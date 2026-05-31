Schwerbehinderung im Rechtsschutz: Beteiligung der Schwerbehindertenvertretung nur mit Nachweis

Ein Beamter kann sich in einem Disziplinarverfahren nicht erst pauschal auf eine „offenkundige“ Schwerbehinderung berufen, ohne diese nachzuweisen.

Das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen entschied: Eine unterbliebene Beteiligung der Schwerbehindertenvertretung war kein Verfahrensfehler, weil der Beamte weder eine anerkannte Schwerbehinderung belegt hatte noch erkennbar war, dass der Dienstherr davon Kenntnis hatte. (31 A 507/23.BDG)

Beamter wurde wegen Kassendelikten aus dem Dienst entfernt

Der Beklagte war langjähriger Beamter im Postdienst und zuletzt im Service- und Verkaufsbereich eines Postbank-Finanzcenters eingesetzt.

Ihm wurde vorgeworfen, in mehreren Fällen eingenommene Gelder für eigene Zwecke verwendet zu haben. Strafrechtlich wurde er wegen Untreue in 19 Fällen zu einer Geldstrafe verurteilt.

Disziplinarverfahren endete mit Entfernung aus dem Beamtenverhältnis

Nach Abschluss des Strafverfahrens betrieb der Dienstherr das Disziplinarverfahren weiter. Das Verwaltungsgericht entfernte den Beamten aus dem Beamtenverhältnis.

Das Oberverwaltungsgericht bestätigte diese Entscheidung. Der Beamte habe im Kernbereich seiner Dienstpflichten versagt, weil er auf ihm anvertraute Gelder zugegriffen habe.

Beamter berief sich auf Schwerbehinderung

Im Berufungsverfahren machte der Beamte unter anderem geltend, er sei nach unionsrechtlicher Wertung offenkundig schwerbehindert gewesen. Deshalb hätte aus seiner Sicht bei allen dienstrechtlichen Maßnahmen die Schwerbehindertenvertretung beteiligt werden müssen.

Das Gericht stellte klar, dass nicht erkennbar gewesen sei, dass der Beamte zum maßgeblichen Zeitpunkt als schwerbehinderter Mensch anerkannt war.

Schwerbehinderung muss nachgewiesen werden

Wer sich auf Rechte schwerbehinderter Menschen beruft, muss die Schwerbehinderung grundsätzlich nachweisen. Die Behauptung, die Schwerbehinderung sei „offenkundig“, ersetzt keinen Bescheid, keinen Schwerbehindertenausweis und keine konkrete belastbare Mitteilung an den Dienstherrn.

Dienstherr muss Kenntnis haben

Die Beteiligung der Schwerbehindertenvertretung setzt voraus, dass dem Dienstherrn die Schwerbehinderteneigenschaft bekannt ist oder dass sie sich ihm jedenfalls aufdrängen musste.

Im entschiedenen Fall lag kein Nachweis vor, dass der Beamte als schwerbehindert anerkannt war. Ebenso fehlte ein Beleg dafür, dass der Dienstherr von einer solchen Anerkennung wusste.

Keine automatische Schwerbehinderung wegen Krankheit

Das Gericht machte deutlich: Krankheit, psychische Belastung, Alkoholerkrankung oder eine schwierige Lebenssituation bedeuten nicht automatisch Schwerbehinderung.

Eine Schwerbehinderung im Rechtssinn setzt in der Regel eine Feststellung durch die zuständige Versorgungsbehörde voraus. Entscheidend ist der Grad der Behinderung, nicht allein das Vorliegen gesundheitlicher Beschwerden.

„Offenkundig“ ist eine hohe Hürde

Eine Schwerbehinderung kann zwar in Ausnahmefällen offenkundig sein. Das betrifft aber nur Fälle, in denen die Behinderung ohne weiteres erkennbar ist und keine ernsthaften Zweifel bestehen.

Psychische Erkrankungen, Suchterkrankungen oder Belastungsreaktionen können erheblich sein, sind aber für den Dienstherrn nicht automatisch als Schwerbehinderung erkennbar.

Schwerbehindertenvertretung schützt nur bei erkennbarem Status

Die Schwerbehindertenvertretung soll darauf achten, dass schwerbehinderte Beschäftigte nicht benachteiligt werden und ihre besonderen Schutzrechte beachtet werden.

Diese Beteiligungsrechte greifen aber nicht ins Blaue hinein. Der Arbeitgeber oder Dienstherr muss wissen können, dass eine Schwerbehinderung oder Gleichstellung im Raum steht.

Was Betroffene rechtzeitig mitteilen sollten

Wer als schwerbehinderter Mensch besondere Schutzrechte geltend machen will, sollte den Status rechtzeitig nachweisen. Geeignet sind der Feststellungsbescheid des Versorgungsamts, der Schwerbehindertenausweis oder ein Gleichstellungsbescheid der Agentur für Arbeit.

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Wichtig ist auch der Zugang beim Arbeitgeber oder Dienstherrn. Betroffene sollten Unterlagen nachweisbar vorlegen.

