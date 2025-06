Schwerbehinderung: Trotz Wartezeit beim Ausweis – Diese Vorteile haben sie sofort

Lesedauer 3 Minuten

Wer 2025 einen Schwerbehindertenausweis beantragt, muss mit monatelanger Wartezeit rechnen. Bürgergeld-Bezieher und erkrankte Beschäftigte stehen dadurch vor praktischen Problemen – von fehlenden Nachteilsausgleichen bis zu unklarem Kündigungsschutz.

Doch viele Rechte gelten auch ohne Ausweis. Dieser Artikel erklärt, was Sie jetzt unternehmen können, wo es besonders lange dauert und welche Schritte sich für Arbeitnehmer und Arbeitgeber sofort lohnen.

Bearbeitungsstau in ganz Deutschland: Wo es am längsten dauert

Der Bearbeitungsrückstau ist kein Einzelfall. In mehreren Bundesländern liegen die Wartezeiten weit über dem gesetzlich Zumutbaren:

Bonn: Ø 10 Monate Bearbeitungszeit

Sachsen-Anhalt: Durchschnittlich 8 Monate

Berlin: Aktueller Bearbeitungsstand vom 25. April 2025 (Rückstand von rund 6 Wochen)

Schleswig-Holstein: 5–6 Monate

Niedersachsen: 3–6 Monate

Bayern: „Einige Monate“ laut offiziellen Angaben

Rheinland-Pfalz: Rückstau durch Einführung der E-Akte (keine konkrete Zeitangabe)

Kernaussage: Lange Bearbeitungszeiten betreffen Flächenländer wie Städte gleichermaßen. Besonders hart trifft es Antragsteller, die dringend auf steuerliche Entlastung, Kündigungsschutz oder Mobilitätshilfen angewiesen sind.

Warum dauert es so lange?

Die Ursachen für die langen Bearbeitungszeiten ähneln sich bundesweit. Ein zentraler Faktor ist der starke Anstieg der Antragszahlen – in Sachsen-Anhalt etwa verzeichneten die Behörden zwischen 2022 und 2024 einen Zuwachs von 28 Prozent. Gleichzeitig bleibt der Datenaustausch weitgehend analog: Arztbefunde werden nach wie vor per Post verschickt, was den Ablauf erheblich verlangsamt.

Hinzu kommen technische Probleme innerhalb der Verwaltung. Viele Behörden arbeiten mit inkompatibler Software, und ein durchgängig digitales Verfahren existiert in den meisten Bundesländern bisher nicht. Auch auf ärztlicher Seite kommt es zu Verzögerungen. Zwar ist die gesetzliche Frist für die Abgabe medizinischer Befunde auf vier Wochen festgelegt, doch in der Praxis wird dieser Zeitraum häufig überschritten.

Selbst dort, wo Online-Anträge möglich sind, geraten Verfahren ins Stocken, wenn Papierakten dominieren oder notwendige Unterlagen fehlen.

Ihre Rechte als Arbeitnehmer: Schutz auch ohne Ausweis

Viele Antragsteller*innen gehen fälschlicherweise davon aus, dass erst der physische Schwerbehindertenausweis erforderlich ist, um bestimmte Rechte geltend zu machen. Tatsächlich gelten viele zentrale Schutzmechanismen bereits mit dem Feststellungsbescheid oder einem laufenden Gleichstellungsverfahren – insbesondere im Arbeitsverhältnis.

So greift der besondere Kündigungsschutz bereits ab dem Moment der Antragstellung, sofern der Arbeitgeber schriftlich darüber informiert wurde. Für den Nachweis im Betrieb reicht der Bescheid vollkommen aus; die Ausweiskarte kann später nachgereicht werden. Auch steuerliche Vorteile wie der Behindertenpauschbetrag lassen sich schon mit dem Feststellungsbescheid beim Finanzamt geltend machen.

