Wie viel Prozent Schwerbehinderung bekommt man bei Schlafapnoe?

Wer an Schlafapnoe leidet, fragt häufig nach dem „Prozentsatz“ der Schwerbehinderung. Genau genommen wird in Deutschland aber nicht in Prozent gerechnet, sondern mit dem Grad der Behinderung, kurz GdB. Dieser wird in Zehnerschritten von 20 bis 100 festgestellt; eine Schwerbehinderung liegt erst ab einem GdB von 50 vor.

Bei Schlafapnoe hängt die Bewertung davon ab, ob die Erkrankung im Schlaflabor nachgewiesen wurde, ob eine nächtliche Überdruckbeatmung notwendig ist und ob diese Behandlung tatsächlich durchgeführt werden kann. Grundlage ist die Versorgungsmedizin-Verordnung, deren Begutachtungsgrundsätze vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales erläutert werden.

Das BMAS beschreibt die Verordnung als Grundlage für die Feststellung des Grades der Behinderung nach dem SGB IX. Weitere Informationen zur Versorgungsmedizin-Verordnung finden sich beim BMAS.

Schlafapnoe führt nicht automatisch zur Schwerbehinderung

Eine Schlafapnoe allein bedeutet nicht automatisch, dass ein Schwerbehindertenausweis ausgestellt wird. Entscheidend ist, wie stark die Erkrankung die Teilhabe im Alltag dauerhaft beeinträchtigt. Die Behörden prüfen dabei nicht nur die Diagnose, sondern vor allem die funktionellen Folgen.

In der Anlage zur Versorgungsmedizin-Verordnung ist das Schlaf-Apnoe-Syndrom ausdrücklich aufgeführt. Dort wird vorausgesetzt, dass die Erkrankung durch eine Untersuchung im Schlaflabor nachgewiesen wurde. Ohne einen solchen Nachweis wird es in der Praxis deutlich schwieriger, einen GdB allein wegen Schlafapnoe zu begründen.

Welche GdB-Werte gelten bei Schlafapnoe?

Nach den Versorgungsmedizinischen Grundsätzen wird ein Schlaf-Apnoe-Syndrom ohne notwendige kontinuierliche nasale Überdruckbeatmung in der Regel mit einem GdB beziehungsweise GdS von 0 bis 10 bewertet. Ist eine kontinuierliche nasale Überdruckbeatmung notwendig, liegt der vorgesehene Wert bei 20. Kann diese nasale Überdruckbeatmung nicht durchgeführt werden, ist ein Wert von 50 vorgesehen.

Situation bei Schlafapnoe Üblicher GdB-Wert Schlafapnoe ist im Schlaflabor nachgewiesen, aber keine kontinuierliche nasale Überdruckbeatmung notwendig 0 bis 10 Kontinuierliche nasale Überdruckbeatmung, etwa CPAP- oder nCPAP-Therapie, ist notwendig 20 Notwendige nasale Überdruckbeatmung ist nicht durchführbar 50

Diese Einordnung zeigt: Viele Betroffene mit behandlungsbedürftiger Schlafapnoe erhalten nicht automatisch einen GdB von 50. Ein GdB von 20 ist bei notwendiger nächtlicher Beatmung eher der typische Ausgangspunkt. Erst wenn die erforderliche Beatmung nicht möglich ist, kann allein wegen der Schlafapnoe ein GdB von 50 in Betracht kommen.

Wann Schlafapnoe zu einem GdB von 50 führen kann

Ein GdB von 50 kommt bei Schlafapnoe vor allem dann in Betracht, wenn die notwendige nasale Überdruckbeatmung nicht durchführbar ist. Das kann medizinische, technische oder in Einzelfällen auch nachvollziehbare psychische Gründe haben. Entscheidend ist, dass die Nichtdurchführbarkeit gut dokumentiert ist.

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Bloße Unzufriedenheit mit der Maske reicht in der Regel nicht aus. Auch gelegentliche Probleme mit Druck, Sitz oder Trockenheit der Atemwege führen nicht automatisch zu einem höheren GdB. Die Behörde wird prüfen, ob Anpassungen, andere Masken, Befeuchter oder alternative Therapieversuche möglich waren.

Welche Unterlagen für den Antrag wichtig sind

Für einen Antrag beim zuständigen Versorgungsamt sind medizinische Unterlagen besonders wichtig. Dazu gehören der Befund aus dem Schlaflabor, Angaben zum Apnoe-Hypopnoe-Index, ärztliche Berichte zur Tagesmüdigkeit und Nachweise über die verordnete Therapie. Auch Nutzungsdaten des CPAP-Geräts können relevant sein.

Wenn die Beatmung nicht funktioniert, sollte dies nicht nur behauptet, sondern fachärztlich beschrieben werden. Hilfreich sind Berichte über Maskenwechsel, Druckanpassungen, Nebenwirkungen, Abbruchversuche oder ärztlich bestätigte Gründe, warum die Behandlung nicht möglich ist. Je genauer die Einschränkungen beschrieben sind, desto besser kann die Behörde den Einzelfall bewerten.

Begleiterkrankungen können den Gesamt-GdB erhöhen

Schlafapnoe tritt häufig zusammen mit anderen Erkrankungen auf. Dazu können Bluthochdruck, Herzrhythmusstörungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Adipositas, Depressionen oder chronische Erschöpfung gehören. Die Versorgungsmedizinischen Grundsätze weisen ausdrücklich darauf hin, dass Folgeerscheinungen oder Komplikationen zusätzlich zu berücksichtigen sind.

