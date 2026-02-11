Sozialrecht: Entschädigung für ein langes Verfahren beim Sozialgericht zugesprochen

Lesedauer 3 Minuten

Wer jahrelang auf eine Entscheidung wartet, steht nicht rechtlos da. Das Landessozialgericht Berlin-Brandenburg hat in einem Entschädigungsverfahren klargestellt, nach welchen Maßstäben Gerichte „überlange“ Dauer bewerten und wann eine Entschädigung fließt – oder eben nicht (L 37 SF 182/17 EK BK).

Der Fall zeigt: Entschädigung ist möglich, aber sie folgt festen Regeln und scheitert oft an der „noch angemessenen“ Wartezeit.

Entschädigung gibt es nur bei unangemessener Verfahrensdauer

Das Gesetz verspricht eine angemessene Entschädigung, wenn ein Gerichtsverfahren zu lange dauert und Sie dadurch einen Nachteil erleiden. Entscheidend ist nicht Ihr Bauchgefühl, sondern eine juristische Gesamtabwägung: Wie schwierig war der Fall, wie wichtig war er, wie umfangreich wurde gestritten – und wie haben Sie selbst das Verfahren mitgeprägt.

Das Gericht schaut also nicht nur auf das Tempo der Justiz, sondern auch auf Ihr eigenes Verhalten im Ausgangsverfahren.

Das Gericht rechnet nicht in Tagen, sondern in Monaten

In Entschädigungsverfahren zählt das Gericht die Zeit nicht kleinteilig in Wochen, sondern bewertet nach Kalendermonaten.

Eine Verzögerung muss in der Regel als „ganzer Monat“ gerechnet werden, damit es ins Gewicht fällt. Wer nur einzelne schleppende Wochen kritisiert, kommt nicht weit, wenn sich daraus keine deutliche, monatsweise Untätigkeit ergibt.

Zwölf Monate gelten als „Bedenkzeit“ – ohne Entschädigung

Für ein durchschnittliches sozialgerichtliches Verfahren nimmt die Rechtsprechung eine Vorbereitungs- und Bedenkzeit von zwölf Monaten an, die grundsätzlich nicht entschädigt wird. Diese Zeit soll dem Gericht Raum geben, Akten auszuwerten, Schriftsätze zu sichten und das Verfahren zu steuern.

Erst wenn die Dauer darüber hinaus deutlich ausufert und keine sachliche Rechtfertigung trägt, entsteht überhaupt eine entschädigungsrelevante Überlänge.

Schriftsätze bremsen – und das zählt gegen Ihre Verzögerungsrechnung

Wer umfangreich vorträgt, zwingt das Gericht zu Prüfung und Reaktion. Das LSG macht deutlich: Reichen Beteiligte Schriftsätze ein, die inhaltlich ernsthaft Verfahrensfragen betreffen und einen gewissen Umfang haben, löst das regelmäßig eine Bearbeitungs- und Überlegungszeit aus, die pauschal mit einem Monat zu Buche schlägt.

Das ist kein Vorwurf, sondern eine Rechenregel: Sie können Verzögerung nicht vollständig dem Gericht zuschieben, wenn Sie selbst die Akte immer wieder „in Bewegung“ setzen.

Der konkrete Fall: Viel Stillstand

Im Ausgangsverfahren stritt die Klägerin vor dem Sozialgericht Potsdam um Kinderzuschlag für zurückliegende Monate. Anfangs lief das Verfahren, Schriftsätze gingen hin und her, Unterlagen kamen nach, das Gericht leitete weiter und setzte Fristen.

Danach folgten lange Phasen ohne sichtbare gerichtliche Aktivität, die die Klägerseite mehrfach rügte – und genau diese Verzögerungsrügen sind Pflicht, wenn Sie später Entschädigung verlangen.

Teilanerkenntnis: 2.500 Euro waren drin – mehr nicht

Der beklagte Rechtsträger erkannte im Entschädigungsverfahren einen Betrag von 2.500 Euro an und zahlte ihn. Die Klägerin wollte darüber hinaus mindestens weitere 500 Euro.

Das Landessozialgericht wies diese weitergehende Forderung jedoch ab, weil es keine zusätzliche, über das Anerkannte hinausgehende entschädigungspflichtige Überlänge sah.

Das Gericht setzt die Hürde bewusst hoch: Nicht jede Abweichung vom Idealtempo löst Geld aus, sondern erst eine deutliche Überschreitung der äußersten Grenze des Angemessenen.

Gerichte dürfen Fristen setzen, Stellungnahmen abwarten und Verfahren in einer Weise führen, die eine inhaltlich richtige Entscheidung ermöglicht. Entschädigung greift erst, wenn das Verfahren durch sachlich nicht gerechtfertigte Untätigkeit entgleist.

Kostenfalle: Wer nicht vorher außergerichtlich geltend macht, zahlt oft selbst

Ein Punkt trifft viele hart: Die Klägerin musste die Kosten des Entschädigungsverfahrens tragen. Das Gericht begründete das damit, dass der Beklagte vor Klageerhebung keine Gelegenheit hatte, auf ein Entschädigungsbegehren zu reagieren, weil die Klägerin es nicht außergerichtlich geltend gemacht hatte.

Er erkannte das Begehren dann im Prozess „sofort“ an – und genau das kann dazu führen, dass Sie trotz Teilerfolg auf Kosten sitzen bleiben.

FAQ: Die fünf wichtigsten Fragen zur Entschädigung bei Verfahrensdauer

Wie lange muss ein sozialgerichtliches Verfahren dauern, damit Entschädigung realistisch wird?

Entschädigung beginnt nicht bei „ärgerlich lang“, sondern erst bei deutlich unangemessener Dauer, die über die regelmäßig tolerierte Vorbereitungs- und Bedenkzeit hinausgeht und sich nicht sachlich erklären lässt.

Muss ich eine Verzögerungsrüge erheben, bevor ich Entschädigung verlangen kann?

Ja, ohne Verzögerungsrüge verlieren Sie den Anspruch in der Regel, weil das Gesetz diese Rüge als Voraussetzung für Entschädigung verlangt.

Zählt jede Phase ohne Termin schon als gerichtliche Untätigkeit?

Nein, das Gericht darf Stellungnahmen abwarten, Fristen setzen und Schriftsätze weiterleiten; als entschädigungsrelevant gilt vor allem sachlich nicht gerechtfertigte Inaktivität.

Kann ich Entschädigung verlangen, auch wenn ich am Ende im Ausgangsverfahren gewinne?

Ja, die Frage der Verfahrensdauer steht grundsätzlich getrennt vom materiellen Erfolg, weil es um den Nachteil durch Zeitverlust geht, nicht um den Anspruch selbst.

Warum sollte ich den Anspruch außergerichtlich anmelden, bevor ich klage?

Weil Sie sonst in eine Kostenfalle laufen: Erkennt der Beklagte im Prozess „sofort“ an, kann das Gericht Ihnen trotz Teilerfolg die Kosten auferlegen.

Fazit

Entschädigung bei überlangen sozialgerichtlichen Verfahren ist kein Mythos, aber auch kein Selbstläufer. Sie bekommen Geld nur, wenn das Verfahren objektiv aus dem Rahmen fällt, Sie Verzögerung gerügt haben und sich die Überlänge sauber in Monaten belegen lässt.

Wer klug rügt, nüchtern rechnet und vorher außergerichtlich Anspruch anmeldet, schützt seine Chancen – und vermeidet die nächste Kostenüberraschung.