Pflegegrad 3 und trotzdem keine Erwerbsminderungsrente: Klägerin verliert nach 10 Jahren

Zehn Jahre Streit um die Erwerbsminderungsrente, am Ende eine Niederlage trotz Pflegegrad 3: Das Landessozialgericht Hamburg hat am 9. März 2026 unter dem Aktenzeichen L 3 R 35/22 die Berufung einer Versicherten zurückgewiesen, die seit 2016 vor Gericht zog.

Für die Klägerin geht es jeden Monat um die Differenz zwischen einer vollen Erwerbsminderungsrente von durchschnittlich rund 1.000 Euro und dem deutlich niedrigeren Bürgergeld-Niveau. Pflegebedürftigkeit und Erwerbsfähigkeit sind zwei verschiedene rechtliche Maßstäbe – ein hoher Pflegegrad ersetzt nicht den Nachweis, dass das tägliche Arbeitsvermögen unter sechs Stunden gesunken ist.

Warum Pflegegrad und Erwerbsminderungsrente nichts miteinander zu tun haben

Pflegegrad und Erwerbsminderungsrente messen unterschiedliche Dinge. Der Pflegegrad nach § 14 SGB XI bewertet, wie selbstständig ein Mensch im Alltag noch ist – Mobilität, Selbstversorgung, Umgang mit Krankheit, Gestaltung des Tagesablaufs.

Bei Pflegegrad 3 stellt der Medizinische Dienst eine schwere Beeinträchtigung der Selbstständigkeit fest, mit 47,5 bis unter 70 Punkten im Begutachtungsverfahren.

Die Erwerbsminderungsrente nach § 43 SGB VI prüft etwas völlig anderes. Voll erwerbsgemindert ist nur, wer wegen Krankheit oder Behinderung auf nicht absehbare Zeit unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes weniger als drei Stunden täglich arbeiten kann. Teilweise erwerbsgemindert ist, wer noch drei bis unter sechs Stunden schafft.

Wer mindestens sechs Stunden am Tag arbeiten kann, gilt nicht als erwerbsgemindert – egal, wie krank oder pflegebedürftig die Person sonst ist. Die Arbeitsmarktlage spielt dabei keine Rolle. Es geht nicht darum, ob es solche Stellen real gibt, sondern nur darum, ob die Person sie theoretisch ausfüllen könnte.

Der entscheidende Punkt liegt im Wort „erwerbstätig”. Das Pflegerecht fragt: Schafft die Person Wäschewaschen, Einkaufen, Waschen, Anziehen ohne Hilfe? Das Rentenrecht fragt: Könnte die Person an einem strukturierten Arbeitsplatz leichte Tätigkeiten verrichten – auch wenn sie privat fast alles nicht mehr alleine schafft? Diese beiden Fragen führen oft zu gegensätzlichen Ergebnissen. Genau das macht viele Betroffene fassungslos.

Die 6-Stunden-Schwelle entscheidet alles – nicht die Pflegestufe

Die Sechs-Stunden-Grenze ist die entscheidende Schwelle im Rentenrecht. Wer noch mindestens sechs Stunden täglich auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt einsetzbar ist, bekommt keine Erwerbsminderungsrente – auch dann nicht, wenn er Pflegegrad 3, 4 oder 5 hat. Die Beweislast liegt vollständig beim Antragsteller. Er muss nachweisen, dass sein quantitatives Leistungsvermögen unter diese Schwelle gesunken ist.

Qualitative Einschränkungen reichen dabei nicht. Wenn ein Gutachter feststellt, jemand könne nicht mehr schwer heben, nicht im Stehen arbeiten, keinen Lärm vertragen, keinen Schichtdienst leisten – dann sind das Einschränkungen der Art der Tätigkeit, nicht ihrer Dauer.

Die Rentenversicherung verweist die Person dann auf leichte Tätigkeiten im Sitzen: Verpacken, Montieren, einfache Sortieraufgaben. Solange ein Gutachter dafür mindestens sechs Stunden Belastbarkeit bescheinigt, bleibt der Anspruch ausgeschlossen.

Diese strikte Trennung zwischen Pflegerecht und Rentenrecht erklärt, warum selbst Schwerstkranke mit Schwerbehindertenausweis und hohem Pflegegrad immer wieder leer ausgehen.

Die Rente wegen Erwerbsminderung zielt nicht auf den realen Arbeitsmarkt mit seinen knappen Stellen für eingeschränkte Beschäftigte – sie zielt auf eine theoretische Resterwerbsfähigkeit, die nur durch lückenlose ärztliche Dokumentation widerlegt werden kann.

