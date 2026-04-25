Schwerbehinderung: 20.100 Euro Persönliches Budget als Gutschein – LSG-Urteil

Ein 1970 geborener fast blinder Mann mit spastischer Lähmung und Pflegegrad 5 erstreitet vor dem Landessozialgericht Baden-Württemberg ein Persönliches Budget in Höhe von 20.100 Euro im Monat – ausgezahlt nicht als Geld, sondern in Form von Gutscheinen. Der Beschluss zum Aktenzeichen L 7 SO 204/25 ER-B wirkt auf den ersten Blick wie ein Extremfall.

Tatsächlich öffnet er Tausenden Schwerbehinderten und ihren Angehörigen einen Weg, den die meisten Träger nicht aktiv anbieten: Wer hohen Teilhabebedarf hat, aber die Geldverwaltung eines Persönlichen Budgets nicht selbst stemmen kann, verliert seinen Anspruch nicht. Er bekommt das Budget auf Antrag als Gutschein.

Diese Variante steht in § 29 Absatz 2 Satz 2 SGB IX – sie ist seit Jahren geltendes Recht. In der Beratungspraxis wird sie kaum benannt. Träger der Eingliederungshilfe verweisen Betroffene stattdessen auf die klassische Sachleistung, sobald die Geldleistung problematisch erscheint.

Damit verlieren Schwerbehinderte ihre Wahlfreiheit beim Anbieter, obwohl das Gesetz einen dritten Weg vorsieht: das Persönliche Budget mit Gutscheinen erhält denselben Selbstbestimmungsspielraum wie die Geldleistung, nur ohne dass die leistungsberechtigte Person das Geld selbst verwalten muss. Wer das nicht weiß, akzeptiert eine Leistungsform, die nicht zu seinem Bedarf passt.

Persönliches Budget als Gutschein: So funktioniert die Abrechnung über den Träger

Das Persönliche Budget ist ein gebundener Rechtsanspruch, kein Ermessen der Behörde. Das Bundessozialgericht hat das mehrfach bestätigt, zuletzt mit Urteil vom 28. Januar 2021 (B 8 SO 9/19 R). Wer Anspruch auf eine budgetfähige Teilhabeleistung hat, kann verlangen, dass diese als Persönliches Budget ausgeführt wird. In welcher Form das geschieht – Geld oder Gutschein – regelt das Gesetz im Anschluss.

Die Standardform ist die Geldleistung, monatlich auf das Konto. Wer Assistenzkräfte anstellt oder einen Pflegedienst beauftragt, organisiert die Bezahlung selbst und rechnet gegenüber dem Träger ab. Das setzt voraus, dass die leistungsberechtigte Person mit Geldverwaltung, Personalabrechnung und Belegführung umgehen kann oder sich dabei unterstützen lässt.

Bei der Gutschein-Variante übernimmt der Träger die Auszahlungslogik. Er stellt Gutscheine aus, die der Leistungsberechtigte bei einem Anbieter einlöst – einem Pflegedienst, einer Assistenzagentur, einer Therapieeinrichtung. Der Anbieter rechnet direkt mit dem Träger ab.

Der oder die Schwerbehinderte muss kein Geld vorstrecken, kein Konto führen, keine Lohnbuchhaltung organisieren. Die Wahlfreiheit beim Anbieter bleibt erhalten – das ist der entscheidende Unterschied zur klassischen Sachleistung, bei der der Träger Anbieter und Umfang weitgehend vorgibt.

Andreas H., 56, aus Karlsruhe, lebt seit elf Jahren mit fortschreitender Multipler Sklerose. Pflegegrad 4, Merkzeichen aG, ein Bedarf von rund 30 Assistenzstunden pro Woche. Sein bisheriger Sachleistungsanbieter wechselte dreimal in vier Jahren das Personal, die persönliche Beziehung zur Assistenzkraft zerbrach jedes Mal.

