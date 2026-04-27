Witwerrente Rückforderung: Überzahlung wegen Altersrente – Gericht kürzt wegen Mütterrente

Wenn zur Witwen- oder Witwerrente später eine eigene Altersrente hinzukommt, muss dieses Einkommen grundsätzlich auf die Hinterbliebenenrente angerechnet werden. Passiert das jahrelang nicht, drohen Rückforderungen in vierstelliger Höhe.

Das Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen hat in einem Fall eine Rückforderung aber deutlich gekürzt – weil ein späterer Bescheid zur „Mütterrente“ als eigenständige Neufeststellung galt und bestandskräftig blieb. (L 3 R 75/23)

Der konkrete Fall: Witwerrente, Altersrente und jahrelang fehlende Anrechnung

Der Kläger bezog zunächst eine große Witwerrente aus der Versicherung seiner verstorbenen Ehefrau. In den Rentenbescheiden wurde er regelmäßig darauf hingewiesen, dass Erwerbseinkommen und Erwerbsersatzeinkommen – ausdrücklich auch eigene Versichertenrenten – die Höhe der Witwerrente verändern können und deshalb mitzuteilen sind.

Später beantragte der Kläger eine Altersrente für besonders langjährig Versicherte und bekam sie ab einem bestimmten Zeitpunkt bewilligt. Diese eigene Altersrente hätte als Einkommen auf die Witwerrente angerechnet werden müssen – genau das passierte aber nicht. Die Witwerrente lief unverändert weiter, trotz zusätzlicher Altersrente.

Rentenkasse bemerkt Fehler nach Jahren

Erst Jahre später fiel der Rentenversicherung bei einem Datenabgleich auf, dass zwei Renten parallel gezahlt wurden und die Einkommensanrechnung zu prüfen ist. Daraufhin berechnete die Rentenversicherung die Witwerrente rückwirkend neu und forderte eine Überzahlung zurück.

Im Widerspruchsverfahren reduzierte sie den Rückforderungsbetrag um einen Anteil, weil sie ein internes Mitverschulden annahm – verlangte aber weiterhin mehrere Tausend Euro.

Gericht bestätigt grundsätzlich die Rückforderung

Das Gericht bestätigte die Rückforderung im Grundsatz, stoppte sie aber teilweise: Für einen späteren Zeitraum gab es bereits einen gesonderten Bescheid zur Mütterrente (Zuschlag für Kindererziehung), der die Witwerrente ab diesem Zeitpunkt neu festsetzte.

Dieser Bescheid wurde von der Rentenversicherung nicht wirksam aufgehoben. Deshalb durfte die Behörde für diesen Abschnitt nicht mehr über die frühere Rücknahme „zurückgreifen“. Übrig blieb eine Erstattung von 7.199,76 Euro.

Was bedeutet grobe Fahrlässigkeit bei Renten-Rückforderungen?

„Grobe Fahrlässigkeit“ ist im Rentenrecht nicht einfach nur ein kleiner Fehler. Gemeint ist ein Verhalten, bei dem jemand naheliegende Überlegungen nicht anstellt und das übersieht, was jedem einleuchten müsste. Es geht also um einen besonders schweren Sorgfaltsverstoß.

Im Fall sah das Gericht grobe Fahrlässigkeit vor allem deshalb als erfüllt an, weil der Kläger aus der Vergangenheit wusste, wie Einkommensanrechnung funktioniert: Er hatte früher bei Änderungen von Einkommen bzw. Ersatzleistungen mehrfach aktiv eine Neuberechnung angestoßen und kannte daher das Prinzip „Einkommen beeinflusst Witwerrente“.

Außerdem ließ er sich beraten und fragte nach eigener Darstellung sogar telefonisch nach – damit war ihm das Thema Anrechnung grundsätzlich bewusst.

Gerade deshalb hätte er nach Auffassung des Gerichts spätestens dann reagieren müssen, als nach Beginn der eigenen Altersrente keine Neuberechnung der Witwerrente kam. Grobe Fahrlässigkeit bedeutete hier also nicht, dass er die komplizierte Berechnungsformel hätte kennen müssen, sondern dass er das offensichtliche Warnsignal ignorierte: Mehr Einkommen – aber die Witwerrente bleibt gleich.

