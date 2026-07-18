Schwerbehindertenrente 2027: Kann die Rentenreform einen bereits gestellten Antrag noch stoppen?

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Wer 1964 geboren wurde und Anfang 2027 die Altersrente für schwerbehinderte Menschen beziehen möchte, dürfte von den bisher bekannten Reformvorschlägen nicht betroffen sein.

Die Alterssicherungskommission schlägt weder die Abschaffung dieser Rentenart noch eine kurzfristige Anhebung ihrer Altersgrenzen vor. Vollständige Sicherheit besteht trotzdem erst, wenn das Gesetzgebungsverfahren abgeschlossen ist.

Ein bereits gestellter Rentenantrag schützt für sich genommen nicht vor einer späteren Gesetzesänderung. Dennoch spricht im Fall eines rentennahen Versicherten des Jahrgangs 1964 derzeit sehr viel dafür, dass der geplante Rentenbeginn am 1. Januar 2027 nach den bisherigen Regeln möglich bleibt.

Für Jahrgang 1964 gilt derzeit die Altersgrenze von 62 Jahren

Die Altersrente für schwerbehinderte Menschen ist eine eigene Rentenart nach § 37 SGB VI. Versicherte müssen bei Rentenbeginn als schwerbehinderte Menschen anerkannt sein und eine Wartezeit von mindestens 35 Jahren erfüllen.

Für Versicherte des Jahrgangs 1964 und für später Geborene ist ein abschlagsfreier Rentenbeginn derzeit mit 65 Jahren möglich. Mit dauerhaften Abschlägen kann die Rente bereits ab 62 Jahren beginnen, wie auch die Deutsche Rentenversicherung erläutert.

Wer bereits mit 62 Jahren in den Ruhestand geht, zieht den Rentenbeginn um 36 Monate vor. Für jeden dieser Monate werden 0,3 Prozent abgezogen, sodass sich der Höchstabschlag auf 10,8 Prozent beläuft.

Prüfpunkt Rechtslage für Jahrgang 1964 Erforderlicher GdB Mindestens 50 bei Beginn der Altersrente Wartezeit Mindestens 35 Versicherungsjahre Frühester Rentenbeginn Ab 62 Jahren mit Abschlägen Abschlagsfreier Beginn Ab 65 Jahren Abschlag pro Monat 0,3 Prozent Höchster Abschlag 10,8 Prozent bei einem um 36 Monate vorgezogenen Beginn Regelaltersgrenze 67 Jahre

Der Schwerbehindertenstatus muss bei Rentenbeginn bestehen

Ein Schwerbehindertenausweis mit einem GdB von mindestens 50 reicht nicht allein aus. Die anerkannte Schwerbehinderung muss an dem Tag bestehen, an dem die Altersrente beginnt.

Fällt der GdB erst nach dem Rentenbeginn unter 50, berührt dies den bereits entstandenen Rentenanspruch nach den Hinweisen der Deutschen Rentenversicherung grundsätzlich nicht. Ein unbefristeter Ausweis ist daher hilfreich, bedeutet aber nicht, dass die zuständige Behörde den Gesundheitszustand unter keinen Umständen erneut prüfen darf.

Ein GdB von 60, 70 oder 80 ermöglicht keinen noch früheren Rentenbeginn. Für diese Altersrente genügt das Erreichen der Schwelle von 50; ein höherer GdB verändert weder die Altersgrenzen noch den Abschlag. Ausführliche Informationen dazu enthält der Beitrag „Höherer GdB gleich frühere Rente?“.

Warum die 35 Versicherungsjahre genau geprüft werden sollten

Die erforderlichen 35 Jahre bestehen nicht ausschließlich aus Zeiten einer Beschäftigung. Unter bestimmten Voraussetzungen können unter anderem Pflichtbeiträge, freiwillige Beiträge, Kindererziehungszeiten, Berücksichtigungszeiten sowie Zeiten der Krankheit, Arbeitslosigkeit oder Ausbildung einbezogen werden.

Ob die Wartezeit tatsächlich erfüllt ist, sollte nicht allein anhand der eigenen Berufsjahre beurteilt werden. Die benötigten Angaben stehen in der Rentenauskunft und im Versicherungsverlauf.

Die kürzere Renteninformation enthält dagegen vor allem Angaben zur bisherigen Rentenhöhe und eine Hochrechnung. Warum die ausführliche Rentenauskunft vor einem vorgezogenen Rentenbeginn wichtig ist, erklärt auch der Beitrag „Rente beantragt und plötzlich fehlt etwas“.

Die 10,8 Prozent werden dauerhaft abgezogen

Der Abschlag endet nicht mit dem 65. oder 67. Geburtstag. Er vermindert die monatliche Rente grundsätzlich für die gesamte Bezugsdauer und wirkt sich später regelmäßig auch auf eine Hinterbliebenenrente aus.

Bei einer rechnerischen Bruttorente von 1.800 Euro würde ein Abschlag von 10,8 Prozent monatlich 194,40 Euro ausmachen. Unter der Annahme unveränderter Entgeltpunkte verbliebe damit eine Bruttorente von 1.605,60 Euro.

