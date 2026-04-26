Schwerbehinderung: Bis zu 195 Euro Verlust pro Monat – 1964er Jahrgänge vor schwerer Wahl

Wer 1964 geboren wurde, schwerbehindert ist und seine Altersrente vorzeitig in Anspruch nimmt, verliert dauerhaft bis zu 180 Euro pro Monat. Bei einer ungeminderten Rente von 1.800 Euro entspricht das einem Abschlag von 10,8 Prozent – und dieser Abzug bleibt bis zum Tod bestehen.

Anders als alle Jahrgänge davor genießen die 1964 Geborenen keinen Vertrauensschutz mehr. Für sie gelten erstmals die endgültigen Altersgrenzen ohne Übergangsmilde. Wer den Antrag stellt, ohne die Konsequenzen zu kennen, verschenkt über 20 Rentenjahre schnell mehr als 40.000 Euro.

Die ersten Versicherten dieses Geburtsjahrgangs erreichen Anfang 2026 das 62. Lebensjahr und können damit erstmals die Schwerbehindertenrente vorzeitig beantragen. Genau hier entsteht die Falle: Die vorgezogene Rente fühlt sich wie ein Sieg an, ist aber eine lebenslange Kürzung in fester Höhe – ohne Möglichkeit zur späteren Korrektur.

Schwerbehindertenrente Jahrgang 1964: Diese Regeln gelten ab 2026

Für alle vor dem 1. Januar 1964 Geborenen sah § 236a SGB VI eine Übergangsregelung mit teils niedrigeren Altersgrenzen und Vertrauensschutz vor. Diese Übergangszeit ist abgelaufen. Wer 1964 oder später geboren wurde, fällt unter das Endrecht: abschlagsfreier Beginn frühestens mit 65 Jahren, vorzeitiger Beginn frühestens mit 62 Jahren – allerdings mit dauerhaften Abschlägen.

Der Anspruch setzt drei Voraussetzungen voraus, die zum Rentenbeginn vollständig erfüllt sein müssen. Erstens muss ein Grad der Behinderung von mindestens 50 anerkannt sein.

Eine Gleichstellung mit GdB 30 oder 40 reicht nicht. Zweitens müssen 35 Versicherungsjahre als Wartezeit nachgewiesen sein – dazu zählen neben Pflichtbeiträgen auch Kindererziehungs-, Pflege- und Anrechnungszeiten. Drittens muss die jeweilige Altersgrenze erreicht sein.

Damit endet eine Phase, in der schwerbehinderte Versicherte je nach Jahrgang und persönlichen Stichtagen teils deutlich früher abschlagsfrei in Rente gehen konnten. Für alle Schwerbehinderten des Jahrgangs 1964 gibt es diese milderen Wege nicht mehr. Sie stehen vor einer Entscheidung mit lebenslangen finanziellen Folgen – oft, ohne es zu wissen.

So entstehen 180 Euro Verlust: Die Rechnung im Detail

Die Mechanik des Abschlags ist mathematisch simpel und wirkt deshalb so unaufhaltsam. Für jeden Monat, den die Rente vor der abschlagsfreien Altersgrenze beginnt, kürzt die Deutsche Rentenversicherung den sogenannten Zugangsfaktor um 0,003 – das entspricht einer Kürzung von 0,3 Prozent pro Monat. Wer 36 Monate vor Vollendung des 65. Lebensjahres startet, erreicht den maximalen Abschlag von 10,8 Prozent.

Bei einer ungeminderten Monatsrente von 1.800 Euro brutto ergibt der maximale Abschlag von 10,8 Prozent rechnerisch 194,40 Euro Verlust pro Monat. Wer die Rente nicht ganz drei Jahre vorzieht, sondern um 33 Monate, kommt auf 9,9 Prozent Abschlag – das sind 178 Euro, also rund 180 Euro pro Monat.

Der Effekt addiert sich unaufhaltsam: Über 20 Rentenjahre summieren sich 180 Euro pro Monat auf 43.200 Euro Lebenseinkommen, das nicht ausgezahlt wird. Bei längerer Lebenserwartung steigt der Verlust entsprechend.