Pflegegutachten als Beweis gegen den eigenen Antrag

Eine Falle, die viele Betroffene unterschätzen: Pflegegutachten und Akten der Eingliederungshilfe können sich vor dem Sozialgericht gegen den Versicherten wenden. Das Gericht zieht diese Unterlagen regelmäßig bei und gleicht sie mit den Angaben im Rentenverfahren ab.

Wenn die Pflegekasse eingestuft hat, dass die Person noch täglich Spaziergänge macht, an Gruppenangeboten teilnimmt, soziale Kontakte pflegt oder zur Unterstützung ihres Ehepartners stundenweise pflegt, dann nutzen die Richter diese Dokumentation, um die Erwerbsfähigkeit zu bejahen.

In einem Parallelverfahren vor dem LSG Hamburg (Urteil vom 11. Juni 2024, Az. L 3 R 40/22) hatte eine 1963 geborene Klägerin mit Pflegegrad 2, Schmerzmittelabhängigkeit und Rollator dieselbe Erfahrung gemacht.

Das Gericht hielt fest, dass der Pflegegrad keinen Anspruch auf Erwerbsminderungsrente begründet, wenn die medizinischen Gutachten objektiv keine entsprechende Leistungsminderung im quantitativen Sinn belegen. Auch ein Beschluss des Landessozialgerichts Sachsen-Anhalt vom 26. März 2023 entschied so:

Eine Versicherte, die ihren Ehemann nach Pflegegrad 4 wöchentlich 70 Stunden pflegte, verlor ihre eigene Erwerbsminderungsrente – mit der Begründung, im Umfang dieser Pflegetätigkeit sei sie auch auf dem Arbeitsmarkt einsetzbar.

Wer also denkt, der Pflegegrad sei eine Hilfe für den Rentenantrag, irrt. Er ist allenfalls ein Indiz – aber kein Beweis – und im ungünstigen Fall sogar ein Belastungs-Argument.

Wie ein typischer Fall aussieht, zeigt das Beispiel der fiktiven Sabine M., 62, aus Hamburg, langjährige Reinigungskraft mit Bandscheibenvorfall, schwerer Depression und Pflegegrad 3. Sie beantragt eine volle Erwerbsminderungsrente von rund 1.080 Euro monatlich. Die Rentenversicherung lehnt ab, das Sozialgericht weist die Klage ab, das Landessozialgericht bestätigt.

Die Begründung folgt der bekannten Logik: In Kombination mit Pflegekassen-Berichten über tägliche Aktivität sieht das Gericht Restleistungsvermögen, lehnt den Anspruch ab. Sabine M. lebt nun von 563 Euro Bürgergeld plus Wohnkostenübernahme – die Differenz zur erhofften EM-Rente beträgt jeden Monat über 500 Euro.

Was Versicherte mit Pflegegrad vor dem Rentenantrag tun sollten

Der wichtigste Schritt: Den Rentenantrag nicht auf den Pflegegrad stützen, sondern auf das tatsächliche quantitative Leistungsvermögen. Versicherte sollten vor der Antragstellung mit ihren behandelnden Fachärzten klären, ob diese eine schriftliche Einschätzung geben können, dass die tägliche Arbeitsbelastbarkeit unter sechs Stunden – oder besser unter drei Stunden – gesunken ist.

Diese Einschätzung muss konkret sein, mit Diagnose, Dauer der Belastung und Art der Einschränkung.

Wer einen ablehnenden Bescheid der Rentenversicherung erhält, muss innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch einlegen. Die Widerspruchsfrist beginnt mit dem Tag nach dem im Bescheid genannten Datum oder der Zustellung.

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Wird sie versäumt, ist der Bescheid bestandskräftig – auch dann, wenn er sachlich falsch ist. Der Widerspruch sollte schriftlich eingereicht und mit konkreten medizinischen Unterlagen untermauert werden, die das quantitative Leistungsbild belegen.

Im Klageverfahren vor dem Sozialgericht ist die Bestellung eines Sachverständigen entscheidend. Versicherte können nach § 109 SGG einen Arzt ihres Vertrauens als Gutachter benennen. Diese Möglichkeit nutzen viele zu spät oder gar nicht.

Der Antrag muss schriftlich gestellt werden und wird in jeder Instanz nur einmal gewährt. Wer ihn ungenutzt lässt, hängt von den Gerichtsgutachtern ab, die häufig der Argumentation der Rentenversicherung folgen.

Wenn das Pflegegutachten zum Problem wird

Versicherte mit Pflegegrad sollten ihre Pflegeakte bewusst lesen, bevor sie den Rentenantrag stellen. Stehen darin Aussagen, die ein Restleistungsvermögen suggerieren – etwa über regelmäßige Spaziergänge, Hausarbeit in Teilen, soziale Aktivitäten, ehrenamtliches Engagement, Pflege eines Angehörigen – wird das Sozialgericht diese Beobachtungen mit einbeziehen.

