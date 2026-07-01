Grundsicherung im Alter: Sozialamt durfte Miete nicht wegen knapp 60 Euro kürzen

Eine zu hohe Miete kann für Menschen in der Grundsicherung im Alter schnell zum Problem werden. Sozialämter übernehmen Unterkunftskosten grundsätzlich nur, soweit sie als angemessen gelten.

Doch die Angemessenheit der Miete ist nicht die einzige Frage. Ebenso wichtig ist, ob ein Umzug für die betroffene Person überhaupt zumutbar ist.

Genau darüber musste das Sozialgericht Stuttgart entscheiden. Im Fall einer stark sehbehinderten älteren Frau stellte das Gericht klar: Ein Wohnungswechsel darf nicht schematisch verlangt werden, wenn die Einsparung gering ist und persönliche Einschränkungen schwer wiegen.

Der Fall: Ältere Frau lebte seit vielen Jahren in ihrer Wohnung

Die Klägerin wurde 1942 geboren und bezog laufend Leistungen der Grundsicherung im Alter. Sie war sehr stark sehbehindert und dadurch in ihrer Orientierung eingeschränkt.

Seit 1999 lebte sie in einer Drei-Zimmer-Wohnung in Stuttgart. Die Wohnung war 68 Quadratmeter groß und damit für einen Ein-Personen-Haushalt nach den üblichen Richtwerten nicht unproblematisch.

Seit Juli zahlte sie eine Netto-Kaltmiete von 425 Euro. Hinzu kamen 67 Euro Betriebskostenvorauszahlung und 72 Euro Heizkostenvorauszahlung.

Das Sozialamt sah die Unterkunftskosten als zu hoch an. Deshalb forderte es die Frau auf, die Wohnkosten zu senken oder in eine günstigere Wohnung umzuziehen.

Sozialamt wollte nur noch niedrigere Unterkunftskosten übernehmen

Bereits im August teilte die Behörde der Klägerin mit, dass ab März nur noch Unterkunftskosten bis zu einer Mietobergrenze übernommen würden. Genannt wurde zunächst eine Grenze von 301,50 Euro.

Die Frau sollte entweder eine günstigere Wohnung finden oder intensive Bemühungen um eine solche Wohnung nachweisen. Zunächst erhielt sie noch Fristverlängerungen.

Da sie nicht umzog, kürzte die Behörde ab März die berücksichtigte Kaltmiete. Statt der tatsächlich gezahlten 425 Euro wurden nur noch 353,93 Euro berücksichtigt.

Die Heizkosten von 72 Euro und die weiteren Nebenkosten von 67 Euro wurden weiterhin angesetzt. Gegen die Kürzung klagte die Frau vor dem Sozialgericht Stuttgart.

Das Gericht gab der Klägerin Recht

Das Sozialgericht Stuttgart entschied zugunsten der Leistungsbezieherin. Die Behörde musste für den Zeitraum von März bis Februar monatlich weitere 71,07 Euro zahlen.

Nach Auffassung des Gerichts war für einen Ein-Personen-Haushalt in Stuttgart eine monatliche Kaltmiete von 364,50 Euro angemessen. Die tatsächliche Kaltmiete der Klägerin lag darüber.

Trotzdem durfte daraus nicht automatisch folgen, dass die Frau umziehen musste. Das Gericht stellte auf die besonderen Umstände des Einzelfalls ab.

Entscheidend waren das Alter der Klägerin, ihre starke Sehbehinderung und ihre eingeschränkte Fähigkeit, sich in einer neuen Umgebung zurechtzufinden. Hinzu kam, dass die mögliche Einsparung bei einem Umzug vergleichsweise gering gewesen wäre.

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Knapp 60 Euro Einsparung reichten nicht für Umzugsdruck

Die Behörde wollte die Wohnkosten durch einen Umzug um 57,30 Euro monatlich senken. Für das Gericht war diese Ersparnis zu gering, um der Klägerin einen Wohnungswechsel zuzumuten.

Ein Umzug ist für ältere Menschen oft weit mehr als ein organisatorischer Vorgang. Er bedeutet den Verlust vertrauter Wege, bekannter Nachbarn, gewohnter Einkaufsmöglichkeiten und eingespielter Alltagsabläufe.

