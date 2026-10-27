Weihnachtsgeld für Rentner: EU-Land zahlt zweite Monatsrente

Während deutsche Rentner im Dezember ihre gewöhnliche Rente bekommen, sieht es in Spanien anders aus. Dort erhalten viele Ruheständler bereits im November eine zusätzliche Rentenzahlung, die genauso hoch ist wie ihre reguläre Monatsrente.

Wer zum Beispiel 1.500 Euro Rente bezieht, kann im November insgesamt 3.000 Euro erhalten. Hinter dem spanischen Weihnachtsgeld steckt allerdings eine Besonderheit, die beim Vergleich mit Deutschland häufig übersehen wird.

Spanien zahlt Rentnern zweimal im Jahr eine zusätzliche Rente

In Spanien werden die gesetzlichen Renten grundsätzlich in 14 statt in zwölf Monatsbeträgen ausgezahlt. Neben den regulären Rentenzahlungen gibt es jeweils im Juni und November eine Sonderzahlung.

Diese sogenannten „pagas extraordinarias“ sind gesetzlich vorgesehen und gehören zum spanischen Rentensystem. Nach Artikel 46 des spanischen Sozialversicherungsgesetzes werden die zusätzlichen Beträge zusammen mit der jeweiligen Monatsrente ausgezahlt.

Bei einem vollständigen Bezugszeitraum entspricht jede Sonderzahlung einer normalen Monatsrente. Im November erhalten viele spanische Rentner deshalb den doppelten üblichen Monatsbetrag.

Eine gesonderte Beantragung ist dafür nicht erforderlich. Die Sonderzahlungen gehören zum regulären Rentenanspruch und werden von der spanischen Sozialversicherung automatisch berücksichtigt.

So viel Weihnachtsgeld erhalten Rentner in Spanien

Wie hoch die Novemberzahlung ausfällt, hängt von der individuellen Rentenhöhe ab. Bei einem vollständigen Anspruch kann die zusätzliche Zahlung beispielsweise 900 Euro, 1.200 Euro oder 1.500 Euro betragen.

Reguläre Monatsrente Auszahlung im November Jahresrente bei 14 Zahlungen 900 Euro 1.800 Euro 12.600 Euro 1.200 Euro 2.400 Euro 16.800 Euro 1.500 Euro 3.000 Euro 21.000 Euro 1.800 Euro 3.600 Euro 25.200 Euro 2.000 Euro 4.000 Euro 28.000 Euro

Die Tabelle zeigt vereinfachte Bruttobeträge bei durchgehendem Rentenbezug und zwei vollständigen Sonderzahlungen. Individuelle Steuern und Besonderheiten einzelner Rentenarten bleiben unberücksichtigt.

Die durchschnittliche spanische Altersrente lag im September 2026 nach Angaben der staatlichen Sozialversicherung bei 1.576,10 Euro monatlich. Die Statistik erfasst dabei unterschiedliche Rentensysteme und Leistungsfälle, weshalb sich daraus nicht für jeden Rentner eine gleich hohe Sonderzahlung ableiten lässt.

Für viele Ruheständler bedeutet die Novemberzahlung dennoch einen deutlich höheren Kontoeingang als in gewöhnlichen Monaten. Das zusätzliche Geld steht rechtzeitig vor der Weihnachtszeit zur Verfügung.

Warum die spanische Weihnachtsrente kein zusätzlicher Jahresbonus ist

Die entscheidende Frage lautet, ob spanische Rentner durch die beiden Sonderzahlungen tatsächlich mehr Geld bekommen. Allein aus den 14 Zahlungsterminen lässt sich das nicht ableiten.

In Spanien ist die Berechnung der gesetzlichen Rente auf ein System mit 14 Jahreszahlungen ausgerichtet. Die Sonderzahlungen gehören damit zur regulären Jahresrente und werden nicht unabhängig davon als zusätzlicher Weihnachtsbonus gewährt.

Das lässt sich an einer einfachen Rechnung zeigen: Eine Jahresrente von 21.000 Euro ergibt bei 14 Zahlungen jeweils 1.500 Euro. Würde derselbe Jahresbetrag stattdessen auf zwölf Monate verteilt, wären es monatlich 1.750 Euro.

In beiden Fällen beträgt die Jahresrente unverändert 21.000 Euro. Der Unterschied liegt zunächst darin, wann das Geld auf dem Konto eingeht.

Die Berechnung der spanischen Altersrente ist dabei komplexer als eine bloße Aufteilung durch 14. Seit 2026 wird schrittweise eine zusätzliche Berechnungsmethode eingeführt, sodass bei Neurentnern während der Übergangszeit die jeweils günstigere gesetzliche Berechnung maßgeblich sein kann.

