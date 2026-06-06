1,4 Millionen Beamtenpensionen kosten fast so viel wie 20 Millionen gesetzliche Rentner

Zugegeben: Die Zahl klingt wie eine Provokation. Rund 1,4 Millionen Pensionärinnen und Pensionäre sollen die öffentlichen Haushalte fast so stark belasten wie rund 20 Millionen Rentnerinnen und Rentner. Falsch ist aber der Vergleich nicht, jedoch erklärungsbedürftig.

Nach Angaben des Statistischen Bundesamts gab es am 1. Januar 2025 insgesamt 1.418.800 Pensionärinnen und Pensionäre des öffentlichen Dienstes nach Beamten- und Soldatenversorgungsrecht. Das durchschnittliche Ruhegehalt lag im Januar 2025 bei 3.416 Euro brutto im Monat. Zusätzlich erhielten 382.100 Hinterbliebene Versorgungsleistungen.

Warum der Vergleich auf den ersten Blick so heftig wirkt

Die gesetzliche Rente ist ein Massensystem. Ende 2024 wurden nach Zahlen der Deutschen Rentenversicherung allein rund 20,7 Millionen Altersrenten nach dem Sozialgesetzbuch VI gezahlt.

Die Rentenausgaben der gesetzlichen Rentenversicherung lagen 2024 bei 360,14 Milliarden Euro, die Gesamtausgaben bei 402,77 Milliarden Euro.

Bei den Pensionen geht es dagegen um eine viel kleinere Gruppe. Dennoch summieren sich die Ausgaben erheblich, weil Beamtenpensionen anders berechnet werden als gesetzliche Renten. Sie orientieren sich nicht an eingezahlten Beiträgen, sondern an Dienstzeit, ruhegehaltfähigen Bezügen und den beamtenrechtlichen Vorgaben.

Der zugespitzte Satz, 1,4 Millionen Pensionäre kosteten fast so viel wie 20 Millionen Rentner, bezieht sich daher vor allem auf die Belastung der öffentlichen Haushalte. Focus Online stellte Anfang 2026 diese Gegenüberstellung her und verwies dabei auf 134,4 Milliarden Euro aus dem Bundeshaushalt für die Rentenversicherung sowie rund 90 Milliarden Euro für Pensionen im weiteren Sinn.

Die entscheidende Unterscheidung: Rentenausgaben sind nicht gleich Bundeszuschuss

Die gesetzliche Rente wird überwiegend aus Beiträgen von Beschäftigten und Arbeitgebern finanziert. Der Bund zahlt aber hohe Zuschüsse, weil die Rentenversicherung auch gesamtgesellschaftliche Aufgaben trägt. Dazu gehören unter anderem Leistungen, die nicht vollständig aus Beiträgen finanziert werden.

In der Statistik der Deutschen Rentenversicherung wurden für 2024 Beitragseinnahmen von 305,91 Milliarden Euro ausgewiesen. Der allgemeine Bundeszuschuss lag bei 56,94 Milliarden Euro, zusätzliche Bundeszuschüsse zur allgemeinen Rentenversicherung bei 30,84 Milliarden Euro und der Bundeszuschuss zur knappschaftlichen Rentenversicherung bei 4,88 Milliarden Euro.

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Wer die Pensionen mit den gesamten Rentenausgaben vergleicht, kommt also zu einem anderen Bild als bei einem Vergleich mit Bundesmitteln. Die Rentenversicherung zahlte 2024 mehr als 360 Milliarden Euro an Renten aus. Die Versorgungsausgaben des öffentlichen Dienstes lagen 2024 nach Angaben des Statistischen Bundesamts bei 65,9 Milliarden Euro.

Was Beamten-Pensionen so teuer macht

Der wichtigste Unterschied liegt im Aufbau der Systeme. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erwerben Rentenansprüche über Beiträge, Entgeltpunkte und Versicherungszeiten. Beamtinnen und Beamte erhalten im Ruhestand eine Versorgung, die aus dem Dienstverhältnis folgt und aus Steuermitteln finanziert wird.

Der Höchstruhegehaltssatz liegt nach langjähriger Dienstzeit bei 71,75 Prozent der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge. Das bedeutet nicht, dass jeder Pensionär diesen Satz erreicht. Es erklärt aber, warum die durchschnittlichen Ruhegehälter deutlich höher ausfallen können als viele gesetzliche Renten.

Ein weiterer Faktor ist die Struktur des öffentlichen Dienstes. Viele Pensionäre kamen aus qualifizierten Laufbahnen, etwa aus Schuldienst, Justiz, Polizei, Verwaltung oder Hochschulen. Wer lange in höheren Besoldungsgruppen tätig war, erreicht im Ruhestand entsprechend höhere Bezüge.

Warum der Staat die Belastung nicht einfach abschaffen kann

Pensionsansprüche sind rechtlich stark geschützt. Der Staat kann bestehende Zusagen nicht beliebig kürzen, weil Beamtenversorgung Teil des besonderen Dienst- und Treueverhältnisses ist. Änderungen sind möglich, aber sie müssen verfassungsrechtliche Grenzen beachten.

