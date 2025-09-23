Wie viel Prozent Schwerbehinderung bekommt man bei Depressionen?

Lesedauer 3 Minuten

Wie viel Prozent Schwerbehinderung bekommt man bei einer Depression? Diese oder ähnliche Fragen erreichen unsere Redaktion häufiger.

Zunächst einmal: In Deutschland wird der Schweregrad gesundheitlicher Beeinträchtigungen nicht in „Prozent“, sondern als Grad der Behinderung (GdB) in 10er-Schritten von 20 bis 100 festgestellt. Umgangssprachlich ist häufig von „Prozent“ die Rede, juristisch korrekt ist jedoch der GdB.

Er beschreibt, wie stark die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben länger als sechs Monate beeinträchtigt ist. Ein GdB von 100 steht für die schwersten Beeinträchtigungen.

Ab wann gilt man als schwerbehindert?

Als schwerbehindert gelten Menschen, wenn die Behörde einen GdB von mindestens 50 feststellt. Dann besteht Anspruch auf die Regelungen des Schwerbehindertenrechts sowie – auf Antrag – auf einen Schwerbehindertenausweis.

Wer „nur“ einen GdB von 30 oder 40 hat und ohne besonderen Schutz den Arbeitsplatz nicht bekommen oder behalten kann, kann sich bei der Agentur für Arbeit schwerbehinderten Menschen gleichstellen lassen.

Die Rechtsgrundlage der Bewertung

Bemessungsmaßstab sind die Versorgungsmedizinischen Grundsätze (VMG), die als Anlage zur Versorgungsmedizin-Verordnung (VersMedV) gelten. Darin ist festgelegt, wie körperliche und psychische Störungen einzuordnen sind. Für psychische Störungen – dazu gehören depressive Erkrankungen – ist insbesondere Teil B Nr. 3.7 VMG maßgeblich.

Welche Spannen sind bei Depressionen üblich?

Die VMG geben Orientierungsrahmen vor, keine starren Automatismen. Entscheidend sind Ausprägung, Dauer, Behandlungsverlauf und – besonders wichtig – die Auswirkungen auf die Alltags- und Sozialfunktionen.

Bei leichteren depressiven Störungen ohne wesentliche soziale Anpassungsschwierigkeiten werden häufig GdB 0–20 angesetzt.

Stärker behindernde Störungen mit wesentlicher Einschränkung der Erlebnis- und Gestaltungsfähigkeit – etwa ausgeprägtere depressive Störungen – bewegen sich typischerweise im Bereich GdB 30–40. Schwere Störungen mit mittelgradigen sozialen Anpassungsschwierigkeiten rechtfertigen GdB 50–70; bei schweren sozialen Anpassungsschwierigkeiten kommen GdB 80–100 in Betracht.

Diese Spannbreiten finden sich sowohl in der Praxis der Versorgungsämter als auch in der Rechtsprechung wieder.

Tabelle: Wann und wie ein Grad der Behinderung bei Depressionen?

Form/Ausprägung der Depression (Beispielbeschreibung) Möglicher GdB-Rahmen* Leichte depressive Störung ohne wesentliche sozialen Anpassungsschwierigkeiten, z. B. einmalige leichte Episode, Dysthymie mit geringen Funktionseinbußen 0–20 Stärker behindernde, anhaltende Symptomatik mit spürbaren Einschränkungen der Erlebnis- und Gestaltungsfähigkeit, z. B. mittelgradige Episode mit deutlichem Antriebs- und Konzentrationsverlust 30–40 Schwere depressive Störung mit mittelgradigen sozialen Anpassungsschwierigkeiten, z. B. rezidivierende schwere Episoden, längere Krankheitsphasen, erhebliche Alltagsbeeinträchtigungen 50–70 Schwere depressive Störung mit schweren sozialen Anpassungsschwierigkeiten, z. B. chronifizierte schwere Depression, ausgeprägter sozialer Rückzug, ggf. psychotische Symptome oder Therapieresistenz 80–100

*Orientierungswerte nach den versorgungsmedizinischen Grundsätzen (VMG). Entscheidend ist stets die individuelle Funktionsbeeinträchtigung und deren Auswirkungen auf Teilhabe und Alltag; die Behörde legt den Grad der Behinderung im Einzelfall fest.