Trotzdem hat das spanische Auszahlungsmodell einen praktischen Vorteil. Wer im November einen größeren Betrag erhält, muss das Geld für Weihnachtsausgaben oder andere besondere Belastungen nicht erst selbst über das gesamte Jahr zurücklegen.

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Auch Rentner mit niedrigen Renten können die Sonderzahlung bekommen

Die zusätzlichen Zahlungstermine sind nicht auf Menschen mit hohen Altersrenten beschränkt. Auch bei anderen gesetzlichen Rentenarten und den spanischen beitragsunabhängigen Renten sind 14 Jahreszahlungen vorgesehen.

Für beitragsunabhängige Alters- und Invaliditätsrenten wurde der reguläre Jahresbetrag 2026 auf 8.803,20 Euro festgelegt. Bei einem ungekürzten Anspruch entspricht das 14 Zahlungen von jeweils 628,80 Euro.

Im November kann damit eine reguläre Zahlung von insgesamt 1.257,60 Euro entstehen. Im Einzelfall kann die Rente allerdings wegen anrechenbarer Einkünfte oder anderer gesetzlicher Berechnungsvorschriften niedriger ausfallen.

Gerade bei niedrigen Alterseinkommen ist die zusätzliche Novemberzahlung für die Haushaltsplanung bedeutsam. Sie darf jedoch nicht mit einer weiteren Sozialleistung verwechselt werden, die unabhängig von der normalen Jahresrente hinzukommt.

Nicht alle spanischen Rentner bekommen 14 einzelne Zahlungen

Auch in Spanien gibt es Ausnahmen vom üblichen Auszahlungsmodell. Renten wegen eines Arbeitsunfalls oder einer Berufskrankheit werden grundsätzlich in zwölf Monatsbeträgen gezahlt.

Die Sonderzahlungen entfallen dabei nicht ersatzlos. Sie sind bereits anteilig in den regulären Monatsbeträgen berücksichtigt.

Außerdem kann die zusätzliche Zahlung geringer ausfallen, wenn eine Rente erst während des maßgeblichen Berechnungszeitraums begonnen hat. Die spanische Sozialversicherung berechnet solche Ansprüche grundsätzlich anteilig nach Sechsteln.

Wer beispielsweise erst kurz vor November in Rente gegangen ist, erhält deshalb nicht automatisch eine vollständige zusätzliche Monatsrente. Für den genauen Betrag kommt es auf den Beginn und den Verlauf des Rentenanspruchs an.

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Warum deutsche Rentner kein Weihnachtsgeld von der Rentenkasse erhalten

In Deutschland kennt die gesetzliche Rentenversicherung keine allgemeine dreizehnte oder vierzehnte Monatsrente. Altersrenten und Erwerbsminderungsrenten werden grundsätzlich in zwölf monatlichen Zahlungen erbracht.

Auch im Dezember 2026 ist daher keine zusätzliche Weihnachtszahlung der Deutschen Rentenversicherung vorgesehen. Rentner erhalten ihre reguläre Monatsrente nach den gesetzlichen Auszahlungsvorschriften.

Ein allgemeiner Anspruch auf Weihnachtsgeld entsteht auch nicht dadurch, dass Beschäftigte während ihres Erwerbslebens selbst Weihnachtsgeld erhalten haben. Allerdings können beitragspflichtige Sonderzahlungen während der Beschäftigung die spätere gesetzliche Rente erhöhen.

Denn soweit auf Weihnachts- oder Urlaubsgeld Rentenversicherungsbeiträge entfallen, fließen diese Einnahmen im Rahmen der gesetzlichen Regeln in die Rentenberechnung ein. Die spätere Rente steigt dadurch gegebenenfalls, ohne dass im Dezember eine eigene Sonderzahlung ausgezahlt wird.

Wer im Ruhestand weiterhin beschäftigt ist, kann unter Umständen Weihnachtsgeld vom Arbeitgeber erhalten. Das ist dann jedoch Arbeitsentgelt und keine zusätzliche Zahlung aus der gesetzlichen Rentenversicherung.

Eine echte zusätzliche Altersrente gibt es ab Dezember 2026 in der Schweiz

Während Spanien seine reguläre Jahresrente auf 14 Zahlungen verteilt, geht die Schweiz seit 2026 einen anderen Weg. Dort wird erstmals im Dezember 2026 eine dreizehnte Altersrente aus der Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) ausgezahlt.

Die zusätzliche Leistung wurde durch eine Volksabstimmung am 3. März 2024 beschlossen. Sie wird nach Angaben der offiziellen AHV-Informationsstelle automatisch zusammen mit der Dezemberrente überwiesen.

Die Höhe entspricht einem Zwölftel der im jeweiligen Kalenderjahr ausbezahlten Altersrenten. Wer nicht das gesamte Jahr eine Altersrente erhalten hat, bekommt entsprechend einen anteiligen Betrag.

