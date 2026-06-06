Rente: Rentner verschenken 1.200 Euro im Jahr wegen KVdR

Wer als Rentner freiwillig gesetzlich versichert ist, zahlt jeden Monat erheblich mehr als nötig. Der Unterschied zur günstigen Pflichtmitgliedschaft in der Krankenversicherung der Rentner kann über 100 Euro monatlich betragen.

Das Bundesverfassungsgericht hat schon im Jahr 2000 klargestellt, dass freiwillig Versicherte für die KVdR nicht schlechter gestellt werden dürfen als Pflichtversicherte. Seit dem 1. April 2002 gilt dieses Recht verbindlich, doch viele Rentnerinnen und Rentner fordern es bis heute nicht ein.

KVdR oder freiwillig versichert: Der Beitragsunterschied kostet über 1.200 Euro jährlich

Die Krankenversicherung der Rentner ist kein eigenes System, sondern ein Versicherungsstatus innerhalb der gesetzlichen Krankenversicherung. Wer als Pflichtmitglied in der KVdR eingestuft ist, teilt sich den Krankenversicherungsbeitrag mit der Deutschen Rentenversicherung. Der allgemeine Beitragssatz von 14,6 Prozent sowie die Hälfte des Zusatzbeitrags werden je zur Hälfte von der DRV getragen.

Freiwillig Versicherte hingegen zahlen den gesamten Beitrag selbst, und zwar auf alle Einkunftsarten: gesetzliche Rente, Mieteinnahmen, Kapitalerträge und private Renten. Bei mittleren Renten summiert sich dieser Unterschied schnell auf mehr als 100 Euro monatlich. Über ein Jahr sind das über 1.200 Euro, die vielen Rentnerinnen und Rentnern allein durch die falsche Einstufung verloren gehen.

Das BVerfG-Urteil vom 15. März 2000: Freiwillig Versicherte durften nicht ausgeschlossen werden

Von 1993 bis 2001 galt eine besonders harte Version des KVdR-Zugangsrechts. Das Gesundheitsstrukturgesetz von 1992 hatte die Vorversicherungszeit so verschärft, dass nur noch Zeiten der Pflichtversicherung zählten. Wer in der zweiten Hälfte seines Erwerbslebens freiwillig gesetzlich versichert war, wurde von der KVdR systematisch ausgeschlossen.

Selbstständige, Teilzeitbeschäftigte und Menschen mit unterbrochenen Erwerbsbiographien zahlten dadurch im Alter deutlich höhere Beiträge als Pflichtversicherte, obwohl beide Gruppen jahrzehntelang Beiträge in das System eingezahlt hatten.

Das Bundesverfassungsgericht erklärte diese Regelung mit Beschluss vom 15. März 2000 (Az.: 1 BvL 16/96) für verfassungswidrig. Es verstieß gegen Art. 3 Abs. 1 des Grundgesetzes: Die Ungleichbehandlung war ohne sachlichen Grund.

Das Gericht beanstandete zusätzlich einen zweiten Punkt. Die Übergangsregelungen, die beim Inkrafttreten des Gesundheitsstrukturgesetzes 1993 zunächst galten und bestimmte Personen noch schützten, waren später ohne hinreichende Rechtfertigung entzogen worden.

Das verstieß gegen das Vertrauensschutzprinzip aus Art. 2 Abs. 1 des Grundgesetzes in Verbindung mit dem Rechtsstaatsprinzip. Menschen, die auf eine bestehende Regelung vertraut und ihre Entscheidungen danach ausgerichtet hatten, durften nicht nachträglich schutzlos gestellt werden.

Gesetzgeber ließ Frist verstreichen: Ab April 2002 gilt wieder die günstigere Rechtslage

Das Gericht setzte dem Gesetzgeber eine Frist zur Neuregelung bis zum 31. März 2002. Der Gesetzgeber handelte nicht. Damit trat automatisch die ältere, bürgerfreundlichere Regelung aus dem Gesundheits-Reformgesetz von 1988 in Kraft.

Seit dem 1. April 2002 gilt verbindlich: Für die Vorversicherungszeit zur KVdR zählen alle Zeiten der gesetzlichen Krankenversicherung gleichwertig. Pflichtversicherung, freiwillige Mitgliedschaft und Familienversicherung stehen auf einer Stufe. Eine Krankenkasse, die freiwillige Versicherungszeiten heute nicht anrechnet, wendet das Recht falsch an.