Mobilitätsvorteile – etwa Vergünstigungen im öffentlichen Nahverkehr oder Sonderrechte beim Parken – sind in vielen Fällen ebenfalls vor Ausstellung des eigentlichen Ausweises nutzbar. Zudem akzeptieren zahlreiche Förderprogramme im Bereich Rehabilitation oder Arbeitsplatzanpassung auch den vorläufigen Bescheid als Grundlage.

Besonders wichtig: Wer als Arbeitnehmer den Antrag gestellt hat, sollte den Arbeitgeber umgehend schriftlich darüber informieren. Nur dann greift der besondere Kündigungsschutz nach § 173 Absatz 3 SGB IX bereits vor Vorliegen der endgültigen Entscheidung.

So beschleunigen Sie Ihren Antrag

Die teils erheblichen Wartezeiten beim Schwerbehindertenausweis lassen sich in vielen Fällen verkürzen, wenn Antragsteller typische Fehler vermeiden und selbst aktiv werden. Besonders wichtig ist, von Beginn an alle relevanten Unterlagen vollständig einzureichen. Dazu gehören ärztliche Befunde, Diagnosen und notwendige Vollmachten – idealerweise in digitaler Form als PDF.

Ein weiteres Problem stellt häufig die Qualität des Passfotos dar. Ist dieses unbrauchbar, verzögert sich die Ausstellung des Ausweises, auch wenn der Bescheid längst ergangen ist. Auch eine frühzeitige Information der behandelnden Ärztinnen und Ärzte kann entscheidend sein. Wer seine Mediziner nicht auf den Antrag hinweist, riskiert, dass Befundberichte unabsichtlich liegen bleiben und das Verfahren ausbremsen.

Wer die Möglichkeit hat, sollte den Antrag online stellen und Dokumente digital hochladen. Das spart nicht nur Porto, sondern auch ein bis zwei Wochen Postlaufzeit. Falls nach rund drei Monaten noch keine Rückmeldung erfolgt ist, lohnt es sich, bei der zuständigen Behörde gezielt nachzufragen – in vielen Fällen ist der Bescheid bereits unterwegs, wurde aber noch nicht versandt.

Für Antragsteller mit einem Grad der Behinderung zwischen 30 und 49 bietet es sich zudem an, parallel eine Gleichstellung bei der Agentur für Arbeit zu beantragen. Dieses Verfahren dauert in der Regel nur vier bis sechs Wochen und gewährt nahezu identische Schutzrechte wie eine anerkannte Schwerbehinderung.

Wenn nichts passiert: Rechtsmittel nutzen

Nach sechs Monaten ohne Entscheidung dürfen Betroffene eine Untätigkeitsklage einreichen. Behörden dürfen sich dabei nicht auf internen Personalmangel berufen – das ist rechtlich nicht zulässig (§ 88 SGG). Besonders für Beschäftigte mit akutem Unterstützungsbedarf ist dieser Schritt entscheidend.

Tipp: Eine einfache Rechtsberatung durch eine Fachkanzlei oder eine Behindertenbeauftragte kann Klarheit bringen. Musterschreiben für Beschleunigungsanträge gibt es bei Interessenvertretungen oder Sozialverbänden.

Digitalisierung & EU-Perspektive: Hoffnung in Sicht

Einige Bundesländer treiben die Digitalisierung voran – mit unterschiedlichem Tempo:

Hessen, Bayern, Rheinland-Pfalz: bieten bereits Online-Antragsportale

Schleswig-Holstein: plant digitalen Antrag bis Ende 2025

Berlin, Niedersachsen: Digitaler Upload von Unterlagen möglich, aber Antrag selbst oft noch papierbasiert

Ab 2026 könnte ein weiterer Meilenstein folgen: Die EU-Behindertenausweisrichtlinie (2024/2841) verpflichtet alle Mitgliedstaaten zur Einführung eines physischen und digitalen Ausweises. Pilotphasen starten voraussichtlich 2026, spätestens 2027 wird die Karte verbindlich.