Wichtig ist die zweite, oft übersehene Komponente: Wer früher in Rente geht, zahlt auch weniger Beitragsmonate ein. Stiftung Warentest hat den Effekt für einen 1964 geborenen Durchschnittsverdiener berechnet.

Bei Renteneintritt mit 62 statt 67 Jahren – inklusive Abschlägen und entgangener Beitragsjahre – fällt die Bruttorente um etwa 359 Euro pro Monat geringer aus als bei der Regelaltersrente. Der reine Abschlag ist also nur ein Teil des Schadens.

Herr K., Jahrgang 1964: Wie aus 1.800 Euro nur noch 1.622 werden

Herr K. aus Bochum, geboren im April 1964, hat einen Grad der Behinderung von 60 und 38 Versicherungsjahre. In seinem letzten Beruf als Lagerlogistiker konnte er nach einem Bandscheibenvorfall nicht mehr in Vollzeit arbeiten. Der Plan, mit 63 abschlagsfrei in Rente zu gehen, basierte auf Erzählungen älterer Kollegen – und auf einer Rechtslage, die für ihn nicht mehr gilt.

Eine Beratung in der Auskunfts- und Beratungsstelle der Deutschen Rentenversicherung zeigte Herrn K. die Realität. Seine ungeminderte Rente liegt bei 1.800 Euro brutto. Wer mit 62 Jahren und 3 Monaten beginnt, also im Juli 2026, verliert über 33 Monate hinweg 9,9 Prozent.

Aus den 1.800 Euro werden 1.622 Euro – 178 Euro weniger, jeden Monat, dauerhaft. Bei vollem maximalen Abschlag von 10,8 Prozent bei Rentenstart mit genau 62 Jahren wären es sogar 195 Euro Verlust pro Monat.

Wartet Herr K. dagegen bis zum 65. Geburtstag im April 2029, erhält er die volle Rente ohne Abzug. Die Differenz über die folgenden 20 Lebensjahre hinweg liegt im fünfstelligen Bereich – konkret bei rund 43.000 Euro entgangener Rente, ohne jährliche Rentensteigerungen einzurechnen. Genau diese Rechnung machen viele Schwerbehinderte erst, wenn der Bescheid auf dem Tisch liegt – und dann ist es zu spät.

BSG-Urteil zementiert: Wer einmal kürzt, kürzt für immer

Wer den Rentenbescheid mit Abschlag erst einmal akzeptiert hat, kann die Kürzung später nicht mehr rückgängig machen. Das hat das Bundessozialgericht mit Beschluss vom 22. Oktober 2025 (Az. B 5 R 78/25 B) endgültig festgestellt.

Ein schwerbehinderter Versicherter aus Baden-Württemberg hatte über sechs Verfahren in drei Instanzen versucht, seinen Abschlag von 3,6 Prozent rückwirkend gestrichen zu bekommen. Erfolglos.

Das Gericht stellte klar: Der einmal abgesenkte Zugangsfaktor wirkt lebenslang als Multiplikator in der Rentenformel. Auch nach Erreichen der Regelaltersgrenze springt er nicht zurück auf den Wert 1,0. Aus dem Grundgesetzartikel zum Schutz vor Benachteiligung wegen einer Behinderung lässt sich kein Anspruch auf eine zusätzliche rentenrechtliche Besserstellung ableiten.

Eine Korrektur über einen Überprüfungsantrag ist nur möglich, wenn der ursprüngliche Bescheid auf falscher Rechtsgrundlage oder falschen Tatsachen beruhte – nicht, weil man die Entscheidung im Nachhinein bereut.

Damit ist die zentrale Schutzbehauptung vieler Betroffener entkräftet: „Den Abschlag korrigiere ich später, wenn ich die Regelaltersgrenze erreiche.” Genau das funktioniert nicht.

Die Vorinstanz, das Landessozialgericht Baden-Württemberg, hatte am 22. Mai 2025 (Az. L 10 R 233/24) bereits geurteilt, dass die Abschlagsregelung verfassungsgemäß und gesetzlich gewollt ist. Wer sich für den frühen Rentenstart entscheidet, entscheidet sich endgültig.

