Schwerbehinderung: Eilverfahren dauert Jahre doch der Kläger erhält keine Geldentschädigung

Mehr als drei Jahre zieht sich ein Gerichtsverfahren um einen Schwerbehindertenausweis hin. Der betroffene Mann verlangt deshalb eine Entschädigung, doch obwohl das Gericht die lange Verfahrensdauer für unangemessen hält, bekommt er kein Geld.

Der Grund: Die Behörde hatte seinen Schwerbehindertenausweis bereits verlängert, bevor das Beschwerdeverfahren überhaupt begann. Das Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen (L 11 SF 178/25 EK SB) sah deshalb keinen Nachteil, der eine Geldentschädigung rechtfertigte, und hielt die gerichtliche Feststellung der Verzögerung für ausreichend.

GdB 100: Der Mann wollte seinen Schwerbehindertenausweis verlängern

Beim Kläger sind ein Grad der Behinderung von 100 und die Merkzeichen G, B, H und RF festgestellt. Er lebt seit seiner Geburt mit einer linksseitigen Halbseitenlähmung und einer Sehbehinderung bei einem Sturge-Weber-Syndrom.

Sein Schwerbehindertenausweis wurde jeweils befristet ausgestellt, weshalb er im Dezember 2019 eine Verlängerung um fünf Jahre oder eine unbefristete Ausstellung beantragte.

Die Frage, wann ein Schwerbehindertenausweis unbefristet verlängert werden kann, betrifft viele Menschen mit dauerhaften Einschränkungen.

Weil zunächst keine Reaktion erfolgte, wandte sich der Mann im Oktober 2020 mit einem Eilantrag an das Sozialgericht Aachen. Noch während dieses Verfahrens stellte die Behörde im Dezember 2020 einen neuen Ausweis mit einer Gültigkeit bis Ende 2021 aus.

Der Ausweis war da – der Rechtsstreit ging weiter

Das Sozialgericht lehnte den Eilantrag im September 2021 ab und verwies auf den bereits ausgestellten Ausweis. Der Kläger legte Beschwerde ein, über die das Landessozialgericht erst im Januar 2025 entschied.

Das Beschwerdegericht bewertete den Antrag auch deshalb als unzulässig, weil sich das ursprüngliche Anliegen mit der Ausstellung des Ausweises erledigt hatte.

Eine weitere Verlängerung über Ende 2021 hinaus hatte der Kläger in diesem Verfahren nicht ausreichend geltend gemacht; solche Ansprüche verfolgte er in anderen Verfahren.

Die Behörde verlängerte den Ausweis auch für die Folgezeit. Der Mann wartete also nicht durchgehend ohne gültigen Ausweis auf eine Entscheidung.

Ein abgelaufener Schwerbehindertenausweis bedeutet nicht schon den Verlust des GdB. Für den Alltag bleibt ein gültiger Nachweis dennoch wichtig, wie der Überblick über Ausweis, Vorteile und Rechte bei Schwerbehinderung erläutert.

2.700 Euro verlangt, keine Geldentschädigung erhalten

Der Kläger verlangte anschließend 2.700 Euro wegen der langen Dauer des Beschwerdeverfahrens. Er ging von 39 Monaten Verfahrensdauer aus, zog zwölf Monate ab und forderte für die verbleibenden 27 Monate jeweils 100 Euro.

Das Gericht stellte zwar eine unangemessene Dauer fest, wies die Klage im Übrigen aber ab und legte dem Kläger sogar drei Viertel der Kosten des Verfahrens auf.

Dass Geldentschädigungen durchaus möglich sind, zeigt der Beitrag über Entschädigung wegen überlanger Verfahren zu Rente und Arbeitslosengeld. Entscheidend ist jedoch nicht nur, wie viele Jahre zwischen Antrag und Entscheidung liegen.