Andreas H. möchte selbst entscheiden, wer ihn morgens aus dem Bett hebt – aber er möchte sich nicht in die Rolle eines Arbeitgebers mit Lohnbuchhaltung, Sozialversicherungsmeldungen und Schwankungsreserve drängen lassen. Über die Gutschein-Variante des Persönlichen Budgets bekommt er die Wahlfreiheit beim Anbieter, die er sucht. Den Verwaltungsaufwand einer Geldleistung von etwa 4.800 Euro monatlich übernimmt der Träger.

Wann das Persönliche Budget zwingend als Gutschein kommt

In zwei Konstellationen schreibt das Gesetz die Gutschein-Variante faktisch vor. Die erste betrifft Pflegeleistungen. Nach § 35a SGB XI dürfen Pflegesachleistungen, Tages- und Nachtpflege sowie Kurzzeitpflege im Rahmen eines Persönlichen Budgets ausschließlich als Gutscheine erbracht werden – einlösbar bei zugelassenen Pflegeeinrichtungen.

Nur das klassische Pflegegeld bleibt budgetfähig als Geldleistung. Wer ein trägerübergreifendes Persönliches Budget mit Pflegeanteil aufstellt, kommt an dieser Aufteilung nicht vorbei.

Die zweite Konstellation ergibt sich aus dem Gesetzeswortlaut selbst: Gutscheine sind in begründeten Fällen auszugeben. Was darunter zu verstehen ist, hat das LSG Baden-Württemberg im Beschluss zum Az. L 7 SO 204/25 ER-B konkretisiert.

Begründet ist ein Fall demnach immer, wenn nicht klar ist, dass die leistungsberechtigte Person mit der Geldleistung qualifizierte Anbieter beauftragt, die ihren Bedarf decken – etwa weil die zweckentsprechende Verwendung der Mittel in der Vergangenheit nicht funktioniert hat. Begründet ist ein Fall auch unabhängig vom Verhalten der Person, wenn die einbezogene Leistung schlicht nicht als Geld erbracht werden kann.

Damit zielt die Norm auf Menschen, deren Bedarf hoch ist und deren Lebensumstände eine eigenständige Geldverwaltung erschweren – ohne dass die Selbstbestimmung beim Anbieter aufgegeben werden müsste. Das ist die zentrale Botschaft des LSG-Urteils, die in den meisten Trägerbescheiden untergeht.

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Wann sich die Gutschein-Variante freiwillig lohnt

Auch jenseits der Pflichtfälle hat das Gutscheinmodell konkrete Vorteile. Es entfällt das Risiko der Kontosperre, das bei Geldleistungen in Höhe von mehreren tausend Euro monatlich real ist – Pfändungen, Überziehungen oder Bankprobleme treffen nicht den Anbieter, sondern den Träger.

Die Belegführung gegenüber dem Träger reduziert sich auf die Quittierung erbrachter Leistungen; aufwändige monatliche Budgetabrechnungen mit Personalkosten, Lohnbüro-Pauschalen und Schwankungsreserve fallen weg.

Für Familien, die einen Erwachsenen mit kognitiver Behinderung unterstützen, ist die Gutschein-Variante häufig der pragmatische Ausweg aus einem Konflikt: Der Sohn oder die Tochter braucht Assistenzleistungen, kann aber den vierstelligen Monatsbetrag nicht selbst verantworten.

Eine rechtliche Betreuung will man vermeiden, eine Sachleistung mit Trägervorgaben passt nicht zum individuellen Bedarf. Mit Gutscheinen lässt sich die Wahlfreiheit erhalten, ohne die Geldverwaltung anzugehen.

Jürgen S., 62, aus Mannheim, lebt mit einer geistigen Behinderung im eigenen Apartment in der Nähe seiner Mutter. Bisher floss das Persönliche Budget von 3.200 Euro monatlich auf ein Konto, das die 81-jährige Mutter mitverwaltete. Mit ihrem nachlassenden gesundheitlichen Zustand wird die Konstruktion fragil.

Die Familie wechselt auf die Gutschein-Variante. Der Assistenzdienst rechnet direkt mit dem Eingliederungshilfeträger ab, Jürgen S. behält dieselbe Bezugsperson, die er seit drei Jahren kennt – nur der Geldfluss läuft jetzt anders.