Drei Wege, die den Abschlag noch verhindern

Wer den 180-Euro-Verlust vermeiden will, muss vor dem Rentenantrag handeln. Drei Strategien sind realistisch und durch das Sozialrecht abgesichert. Sie funktionieren aber nur, solange noch kein bestandskräftiger Bescheid vorliegt.

Erstens: Bis zur abschlagsfreien Altersgrenze warten. Für Jahrgang 1964 bedeutet das den Rentenstart mit 65 Jahren – je nach Geburtsmonat zwischen Januar und Dezember 2029. Jedes zusätzliche Jahr Wartezeit spart 3,6 Prozent Abschlag dauerhaft.

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Wer ein bestehendes Arbeitsverhältnis hat, kann mit dem Arbeitgeber Reduzierungen verhandeln, ohne den Anspruch zu gefährden – die Hinzuverdienstgrenzen bei vorgezogenen Altersrenten sind seit Januar 2023 vollständig aufgehoben.

Zweitens: Den Abschlag durch Sonderzahlung ausgleichen. § 187a SGB VI erlaubt es Versicherten, die geplante Rentenminderung durch Einzahlung in die gesetzliche Rentenversicherung ganz oder teilweise zu kompensieren. Möglich ist das ab dem 50. Lebensjahr, sobald die Deutsche Rentenversicherung eine entsprechende Auskunft erteilt hat.

Die Sonderzahlung kann bis zur Regelaltersgrenze, in einer Summe oder in Teilbeträgen erfolgen. Steuerlich gilt sie als Altersvorsorgeaufwand und ist damit absetzbar – bei vielen Versicherten ein erheblicher Teil der Einzahlung. Arbeitgeber können diese Beiträge im Rahmen von Aufhebungsverträgen oder Altersteilzeitvereinbarungen übernehmen; ein Teil ist nach § 3 Nr. 28 EStG steuerfrei.

Drittens: Auf eine günstigere Rentenart prüfen. Wer 45 Beitragsjahre erfüllt, kann statt der Schwerbehindertenrente die Altersrente für besonders langjährig Versicherte beantragen. Diese Rente ist abschlagsfrei – allerdings erst zu einer späteren Altersgrenze. Welche Variante sich rechnet, lässt sich nur durch eine schriftliche Probeberechnung beider Rentenarten klären.

Die Deutsche Rentenversicherung erstellt diese kostenlos. Der Antrag muss explizit beide Varianten benennen, sonst prüft die Rentenversicherung in der Praxis nicht von selbst die günstigere Option.

Entscheidend ist der Zeitpunkt: Alle drei Wege funktionieren nur vor der Bewilligung. Sobald der Rentenbescheid bestandskräftig ist – also einen Monat nach Zustellung ohne Widerspruch – bleibt der Abschlag fixiert.

Wer einen Rentenbescheid mit Abschlag erhält und unsicher ist, sollte innerhalb der Widerspruchsfrist von einem Monat schriftlich Widerspruch einlegen und parallel eine Beratung bei der Deutschen Rentenversicherung, bei einem Sozialverband wie VdK oder SoVD oder bei einem Fachanwalt für Sozialrecht in Anspruch nehmen.

Was Schwerbehinderte des Jahrgangs 1964 jetzt konkret tun sollten

Sechs bis zwölf Monate vor dem geplanten Rentenbeginn ist der späteste Zeitpunkt für eine fundierte Entscheidung. Drei Schritte sind dabei zentral. Eine Kontenklärung bei der Deutschen Rentenversicherung stellt sicher, dass alle Versicherungszeiten korrekt erfasst sind – Lücken bei Kindererziehung, Pflege oder Arbeitslosigkeit kosten oft mehrere Hundert Euro monatlich.

Eine schriftliche Rentenauskunft mit Probeberechnung für mehrere Rentenstart-Szenarien zeigt, welche Variante netto am höchsten ausfällt. Eine persönliche Beratung – kostenlos bei den Auskunfts- und Beratungsstellen der DRV – ordnet die Zahlen in den individuellen Lebenskontext ein.

Wer schon einen Rentenbescheid mit Abschlag erhalten hat, sollte ihn auf zwei Punkte prüfen lassen.