Nicht jeder Monat zählt als entschädigungspflichtige Verzögerung

Das Entschädigungsgericht stellte 13 Monate gerichtlicher Inaktivität fest. Rein interne Wiedervorlagen, die den Rechtsstreit nicht voranbrachten, erkannte es allerdings nicht als ausreichende Bearbeitung an.

Die Richter zogen eine angemessene Zeit für Vorbereitung und Bearbeitung von den Lücken ab und berücksichtigte anschließend den Verlauf der ersten Instanz.

Die Berechnung führte zu zwei Monaten unangemessener Dauer; bei einer anderen Anrechnung wären es vier Monate gewesen. Das konnten die Richter aber offen lassen.

Die Gesamtdauer eines Verfahrens und seine rechtlich bewertete Überlänge sind also zwei verschiedene Größen. Wie Gerichte diese Zeiträume prüfen, erläutert auch der Beitrag zur Entschädigung für ein langes Verfahren beim Sozialgericht.

Eilrechtsschutz darf nicht jahrelang liegen bleiben

Das Landessozialgericht betonte zugleich, dass für Eilverfahren strengere Anforderungen an die Dauer gelten. Die in normalen Hauptverfahren mögliche Vorbereitungs- und Bedenkzeit von zwölf Monaten in jeder Instanz galten hier also nicht.

Der Senat setzte hier höchstens sechs Monate je Instanz an und ließ offen, ob sogar nur drei Monate angemessen gewesen wären. Daraus folgt aber keine allgemeine Erlaubnis, Eilverfahren sechs Monate unbearbeitet zu lassen: Entscheidend bleiben die Dringlichkeit und die Umstände des einzelnen Verfahrens.

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Warum die Feststellung der Überlänge ausreichte

Das Gesetz trennt zwischen einer unangemessenen Verfahrensdauer und der Frage, wie der dadurch entstandene Nachteil ausgeglichen wird. Nach § 198 GVG kann in Ausnahmen die Feststellung genügen, dass ein Verfahren zu lange gedauert hat.

Genau eine solche Ausnahme erkannten die Richter hier: Der Ausweis war bereits verlängert, das ursprüngliche Anliegen erfüllt und die Beschwerde nach seiner Bewertung ohne Aussicht auf Erfolg. Nachteile über die Überlänge selbst hinaus sah der Senat nicht.

Das Urteil bewertet also die Bedeutung dieser konkreten Beschwerde, nachdem das mit ihr verfolgte Ziel bereits erreicht war.

Frage im Entschädigungsverfahren Bewertung des Landessozialgerichts Dauerte das Beschwerdeverfahren unangemessen lange? Ja, das stellte das Gericht ausdrücklich fest. Hatte der Kläger die Verzögerung wirksam gerügt? Ja, seine Rüge vom 12. Juni 2023 genügte. War die begehrte Ausweisverlängerung noch offen? Nein, sie war bereits während der ersten Instanz erfolgt. Verlangte der Kläger in dieser Beschwerde eine weitere Verlängerung? Nein, ein entsprechendes Begehren hatte er dort nicht geltend gemacht. Musste das Land eine Geldentschädigung zahlen? Nein, das Gericht hielt die Feststellung der Überlänge für ausreichend.

Die Verzögerungsrüge war wirksam

Der Kläger scheiterte auch nicht daran, dass er die Verzögerung unzureichend beanstandet hätte. Seine Verzögerungsrüge erkannte das Gericht ausdrücklich an, obwohl sie zugleich mehrere Verfahren betraf.

Das betroffene Aktenzeichen war genannt, und der Kläger hatte deutlich gemacht, dass er die Dauer der aufgeführten Verfahren rügte. Unter diesen Umständen verlangte der Senat keine gesonderte Rüge für jede einzelne Akte.

Wenn Ihr Gerichtsverfahren stockt, ist die Verzögerungsrüge als Voraussetzung einer späteren Entschädigung deshalb ein wichtiger Schritt. Sie garantiert jedoch keine Zahlung, weil das Entschädigungsgericht weitere Voraussetzungen prüfen muss.

