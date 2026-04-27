Trotz Teilzahlung: Rentnerin aus dem Pflegeheim zwangsgeräumt

Eine pflegebedürftige ältere Frau muss ihr Zimmer in einem Pflegeheim räumen, obwohl ihr ein Umzug wegen Alter und Pflegebedürftigkeit schwerfallen dürfte. Das Landgericht Lübeck entschied, dass die Kündigung des Heimvertrags wirksam war, weil über Jahre erhebliche Zahlungsrückstände entstanden waren.

Der Fall zeigt, wie schnell aus einer finanziellen Notlage im Pflegeheim eine rechtliche Auseinandersetzung werden kann. Pflegeheime sind zwar Orte der Versorgung, zugleich bestehen dort Verträge mit klaren Zahlungspflichten.

Nach Angaben des Gerichts beliefen sich die offenen Forderungen auf rund 35.000 Euro. Die Bewohnerin stand unter rechtlicher Betreuung, doch die Zahlungen wurden über längere Zeit nicht vollständig geleistet.

Was in dem Fall passiert ist

Die Frau lebte seit 2020 in einem Pflegeheim. Das monatliche Leistungsentgelt lag laut veröffentlichten Angaben bei 1.796,06 Euro.

Bereits etwa ein Jahr nach dem Einzug kam es zu Zahlungsproblemen.

Das Pflegeheim mahnte mehrfach und wies auf mögliche Folgen hin.

Später kündigte die Einrichtung den Heimvertrag wegen Zahlungsverzugs. Da die Bewohnerin das Zimmer nicht freiwillig herausgab, zog das Pflegeheim vor Gericht.

Das Landgericht Lübeck gab der Einrichtung recht. Die Frau müsse das Zimmer räumen und an das Pflegeheim herausgeben.

Warum das Gericht die Kündigung gelten ließ

Entscheidend war aus Sicht des Gerichts nicht allein, dass Schulden entstanden waren. Es ging auch darum, dass sich über lange Zeit keine tragfähige Lösung abzeichnete.

Die ausstehenden Beträge wurden als erhebliche wirtschaftliche Belastung für das Pflegeheim bewertet. Das Gericht verwies außerdem darauf, dass solche Rückstände am Ende auch andere Bewohnerinnen und Bewohner treffen können, wenn Kosten nicht gedeckt werden.

Zwar zahlte die Bewohnerin während des Rechtsstreits noch Teilbeträge. Diese reichten jedoch nicht aus, um die hohen Rückstände auszugleichen.

Auch die laufende Finanzierung blieb ungeklärt. Damit fehlte aus Sicht des Gerichts eine Grundlage dafür, dass das Vertragsverhältnis verlässlich fortgesetzt werden konnte.

Pflegebedürftige sind nicht schutzlos

Das Urteil bedeutet nicht, dass Pflegeheime Bewohnerinnen und Bewohner bei jeder offenen Rechnung einfach vor die Tür setzen können. Das Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz stellt hohe Anforderungen an eine Kündigung durch den Heimträger.

Eine Kündigung durch die Einrichtung kommt nur aus wichtigem Grund in Betracht. Bei Zahlungsverzug müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein, und die Kündigung muss schriftlich begründet werden.

Im Fall aus Lübeck waren die Rückstände über Jahre angewachsen. Hinzu kam, dass trotz Mahnungen keine dauerhafte Lösung gefunden wurde.

Gerade deshalb ist der Fall eher als Warnsignal zu verstehen. Wer früh reagiert, Sozialhilfe beantragt, mit der Pflegekasse spricht oder Unterstützung durch Angehörige und Betreuungsgericht sucht, kann eine Eskalation häufig verhindern.

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Die schwierige Lage der Pflegeheime

So hart die Entscheidung für die Bewohnerin wirkt, zeigt der Fall auch die wirtschaftliche Seite der stationären Pflege. Pflegeheime müssen Personal bezahlen, Räume unterhalten, Verpflegung sichern und Pflegeleistungen dauerhaft bereitstellen.

Wenn hohe Beträge über Jahre offenbleiben, entsteht ein Problem, das nicht unbegrenzt auf die Einrichtung abgewälzt werden kann. Auch soziale Einrichtungen arbeiten nicht außerhalb wirtschaftlicher Grenzen.

Das Gericht stellte deshalb die Interessen beider Seiten gegenüber. Auf der einen Seite stand die schwer belastende Situation der Bewohnerin, auf der anderen Seite die offene Forderung des Pflegeheims.

Die Entscheidung fiel zugunsten der Einrichtung aus. Besonders schwer wog, dass der rechtliche Betreuer nach Ansicht des Gerichts nicht rechtzeitig genug gehandelt hatte.

Die Verantwortung des rechtlichen Betreuers

Die Bewohnerin war rechtlich betreut. Eine Betreuung wird angeordnet, wenn jemand bestimmte Angelegenheiten wegen Krankheit, Behinderung oder anderer Einschränkungen nicht selbst regeln kann.

Das Gericht stellte klar, dass die Frau persönlich nicht einfach wie eine vollständig selbst handelnde Vertragspartnerin behandelt werden könne. Trotzdem müsse sie sich das Verhalten ihres Betreuers zurechnen lassen.

Der Betreuer hätte sich um die Sicherung der Zahlungen kümmern müssen. Dazu hätte auch gehört, rechtzeitig Sozialleistungen zu beantragen oder eine andere Lösung für die Unterbringung zu suchen.

