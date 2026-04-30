Änderungen beim Schwerbehindertenausweis 2026: Dieser Nachweis wird jetzt nötig

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Seit dem 1. Januar 2026 hat sich für viele Menschen mit Behinderung das Nachweisverfahren gegenüber dem Finanzamt geändert. Betroffen ist vor allem der Behinderten-Pauschbetrag in der Einkommensteuer. Wer ab 2026 erstmals einen Grad der Behinderung feststellen lässt oder eine Änderung seines GdB erhält, kann sich nicht mehr allein darauf verlassen, den Schwerbehindertenausweis oder den Feststellungsbescheid in Papierform beim Finanzamt einzureichen.

Stattdessen läuft der Nachweis in vielen Fällen über eine elektronische Datenübermittlung. Die zuständige Behörde, häufig das Versorgungsamt oder ein Landesamt für Soziales, übermittelt die steuerlich relevanten Angaben direkt an die Finanzverwaltung. Damit diese Zuordnung gelingt, wird die Steuer-Identifikationsnummer der betroffenen Person benötigt.

Nicht der Ausweis selbst ändert sich, sondern das Verfahren beim Finanzamt

Wichtig ist die Unterscheidung: Der Schwerbehindertenausweis bleibt weiterhin ein bedeutender Nachweis im Alltag. Er dient etwa dazu, Nachteilsausgleiche, Ermäßigungen oder bestimmte Ansprüche gegenüber anderen Stellen geltend zu machen. Die Änderung betrifft vor allem die Frage, wie der Behinderten-Pauschbetrag steuerlich nachgewiesen wird.

Bis Ende 2025 konnten Betroffene den Nachweis gegenüber dem Finanzamt regelmäßig durch einen Schwerbehindertenausweis, einen Feststellungsbescheid oder eine Bescheinigung führen. Bei neuen oder geänderten Feststellungen ab 2026 tritt nun der elektronische Datenaustausch an diese Stelle. Papierunterlagen verlieren damit in diesen Fällen für den steuerlichen Nachweis an Bedeutung.

Die Steuer-ID wird zum entscheidenden Nachweisbaustein

Wer 2026 einen Antrag auf Feststellung oder Änderung des Grades der Behinderung stellt, sollte seine Steuer-ID angeben. Diese elfstellige Nummer ist dauerhaft gültig und findet sich zum Beispiel auf dem Einkommensteuerbescheid, der Lohnsteuerbescheinigung oder im Schreiben des Bundeszentralamts für Steuern. Ohne diese Nummer kann die zuständige Behörde die Daten in der Regel nicht korrekt an die Finanzverwaltung übermitteln.

Neben der Steuer-ID kann auch eine Einwilligung zur Datenübermittlung erforderlich sein. Mehrere Landesbehörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Übermittlung ohne Steuer-ID und schriftliche Zustimmung nicht funktioniert. In der Praxis kann das dazu führen, dass der Behinderten-Pauschbetrag im Steuerbescheid zunächst fehlt.

Wer von der Änderung betroffen ist

Die neue Regelung betrifft vor allem Menschen, deren Behinderung ab dem 1. Januar 2026 erstmals festgestellt wird. Ebenfalls betroffen sind Personen, bei denen sich ein bereits festgestellter Grad der Behinderung oder ein Merkzeichen ab 2026 ändert. Das kann etwa bei einer Höherstufung, einer Neufeststellung oder einer Ergänzung von Merkzeichen relevant werden.

Für viele Menschen mit bereits bestehendem Schwerbehindertenausweis ändert sich dagegen zunächst nichts. Wurde der Feststellungsbescheid vor dem 1. Januar 2026 erlassen und ist er weiterhin gültig, kann dieser Nachweis grundsätzlich weiter genutzt werden. Ein neuer Antrag ist allein wegen der Umstellung nicht erforderlich.

Was mit alten Bescheiden und bestehenden Ausweisen gilt

Wer bereits vor 2026 einen gültigen Feststellungsbescheid oder Schwerbehindertenausweis hatte, muss nicht automatisch tätig werden. Alte Nachweise bleiben weiterhin bedeutsam, sofern die Feststellung fortbesteht und keine neue Entscheidung ab 2026 getroffen wird. Das gilt insbesondere für Menschen, die ihren Behinderten-Pauschbetrag bereits in früheren Steuererklärungen geltend gemacht haben.