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Die 9/10-Regelung: Was zählt, was nicht, was viele Rentner nie erfahren

Für die Berechnung der Vorversicherungszeit wird die gesamte Erwerbsbiographie vom ersten Arbeitstag bis zur Rentenantragstellung in zwei Hälften geteilt. In der zweiten Hälfte müssen mindestens 90 Prozent der Zeit als gesetzlich versichert nachgewiesen sein. Zeiten der Pflichtversicherung, der freiwilligen Mitgliedschaft und der Familienversicherung zählen dabei gleichermaßen. Nur private Krankenversicherungszeiten dürfen maximal 10 Prozent der relevanten Zeitspanne ausmachen.

Wer Kinder erzogen hat, profitiert von einer zusätzlichen Regelung: Kindererziehungszeiten werden pauschal mit drei Jahren je Kind auf die Vorversicherungszeit angerechnet. Auch Pflegezeiten können berücksichtigt werden. Viele Rentnerinnen, die wegen Kindererziehung zeitweise nicht erwerbstätig waren, erfüllen die 9/10-Regelung deshalb, ohne es zu wissen.

Bringschuld beim Rentner: Was die Krankenkasse nicht von sich aus prüft

Das Recht ist eindeutig, die Praxis ist es nicht. Wer Rente beantragt und Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse wird, muss aktiv nachweisen, welche Versicherungszeiten in der zweiten Hälfte des Erwerbslebens vorlagen. Die Krankenkasse prüft nicht von sich aus alle Zeiten vollständig. Sie erfasst nur, was sie im System vorfindet.

Wer beispielsweise in den 1980er Jahren freiwillig bei einer anderen Krankenkasse versichert war und später wechselte, muss diese Zeiten heute selbst dokumentieren und einreichen. Diese Bringschuld kennen viele Rentnrerinnen und Rentner nicht. Wer sie nicht erfüllt, verliert, nicht weil die Zeiten nicht anrechenbar wären, sondern weil er sie nicht belegt hat.

Widerspruch gegen fehlerhafte KVdR-Einstufung: Wie Betroffene vorgehen

Wer einen Bescheid erhalten hat, wonach er nicht als Pflichtmitglied in der KVdR anerkannt wird, legt innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Bescheids schriftlich Widerspruch bei der Krankenkasse ein. Im Widerspruch wird verlangt, dass die Kasse die vollständige Berechnung der Vorversicherungszeit offenlegt und alle GKV-Zeiten, einschließlich freiwilliger Versicherungszeiten, korrekt berücksichtigt.

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Gleichzeitig sollten alle Unterlagen zur früheren Versicherungsgeschichte zusammengesucht werden: Mitgliedsbestätigungen früherer Krankenkassen, Beitragsnachweise, Sozialversicherungsausweise. Die Deutsche Rentenversicherung stellt auf Anfrage einen Versicherungsverlauf aus, der zumindest die Pflichtversicherungszeiten dokumentiert.

Freiwillige Versicherungszeiten müssen direkt bei den früheren Krankenkassen angefordert werden, auch wenn diese inzwischen fusioniert oder umfirmiert sind.

Praxisfall: Was eine fehlerhafte Einstufung für Renate K. bedeutet

Erna, aus Stuttgart, war zwischen 1978 und 1985 als Teilzeitkraft freiwillig bei einer kleinen Betriebskrankenkasse versichert, die später mit einer größeren Kasse fusionierte. Als sie 2023 Rente beantragte, teilte ihr die aktuelle Krankenkasse mit, sie habe die Vorversicherungszeit nicht erfüllt, und stufte sie als freiwillig Versicherte ein.

Sie zahlte zwölf Monate lang rund 130 Euro monatlich mehr als KVdR-Pflichtmitglieder in vergleichbarer Einkommenssituation. Erst nach einem Widerspruch mit Nachweis der Zeiten bei der Rechtsnachfolgerin ihrer alten BKK wurde die Einstufung korrigiert.

Die Nachzahlung für die zwölf Monate lehnte die Kasse ab, da der Widerspruch zu spät eingelegt worden war. Wer früher handelt, steht besser da.