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co. 📬 Wöchentliche Updates 👥 100.000+ Leser Newsletter Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer: 100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

Altersrente Anrechnung auf Witwerrente: Warum wird die Hinterbliebenenrente gekürzt?

Trifft bei Hinterbliebenenrenten eigenes Einkommen auf die Witwen- oder Witwerrente, wird dieses Einkommen nach den gesetzlichen Regeln angerechnet. Dazu kann auch eine eigene Versichertenrente gehören. Die Folge ist meist: Die Hinterbliebenenrente sinkt, weil ein Teil des Einkommens oberhalb eines Freibetrags berücksichtigt wird.

Im konkreten Fall war die eigene Altersrente so hoch, dass sie die Witwerrente mindern musste. Weil die Anrechnung unterblieb, floss jahrelang zu viel Witwerrente.

Mütterrente-Bescheid bestandskräftig: Warum wurde die Rückforderung teilweise gestrichen?

Der Knackpunkt lag im Zeitraum, in dem die Rentenversicherung einen Bescheid zur „Mütterrente“ erließ. Dieser Bescheid erhöhte ab einem Stichtag die Entgeltpunkte und setzte die Witwerrente neu fest, weil ein Zuschlag für Kindererziehung berücksichtigt wurde.

Das Gericht wertete diesen Bescheid als Neufeststellung des Rentenstammrechts. Weil die Behörde ihn später nicht wirksam aufgehoben hatte, blieb er Rechtsgrund für den Zahlbetrag. Deshalb musste der Kläger für den Zeitraum nach diesem Bescheid einen Teil der geforderten Überzahlung nicht erstatten.

FAQ: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Muss eine eigene Altersrente immer auf die Witwen- oder Witwerrente angerechnet werden?

In vielen Fällen ja. Eigene Versichertenrenten zählen regelmäßig als Einkommen, das auf Hinterbliebenenrenten angerechnet wird, wenn es den Freibetrag übersteigt.

Reicht es, die Witwerrente im Antrag auf die eigene Altersrente anzugeben?

Das kann helfen, ersetzt aber nicht automatisch eine Mitteilung an die Stelle, die die Hinterbliebenenrente bearbeitet. Wenn nach Rentenbeginn keine neue Berechnung kommt, sollten Sie nachhaken.

Wann spricht das Gericht von grober Fahrlässigkeit?

Wenn jemand naheliegende Warnsignale ignoriert und dadurch in besonders schwerem Maße unachtsam handelt. Es reicht nicht „ein kleiner Fehler“, sondern ein deutliches Übersehen des Offensichtlichen.

Warum spielte die Mütterrente hier eine so große Rolle?

Weil der Bescheid zur Mütterrente als Neufeststellung gewertet wurde. Wurde er nicht korrekt aufgehoben, kann er eine Rückforderung für den betroffenen Zeitraum verhindern.

Was sollten Betroffene tun, um Rückforderungen zu vermeiden?

Wenn Sie zusätzlich zur Hinterbliebenenrente eine eigene Rente bekommen, prüfen Sie, ob die Hinterbliebenenrente zeitnah neu berechnet wurde. Bleibt eine Anpassung aus, sollten Sie schriftlich nachfragen und beide Versicherungsnummern angeben.

Fazit: Witwerrente Rückforderung kann sinken – wenn Mütterrente-Bescheid bestandskräftig bleibt

Das Urteil zeigt: Eine nicht angerechnete eigene Altersrente kann zu hohen Rückforderungen führen, vor allem wenn Gerichte grobe Fahrlässigkeit annehmen. Gleichzeitig kann ein späterer Neufeststellungsbescheid – hier durch die Mütterrente – die Rückforderung teilweise blockieren, wenn die Behörde diesen Bescheid nicht sauber aufhebt.

Wer sowohl Hinterbliebenenrente wie eigene Rente bezieht, sollte deshalb Bescheide und Anrechnungen regelmäßig kontrollieren.