Kommt es jedoch zu einer neuen Entscheidung, greift das digitale Verfahren. Dann reicht es für den steuerlichen Nachweis nicht mehr, den neuen Bescheid einfach als Kopie an das Finanzamt zu schicken. Stattdessen muss die Übermittlung über die zuständige Behörde funktionieren.

Warum die Änderung eingeführt wurde

Das neue Verfahren soll die steuerliche Berücksichtigung des Behinderten-Pauschbetrags vereinfachen. Die Finanzverwaltung soll die notwendigen Angaben direkt erhalten, statt dass Betroffene Unterlagen selbst einreichen müssen. Dadurch sollen Nachweise sicherer zugeordnet und Bearbeitungen beschleunigt werden.

In der Praxis hängt der Erfolg aber davon ab, ob die Daten vollständig vorliegen. Fehlt die Steuer-ID, fehlt die Einwilligung oder ist der Antrag unvollständig, kann der automatische Ablauf ins Stocken geraten. Deshalb sollten Betroffene ihre Unterlagen sorgfältig prüfen, bevor sie einen Antrag stellen.

Welche Angaben übermittelt werden

Übermittelt werden insbesondere Informationen zum Grad der Behinderung und zu bestimmten Merkzeichen. Dazu gehören etwa Merkzeichen wie G, aG, B, H, Bl oder TBl, soweit sie festgestellt wurden. Auch Angaben zum Antrag und zum Bescheid können für die steuerliche Verarbeitung relevant sein.

Der Behinderten-Pauschbetrag selbst richtet sich weiterhin nach dem festgestellten Grad der Behinderung. Menschen mit einem GdB ab 20 können den Pauschbetrag grundsätzlich steuerlich geltend machen. Bei bestimmten Merkzeichen gelten erhöhte Beträge.

Übersicht: Was sich 2026 beim Nachweis ändert

Situation Was gilt 2026? Feststellungsbescheid wurde vor dem 1. Januar 2026 erlassen Der bisherige Nachweis kann weiter gelten, solange die Feststellung Bestand hat. GdB wird ab 2026 erstmals festgestellt Der Nachweis für das Finanzamt erfolgt in der Regel elektronisch über die zuständige Behörde. GdB oder Merkzeichen werden ab 2026 geändert Auch hier greift grundsätzlich das elektronische Verfahren. Steuer-ID fehlt im Antrag Die Übermittlung kann scheitern; der Pauschbetrag wird möglicherweise nicht automatisch berücksichtigt. Schwerbehindertenausweis wird im Alltag benötigt Der Ausweis bleibt für viele Nachteilsausgleiche außerhalb der Steuer weiterhin wichtig.

Was Betroffene jetzt beachten sollten

Wer 2026 einen Antrag stellt, sollte die Steuer-ID direkt eintragen. Das gilt auch bei Anträgen für Kinder, denn auch Minderjährige haben eine Steuer-Identifikationsnummer. Fehlt sie, sollte sie vor Antragstellung herausgesucht oder beim Bundeszentralamt für Steuern erneut angefordert werden.

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Außerdem sollte geprüft werden, ob im Antrag eine Einwilligung zur elektronischen Datenübermittlung vorgesehen ist. Ist dies der Fall, sollte sie bewusst und vollständig ausgefülltwerden. Wer unsicher ist, kann bei der zuständigen Behörde nachfragen, ob alle Angaben für die Übermittlung an das Finanzamt vorliegen.

Was tun, wenn der Pauschbetrag im Steuerbescheid fehlt?

Fehlt der Behinderten-Pauschbetrag im Steuerbescheid, sollten Betroffene den Bescheid genau prüfen. Wurde der GdB ab 2026 festgestellt oder geändert, kann ein fehlender Datensatz die Ursache sein. Dann sollte zuerst bei der zuständigen Behörde geklärt werden, ob Steuer-ID und Einwilligung vorliegen und ob die Daten übermittelt wurden.

Ist der Steuerbescheid bereits ergangen, kann je nach Fall ein Einspruch oder ein Antrag auf Änderung sinnvoll sein. Dabei sollten Betroffene die Fristen beachten. Wer unsicher ist, sollte sich an einen Lohnsteuerhilfeverein, eine Steuerberatung oder eine Sozialberatungsstelle wenden.

Der Schwerbehindertenausweis bleibt im Alltag wichtig

Die Neuerung bedeutet nicht, dass der Schwerbehindertenausweis überflüssig wird. Er bleibt weiterhin ein Nachweis für viele praktische Lebensbereiche. Dazu zählen etwa Vergünstigungen im öffentlichen Nahverkehr, Nachteilsausgleiche am Arbeitsplatz oder bestimmte Schutzrechte.

