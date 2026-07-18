Grundsicherung: Mietobergrenzen wurden verändert: Jetzt Werte anfordern und volle Miete erreichen

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Viele Menschen in der Grundsicherung erhalten ihre tatsächliche Miete nicht vollständig vom Jobcenter. Übersteigt die Wohnungskostenabrechnung den örtlichen Richtwert, müssen Betroffene die Differenz häufig aus dem monatlichen Regelbedarf bezahlen oder umziehen.

Wie groß das Problem ist, zeigen die Zahlen für 2024. In rund 334.000 Bedarfsgemeinschaften lagen die tatsächlichen Kosten für Unterkunft und Heizung über dem anerkannten Betrag; die bundesweite Wohnkostenlücke belief sich auf rund 494 Millionen Euro.

Eine solche Lücke muss jedoch nicht dauerhaft bestehen bleiben. Werden die Mietobergrenzen einer Stadt oder eines Landkreises angehoben, kann das Jobcenter künftig einen höheren Betrag übernehmen und unter bestimmten Voraussetzungen auch Geld für zurückliegende Monate nachzahlen.

Aus Bürgergeld wurde Grundsicherungsgeld

Seit dem 1. Juli 2026 wird die bisher als Bürgergeld bezeichnete Leistung offiziell Grundsicherungsgeld genannt. Ältere Bescheide, Formulare und Veröffentlichungen können weiterhin den Begriff Bürgergeld enthalten, ohne allein deshalb unwirksam zu sein.

Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit bleiben bereits erlassene Bescheide grundsätzlich gültig. Die Umstellung auf den neuen Namen führt daher nicht automatisch dazu, dass sämtliche Haushalte einen neuen Bescheid erhalten.

Für Leistungsberechtigte ist deshalb entscheidend, nicht nur auf die Bezeichnung des Bescheids zu achten. Geprüft werden sollte vor allem, mit welchem Betrag das Jobcenter die Kosten der Unterkunft und Heizung tatsächlich berücksichtigt.

Was bedeutet KdU?

KdU steht für Kosten der Unterkunft und Heizung. Dazu gehören bei einer Mietwohnung regelmäßig die Grundmiete, die kalten Betriebskosten sowie die angemessenen Heizkosten.

Nach § 22 SGB II werden die tatsächlichen Aufwendungen grundsätzlich übernommen, soweit sie angemessen sind. Welche Beträge als angemessen gelten, hängt vom Wohnort, der Anzahl der Personen im Haushalt und teilweise von weiteren örtlichen Vorgaben ab.

Es gibt deshalb keine bundesweit einheitliche Mietobergrenze. Ein Einpersonenhaushalt in München kann einen anderen Richtwert haben als ein vergleichbarer Haushalt in Leipzig, Hannover oder einer ländlichen Region.

Warum sich der Vergleich gerade jetzt anbietet

Städte und Landkreise passen ihre Angemessenheitswerte in unterschiedlichen Abständen an. Gründe dafür können steigende Bestandsmieten, höhere Betriebskosten, neue Datenerhebungen oder gerichtliche Beanstandungen des bisherigen Berechnungsverfahrens sein.

Auch rund um die Einführung des Grundsicherungsgeldes zum 1. Juli 2026 wurden örtliche Vorgaben teilweise überarbeitet. Die Reform selbst bedeutet allerdings nicht, dass jede Kommune ihre normale Mietobergrenze angehoben hat.

Betroffene sollten deshalb den aktuell gültigen KdU-Richtwert direkt beim zuständigen Jobcenter, beim Landkreis oder auf der Internetseite der Kommune ermitteln. Eine allgemeine Angabe aus einer fremden Stadt oder eine ältere Tabelle reicht für eine verlässliche Prüfung nicht aus.

Nicht allein auf den Mietspiegel verlassen

Der örtliche Mietspiegel kann bei der Ermittlung angemessener Wohnkosten eine Bedeutung haben. Er ist aber nicht automatisch mit der Mietobergrenze des Jobcenters gleichzusetzen.

Für den Abgleich wird die aktuelle KdU-Richtlinie, ein kommunales Konzept oder eine entsprechende Satzung benötigt. Wo die Werte durch Satzung festgelegt werden, müssen die Unterkunftswerte nach § 22c SGB II mindestens alle zwei Jahre überprüft und gegebenenfalls neu bestimmt werden.

Außerdem ist darauf zu achten, welche Kostenart der veröffentlichte Betrag umfasst. Manche Tabellen nennen die Bruttokaltmiete aus Grundmiete und kalten Nebenkosten, während Heizkosten gesondert bewertet werden.