Von diesem Betrag können anschließend Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung sowie gegebenenfalls Steuern abgehen. Der Rentenabschlag und die Sozialversicherungsbeiträge sind deshalb getrennt zu betrachten.

Was die Rentenkommission tatsächlich vorgeschlagen hat

Die Alterssicherungskommission hat ihren Bericht mit 33 Empfehlungen am 23. Juni 2026 vorgelegt. Die Bundesregierung erklärte anschließend, die Vorschläge vollständig und zügig umsetzen und das Gesetzgebungsverfahren möglichst bis Ende 2026 abschließen zu wollen.

Zum Stand vom 18. Juli 2026 sind die Empfehlungen jedoch noch kein geltendes Gesetz. Die Deutsche Rentenversicherung kann einen Rentenantrag deshalb nicht allein mit dem Hinweis auf mögliche spätere Reformen ablehnen.

Die Kommission empfiehlt, die Regelaltersgrenze nach 2031 an die weitere Entwicklung der Lebenserwartung anzupassen. Nach den Berechnungen im Bericht der Alterssicherungskommission könnte sie zwischen 2031 und 2041 schrittweise von 67 auf etwa 67 Jahre und sechs Monate steigen.

Genannt werden dafür die Geburtsjahrgänge ab 1965. Der Jahrgang 1964, zu dem Frank gehört, wird in diesem Vorschlag noch der bisherigen Regelaltersgrenze von 67 Jahren zugeordnet.

Die Schwerbehindertenrente soll nicht abgeschafft werden

Die Kommission schlägt ausdrücklich vor, den abschlagsfreien früheren Rentenbeginn für besonders langjährig Versicherte nach 45 Versicherungsjahren abzuschaffen. Außerdem soll die Altersrente für langjährig Versicherte nach 35 Jahren künftig frühestens mit 64 statt mit 63 Jahren beginnen.

Beide Rentenarten dürfen nicht mit der Altersrente für schwerbehinderte Menschen verwechselt werden. Die besondere Altersrente ab einem GdB von 50 wird im Bericht weder als abzuschaffende Rentenart genannt noch unmittelbar mit einer Anhebung von 62 auf 63 Jahre verbunden.

Der Bericht sieht allerdings vor, dass spätere Anhebungen parallel für alle Altersrenten gelten sollen. Für jüngere schwerbehinderte Versicherte kann deshalb noch bedeutsam werden, ob der Gesetzgeber den bisherigen Abstand zur Regelaltersgrenze beibehält. Eine ausführliche Einordnung findet sich im Gegen-Hartz-Beitrag über die möglichen Folgen der Rentenreform für die Schwerbehindertenrente.

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Beispiel Warum Jochen voraussichtlich nicht betroffen sein wird

Jochen möchte seine Rente bereits am 1. Januar 2027 beginnen lassen. Die im Bericht vorgeschlagene Anhebung der Regelaltersgrenze soll dagegen erst nach 2031 einsetzen und die Geburtsjahrgänge ab 1965 erfassen.

Auch die geplante Anhebung des frühesten Rentenalters von 63 auf 64 betrifft zunächst die gewöhnliche Altersrente für langjährig Versicherte. Sie erfasst nach dem Wortlaut der Empfehlung nicht den früheren Zugang zur Altersrente für schwerbehinderte Menschen ab 62 Jahren.

Damit spricht derzeit sehr viel dafür, dass Jochen seinen Plan umsetzen kann, sofern er am gewünschten Rentenbeginn 62 Jahre alt ist, sein GdB weiterhin mindestens 50 beträgt und die 35-jährige Wartezeit nachweislich erfüllt ist. Eine verbindliche Garantie lässt sich vor Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens trotzdem nicht geben.

Ein gestellter Antrag friert das Rentenrecht nicht ein

Die Einreichung eines Rentenantrags leitet das Verwaltungsverfahren ein. Sie führt aber nicht dazu, dass ausschließlich die am Tag der Antragstellung geltenden Vorschriften angewendet werden müssen.

Sollte der Gesetzgeber vor dem vorgesehenen Rentenbeginn eine Neuregelung verabschieden, käme es auf deren Inkrafttreten und Übergangsvorschriften an. Ein sechs Monate vorher gestellter Antrag vermittelt daher keinen eigenen Bestandsschutz.

Die Deutsche Rentenversicherung empfiehlt üblicherweise, den Antrag etwa drei Monate vor dem gewünschten Beginn einzureichen. Ein früher eingereichter Antrag kann sinnvoll sein, wenn noch Versicherungszeiten, Unterlagen oder der Krankenversicherungsstatus geklärt werden müssen, erzeugt aber keinen stärkeren Schutz vor Reformen.

Auch ein Rentenbescheid bietet keine unbegrenzte Garantie

Ein bewilligender Rentenbescheid bietet deutlich mehr Sicherheit als ein noch nicht entschiedener Antrag. Nach § 39 SGB X wird ein Verwaltungsakt mit seiner Bekanntgabe wirksam.