Die dreizehnte AHV-Altersrente ist damit nicht bloß eine andere Verteilung einer unveränderten Jahresrente. Sie erhöht die jährlichen Altersrentenleistungen gegenüber dem bisherigen System.

Allerdings gilt die neue Zahlung nicht für sämtliche Schweizer Rentenarten. Hinterlassenenrenten und Invalidenrenten werden weiterhin grundsätzlich zwölfmal jährlich ausgezahlt.

Deutsche Rentner bekommen durch einen Umzug nach Spanien keine Sonderrente

Für deutsche Ruheständler stellt sich die Frage, ob sie durch einen Wohnsitzwechsel nach Spanien ebenfalls von den 14 Rentenzahlungen profitieren könnten. Ein Umzug allein verändert jedoch die Auszahlungsregeln der deutschen gesetzlichen Rente nicht.

Die Deutsche Rentenversicherung überweist deutsche Renten grundsätzlich auch dann weiter, wenn Versicherte ihren Ruhestand in Spanien verbringen. Aus der deutschen Rente werden dadurch aber keine 14 spanischen Rentenzahlungen.

Anders kann die Situation sein, wenn ein Mensch sowohl in Deutschland als auch in Spanien gearbeitet und entsprechende Versicherungsansprüche erworben hat. Unter den europäischen Koordinierungsregeln zahlt dann grundsätzlich jedes Land die Rente für die dort zurückgelegten Versicherungszeiten nach seinem eigenen Recht.

So kann ein Rentner eine deutsche Monatsrente und zusätzlich eine spanische Altersrente erhalten. Für den spanischen Rententeil können dann die dortigen Regeln zu den Sonderzahlungen gelten, während der deutsche Rententeil weiterhin nach deutschem Recht gezahlt wird.

Die Deutsche Rentenversicherung weist ausdrücklich darauf hin, dass Versicherungszeiten aus verschiedenen EU-Staaten für die Prüfung bestimmter Anspruchsvoraussetzungen zusammengerechnet werden können. Wie hoch die einzelnen Renten ausfallen, hängt dennoch von den jeweiligen nationalen Vorschriften und den erworbenen Ansprüchen ab.

Entscheidend ist die Jahresrente und nicht allein die Zahl der Überweisungen

Die spanische Novemberzahlung klingt aus deutscher Sicht zunächst wie ein zusätzlicher Vorteil von einem ganzen Monatsgehalt. Für einen aussagekräftigen Vergleich müssen jedoch die tatsächlichen Jahresrenten betrachtet werden.

Dabei sind auch Unterschiede bei den Beitragszeiten, der Rentenberechnung und den gesetzlichen Abzügen zu berücksichtigen. Eine spanische Monatsrente von 1.500 Euro lässt sich deshalb nicht ohne Weiteres mit einer deutschen Monatsrente von 1.500 Euro vergleichen.

In Spanien ergeben 14 Zahlungen von jeweils 1.500 Euro eine Jahresrente von 21.000 Euro. In Deutschland ergeben zwölf Zahlungen derselben monatlichen Höhe dagegen 18.000 Euro.

Daraus folgt aber nicht, dass Spanien bei gleichen Versicherungsbiografien automatisch 3.000 Euro mehr Rente zahlt. Die beiden Monatsbeträge werden nach unterschiedlichen gesetzlichen Systemen berechnet und können deshalb nicht isoliert miteinander verglichen werden.

Für Rentner mit knappem Budget bleibt dennoch eine praktische Frage: Wie lässt sich Geld für besondere Ausgaben zum Jahresende zurücklegen? Das spanische Modell beantwortet diese Frage durch zwei feste Sonderzahlungstermine, während deutsche Rentner entsprechende Rücklagen aus ihren zwölf Monatsrenten bilden müssen.

FAQ zum Weihnachtsgeld für Rentner

Bekommen deutsche Rentner 2026 Weihnachtsgeld von der Rentenversicherung?

Nein, die deutsche gesetzliche Rentenversicherung sieht 2026 kein allgemeines Weihnachtsgeld und keine dreizehnte Monatsrente vor. Die gesetzliche Rente wird grundsätzlich in zwölf monatlichen Zahlungen ausgezahlt, auch wenn ein Rentner früher während seiner Beschäftigung Weihnachtsgeld erhalten hat.

Wie viel Weihnachtsgeld erhalten Rentner in Spanien?

Bei einem vollständigen Anspruch entspricht die zusätzliche Novemberzahlung grundsätzlich einer regulären Monatsrente.

Bekomme ich spanisches Weihnachtsgeld, wenn ich als deutscher Rentner nach Spanien ziehe?

Nein, durch einen Umzug entsteht kein Anspruch auf die spanischen Sonderzahlungen. Wer allerdings eigene Rentenansprüche aus Beschäftigungszeiten in Spanien erworben hat, kann auch eine spanische Rente mit den dort vorgesehenen Auszahlungsterminen erhalten.