100 Euro pro Monat sind kein fester Wartezeittarif

§ 198 GVG sieht für immaterielle Nachteile grundsätzlich 1.200 Euro je Jahr der Verzögerung vor, rechnerisch 100 Euro pro Monat. Dieser Betrag bezieht sich auf die unangemessene Verzögerung, nicht auf jeden Monat seit Beginn des Rechtsstreits.

Die Regel gilt zudem nur, soweit eine andere Form der Wiedergutmachung nicht ausreicht; je nach Einzelfall kann das Gericht auch einen höheren oder niedrigeren Betrag festsetzen.

Der Beitrag über 100 Euro monatlich wegen eines zu langen Verfahrens zeigt einen Fall, in dem eine Geldentschädigung zugesprochen wurde.

Was Betroffene aus der Entscheidung ableiten können

Wenn die Behörde Ihren Antrag während eines Gerichtsverfahrens erfüllt, sollten Sie klären, welche konkrete Forderung noch offen ist. Eine inzwischen notwendige weitere Verlängerung des Schwerbehindertenausweises wird nicht nur deshalb Gegenstand einer alten Beschwerde, weil diese noch läuft.

Ebenso sollten Sie dem Gericht nachvollziehbar schildern, welche Folgen das weitere Warten für Sie hat. Gerade bei langen Wartezeiten auf den Schwerbehindertenausweis kommt es darauf an, zwischen dem fehlenden Dokument, offenen Ansprüchen und bereits erfüllten Forderungen zu unterscheiden.

Für eine Entschädigungsklage gelten außerdem Fristen: Sie kann frühestens sechs Monate nach der Verzögerungsrüge erhoben werden und muss spätestens sechs Monate nach rechtskräftigem Abschluss oder anderweitiger Erledigung des Ausgangsverfahrens eingehen.

Dass auch weitere finanzielle Fragen gesondert zu prüfen sind, zeigt der Beitrag über Anwaltskosten bei der Durchsetzung einer Entschädigung.

Häufige Fragen zur Entschädigung bei langen Gerichtsverfahren

Bekomme ich Geld, sobald ein Gericht zu lange braucht?

Nein, die unangemessene Dauer allein führt nicht in jedem Fall zu einer Geldzahlung. Das Gericht kann ausnahmsweise feststellen, dass bereits die Anerkennung der Überlänge den Nachteil ausreichend ausgleicht.

Warum erhielt der Kläger trotz GdB 100 keine Entschädigung?

Der Grad der Behinderung war nicht der Ablehnungsgrund. Entscheidend war, dass die begehrte Ausweisverlängerung bereits erfolgt war und die anschließende Beschwerde nach Auffassung des Gerichts keine wesentliche Bedeutung mehr hatte.

Hat das Gericht die lange Verfahrensdauer gebilligt?

Nein, es stellte ausdrücklich eine unangemessene Verfahrensdauer fest. Es lehnte lediglich die verlangte Geldentschädigung ab.

Wie hoch ist eine Entschädigung im Regelfall?

Das Gesetz nennt für immaterielle Nachteile 1.200 Euro pro Jahr der unangemessenen Verzögerung. Die gesamte Laufzeit des Verfahrens lässt sich dafür nicht einfach mit 100 Euro pro Monat multiplizieren.

Reicht eine Nachfrage nach dem Bearbeitungsstand?

Auf eine bloße Sachstandsanfrage sollten Sie sich nicht verlassen. Machen Sie ausdrücklich deutlich, dass Sie die Verfahrensdauer rügen, und nennen Sie das betroffene Aktenzeichen.

Quellen

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz / Bundesamt für Justiz: Gerichtsverfassungsgesetz, § 198 – Entschädigung wegen überlanger Gerichtsverfahren.

Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen: Urteil vom 26.08.2026 – L 11 SF 178/25 EK SB