Das bedeutet jedoch nicht, dass ein Rentenbescheid gegenüber jeder späteren Gesetzesänderung unangreifbar wäre. Ändern sich die rechtlichen Verhältnisse wesentlich, kann ein Verwaltungsakt mit Dauerwirkung unter den Voraussetzungen des § 48 SGB X für die Zukunft angepasst werden.

Ob eine neue Vorschrift auch bereits bewilligte oder laufende Renten erfasst, entscheidet sich vor allem nach dem Inhalt des neuen Gesetzes. Rückwirkende Eingriffe in bereits verwirklichte Ansprüche sind rechtlich schwerer durchzusetzen als Änderungen, die nur für die Zukunft gelten.

Was Vertrauensschutz bei einer Rentenreform bedeutet

Vertrauensschutz bedeutet nicht, dass der Gesetzgeber das Rentenrecht niemals verändern darf. Bei rentennahen Jahrgängen muss er aber berücksichtigen, dass Menschen ihre Kündigung, Altersteilzeit, Ersparnisse und weitere Entscheidungen bereits auf einen bestimmten Rentenbeginn ausgerichtet haben können.

Je näher der geplante Rentenbeginn liegt und je weniger sich getroffene Entscheidungen noch rückgängig machen lassen, desto größer ist das Bedürfnis nach Übergangsfristen. Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas hat einen solchen Schutz für unmittelbar Betroffene angekündigt, konkrete Jahrgänge oder Stichtage sind bislang jedoch nicht festgelegt.

Für Jochen ist weniger eine besondere Vertrauensschutzregel als der Inhalt der bisherigen Empfehlungen günstig. Sein Jahrgang und sein Rentenbeginn liegen außerhalb des Zeitraums, für den die Kommission eine weitere Anhebung der Regelaltersgrenze vorgeschlagen hat.

Diese Unterlagen sollten jetzt geprüft werden

Betroffene sollten sich den Eingang des Rentenantrags bestätigen lassen und den Versicherungsverlauf vollständig prüfen. Fehlende Beschäftigungszeiten, Kindererziehungszeiten oder längere Krankheitszeiten sollten möglichst vor der Entscheidung der Rentenversicherung geklärt werden.

Ebenso wichtig ist ein gültiger Nachweis über den GdB von mindestens 50 zum geplanten Rentenbeginn. Der Schwerbehindertenbescheid und der Ausweis sollten deshalb griffbereit sein.

Nach Eingang des Rentenbescheids müssen Rentenart, Beginn, Abschlag, Entgeltpunkte und Versicherungszeiten sorgfältig gelesen werden. Enthält der Bescheid Fehler, beträgt die Widerspruchsfrist bei einer ordnungsgemäßen Rechtsbehelfsbelehrung regelmäßig einen Monat nach Bekanntgabe.

Einschätzung zum Rentenbeginn 2027

Nach dem Stand vom 18. Juli 2026 kann die Rentenreform Jochens Antrag nicht allein deshalb stoppen, weil Änderungen angekündigt wurden. Die Rentenversicherung muss nach dem geltenden Recht und später gegebenenfalls nach den Übergangsbestimmungen eines tatsächlich verabschiedeten Gesetzes entscheiden.

Für den Jahrgang 1964 mit geplantem Rentenbeginn Anfang 2027 ist eine Verschlechterung nach den bisherigen Empfehlungen sehr unwahrscheinlich. Die besondere Altersrente für schwerbehinderte Menschen bleibt bestehen, und die geplante weitere Anhebung der Altersgrenzen setzt erst nach 2031 bei jüngeren Jahrgängen an.

Fragen und Antworten zur Schwerbehindertenrente 2027

1. Wird die Altersrente für schwerbehinderte Menschen abgeschafft?

Eine Abschaffung ist weder beschlossen noch ausdrücklich von der Alterssicherungskommission empfohlen worden. Die Rentenart besteht nach dem geltenden Recht weiterhin.

2. Schützt ein bereits gestellter Rentenantrag vor einer Gesetzesänderung?

Nein. Der Antrag leitet das Rentenverfahren ein, friert die Rechtslage aber nicht ein. Bei einer späteren Reform wären das Inkrafttreten und die darin enthaltenen Übergangsbestimmungen ausschlaggebend.

3. Kann der Jahrgang 1964 weiterhin mit 62 Jahren in Rente gehen?

Nach dem derzeit geltenden Recht ist das möglich, wenn bei Rentenbeginn ein GdB von mindestens 50 und die Wartezeit von 35 Jahren vorliegen. Beim frühestmöglichen Beginn beträgt der dauerhafte Abschlag 10,8 Prozent.

4. Reicht ein GdB von 50 ohne 35 Versicherungsjahre aus?

Nein. Beide Voraussetzungen müssen zusammen erfüllt sein. Fehlen die 35 Jahre, besteht trotz Schwerbehinderung kein Anspruch auf diese besondere Altersrente.

5. Entfällt die Rente, wenn der GdB später unter 50 sinkt?

Entscheidend ist die anerkannte Schwerbehinderung bei Rentenbeginn. Ein späterer Wegfall des Schwerbehindertenstatus berührt den bereits entstandenen Anspruch auf diese Altersrente grundsätzlich nicht.