Bei einer stark sehbehinderten Person wiegt dies besonders schwer. Wer sich nur eingeschränkt orientieren kann, ist auf vertraute Strukturen im Wohnumfeld häufig angewiesen.

Das Gericht betonte deshalb, dass bei älteren Menschen das Interesse am Verbleib im langjährig vertrauten Umfeld besonders zu beachten ist. Eine bloße Überschreitung der Mietobergrenze reicht dafür nicht in jedem Fall aus.

Was das Urteil für Grundsicherung im Alter bedeutet

Das Urteil zeigt, dass Mietobergrenzen nicht mechanisch angewendet werden dürfen. Sozialämter müssen prüfen, ob eine Kostensenkung tatsächlich möglich und persönlich zumutbar ist.

Gerade bei älteren Menschen, Menschen mit Behinderungen oder gesundheitlichen Einschränkungen kann ein Umzug unzumutbar sein. Das gilt vor allem dann, wenn der finanzielle Vorteil für die Behörde gering ist.

Leistungsbeziehende sollten eine Kostensenkungsaufforderung dennoch nicht ignorieren. Wer nicht reagieren kann oder aus gesundheitlichen Gründen nicht umziehen kann, sollte dies schriftlich begründen.

Wichtig sind ärztliche Unterlagen, Schwerbehindertenausweis, Pflegegradbescheid, Nachweise über Einschränkungen im Alltag und Angaben zur langen Wohndauer. Je genauer die persönliche Situation belegt wird, desto eher muss die Behörde den Einzelfall prüfen.

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Die wichtigsten Zahlen aus dem Verfahren

Aspekt Angabe aus dem Verfahren Geburtsjahr der Klägerin 1942 Wohnort Stuttgart Wohnungsgröße 68 Quadratmeter, Drei-Zimmer-Wohnung Wohndauer seit 1999 Tatsächliche Netto-Kaltmiete 425 Euro monatlich Betriebskostenvorauszahlung 67 Euro monatlich Heizkostenvorauszahlung 72 Euro monatlich Vom Gericht genannte angemessene Kaltmiete 364,50 Euro monatlich Vom Gericht angenommene mögliche Ersparnis 57,30 Euro monatlich Nachzahlung laut Urteil 71,07 Euro monatlich für März bis Februar Gericht Sozialgericht Stuttgart Urteil Az. S 7 SO 3292/09

Warum die Entscheidung auch heute noch wichtig ist

Auch heute erhalten viele ältere Menschen in der Grundsicherung Schreiben, in denen sie zur Senkung ihrer Unterkunftskosten aufgefordert werden. Häufig wird darin eine Frist gesetzt.

Nach Ablauf dieser Frist übernehmen die Sozialämter unter Umständen nur noch die aus ihrer Sicht angemessenen Kosten. Die Differenz muss dann aus der ohnehin knappen Grundsicherung bezahlt werden.

Das Urteil macht deutlich, dass Betroffene solche Schreiben genau prüfen sollten. Nicht jede Überschreitung einer Mietobergrenze führt automatisch zu einer wirksamen Kürzung.

Die Behörde muss den Einzelfall würdigen. Dazu gehören Alter, Gesundheit, Behinderung, Wohndauer, soziale Bindungen, tatsächliche Verfügbarkeit günstiger Wohnungen und die Höhe der möglichen Einsparung.

Keine automatische Pflicht zum Umzug

Das Sozialamt kann eine Wohnung nicht einfach räumen lassen oder eine ältere leistungsberechtigte Person unmittelbar zum Umzug zwingen. Praktisch entsteht der Druck jedoch durch die Kürzung der übernommenen Unterkunftskosten.

Genau deshalb ist die Zumutbarkeitsprüfung so wichtig. Eine Kürzung kann rechtswidrig sein, wenn ein Umzug im konkreten Fall nicht verlangt werden darf.

Für Betroffene bedeutet das: Sie sollten auf eine Kostensenkungsaufforderung reagieren und ihre persönliche Lage erklären. Wer sehbehindert, pflegebedürftig, schwer krank oder stark auf das Wohnumfeld angewiesen ist, sollte dies belegen.

Auch eine lange Wohndauer kann erheblich sein. Je stärker das alltägliche Leben an die vertraute Umgebung gebunden ist, desto mehr spricht gegen einen erzwungenen Wechsel.