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Wichtig ist jedoch: Einzelwerte werden nicht einfach addiert. Wer wegen Schlafapnoe einen GdB von 20 und wegen einer anderen Erkrankung ebenfalls einen GdB von 20 hat, erhält nicht automatisch einen Gesamt-GdB von 40. Die Behörde betrachtet, wie sich die einzelnen Gesundheitsstörungen zusammen auf die Teilhabe auswirken.

Fazit: Meist 20, Schwerbehinderung nur unter besonderen Voraussetzungen

Bei einer nachgewiesenen Schlafapnoe ohne notwendige Beatmung liegt der GdB meist bei 0 bis 10. Ist eine kontinuierliche nasale Überdruckbeatmung notwendig, wird die Erkrankung typischerweise mit einem GdB von 20 bewertet. Eine Schwerbehinderung mit GdB 50 kommt vor allem dann in Betracht, wenn die notwendige Beatmung nicht durchführbar ist oder wenn weitere erhebliche Gesundheitsstörungen hinzukommen.

Für Betroffene bedeutet das: Nicht die Diagnose allein entscheidet, sondern die dokumentierten Folgen im Alltag. Wer einen Antrag stellen möchte, sollte daher alle Befunde vollständig einreichen und die tatsächlichen Einschränkungen nachvollziehbar schildern. Besonders wichtig ist der Nachweis aus dem Schlaflabor.

Beispiel aus der Praxis

Ein 54-jähriger Arbeitnehmer leidet seit Jahren unter starker Tagesmüdigkeit, Konzentrationsproblemen und lautem Schnarchen. Im Schlaflabor wird eine obstruktive Schlafapnoe festgestellt, anschließend wird eine CPAP-Therapie verordnet. Da er die Maske regelmäßig nutzt und die Behandlung medizinisch durchführbar ist, wird für die Schlafapnoe ein GdB von 20 angesetzt.

Anders könnte der Fall bewertet werden, wenn die notwendige Überdruckbeatmung trotz mehrerer Maskenmodelle, fachärztlicher Anpassungen und dokumentierter Behandlungsversuche nicht möglich wäre. Dann kann ein GdB von 50 wegen der Schlafapnoe geprüft werden. Kommen zusätzlich schwere Herz-Kreislauf-Folgen hinzu, kann sich dies auf den Gesamt-GdB auswirken.

Häufige Fragen zur Schwerbehinderung bei Schlafapnoe

1. Wie viel GdB bekommt man bei Schlafapnoe?

Bei einer nachgewiesenen Schlafapnoe ohne notwendige nächtliche Überdruckbeatmung liegt der GdB meist bei 0 bis 10. Ist eine kontinuierliche nasale Überdruckbeatmung, zum Beispiel eine CPAP-Therapie, erforderlich, wird in der Regel ein GdB von 20 angesetzt. Ein GdB von 50 kommt vor allem dann in Betracht, wenn die notwendige Beatmung nicht durchgeführt werden kann.

2. Gilt Schlafapnoe automatisch als Schwerbehinderung?

Nein, eine Schlafapnoe führt nicht automatisch zu einer Schwerbehinderung. Eine Schwerbehinderung liegt erst ab einem GdB von 50 vor. Bei vielen Betroffenen wird die Schlafapnoe allein niedriger bewertet, insbesondere wenn die Therapie möglich ist und regelmäßig genutzt werden kann.

3. Wann kann man bei Schlafapnoe einen GdB von 50 bekommen?

Ein GdB von 50 kann geprüft werden, wenn eine notwendige nasale Überdruckbeatmung nicht durchführbar ist. Das muss medizinisch gut dokumentiert sein. Bloße Beschwerden mit der Maske reichen meist nicht aus, wenn Anpassungen oder andere Maskenmodelle noch möglich sind.

4. Reicht eine CPAP-Maske für einen Schwerbehindertenausweis aus?

Eine verordnete CPAP-Maske allein reicht normalerweise nicht für einen Schwerbehindertenausweis aus. Bei notwendiger kontinuierlicher Überdruckbeatmung wird die Schlafapnoe häufig mit einem GdB von 20 bewertet. Für einen Schwerbehindertenausweis müssten weitere erhebliche Einschränkungen hinzukommen oder die notwendige Therapie nicht möglich sein.

5. Welche Nachweise braucht man für den Antrag?

Wichtig sind vor allem der Befund aus dem Schlaflabor, fachärztliche Berichte und Angaben zur verordneten Therapie. Auch Nachweise über die Nutzung des CPAP-Geräts oder dokumentierte Probleme mit der Behandlung können hilfreich sein. Entscheidend ist, dass die dauerhaften Einschränkungen nachvollziehbar beschrieben werden.

6. Werden andere Erkrankungen zusätzlich berücksichtigt?

Ja, Begleiterkrankungen und Folgen der Schlafapnoe können berücksichtigt werden. Dazu zählen zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bluthochdruck, starke Tagesmüdigkeit oder psychische Belastungen. Die einzelnen Werte werden jedoch nicht einfach zusammengerechnet, sondern zu einem Gesamt-GdB bewertet.

7. Kann man Widerspruch einlegen, wenn der GdB zu niedrig ist?

Ja, gegen einen Bescheid des Versorgungsamts kann innerhalb der angegebenen Frist Widerspruch eingelegt werden. Sinnvoll ist das vor allem dann, wenn wichtige medizinische Unterlagen nicht berücksichtigt wurden oder die Einschränkungen im Alltag nicht ausreichend dargestellt sind. Zusätzliche ärztliche Stellungnahmen können den Widerspruch unterstützen.