Nachweis muss im Verfahren greifbar sein

Im Disziplinarverfahren genügt es nicht, erst später allgemein auf gesundheitliche Einschränkungen zu verweisen. Das Gericht prüft, ob im maßgeblichen Zeitpunkt ein relevanter Nachweis vorlag.

Wenn ein Beamter eine Schwerbehinderung nie nachweist, kann er dem Dienstherrn regelmäßig nicht vorwerfen, die Schwerbehindertenvertretung nicht beteiligt zu haben. Das gilt besonders, wenn der Dienstherr keine klare Kenntnis vom Status hatte.

Gericht sah keine ausreichenden Anhaltspunkte

Der Beamte machte geltend, er sei wegen Depressionen, Alkoholproblemen und familiärer Belastungen nicht schuldfähig oder nur eingeschränkt steuerungsfähig gewesen. Das Gericht hielt diesen Vortrag für zu vage.

Er hatte solche Gründe weder im Strafverfahren noch im früheren Disziplinarverfahren substantiiert vorgebracht. Konkrete ärztliche Berichte, die eine erhebliche Einschränkung der Schuldfähigkeit im Tatzeitraum belegten, lagen nicht vor.

Warum der Nachweis so wichtig ist

Das Urteil zeigt: Schutzrechte funktionieren nur, wenn der Status und die Tatsachen belegbar sind. Wer sich auf Schwerbehinderung beruft, muss rechtzeitig erklären und nachweisen, worauf dieser Schutz gestützt wird.

Das gilt nicht nur im Disziplinarrecht. Auch im Arbeitsrecht, bei Kündigungen, Versetzungen, Bewerbungen, behördlichen Verfahren und im Schwerbehindertenrecht entscheidet der Nachweis oft darüber, ob besondere Rechte greifen.

Was gilt für Arbeitnehmer?

Auch Arbeitnehmer sollten eine anerkannte Schwerbehinderung oder Gleichstellung nachweisbar mitteilen, wenn sie besondere Schutzrechte nutzen wollen. Dazu gehören etwa Zusatzurlaub, Beteiligung der Schwerbehindertenvertretung, Prävention und besonderer Kündigungsschutz.

Keine Rettung durch späte Behauptung

Das Urteil macht deutlich: Eine späte und unbelegte Behauptung hilft nicht, wenn der Pflichtverstoß schwer wiegt und der Status nicht nachgewiesen wurde.

Wer erst im Berufungsverfahren pauschal erklärt, schwerbehindert gewesen zu sein, ohne einen Nachweis vorzulegen, kann daraus regelmäßig keinen Verfahrensfehler ableiten. Das gilt erst recht, wenn das Disziplinarverfahren bereits abgeschlossen war.

FAQ zum Nachweis der Schwerbehinderung

Reicht eine Erkrankung für Schwerbehindertenrechte aus?

Nein. Entscheidend ist in der Regel die anerkannte Schwerbehinderung mit einem Grad der Behinderung von mindestens 50 oder eine Gleichstellung.

Muss ich dem Arbeitgeber meine Schwerbehinderung mitteilen?

Nicht immer. Wer aber besondere Schutzrechte geltend machen will, sollte den Status rechtzeitig und nachweisbar mitteilen.

Muss die Schwerbehindertenvertretung immer beteiligt werden?

Sie muss beteiligt werden, wenn eine schwerbehinderte oder gleichgestellte Person betroffen ist und der Arbeitgeber oder Dienstherr hiervon Kenntnis hat oder dies erkennbar ist.

Was bedeutet „offenkundige“ Schwerbehinderung?

Offenkundig ist eine Schwerbehinderung nur in Ausnahmefällen, wenn sie ohne weiteres erkennbar ist. Pauschale Hinweise auf psychische Belastungen oder Krankheit reichen dafür meist nicht.

Welche Unterlagen sind wichtig?

Wichtig sind Feststellungsbescheid, Schwerbehindertenausweis, Gleichstellungsbescheid, ärztliche Befunde und Nachweise über den Zugang beim Arbeitgeber oder Dienstherrn.

Fazit: Schwerbehindertenrechte brauchen einen klaren Nachweis

Das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen zeigt deutlich: Wer sich auf Schwerbehindertenrechte beruft, muss den Status belegen. Ohne Feststellungsbescheid, Schwerbehindertenausweis oder erkennbare Kenntnis des Dienstherrn entsteht kein Verfahrensfehler allein deshalb, weil die Schwerbehindertenvertretung nicht beteiligt wurde.

Für Betroffene ist das eine wichtige Warnung. Gesundheitliche Probleme sollten nicht erst spät und pauschal vorgetragen werden, sondern frühzeitig, konkret und belegbar.

Wer schwerbehindert oder gleichgestellt ist, sollte den Nachweis sichern und rechtzeitig vorlegen. Nur so können Beteiligungsrechte, Schutzvorschriften und Nachteilsausgleiche im Verfahren tatsächlich greifen.