Verlauf und Rückfälle: Warum Episoden zählen

Depressionen verlaufen oft episodisch. Häufigkeit, Dauer und Schwere der Phasen beeinflussen die Bewertung. Für affektive Störungen sieht die VMG-Systematik – je nach Anzahl und Dauer der Phasen – höhere Rahmenwerte vor. Das gilt auch dann, wenn zwischenzeitlich Remissionen bestehen, die Gesamtbeeinträchtigung aber erheblich bleibt.

Was Gutachterinnen und Gutachter besonders beachten

Im Mittelpunkt steht nicht die Diagnose „Depression“ an sich, sondern die funktionellen Folgen: in welchem Ausmaß Motivation, Antrieb, Konzentration, Belastbarkeit, Schlaf, Selbstversorgung, Tagesstruktur, soziale Interaktion und Erwerbsfähigkeit beeinträchtigt sind.

Die VMG und die Gerichte betonen die sozial-kommunikative Ebene und den Leidensdruck. Eine gut dokumentierte Behandlungs- und Krankheitsgeschichte – etwa zu Therapien, Krankenhausaufenthalten, Kriseninterventionen und Arbeitsunfähigkeiten – ist daher regelmäßig entscheidend.

Beispielhafte Einordnung – ohne Automatismus

Wer anhaltend mittelgradig depressiv ist, unter deutlichen Antriebs- und Konzentrationsstörungen leidet und im Alltag merklich eingeschränkt ist, wird nicht selten im Bereich GdB 30–40 eingeordnet. Rezidivierende schwere Depressionen mit wiederkehrenden längeren Episoden, deutlichen sozialen Rückzugsphänomenen und Therapieresistenz können GdB 50 und mehr erreichen – mit der Folge der Schwerbehinderteneigenschaft.

Bei extremen Verlaufsformen mit massiven, dauerhaft gravierenden sozialen Anpassungsschwierigkeiten sind GdB 70–100 möglich, kommen in der Praxis aber deutlich seltener vor. Maßgeblich bleibt stets der Einzelfall innerhalb der VMG-Rahmen.

Gleichstellung: Wichtig für den Job, auch ohne GdB 50

Liegt der festgestellte GdB zwischen 30 und 40, kann eine Gleichstellung beantragt werden. Sie bringt insbesondere Kündigungsschutz nach dem Schwerbehindertenrecht und kann die Chancen am Arbeitsmarkt verbessern. Zuständig ist die Agentur für Arbeit; rechtliche Grundlage sind § 2 Abs. 3 i. V. m. § 151 SGB IX.

Der Weg zur Feststellung

Die Feststellung des GdB erfolgt auf Antrag bei der für den Wohnort zuständigen Behörde (z. B. Versorgungsamt oder Landesamt für Soziales). Die Behörde zieht ärztliche Unterlagen, Befundberichte und ggf. Gutachten bei und bildet aus allen Funktionsbeeinträchtigungen einen Gesamt-GdB; Einzelwerte werden nicht addiert, sondern in ihrer Gesamtauswirkung gewichtet.

Nach dem Bescheid sind Widerspruch und – falls nötig – Klage möglich. Beratungsstellen und Sozialverbände erläutern Verfahren und Nachteilsausgleiche verständlich und praxisnah.

Was Betroffene realistisch erwarten können

Zusammenfassend gilt: Bei Depressionen reicht der GdB vom unteren Bereich bei leichten, gut kompensierten Störungen bis hin zur Schwerbehinderung bei schweren, anhaltenden oder häufig rezidivierenden Verläufen mit deutlichen Alltagsauswirkungen.

Der Einzelfall entscheidet, orientiert an den VMG-Rahmenwerten und der tatsächlich eingeschränkten Teilhabe. Wer unsicher ist, sollte die eigene Situation frühzeitig dokumentieren, eng mit behandelnden Fachärztinnen und Therapeuten zusammenarbeiten und sich – etwa vor einem Antrag oder Widerspruch – neutral beraten lassen.