Diese Beträge sollten miteinander verglichen werden

Im Berechnungsbogen des Jobcenters findet sich üblicherweise ein Abschnitt zu den Bedarfen für Unterkunft und Heizung. Dort sollte stehen, wie hoch die tatsächlichen Kosten sind und welcher Betrag davon anerkannt wurde.

Dieser anerkannte Betrag wird mit der aktuell geltenden Obergrenze für die jeweilige Haushaltsgröße verglichen. Wichtig ist außerdem das Datum, ab dem die neue kommunale Grenze angewendet wird.

Eine Erhöhung zum 1. Januar 2026 kann grundsätzlich erst für Zeiträume ab Januar 2026 berücksichtigt werden. Sie begründet keine höheren Ansprüche für Monate, in denen noch der frühere Richtwert galt.

Eine höhere Grenze kann die Mietlücke verkleinern

Liegt die neue Mietobergrenze weiterhin unter der tatsächlichen Bruttokaltmiete, wird die Wohnung dadurch nicht vollständig angemessen. Dennoch kann sich der monatliche Eigenanteil deutlich verringern.

Übersteigt die neue Obergrenze dagegen die tatsächliche Bruttokaltmiete, kann die bisherige Wohnkostenlücke vollständig entfallen. Das Jobcenter darf jedoch nicht mehr als die tatsächlich geschuldete Miete als Bedarf berücksichtigen.

Prüfung Finanzielle Folge Tatsächliche Bruttokaltmiete: 900 Euro; bisher anerkannt: 850 Euro Der Haushalt zahlt zunächst 50 Euro monatlich selbst. Neue Mietobergrenze: 875 Euro Der Eigenanteil sinkt auf 25 Euro. Der Leistungsanspruch steigt monatlich um 25 Euro. Neue Mietobergrenze: 920 Euro Die tatsächlichen 900 Euro können vollständig anerkannt werden. Der bisherige Eigenanteil von 50 Euro entfällt.

Die Mietobergrenze ist nicht mit dem neuen Karenzzeit-Deckel identisch

Seit dem 1. Juli 2026 gilt während der Karenzzeit eine neue Begrenzung. Unterkunftskosten werden in dieser Zeit höchstens bis zum Eineinhalbfachen der örtlichen Angemessenheitsgrenze geschützt, wobei gesetzliche Ausnahmen und Härtefälle zu beachten sind.

Liegt der normale örtliche Richtwert beispielsweise bei 600 Euro, beträgt das Eineinhalbfache rechnerisch 900 Euro. Dieser Betrag ist jedoch kein neuer dauerhaft angemessener Mietwert, sondern eine zusätzliche Obergrenze für die Karenzzeit.

Nach dem Ende der Karenzzeit kann grundsätzlich wieder der gewöhnliche örtliche Angemessenheitswert gelten. Eine Erhöhung dieses Richtwerts ist deshalb sowohl für Menschen innerhalb als auch außerhalb der Karenzzeit finanziell bedeutsam.

Wer schon vor dem Beginn der Karenzzeit nur die angemessenen Kosten erhielt, bekommt nach den Informationen der Bundesagentur für Arbeit nicht allein wegen einer späteren Karenzzeit automatisch die volle tatsächliche Miete. Auch Heizkosten werden weiterhin gesondert auf ihre Angemessenheit geprüft.

Der Bescheid muss zum richtigen Zeitpunkt geprüft werden

Welcher rechtliche Weg geeignet ist, hängt davon ab, wann die Mietobergrenze geändert und wann der Jobcenter-Bescheid erlassen wurde. Ein pauschaler Überprüfungsantrag ist daher nicht in jeder Situation die beste erste Reaktion.

Situation Geeignetes Vorgehen Ein neuer Bescheid verwendet trotz bereits geltender Erhöhung noch den alten Richtwert. Innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe kann Widerspruch eingelegt werden. Der laufende Bescheid wurde noch vor der Erhöhung korrekt erlassen, die Mietobergrenze steigt aber während des Bewilligungszeitraums. Beim Jobcenter sollte eine Neuberechnung und Änderung ab dem Inkrafttreten des neuen Richtwerts beantragt werden. Die Widerspruchsfrist ist abgelaufen und ein bestandskräftiger Bescheid war bereits bei seinem Erlass fehlerhaft. Es kommt ein Überprüfungsantrag nach § 44 SGB X in Betracht.

Widerspruch innerhalb eines Monats

Gegen einen fehlerhaften Bewilligungs-, Weiterbewilligungs- oder Änderungsbescheid kann grundsätzlich innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Maßgebend ist nicht allein das Datum auf der ersten Seite, sondern die Bekanntgabe des Bescheids.