Antrag auf Persönliches Budget mit Gutschein – Schritt für Schritt

Der Antrag wird bei einem Leistungsträger gestellt – nach Wahl der oder des Berechtigten. Reha-Träger, Pflegekasse, Integrationsamt oder Eingliederungshilfeträger kommen infrage. Hält sich der angesprochene Träger für unzuständig, leitet er den Antrag innerhalb von zwei Wochen weiter.

Tut er das nicht, bleibt er nach § 14 SGB IX zuständig – auch wenn er es eigentlich nicht ist. Diese Frist ist scharf, sie schützt Antragsteller vor Hin- und Hergeschiebe zwischen Behörden.

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Im Antrag sollte ausdrücklich die Leistungsform genannt werden: Persönliches Budget in Form von Gutscheinen. Eine Begründung gehört dazu, warum die Gutschein-Variante hier passt – die Kategorien aus dem Gesetz reichen aus: Pflichtfall bei Pflegekassenleistungen, fehlende Möglichkeit zur Geldverwaltung, hoher Bedarf an Anbietersteuerung.

Beigelegt werden Schwerbehindertenausweis, Pflegegutachten, ärztliche Befunde sowie eine konkrete Vorstellung, welche Leistungen der Bedarf umfasst.

Anschließend ermittelt der Träger den individuellen Bedarf. Dieses Verfahren ist Pflicht – auch wenn es Monate dauern kann. Wer in akuter Bedarfslage ist, sollte parallel einen Vorschuss nach dem Sozialgesetzbuch beantragen und im Eilfall einstweiligen Rechtsschutz beim Sozialgericht einleiten.

Das LSG Baden-Württemberg hat im Beschluss vom 14. Mai 2024 (L 7 SO 868/24 ER-B) bestätigt, dass eine fehlende Zielvereinbarung im Eilverfahren die einstweilige Bewilligung nicht blockiert. Die Höhe wird dann nach Folgenabwägung bestimmt.

Am Ende des regulären Verfahrens steht eine Zielvereinbarung. Sie regelt Zweck, Höhe, Nachweise und Qualitätssicherung. Bei der Gutschein-Variante sind die Nachweise einfacher als bei der Geldleistung – der Anbieter dokumentiert die Leistungserbringung gegenüber dem Träger.

Diese Fehler kosten Antragsteller Monate

Der häufigste Fehler: keine Form genannt. Wer „Persönliches Budget” beantragt, ohne die Gutschein-Variante explizit zu erwähnen, bekommt im Regelfall einen Bescheid über eine Geldleistung – und steht später vor dem Problem, dass diese nicht passt. Eine nachträgliche Umstellung ist möglich, aber zeitaufwändig.

Zweiter Fehler: zu geringe Bedarfsdarstellung. Die Höhe des Budgets richtet sich nach dem individuell festgestellten Bedarf. Wird der Bedarf knapp kalkuliert, bleibt das Budget knapp. Bei der Bedarfsfeststellung gehört nicht nur die Grundpflege auf den Tisch, sondern jeder Bereich der sozialen Teilhabe – Freizeit, Kultur, Mobilität, Kommunikation, Ehrenamt.

Vergleichsmaßstab ist nach gefestigter Rechtsprechung der nichtbehinderte und nicht sozialhilfebedürftige Mensch vergleichbaren Alters in einer vergleichbaren Lebenslage. Wer eigene Wohnung, Familie und Berufsleben hat, dem stehen Teilhabeleistungen für alle drei Bereiche zu.

Dritter Fehler: voreilige Unterzeichnung der Zielvereinbarung. Wer eine Zielvereinbarung mit zu niedrigem Budget unterschreibt, verschlechtert seine Position für spätere Auseinandersetzungen nicht – das hat das BSG mit Urteil vom 28. Januar 2021 entschieden.

