch oder die Stichprobe könne nicht stimmen, benennt keinen Fehler. Weiter hilft hingegen ein konkreter Einwand gegen eine bestimmte Tabelle, eine fehlende Gruppe von Wohnungen oder eine widersprüchliche Berechnung.

Der Träger der Leistung muss seine Methode und die Berechnungsschritte offenlegen, damit das Gericht ein Konzept kontrollieren kann.

Die ursprünglichen Daten waren tatsächlich verzerrt

Die Richter kritisierten das Konzept durchaus: Große Wohnungsanbieter seien gegenüber privaten Kleinvermietern überrepräsentiert, sodass die Erhebung den Mietwohnungsmarkt zunächst nicht zuverlässig abbildete.

Von den 13.850 ausgewerteten Mietdatensätzen im Saalekreis stammten nur 543 aus der Berfragung der Kleinvermieter, also 3,9 Prozent. Diese Zusammensetzung entsprach nicht der Eigentümerstruktur der Wohnungen.

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Der Landkreis ließ deshalb die Ergebnisse neu gewichten. Das Gericht akzeptierte diese Nachbesserung und hielt fest, dass der Kläger gegen das Verfahren keine konkreten Einwendungen erhoben hatte.

Ein alter Fehler reicht nach einer Korrektur nicht mehr

Das Konzept wurde über mehrere Jahre nachgebessert. Wer dagegen vorgeht, muss deshalb auch erläutern, welcher Mangel weiterhin besteht.

Dass eine andere Prüfung auch zugunsten von Leistungsberechtigten ausgehen kann, zeigt der Fall rechtswidrig gekürzter Unterkunftskosten in der Sozialhilfe.

Welche Einwände weiterhelfen können

Die folgenden Ansatzpunkte sind mögliche Prüfaufträge und keine Garantie dafür, dass eine Mietobergrenze fällt.

Möglicher Einwand Womit Sie ihn konkretisieren können Bestimmte Vermietergruppen sind falsch gewichtet. Die Anteile in der Stichprobe mit den dokumentierten Marktanteilen vergleichen und darlegen, weshalb eine vorhandene Korrektur den Unterschied nicht ausgleicht. Der Vergleichsraum ist nicht nachvollziehbar abgegrenzt. Konkrete Brüche bei Infrastruktur, Verkehrsverbindungen oder Mietniveau benennen und mit der Begründung des Konzepts abgleichen. Die Berechnung enthält Widersprüche. Die betreffende Seite, Tabelle oder Rechenoperation angeben und zeigen, welche Werte nicht zusammenpassen. Die Daten bilden den geprüften Zeitraum nicht ausreichend ab. Erhebungsdatum und Fortschreibung gegenüberstellen und erläutern, welche Veränderungen des Mietmarkts unberücksichtigt geblieben sein könnten. Zum Richtwert gibt es kein ausreichendes Wohnungsangebot. Passende Mietangebote über einen aussagekräftigen Zeitraum dokumentieren und mit den Angebotsdaten des Konzepts vergleichen. Eine Kostensenkung ist persönlich nicht möglich oder unzumutbar. Erfolglose Bewerbungen, Absagen und gegebenenfalls ärztliche Unterlagen zu den konkreten Hindernissen bei Wohnungssuche oder Umzug vorlegen.

Eine korrekte Tabelle entscheidet nicht jeden Einzelfall

Im Saalekreis-Verfahren sah das Gericht keine durchgreifenden Gründe dafür, dass dem Kläger eine Kostensenkung unmöglich oder unzumutbar gewesen wäre. Andere Umstände können zu einem anderen Ergebnis führen, etwa bei der Unzumutbarkeit eines Umzugs aus gesundheitlichen Gründen.

Dokumentieren Sie deshalb Ihre Wohnungssuche mit Datum, Mietpreis, Kontaktaufnahme und Ergebnis. Bei Erkrankungen sollten ärztliche Unterlagen erklären, welche Einschränkungen Wohnungssuche und Wohnungswechsel verhindern und ob Unterstützung erforderlich ist, wie der Beitrag über Krankheit als Hindernis einer Mietkostenkürzung zeigt.

Beim Wechsel zum Sozialamt beginnt nicht alles neu

Der Kläger und seine Ehefrau stritten bereits seit Jahren mit dem Jobcenter über die begrenzten Unterkunftskosten. Entscheidend war, dass ihm die beanstandete Miethöhe und die erwartete Kostensenkung bereits bekannt waren.

Daraus folgt keine allgemeine Erlaubnis, Leistungen ohne vorherige Information zu begrenzen; weitere Hinweise bietet der Beitrag dazu, wann das Sozialamt eine Kostensenkung verlangen darf.

Unterlagen anfordern und die Frist sichern

Fordern Sie beim Sozialamt das für Ihren Zeitraum angewandte Unterkunftskostenkonzept einschließlich Fortschreibungen und Korrekturberichten an. Zusätzlich können Sie nach § 25 SGB X Einsicht in die Verfahrensakte verlangen, soweit dies zur Wahrung Ihrer rechtlichen Interessen erforderlich ist.

Gegen einen belastenden Leistungsbescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch einlegen. Die ausführliche Begründung können Sie nachreichen.

FAQ: Sechs Fragen zur Mietobergrenze

Reicht es, die Mietobergrenze für unrealistisch zu halten?

Für eine vertiefte Prüfung einzelner Daten und Berechnungsschritte reicht eine allgemeine Vermutung regelmäßig nicht. Benennen Sie möglichst einen konkreten Widerspruch, eine Lücke oder eine nicht nachvollziehbare Gewichtung.

Muss ich ein eigenes Gutachten bezahlen?

Das Urteil verlangt kein privat finanziertes Gegengutachten als Voraussetzung für die gerichtliche Kontrolle. Konkrete Hinweise können sich bereits aus dem Konzept selbst, seinen Tabellen oder dokumentierten Wohnungsangeboten ergeben.

Darf das Sozialamt ein fehlerhaftes Konzept nachbessern?

Ja, eine nachträgliche Korrektur kann zulässig sein und vorhandene Mängel beheben. Ob dies gelungen ist, bleibt gerichtlich überprüfbar und muss anhand der überarbeiteten Berechnung beurteilt werden.

Was ist, wenn ich keine passende günstigere Wohnung finde?

Dann sollten Sie Ihre ernsthafte Suche und die Gründe für erfolglose Bewerbungen nachvollziehbar dokumentieren. Die fehlende Möglichkeit einer Kostensenkung ist zusätzlich zur allgemeinen Mietgrenze im Einzelfall zu prüfen.

Quellen

Bundesministerium der Justiz und Bundesamt für Justiz: § 35 SGB XII – Bedarfe für Unterkunft und Heizung.

Bundesministerium der Justiz und Bundesamt für Justiz: § 25 SGB X – Akteneinsicht durch Beteiligte.

Bundesministerium der Justiz und Bundesamt für Justiz: § 84 SGG – Frist und Form des Widerspruchs.

Bundesministerium der Justiz und Bundesamt für Justiz: § 103 SGG – Gerichtliche Amtsermittlung.

Landessozialgericht Sachsen-Anhalt: Urteil vom 1. September 2026, L 8 SO 36/21 – Unterkunftskosten eines Zweipersonenhaushalts im südlichen Saalekreis, Volltextveröffentlichung bei urteile.ai; Streitzeitraum Juli 2019 bis Juni 2020.