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Nach Darstellung des Gerichts war das nicht ausreichend geschehen. Selbst gesundheitliche Probleme des Betreuers änderten daran nichts, weil er dann eine Entlastung oder einen Betreuerwechsel hätte anstoßen müssen.

Warum keine Räumungsfrist gewährt wurde

Besonders hart wirkt, dass das Gericht keine Räumungsfrist gewährte. Eine solche Frist kann einer verurteilten Person mehr Zeit verschaffen, um eine neue Unterkunft zu finden.

Das Gericht sah hier jedoch keine ausreichende Grundlage für einen weiteren Aufschub. Es verwies darauf, dass die Probleme seit langer Zeit bekannt gewesen seien.

Der Umzug sei für die Bewohnerin wegen ihres Alters zwar besonders schwierig. Die Frage, ob eine konkrete Räumung gesundheitlich unzumutbar wäre, werde aber erst bei der Vollstreckung geprüft.

Damit unterschied das Gericht zwischen dem Urteil selbst und der späteren Durchsetzung. In einem Vollstreckungsverfahren kann in Ausnahmefällen noch geprüft werden, ob die Räumung eine unzumutbare Härte wäre.

Warum Pflegeheimkosten viele Rentner überfordern

Der Fall trifft auf eine ohnehin angespannte Lage. Die Eigenanteile in Pflegeheimen sind in den vergangenen Jahren stark gestiegen.

Nach vdek-Angaben lag die durchschnittliche monatliche Eigenbeteiligung im ersten Aufenthaltsjahr zum 1. Januar 2026 bundesweit bei 3.245 Euro. Darin enthalten sind pflegebedingte Kosten, Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten.

Viele Renten reichen dafür nicht aus. Wer keine ausreichenden Rücklagen hat, ist auf Hilfe zur Pflege, Angehörige oder andere Unterstützungswege angewiesen.

Das Problem verschärft sich, wenn Anträge zu spät gestellt werden. Denn Rückstände können sich Monat für Monat erhöhen und irgendwann eine Größenordnung erreichen, die kaum noch aus eigener Kraft auszugleichen ist.

Übersicht: Was der Fall für Betroffene bedeutet

Situation Einordnung Heimkosten können nicht mehr vollständig bezahlt werden Betroffene sollten sofort mit Heimleitung, Pflegekasse, Sozialamt und gegebenenfalls Betreuungsgericht sprechen. Es kommen Mahnungen des Pflegeheims Schriftliche Mahnungen dürfen nicht liegen bleiben, weil sie später für eine Kündigung wichtig sein können. Ein rechtlicher Betreuer ist bestellt Der Betreuer muss Zahlungen, Anträge und Alternativen rechtzeitig organisieren. Der Heimvertrag wird gekündigt Die Kündigung sollte rechtlich geprüft werden, weil sie nur unter strengen Voraussetzungen wirksam ist. Eine Räumung droht In besonderen Härtefällen kann im Vollstreckungsverfahren noch Schutz beantragt werden.

Was Angehörige früh tun sollten

Angehörige sollten Zahlungsprobleme im Pflegeheim nicht als vorübergehende Verwaltungssache behandeln. Schon kleinere Rückstände können wachsen, wenn niemand Verantwortung übernimmt.

Wichtig ist ein schneller Überblick über Rente, Pflegekassenleistungen, Vermögen und offene Rechnungen. Danach sollte geklärt werden, ob Hilfe zur Pflege beim Sozialamt beantragt werden muss.

Wenn eine rechtliche Betreuung besteht, sollten Angehörige prüfen, ob der Betreuer tatsächlich handelt. Bei Untätigkeit kann das Betreuungsgericht informiert werden.

Auch das Pflegeheim sollte früh eingebunden werden. Viele Einrichtungen sind an einer Lösung interessiert, solange erkennbar ist, dass Anträge gestellt und Zahlungen geordnet werden.

Ein Urteil mit Signalwirkung

Das Lübecker Urteil macht deutlich, dass ein Pflegeheimplatz trotz Schutzvorschriften nicht bedingungslos gesichert ist. Wer die Kosten dauerhaft nicht zahlt und keine Lösung findet, riskiert im äußersten Fall den Verlust des Zimmers.

Gleichzeitig zeigt der Fall, wie verletzlich pflegebedürftige Menschen in bürokratischen und finanziellen Krisen sind. Die Bewohnerin war auf Hilfe angewiesen, musste die Folgen unzureichender Organisation aber dennoch tragen.

Gerade darin liegt die Brisanz der Entscheidung. Pflegebedürftigkeit schützt nicht automatisch vor zivilrechtlichen Folgen, wenn Verträge über lange Zeit nicht erfüllt werden.

Für Betroffene ist das Urteil deshalb vor allem eine Mahnung zur frühen Reaktion. Wer wartet, bis Schulden fünfstellig werden, hat vor Gericht deutlich schlechtere Karten.

Quellen

Landgericht Lübeck / Landesportal Schleswig-Holstein: Urteil „Ohne Zahlung droht eine Räumung auch im Pflegeheim“; Urteil vom 25. April, Az. 5 O 197/23. Rechtsdepesche: Darstellung des Falles mit Angaben zu Heimvertrag, Mahnungen, Rückständen und gerichtlicher Begründung.