Die in der Vereinbarung genannte Höhe bindet die leistungsberechtigte Person nicht. Trotzdem ist der bessere Weg: Vereinbarung unter Vorbehalt unterschreiben oder nachverhandeln, bevor der Bewilligungszeitraum beginnt.

Vierter Fehler: keine Beratung. Die Ergänzende Unabhängige Teilhabeberatung (EUTB) ist kostenfrei, trägerneutral und auf solche Verfahren spezialisiert.

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Persönliches Budget bietet ergänzend telefonische Beratung. Sozialverbände wie VdK und SoVD unterstützen Mitglieder rechtlich. Wer ohne Beratung in die Bedarfsermittlung geht, übersieht regelmäßig Leistungsbestandteile.

Wer hohen Teilhabebedarf hat und vor einem Trägerbescheid steht, der die Geldleistung verweigert oder eine Sachleistung ohne Wahlfreiheit aufdrängt, sollte die Gutschein-Variante schriftlich verlangen – mit Verweis auf die Rechtsprechung des LSG Baden-Württemberg.

Wer den Bescheid unwidersprochen lässt, akzeptiert nicht nur eine Leistungsform, die nicht passt. Er gibt einen Anspruch auf, den das Gesetz seit Jahren ausdrücklich vorsieht.

Häufige Fragen zur Gutschein-Variante des Persönlichen Budgets

Kann ich frei wählen, ob ich das Persönliche Budget als Geld oder als Gutschein bekomme?

Nein. Die Standardform ist Geld. Gutscheine kommen, wenn ein „begründeter Fall” nach § 29 Absatz 2 Satz 2 SGB IX vorliegt oder wenn Pflegekassenleistungen einbezogen werden. Der Antrag kann die gewünschte Form aber begründen – und das LSG Baden-Württemberg hat klargestellt, dass die Gutschein-Variante kein Ausnahmeinstrument für Härtefälle, sondern eine reguläre Leistungsform ist.

Bin ich an einen bestimmten Anbieter gebunden, wenn ich Gutscheine bekomme?

Nein. Die Wahlfreiheit beim Anbieter bleibt erhalten – das unterscheidet die Gutschein-Variante von der klassischen Sachleistung. Voraussetzung ist nur, dass der Anbieter die Leistung qualifiziert erbringen kann; bei Pflegeleistungen muss er nach § 72 SGB XI zugelassen sein.

Wie lange bin ich an die Entscheidung für ein Persönliches Budget gebunden?

Die Bindung beträgt sechs Monate (§ 29 Absatz 1 Satz 6 SGB IX). Danach ist ein Wechsel auf Sachleistung jederzeit möglich. Das Bedarfsermittlungsverfahren wird üblicherweise alle zwei Jahre wiederholt.

Was passiert, wenn ein Gutschein nicht eingelöst wird?

Wenn ein ausgegebener Gutschein nicht eingelöst wird, kann der Anbieter den Leistungsberechtigten nicht in Anspruch nehmen – es sei denn, der Leistungsvertrag sieht das ausdrücklich vor. Das hat das LSG Baden-Württemberg im Beschluss zum Az. L 7 SO 204/25 ER-B bestätigt.

Bekomme ich auch eine Budgetassistenz bezahlt?

Ja. Wenn die Bedarfsermittlung neben dem Teilhabebedarf einen Bedarf an Beratung und Unterstützung feststellt, ist eine Budgetassistenz nach § 29 Absatz 2 SGB IX zu bewilligen. Bei der Gutschein-Variante ist der Bedarf an Verwaltungsunterstützung typischerweise geringer als bei der Geldleistung – aber nicht null.

Quellen

Bundesministerium der Justiz: § 29 SGB IX – Persönliches Budget

Bundesministerium der Justiz: § 35a SGB XI – Teilnahme an einem Persönlichen Budget

Tacheles Sozialhilfe e.V.: Rechtsprechungsticker KW 02/2026 (LSG Baden-Württemberg, Az. L 7 SO 204/25 ER-B)

Bundessozialgericht: Urteil vom 28.01.2021, B 8 SO 9/19 R (Persönliches Budget – Befristung, Zielvereinbarung)