Die Änderung betrifft vor allem das Verhältnis zur Finanzverwaltung. Für andere Stellen kann der Ausweis weiterhin verlangt werden. Betroffene sollten ihn daher weiterhin sorgfältig aufbewahren und bei Bedarf verlängern lassen.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Eine Arbeitnehmerin hatte seit 2021 einen GdB von 40 und machte den Behinderten-Pauschbetrag bisher über ihren Bescheid geltend. Im Februar 2026 beantragt sie wegen einer Verschlechterung ihres Gesundheitszustands eine Neufeststellung. Das Versorgungsamt stellt später einen GdB von 50 fest.

Damit der neue Pauschbetrag in der Einkommensteuer berücksichtigt werden kann, muss die Behörde die Daten elektronisch an die Finanzverwaltung übermitteln. Dafür benötigt sie die Steuer-ID der Arbeitnehmerin und gegebenenfalls ihre Einwilligung. Reicht die Arbeitnehmerin nur eine Kopie des neuen Bescheids beim Finanzamt ein, kann das für die neue Feststellung ab 2026 nicht mehr ausreichen.

Fragen und Antworten zu den Änderungen beim Schwerbehindertenausweis 2026

1. Ändert sich 2026 der Schwerbehindertenausweis selbst?

Nein. Der Schwerbehindertenausweis bleibt weiterhin gültig und wichtig, zum Beispiel für Nachteilsausgleiche, Vergünstigungen oder bestimmte Rechte im Alltag. Die Änderung betrifft vor allem den steuerlichen Nachweis gegenüber dem Finanzamt.

2. Welcher Nachweis wird ab 2026 für den Behinderten-Pauschbetrag nötig?

Bei neuen oder geänderten Feststellungen ab 2026 wird der Nachweis in der Regel elektronisch von der zuständigen Behörde an die Finanzverwaltung übermittelt. Dafür braucht die Behörde die Steuer-Identifikationsnummer der betroffenen Person und gegebenenfalls eine Einwilligung zur Datenübermittlung.

3. Wer ist von der neuen Regelung betroffen?

Betroffen sind vor allem Menschen, deren Grad der Behinderung ab dem 1. Januar 2026 erstmals festgestellt wird. Auch wer ab 2026 eine Änderung seines GdB oder eines Merkzeichens erhält, fällt grundsätzlich unter das neue Verfahren.

4. Was gilt für Menschen, die bereits vor 2026 einen Schwerbehindertenausweis hatten?

Wer schon vor dem 1. Januar 2026 einen gültigen Feststellungsbescheid oder Schwerbehindertenausweis hatte, muss nicht automatisch etwas unternehmen. Solange keine neue Feststellung oder Änderung erfolgt, kann der bisherige Nachweis weiterhin Bedeutung haben.

5. Was passiert, wenn die Steuer-ID fehlt?

Fehlt die Steuer-ID, kann die elektronische Übermittlung an das Finanzamt scheitern. Dann wird der Behinderten-Pauschbetrag möglicherweise nicht automatisch berücksichtigt, und Betroffene müssen den Steuerbescheid prüfen und gegebenenfalls eine Korrektur veranlassen.

Fazit

Die Änderung beim Schwerbehindertenausweis 2026 ist vor allem eine Änderung beim steuerlichen Nachweis. Für neue oder geänderte Feststellungen ab 2026 wird der Behinderten-Pauschbetrag in der Regel über eine elektronische Meldung an das Finanzamt abgesichert. Entscheidend ist, dass die zuständige Behörde die Steuer-ID und die nötige Zustimmung zur Datenübermittlung erhält.

Wer bereits vor 2026 einen gültigen Bescheid hatte, muss nicht allein wegen der neuen Regelung einen neuen Antrag stellen. Sobald jedoch eine neue Feststellung oder Änderung erfolgt, sollte der Antrag besonders sorgfältig ausgefüllt werden. Sonst kann es passieren, dass ein eigentlich bestehender Steuervorteil im Bescheid zunächst nicht erscheint.

Quellen

Bundesfinanzministerium, Lohnsteuer-Hinweise 2026, § 65 EStDV „Nachweis der Behinderung und des Pflegegrads“.

Finanzverwaltung Nordrhein-Westfalen, Informationen zu Steuererleichterungen für Menschen mit Behinderung und elektronischem Nachweis ab 2026.