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Hinzu kommt ein politisches Dilemma. Der Staat braucht Lehrer, Polizisten, Richter, Finanzbeamte und Fachkräfte in vielen Behörden. Werden die Bedingungen zu stark verschlechtert, sinkt die Attraktivität des öffentlichen Dienstes in Bereichen, in denen ohnehin Personal fehlt.

Das bedeutet aber nicht, dass alles unverändert bleiben muss. Diskutiert werden seit Jahren strengere Regeln für neue Verbeamtungen, höhere Eigenvorsorge, eine stärkere Vorfinanzierung künftiger Ansprüche und eine klarere Trennung zwischen hoheitlichen Aufgaben und anderen Tätigkeiten.

Die Zahlen im direkten Vergleich

Bereich Einordnung Pensionärinnen und Pensionäre Am 1. Januar 2025 gab es laut Statistischem Bundesamt 1.418.800 Pensionäre des öffentlichen Dienstes; das durchschnittliche Ruhegehalt betrug 3.416 Euro brutto im Monat. Versorgungsausgaben Die Versorgungsausgaben des öffentlichen Dienstes lagen 2024 laut Destatis insgesamt bei 65,9 Milliarden Euro. Gesetzliche Rentenversicherung Die Rentenausgaben der gesetzlichen Rentenversicherung lagen 2024 nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung bei 360,14 Milliarden Euro. Bundesmittel für die Rentenversicherung 2024 flossen laut Deutscher Rentenversicherung unter anderem 56,94 Milliarden Euro allgemeiner Bundeszuschuss, 30,84 Milliarden Euro zusätzliche Bundeszuschüsse und 4,88 Milliarden Euro für die Knappschaft.

Warum die Debatte berechtigt ist

Die Belastung durch Pensionen wird in den kommenden Jahren ein größeres Haushaltsthema bleiben. Viele Beamte aus geburtenstarken Jahrgängen sind bereits im Ruhestand oder gehen bald in Pension. Gleichzeitig steigen Besoldung und Versorgung mit den allgemeinen Anpassungen im öffentlichen Dienst.

Für Länder und Kommunen ist das besonders spürbar. Viele Beamte arbeiten im Landesdienst, etwa als Lehrkräfte, Polizisten oder Richter. Deshalb treffen steigende Versorgungsausgaben nicht nur den Bund, sondern vor allem die Haushalte der Länder.

Die Debatte über Pensionen ist auch deshalb politisch empfindlich, weil sie schnell als Neiddebatte geführt wird. Seriös wäre aber ein anderer Zugang: Es geht nicht darum, einzelne Pensionäre an den Pranger zu stellen. Es geht darum, wie der Staat künftige Verpflichtungen transparent ausweist und finanziert.

Welche Reformen denkbar wären

Ein Ansatz wäre, neue Verbeamtungen stärker zu begrenzen. Verbeamtet würden dann vor allem Beschäftigte in Bereichen, in denen der Staat besondere Befugnisse ausübt, etwa Polizei, Justiz, Finanzverwaltung oder hoheitliche Sicherheitsaufgaben. Für andere Tätigkeiten könnten häufiger normale Arbeitsverträge gelten.

Ein zweiter Ansatz wäre eine konsequentere Vorsorge über Pensionsfonds. Der Staat würde für neue Beamte während der aktiven Dienstzeit Mittel zurücklegen, statt spätere Pensionen fast vollständig aus laufenden Haushalten zu zahlen. Das macht die Kosten sichtbarer und verteilt sie besser über die Zeit.

Ein dritter Ansatz betrifft Transparenz. Haushalte sollten klarer ausweisen, welche heutigen Personalentscheidungen spätere Pensionslasten auslösen. Wer heute viele Beamte einstellt, entscheidet auch über Ausgaben, die erst Jahrzehnte später voll sichtbar werden.

Das eigentliche Problem liegt in der Alterung der Gesellschaft

Sowohl Renten als auch Pensionen leiden unter demselben demografischen Druck. Die Zahl älterer Menschen steigt, während die Zahl der Erwerbstätigen nicht im gleichen Tempo wächst. Dadurch müssen weniger Beitragszahler und Steuerzahler mehr Ruhestandsleistungen finanzieren.

Bei der gesetzlichen Rente wird dieser Druck regelmäßig über Beitragssätze, Bundeszuschüsse, Rentenniveau und Eintrittsalter diskutiert. Bei Pensionen findet die Debatte leiser statt, obwohl sie für die öffentlichen Haushalte sehr teuer werden kann. Genau das macht die zugespitzte Gegenüberstellung politisch so wirksam.

Beispiel aus der Praxis

Ein Bundesland stellt heute zusätzliche Lehrkräfte als Beamte ein, um den Unterrichtsausfall zu senken. Kurzfristig erscheinen vor allem Besoldung und Beihilfe im Haushalt. Die späteren Pensionen fallen erst in vielen Jahren an, sind dann aber über Jahrzehnte zu zahlen.

Würde dasselbe Land für neue Jahrgänge systematisch Geld in einen Pensionsfonds einzahlen, wäre die Belastung schon heute sichtbarer. Die Politik müsste dann ehrlicher entscheiden, wie viele Verbeamtungen sie sich langfristig leisten kann. Genau an dieser Stelle beginnt eine seriöse Reformdebatte.