Zur Sicherung der Frist genügt zunächst ein kurzer Widerspruch, der den angegriffenen Bescheid eindeutig bezeichnet. Die genaue Berechnung und weitere Unterlagen können anschließend nachgereicht werden.

In der Begründung sollte erklärt werden, dass für die Haushaltsgröße seit einem bestimmten Datum ein höherer Unterkunftsrichtwert gilt. Gleichzeitig sollte die Neuberechnung der Leistungen und die Auszahlung der Differenz verlangt werden.

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Änderungsantrag bei einer später erhöhten Obergrenze

Wurde der ursprüngliche Bescheid vor der Anhebung der Mietobergrenze erlassen, kann er zu diesem Zeitpunkt noch richtig gewesen sein. Ändern sich die rechtlichen oder tatsächlichen Verhältnisse erst später zugunsten der leistungsberechtigten Person, kommt eine Änderung nach § 48 SGB X in Betracht.

In diesem Fall sollte schriftlich eine Neuberechnung ab dem Tag verlangt werden, an dem der neue Richtwert in Kraft getreten ist. Das Schreiben kann als Antrag auf Änderung oder Neuberechnung der Unterkunftskosten bezeichnet werden.

Es empfiehlt sich, die neue kommunale Richtlinie oder einen Ausdruck der offiziellen Veröffentlichung beizufügen. Dadurch lässt sich leichter nachvollziehen, welcher Wert für den Haushalt und den betroffenen Zeitraum gelten soll.

Überprüfungsantrag nach Ablauf der Widerspruchsfrist

Ist ein fehlerhafter Bescheid bereits bestandskräftig, kann er unter den Voraussetzungen des § 44 SGB X noch überprüft werden. Der Antrag sollte den konkreten Bescheid, den Bewilligungszeitraum und den vermuteten Fehler möglichst genau benennen.

Für Nachzahlungen im SGB II gilt allerdings nicht die allgemeine Vierjahresgrenze des § 44 SGB X. Nach § 40 SGB II wird der Nachzahlungszeitraum grundsätzlich auf ein Jahr verkürzt.

Wird der Überprüfungsantrag im Jahr 2026 gestellt, können daher grundsätzlich noch Leistungszeiträume ab dem 1. Januar 2025 erfasst werden. Geld gibt es aber nur für Monate, in denen tatsächlich ein höherer Anspruch bestand und ein fehlerhafter Bescheid vorlag.

Trat die neue Mietobergrenze beispielsweise erst am 1. Januar 2026 in Kraft, entsteht aus dieser Erhöhung kein Nachzahlungsanspruch für das Jahr 2025. Die mögliche Rückwirkung und der tatsächliche Anspruchszeitraum dürfen deshalb nicht miteinander verwechselt werden.

Was in dem Schreiben an das Jobcenter stehen sollte

Das Schreiben sollte das Datum und möglichst auch das Geschäftszeichen des Bescheids enthalten. Hinzu kommen die Haushaltsgröße, die tatsächliche Bruttokaltmiete, der bisher anerkannte Betrag und die seit einem bestimmten Datum geltende neue Obergrenze.

Außerdem sollte ausdrücklich eine neue Berechnung der Kosten der Unterkunft verlangt werden. Für bereits vergangene Monate kann gleichzeitig die Auszahlung der entstandenen Differenz beantragt werden.

Das Schreiben sollte nachweisbar übermittelt werden, etwa über das Online-Portal des Jobcenters, per Fax mit Sendebericht oder durch persönliche Abgabe gegen Empfangsbestätigung. Bei normaler Briefpost kann es später schwieriger sein, den rechtzeitigen Eingang nachzuweisen.

Heizkosten müssen gesondert betrachtet werden

Eine höhere Grenze für die Bruttokaltmiete führt nicht automatisch dazu, dass auch sämtliche Heizkosten übernommen werden. Das Jobcenter prüft Heizkosten weiterhin anhand des Gebäudes, der Wohnfläche, des Energieträgers und weiterer Umstände.

Die Karenzzeit schützt Heizkosten ebenfalls nicht vor einer Angemessenheitsprüfung. Die Bundesagentur für Arbeit weist ausdrücklich darauf hin, dass Heizkosten grundsätzlich nur in angemessener Höhe anerkannt werden.

Beim KdU-Abgleich sollte deshalb geprüft werden, ob die Wohnkostenlücke aus einer gekürzten Bruttokaltmiete, aus nicht vollständig anerkannten Heizkosten oder aus beiden Bereichen entsteht. Nur dann lässt sich beurteilen, ob eine neue Mietobergrenze die gesamte Differenz beseitigen kann.

