Amazon verschickt E-Mails zur Senkung des Prime-Beitrags auf 69 statt 89,90 Euro im Jahr. Wer die Nachricht erhält, zahlt den niedrigeren Beitrag vorübergehend ab der nächsten fälligen Zahlung. Bei einem Jahresabo kann das erst 2027 sein.

Öffnen Sie im Amazon-Konto den Bereich „Prime-Mitgliedschaft“ und prüfen Sie den nächsten Zahlungstermin. Vergleichen Sie den angekündigten Preis mit der Rechnung, sobald Amazon den Beitrag eingezogen hat. Wer zuletzt noch 89,90 Euro gezahlt hat, kann prüfen, ob dieser Aufschlag unter die Sammelklage fällt.

Für wen kostet Amazon Prime wieder 69 Euro?

Wie BR24 am 20. November berichtet, stellt Amazon Verträge um, die vor dem 15. September 2022 begonnen haben und seither unverändert bestehen. Die Umstellung erfolgt automatisch. Beim Monatsabo sinkt der Beitrag für diese Bestandskunden von 8,99 auf 7,99 Euro.

Die Nachricht kann schon Monate vor der nächsten Jahreszahlung eintreffen. Amazon hat nach dem Bericht offen gelassen, wie lange der niedrigere Preis gilt.

Zahlweise beim regulären Prime-Abo Beitrag nach der angekündigten Senkung Jährlich 69 statt 89,90 Euro · 20,90 Euro weniger pro Abbuchung Monatlich 7,99 statt 8,99 Euro · 1 Euro weniger pro Abbuchung

Wer prüfen möchte, ob ein gesonderter Prime-Rabatt bei geringem Einkommen infrage kommt, findet die dafür nötigen Nachweise in unserem Ratgeber.

Warum die Preisklausel vor Gericht scheiterte

Amazon berief sich bei der Erhöhung 2022 auf seine Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Der Bundesgerichtshof erklärte die Klausel am 1. Oktober 2026 für unwirksam (Az. III ZR 205/25), weil für Kunden unklar blieb, ob sie der Erhöhung widersprechen und ihr Abo zum alten Preis fortführen konnten oder kündigen mussten. Die Klausel verstieß damit gegen das Transparenzgebot des § 307 Absatz 1 Satz 2 BGB.

Wie viel Geld können Kunden zurückbekommen?

Für die eigene Rechnung zählen die tatsächlich gezahlten Beiträge. Multiplizieren Sie die Zahl der erhöhten Abbuchungen beim Jahresabo mit 20,90 Euro und beim Monatsabo mit einem Euro. Ziehen Sie dafür die Rechnungen oder Kontoauszüge seit September 2022 heran.

Mit der Sammelklage können Betroffene die Erstattung früherer Aufschläge geltend machen. Das Verfahren der Verbraucherzentrale NRW läuft vor dem Oberlandesgericht Hamm (Az. I-13 VKl 1/25). Amazon erstattet die Mehrbeträge laut Verbraucherzentrale bislang nicht von sich aus. Ob und wann Geld ausgezahlt wird, steht noch offen.

Nach Einschätzung der Stiftung Warentest kann der Wechsel zwischen Monats- und Jahresabo nach Ankündigung der Erhöhung als Zustimmung zum höheren Preis gelten. Das betrifft Zahlungen nach dem Wechsel. Zuvor entstandene Ansprüche bleiben davon unberührt.

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Wer nach einer Kündigung neu abgeschlossen hat, sollte die Abbuchungen für beide Verträge getrennt prüfen. Wie sich Vertragswechsel und Verjährung bei Prime auswirken können, haben wir ausführlicher aufbereitet.

So melden Sie sich zur Sammelklage an

Mit dem Klage-Check der Verbraucherzentrale können Sie prüfen, ob Ihre Mitgliedschaft in das Verfahren fällt. Halten Sie dafür das Abschlussdatum, die damalige Mitteilung zur Preiserhöhung und die betroffenen Rechnungen oder Abbuchungen bereit. Auch wer Prime bereits gekündigt hat, kann prüfen, ob frühere Aufschläge unter die Klage fallen.

Die Teilnahme setzt eine kostenlose Anmeldung im Verbandsklageregister des Bundesamts für Justiz voraus. Nach § 46 des Verbraucherrechtedurchsetzungsgesetzesläuft die Anmeldefrist bis drei Wochen nach Schluss der mündlichen Verhandlung. Die Abhilfeklage hemmt nach § 204a BGB die Verjährung für Ansprüche, die sie erfasst und die wirksam zum Register angemeldet werden.

Um Werbung bei Prime Video geht es in einem eigenen Verfahren. Die Verbraucherzentrale Sachsen hat nach der Abweisung ihrer Klage Revision eingelegt. Die Anmeldefrist für dieses Verfahren endete am 9. Juni 2026.

Beispiel aus der Praxis

Eine Rentnerin hat Prime im Oktober 2021 abgeschlossen. Amazon hat ihr für die Verlängerung im Oktober 2026 bereits 89,90 Euro abgebucht. Im November bekommt sie die Mail mit der Preissenkung. In ihrem Konto steht Oktober 2027 als nächster Zahlungstermin.

Bei ihr kann der günstigere Beitrag deshalb erst im Oktober 2027 greifen. Ob er dann noch gilt, hängt davon ab, wie lange Amazon die Senkung beibehält. Für den bereits gezahlten Aufschlag von 20,90 Euro kann sie mit dem Klage-Check prüfen, ob eine Rückforderung infrage kommt.

Fragen und Antworten zu Amazon Prime

Bekomme ich mit kleiner Rente oder Grundsicherung automatisch den Preis von 69 Euro?

Der Preis von 69 Euro richtet sich nach dem Beginn und dem Verlauf Ihres Prime-Vertrags. Für den gesonderten Sozialrabatt gelten eigene Voraussetzungen.

Geht es in der Sammelklage auch um Prime Student?

Die Abhilfeklage in Hamm umfasst laut Verbraucherzentrale NRW auch die damalige Preiserhöhung bei Prime Student. Die für das Studentenabo verwendete Klausel war vom BGH-Urteil zur regulären Prime-Mitgliedschaft ausgenommen.

Woran erkenne ich, dass ich im Klageregister eingetragen bin?

Das Bundesamt für Justiz bestätigt die Eintragung per Post und nennt Ihnen im Brief ein Geschäftszeichen. Bewahren Sie den Brief zusammen mit Ihren Zahlungsnachweisen auf.