Wer seit Januar 2026 erstmals eine gesetzliche Rente erhält und jährlich 17.084 Euro brutto bezieht, muss unter bestimmten Voraussetzungen keine Einkommensteuer zahlen. Trotzdem kann eine Pflicht zur Steuererklärung bestehen.

Der Grund liegt in der Berechnung. Die Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung senken das zu versteuernde Einkommen und können die Steuer auf null Euro reduzieren. Bei der Prüfung, ob eine Steuererklärung abgegeben werden muss, werden diese Beiträge jedoch zunächst nicht berücksichtigt.

Warum bei 17.084 Euro Rente eine Erklärung fällig wird

Die Deutsche Rentenversicherung rechnet für einen Rentenbeginn im Januar 2026 mit einem Besteuerungsanteil von 84 Prozent. Von 17.084 Euro Jahresbruttorente gehen damit rund 14.351 Euro in die Steuerrechnung ein, bevor das Finanzamt Werbungskosten berücksichtigt.

Nach Abzug des Werbungskosten-Pauschbetrags von 102 Euro bleiben rund 14.249 Euro Einkünfte aus der Rente. Für einen Alleinstehenden, der ausschließlich diese Rente bezieht, liegt der Gesamtbetrag der Einkünfte damit rund 1.901 Euro über dem Grundfreibetrag von 12.348 Euro – die Steuererklärung ist Pflicht.

Erst im nächsten Schritt zieht das Finanzamt unter anderem die abzugsfähigen Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge ab. Dadurch fällt das zu versteuernde Einkommen in der amtlichen Modellrechnung so weit, dass die tarifliche Einkommensteuer null Euro beträgt.

Steuertabelle 2026 – diese Beträge gelten für den jeweiligen Rentenbeginn

Die Tabelle zeigt für ausgewählte Rentenjahrgänge, bis zu welcher Jahresbruttorente 2026 unter den amtlichen Annahmen keine Einkommensteuer anfällt.

Die Steuertabelle für Rentner geht von Alleinstehenden ohne weitere Einkünfte aus und rechnet mit pauschalen Annahmen zu den Versicherungsbeiträgen.

Beginn der gesetzlichen Rente Jahresbruttorente 2026 ohne Einkommensteuer im Modell 2005 oder früher 20.295 Euro 2010 18.976 Euro 2015 18.089 Euro 2020 17.087 Euro 2021 17.021 Euro 2022 17.036 Euro 2023 17.120 Euro 2024 17.163 Euro 2025 17.201 Euro 2026 17.084 Euro

Zum Vergleichen brauchen Sie die Bruttorente des gesamten Kalenderjahres. Wer den Dezemberbetrag auf seinem Konto mit zwölf multipliziert, übersieht sowohl die einbehaltenen Versicherungsbeiträge als auch eine mögliche Rentenerhöhung im laufenden Jahr.

Warum der Rentenbeginn auch Jahre später zählt

Der persönliche Rentenfreibetrag richtet sich nach dem Jahr des Rentenbeginns und wird im darauffolgenden Jahr als Eurobetrag festgeschrieben. Regelmäßige Rentenanpassungen erhöhen danach den steuerpflichtigen Teil der Rente.

Der Grundfreibetrag gilt dagegen für das jeweilige Steuerjahr und schützt das Existenzminimum. Wie viel von der eigenen Rente am Ende belastet wird, hängt deshalb sowohl vom Rentenbeginn als auch von den persönlichen Freibeträgen und Abzügen ab.

Wann die Tabelle für den eigenen Haushalt zu kurz greift

Wer eine Wohnung vermietet, muss grundsätzlich auch den steuerlichen Überschuss aus der Vermietung berücksichtigen. Kommt zur eigenen Altersrente eine Witwen- oder Witwerrente hinzu, fließt auch deren steuerpflichtiger Teil in die Rechnung ein.

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Bei einer Betriebsrente oder Arbeitslohn im Jahr des Renteneintritts können andere Regeln für die Abgabepflicht greifen, vor allem wenn bereits Lohnsteuer einbehalten wurde.

Solche zusätzlichen Einkünfte neben der Rente erklären, weshalb auch bei weniger als 17.084 Euro gesetzlicher Jahresrente Einkommensteuer anfallen kann.

Welche Unterlage die eigene Rechnung erleichtert

Bei der Deutschen Rentenversicherung können Sie die kostenlose „Information über die Meldung an die Finanzverwaltung“ anfordern. Sie weist die gemeldete Jahresrente und die Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung aus, die Sie mit den Angaben im Steuerbescheid vergleichen können.

Eigene Aufwendungen kennt das Finanzamt häufig erst, wenn Sie sie angeben. Dazu können absetzbare Ausgaben im Ruhestand gehören, etwa selbst getragene Krankheitskosten, soweit sie die zumutbare Belastung übersteigen.

Sechs Fragen zur Steuererklärung für Rentner

Sind 84 Prozent der Rente als Steuer zu zahlen?

Bei Rentenbeginn 2026 bezeichnet der Wert den Anteil der gesetzlichen Rente, der in die Berechnung eingeht. Wie hoch die Einkommensteuer auf die Rente ausfällt, ergibt sich erst nach den Abzügen und der Anwendung des Steuertarifs.

Gilt der Tabellenwert auch, wenn meine Rente im Oktober begonnen hat?

Für 2026 zählen die tatsächlich bezogenen Rentenbeträge und die weiteren Einkünfte des Kalenderjahres. Insbesondere der Arbeitslohn vor dem Ruhestand kann das Ergebnis verändern.

Welcher Grundfreibetrag gilt für Ehepaare?

Bei Zusammenveranlagung beträgt der gemeinsame Grundfreibetrag 2026 insgesamt 24.696 Euro. Für die persönliche Rechnung zählen die Einkünfte beider Partner und die jeweils abzugsfähigen Beträge.

Das Finanzamt hat mich angeschrieben, obwohl meine Rente gering ist. Muss ich reagieren?

Fordert das Finanzamt Sie ausdrücklich zur Abgabe auf, müssen Sie die Erklärung grundsätzlich innerhalb der genannten Frist einreichen. Die Aufforderung allein sagt noch nichts darüber aus, ob eine Steuernachzahlung auf Sie zukommt.

Ersetzt die elektronische Rentenmeldung meine Steuererklärung?

Eine bestehende Abgabepflicht erfüllen Sie erst, wenn Sie Ihre Steuererklärung einreichen.

Bis wann muss ich die Erklärung für das Steuerjahr 2026 abgeben?

Wer zur Abgabe verpflichtet ist und die Erklärung selbst erstellt, hat regulär bis Montag, den 2. August 2027, Zeit, weil der 31. Juli auf einen Samstag fällt. Bei steuerlicher Beratung oder einer gesonderten Aufforderung des Finanzamts können andere Fristen gelten.

Quellen

Abgabenordnung, §§ 108 und 149 – Fristberechnung und Abgabe der Steuererklärungen

Bundesministerium der Finanzen, Rentenbesteuerung und Pflicht zur Steuererklärung

Deutsche Rentenversicherung, Versicherte und Rentner: Informationen zum Steuerrecht

Einkommensteuer-Durchführungsverordnung, § 56 – Pflicht zur Abgabe der Einkommensteuererklärung

Einkommensteuergesetz, §§ 9a, 10, 22 und 32a

Ministerium der Finanzen Sachsen-Anhalt, Tabelle zur steuerunbelasteten Jahresbruttorente 2026 nach Rentenbeginn