334.000 Haushalte waren von einer Wohnkostenlücke betroffen

Die Prüfung ist keineswegs nur für wenige Einzelfälle interessant. Nach Angaben der Bundesregierung überstiegen die tatsächlichen laufenden Unterkunfts- und Heizkosten im Jahresdurchschnitt 2024 bei rund 334.000 Bedarfsgemeinschaften die anerkannten Aufwendungen.

Das entsprach 12,6 Prozent der Bedarfsgemeinschaften mit laufenden anerkannten Unterkunftskosten. Die gesamte Differenz lag im Jahr 2024 bei rund 494 Millionen Euro.

Diese Zahlen bedeuten nicht, dass jede Wohnkostenlücke rechtswidrig war. Sie zeigen aber, wie viele Haushalte einen Teil ihrer Wohnkosten aus dem Geld bestreiten mussten, das eigentlich für Lebensmittel, Kleidung, Strom und persönliche Ausgaben vorgesehen ist.

Praxisbeispiel: Neue Obergrenze spart 600 Euro im Jahr

Eine alleinlebende Leistungsbezieherin zahlt monatlich 700 Euro Bruttokaltmiete. Das Jobcenter erkennt bislang lediglich 650 Euro an, sodass sie jeden Monat 50 Euro aus dem Regelbedarf ergänzen muss.

Zum 1. Januar 2026 erhöht die Kommune die Mietobergrenze für einen Einpersonenhaushalt auf 710 Euro. Da die tatsächliche Bruttokaltmiete mit 700 Euro unter dem neuen Richtwert liegt, kann sie nun vollständig berücksichtigt werden.

Wird die Änderung erst im Juli 2026 bemerkt, beträgt die mögliche Nachzahlung für Januar bis Juni 300 Euro. Zusätzlich erhöht sich der laufende Anspruch um 50 Euro monatlich, was auf ein vollständiges Jahr gerechnet einer Entlastung von 600 Euro entspricht.

Fazit: Wenige Zahlen können über eine hohe Nachzahlung entscheiden

Wer einen Teil der Miete aus dem Regelbedarf bezahlt, sollte den anerkannten KdU-Betrag nicht ungeprüft hinnehmen. Ein Vergleich zwischen Bescheid, tatsächlicher Miete und aktuell geltender örtlicher Obergrenze kann eine fehlerhafte oder veraltete Berechnung sichtbar machen.

Entscheidend sind die Haushaltsgröße, die Kostenart und das Datum, ab dem der neue Richtwert gilt. Je nach Zeitpunkt kommen Widerspruch, Änderungsantrag oder Überprüfungsantrag in Betracht.

Eine angehobene Mietobergrenze kann den Eigenanteil reduzieren oder vollständig beseitigen. Wer früh reagiert, schützt zugleich mögliche Nachzahlungen vor dem Ablauf gesetzlicher Fristen.

Fragen und Antworten zum KdU-Abgleich

1. Was bedeutet KdU beim Grundsicherungsgeld?

KdU ist die Abkürzung für Kosten der Unterkunft und Heizung. Bei Mietwohnungen gehören dazu grundsätzlich die Grundmiete, die kalten Betriebskosten und die angemessenen Heizkosten.

2. Wo finde ich die aktuelle Mietobergrenze?

Die geltenden Werte können beim zuständigen Jobcenter, beim Landkreis oder bei der Stadt erfragt werden. Häufig stehen aktuelle KdU-Richtlinien oder Tabellen auch auf der Internetseite der Kommune.

3. Wird eine erhöhte Mietobergrenze automatisch berücksichtigt?

Das Jobcenter sollte eine für den Leistungsanspruch relevante Änderung berücksichtigen. Betroffene sollten dennoch ihren Berechnungsbogen prüfen und bei Abweichungen schriftlich eine Neuberechnung verlangen.

4. Kann ich gegen einen falschen KdU-Betrag Widerspruch einlegen?

Ja, gegen einen aktuellen Bescheid kann grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Der Bescheid und der beanstandete Unterkunftsbetrag sollten eindeutig bezeichnet werden.

5. Wie weit kann ein Überprüfungsantrag zurückwirken?

Bei Leistungen nach dem SGB II können Nachzahlungen grundsätzlich noch für einen Zeitraum von einem Jahr verlangt werden. Bei einem Antrag im Jahr 2026 beginnt dieser Zeitraum regelmäßig am 1. Januar 2025, wobei der höhere Anspruch tatsächlich bestanden haben muss.

6. Werden nach einer Erhöhung immer die vollständigen Mietkosten bezahlt?

Nein, das hängt davon ab, ob die tatsächliche Miete innerhalb der neuen Obergrenze liegt. Bleibt die Miete auch nach der Anhebung zu hoch, verringert sich möglicherweise nur der monatliche Eigenanteil.