Wer besonders hinschauen sollte: Frauen, Selbstständige, Kassenwechsler

Das BVerfG-Urteil von 2000 hatte historisch drei Gruppen im Blick: Selbstständige, die sich bewusst für die gesetzliche Krankenversicherung entschieden hatten, Frauen mit Teilzeitphasen und unterbrochenen Erwerbsbiographien sowie Menschen, die aus der Pflichtversicherung herausfielen und freiwillig blieben. Für diese Gruppen war die alte Regelung strukturell diskriminierend.

Heute können auch Personen betroffen sein, die mehrfach die Krankenkasse gewechselt haben. Jeder Kassenwechsel erhöht das Risiko, dass frühere Versicherungszeiten nicht vollständig im aktuellen System erfasst sind. Die Bringschuld für den Nachweis liegt beim Rentner, nicht bei der Kasse. Wer im Laufe seines Lebens bei drei oder mehr Kassen war, sollte alle früheren Zeiten aktiv dokumentieren, bevor er Rente beantragt.

Wann und wie die Vorversicherungszeit geprüft werden sollte

Die Prüfung der eigenen Vorversicherungszeit sollte nicht erst mit dem Rentenantrag beginnen. Wer im Laufe seines Berufslebens freiwillig versichert war, Kassenwechsel vorgenommen hat oder längere Zeiten der Nichterwerbstätigkeit hatte, sollte spätestens fünf bis zehn Jahre vor der geplanten Rente eine Übersicht seiner GKV-Geschichte zusammenstellen.

Die aktuelle Krankenkasse kann eine Übersicht der ihr bekannten Zeiten ausstellen. Für ältere Zeiten bei anderen Kassen müssen diese direkt angefragt werden.

Wer die eigene Situation nicht einschätzen kann, kann sich bei der zuständigen Krankenkasse oder beim VdK und SoVD beraten lassen. Beide Verbände bieten kostenlose oder beitragsfinanzierte Beratung zu Krankenversicherungsfragen im Rentenalter an. Eine Beratung vor dem Rentenantrag ist erheblich wirkungsvoller als ein Widerspruch danach.

Häufige Fragen zur KVdR-Vorversicherungszeit und dem BVerfG-Urteil

Zählen freiwillige GKV-Zeiten für die Vorversicherungszeit?

Ja, seit dem 1. April 2002 zählen alle Zeiten der gesetzlichen Krankenversicherung gleichwertig: Pflichtversicherung, freiwillige Mitgliedschaft und Familienversicherung. Das ist die direkte Folge des BVerfG-Urteils vom 15. März 2000. Eine Krankenkasse, die freiwillige Zeiten nicht anrechnet, verstößt gegen geltendes Recht.

Meine Krankenkasse sagt, ich erfülle die Vorversicherungszeit nicht — was jetzt?

Legen Sie innerhalb eines Monats schriftlich Widerspruch ein und fordern Sie die vollständige Berechnung an. Reichen Sie alle Nachweise über freiwillige GKV-Zeiten nach, die die Kasse möglicherweise nicht erfasst hat. Wenn Kinder erzogen wurden, beantragen Sie die Anrechnung der Kindererziehungszeiten mit drei Jahren je Kind.

Bekomme ich zu viel gezahlte Beiträge zurück?

Bei einer erfolgreichen Korrektur der Einstufung können zu viel gezahlte Beiträge erstattet werden. Gesetzlich gilt: Erstattungen greifen ab dem Zeitpunkt des Widerspruchs, nicht rückwirkend für Jahre davor. Wer Fehler bei der Einstufung vermutet, sollte deshalb sofort handeln und nicht erst nach Monaten oder Jahren reagieren.

Quellen

Bundesverfassungsgericht: Beschluss vom 15. März 2000, Az. 1 BvL 16/96 — Zugang zur KVdR verfassungswidrig (bundesverfassungsgericht.de)

§ 5 Abs. 1 Nr. 11 SGB V (Krankenversicherungspflicht der Rentner) — gesetze-im-internet.de

Finanztip: Krankenversicherung der Rentner — Voraussetzungen, Beiträge, Vorversicherungszeit, Stand März 2026 (finanztip.de)