Solche Aussagen lassen sich nicht ungeschehen machen, sie müssen aber im Verfahren eingeordnet werden: Spaziergänge mit Rollator von 200 Metern sind etwas anderes als Wegefähigkeit zur Arbeitsstelle.

Wer mehrere Erkrankungen gleichzeitig hat, sollte auf einer Gesamtschau bestehen. Die Rentenversicherung prüft häufig fachgebietsweise. Ein orthopädischer Gutachter beurteilt nur die Wirbelsäule, ein psychiatrischer nur die Depression.

Die kumulative Wirkung mehrerer leichter Einschränkungen geht dabei verloren. Im Widerspruch und im Klageverfahren sollten Versicherte ausdrücklich auf eine Begutachtung bestehen, die alle Diagnosen integriert betrachtet.

Beratungsstellen sind die wichtigste Anlaufstelle. Der Sozialverband VdK, der Sozialverband Deutschland (SoVD) und die unabhängige Patientenberatung helfen bei Antrag und Widerspruch. Auch Erwerbslosenberatungen und Sozialrechtsanwälte können den Verfahrensgang beurteilen.

Die Kosten eines Sozialrechtsanwalts trägt im Erfolgsfall die Rentenversicherung, in den ersten Stufen besteht zudem Beratungs- und Prozesskostenhilfe.

Häufige Fragen zu Pflegegrad und Erwerbsminderungsrente

Berechtigt Pflegegrad 4 oder 5 automatisch zur Erwerbsminderungsrente?

Nein. Selbst Pflegegrad 5, der schwerste Pflegestufe, begründet keinen automatischen Anspruch auf eine Rente wegen Erwerbsminderung. Die Rentenversicherung prüft das quantitative Leistungsvermögen unabhängig vom Pflegegrad.

Bei Pflegegrad 5 sind die Hürden faktisch deutlich niedriger, weil die zugrundeliegenden Erkrankungen meist auch Arbeit unmöglich machen – ein Automatismus besteht aber nicht.

Wie lange dauert das Verfahren von Antrag bis Urteil?

Der reine Antragsprozess bei der Rentenversicherung dauert meist drei bis sechs Monate. Bei Ablehnung folgt das Widerspruchsverfahren mit weiteren drei bis sechs Monaten.

Eine Klage vor dem Sozialgericht zieht sich meist ein bis zwei Jahre, das Berufungsverfahren vor dem Landessozialgericht weitere zwei bis drei Jahre. Der Hamburger Fall L 3 R 35/22 begann 2016 und endete erst 2026 – also nach fast einem Jahrzehnt.

Was passiert finanziell, wenn der EM-Rentenantrag scheitert?

Wer arbeitsunfähig ist, aber keine Erwerbsminderungsrente bekommt, fällt häufig in das Bürgergeld nach SGB II oder die Grundsicherung bei Erwerbsminderung nach SGB XII zurück. Liegt eine vom Sozialamt anerkannte volle Erwerbsminderung vor, gilt SGB XII – mit teils günstigeren Regeln zu Vermögen und Wohnkosten.

Wer beim Bürgergeld landet, muss zusätzlich die Mitwirkungspflichten des Jobcenters erfüllen, was im Krankheitsfall die Belastung weiter erhöht. Der finanzielle Verlust gegenüber einer EM-Rente kann mehrere hundert Euro im Monat betragen.

Hilft ein Schwerbehindertenausweis mit GdB 100 beim Rentenantrag?

Auch der Schwerbehindertenausweis mit Grad der Behinderung 100 ist nur ein Indiz, kein Beweis. Er spielt vor allem für die Altersrente für schwerbehinderte Menschen eine Rolle, nicht aber für die Erwerbsminderungsrente.

Die Rentenversicherung verlangt eine eigenständige Prüfung des Leistungsvermögens nach den Maßstäben des Rentenrechts.

Lohnt sich überhaupt ein Klageverfahren?

Statistisch werden viele Klagen gegen ablehnende Bescheide zurückgewiesen, ein Teil aber auch vom Sozialgericht oder im Berufungsverfahren positiv entschieden. Entscheidend ist die Qualität der medizinischen Unterlagen und das gezielte Nutzen eines selbst benannten Sachverständigen.

Wer im Sozialrecht versiert beraten ist und seine Diagnosen vollständig dokumentiert, hat realistische Chancen – das gilt insbesondere bei psychiatrischen Krankheitsbildern, wo Gerichtsgutachten häufig stark variieren.

Quellen

Bundesministerium der Justiz: § 43 SGB VI – Rente wegen Erwerbsminderung

Bundesministerium der Justiz: § 14 SGB XI – Begriff der Pflegebedürftigkeit

Bundesministerium der Justiz: § 15 SGB XI – Ermittlung des Grades der Pflegebedürftigkeit