Was Betroffene nach einer Kostensenkungsaufforderung tun sollten

Wer Grundsicherung im Alter bezieht und eine Aufforderung zur Mietsenkung erhält, sollte zunächst die Frist im Schreiben prüfen. Danach sollte kontrolliert werden, welche Mietobergrenze die Behörde anwendet und ob diese nachvollziehbar berechnet wurde.

Besonders wichtig ist die persönliche Zumutbarkeit. Ältere Leistungsbeziehende sollten schriftlich darlegen, warum ein Umzug für sie eine besondere Belastung wäre.

Dazu können gesundheitliche Einschränkungen, Sehbehinderung, Mobilitätsprobleme, Pflegebedürftigkeit, psychische Belastungen oder ein gewachsenes Unterstützungsnetz im Wohnumfeld gehören. Auch die tatsächliche Suche nach bezahlbarem Wohnraum kann dokumentiert werden.

Wird die Miete später gekürzt, kann gegen den Bescheid Widerspruch eingelegt werden. Dabei sollte nicht nur die Höhe der Mietobergrenze angegriffen werden, sondern auch die Frage, ob ein Umzug individuell zumutbar war.

Praxisbeispiel: Rentnerin soll wegen 55 Euro umziehen

Eine 82-jährige Rentnerin lebt seit 25 Jahren in derselben Wohnung. Sie bezieht Grundsicherung im Alter und erhält vom Sozialamt ein Schreiben, wonach ihre Kaltmiete 55 Euro über der örtlichen Grenze liegt.

Die Frau ist stark sehbehindert, kennt aber die Wege zu Hausarzt, Apotheke, Supermarkt und Nachbarin auswendig. In einer neuen Umgebung wäre sie auf fremde Hilfe angewiesen und könnte sich zunächst kaum allein bewegen.

In einem solchen Fall sollte sie dem Sozialamt schriftlich mitteilen, warum ein Umzug für sie nicht zumutbar ist. Sinnvoll wären ärztliche Bescheinigungen, Unterlagen zur Sehbehinderung und eine kurze Darstellung, warum das vertraute Wohnumfeld für ihren Alltag unverzichtbar ist.

Das Urteil des Sozialgerichts Stuttgart zeigt: Bei einer geringen Ersparnis kann ein Umzug unter solchen Umständen unzumutbar sein. Die Behörde muss dann prüfen, ob die tatsächlichen Unterkunftskosten weiter zu übernehmen sind.

Fragen und Antworten zum Urteil

Muss man bei Grundsicherung im Alter immer umziehen, wenn die Miete zu hoch ist?

Nein. Eine zu hohe Miete kann zwar ein Kostensenkungsverfahren auslösen, doch ein Umzug muss im Einzelfall möglich und zumutbar sein.

Warum war der Umzug im Stuttgarter Fall nicht zumutbar?

Die Klägerin war älter, stark sehbehindert und in ihrer Orientierung eingeschränkt. Außerdem hätte ein Umzug die Wohnkosten nur um rund 57 Euro monatlich gesenkt.

Darf das Sozialamt die Miete einfach kürzen?

Das Sozialamt darf Unterkunftskosten nicht beliebig kürzen. Es muss prüfen, ob die Kosten unangemessen sind, ob eine Kostensenkung möglich ist und ob sie der betroffenen Person zugemutet werden kann.

Welche Bedeutung hat eine Behinderung bei der Prüfung?

Eine Behinderung kann sehr wichtig sein. Wenn sie den Alltag, die Mobilität oder die Orientierung deutlich einschränkt, kann ein Wohnungswechsel unzumutbar sein.

Reicht eine lange Wohndauer allein aus?

Eine lange Wohndauer allein entscheidet nicht automatisch den Fall. Sie kann aber zusammen mit Alter, Krankheit, Behinderung und gewachsenen Hilfen im Wohnumfeld stark für den Verbleib in der Wohnung sprechen.

Was sollten Betroffene tun, wenn sie eine Kostensenkungsaufforderung erhalten?

Betroffene sollten fristgerecht reagieren, ihre persönliche Lage schriftlich schildern und Nachweise beifügen. Wird später gekürzt, sollte der Bescheid geprüft und gegebenenfalls Widerspruch eingelegt werden.