Erstens: Sind alle Zeiten – inklusive Kindererziehung, Wehr- oder Zivildienst, Krankheit – vollständig anerkannt? Fehler in den Zeiten sind über einen Überprüfungsantrag nach § 44 SGB X korrigierbar.

Zweitens: Wurde die günstigere Rentenart geprüft? Das Bundessozialgericht hat bereits 2007 mit dem Meistbegünstigungsgrundsatz (Az. B 13 R 44/07 R) entschieden, dass die Rentenversicherung bei jedem Antrag auch alternative, günstigere Rentenarten prüfen muss. Wurde dies nicht getan, kann ein Überprüfungsantrag erfolgreich sein. Wer die Widerspruchsfrist von einem Monat verpasst, verliert jede weitere Korrekturmöglichkeit.

Häufige Fragen zur Schwerbehindertenrente Jahrgang 1964

Ab wann können 1964 Geborene mit Schwerbehinderung in Rente gehen? Frühestens nach Vollendung des 62. Lebensjahres mit dauerhaften Abschlägen von bis zu 10,8 Prozent. Abschlagsfrei ist die Rente erst ab Vollendung des 65. Lebensjahres möglich. Wer im Januar 1964 geboren wurde, kann ab Februar 2026 vorzeitig starten – mit den maximalen Abschlägen.

Reicht eine Gleichstellung mit GdB 30 oder 40 für die Schwerbehindertenrente? Nein. Voraussetzung ist ein anerkannter Grad der Behinderung von mindestens 50, nachgewiesen durch einen gültigen Schwerbehindertenausweis oder einen aktuellen Bescheid des Versorgungsamts. Eine Gleichstellung nach SGB IX reicht nicht aus.

Verschwindet der Abschlag, sobald ich das 65. Lebensjahr erreicht habe? Nein. Der reduzierte Zugangsfaktor wirkt lebenslang in der Rentenformel weiter. Auch beim Erreichen der Regelaltersgrenze gibt es keine automatische Korrektur. Das hat das Bundessozialgericht mit Beschluss vom 22. Oktober 2025 (Az. B 5 R 78/25 B) endgültig bestätigt.

Kann der Arbeitgeber die Sonderzahlung nach § 187a SGB VI übernehmen? Ja, etwa im Rahmen von Aufhebungsverträgen oder Altersteilzeitmodellen. 50 Prozent dieser Zahlungen sind nach § 3 Nr. 28 EStG steuerfrei, wenn sie im Zusammenhang mit dem Ausscheiden aus dem Arbeitsverhältnis stehen. Eine schriftliche Vereinbarung ist Pflicht.

Was passiert, wenn die Schwerbehinderung erst kurz vor Rentenbeginn anerkannt wird? Entscheidend ist, dass der GdB von mindestens 50 zum tatsächlichen Rentenbeginn vorliegt. Eine rückwirkende Anerkennung kann genügen, sofern der Bescheid des Versorgungsamts den maßgeblichen Zeitraum abdeckt. Die Deutsche Rentenversicherung muss den Antrag dann erneut prüfen – der Meistbegünstigungsgrundsatz verpflichtet sie zur Prüfung der günstigsten Rentenart.

Welche Frist gilt für den Widerspruch gegen einen Rentenbescheid mit Abschlag? Ein Monat ab Zustellung. Der Widerspruch muss schriftlich beim Rentenversicherungsträger eingehen. Eine Begründung kann nachgereicht werden, sollte aber zeitnah erfolgen, idealerweise mit Unterstützung durch einen Sozialverband oder Fachanwalt.

Quellen

Bundesministerium der Justiz: § 37 SGB VI – Altersrente für schwerbehinderte Menschen

Bundesministerium der Justiz: § 236a SGB VI – Übergangsregelung

Bundesministerium der Justiz: § 187a SGB VI – Ausgleichszahlung bei vorzeitiger Inanspruchnahme

Deutsche Rentenversicherung: Altersrente für schwerbehinderte Menschen

Deutsche Rentenversicherung: GRA zu § 37 SGB VI – Altersrente für schwerbehinderte Menschen