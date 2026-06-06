Rückwirkende Schwerbehinderung: 4 Jahre Rentennachzahlung nur wer diesen Antrag stellt

Wer nach Rentenbeginn einen Schwerbehindertenausweis erhält, der rückwirkend auf einen Zeitpunkt vor dem ersten Rentenbezug datiert, hat möglicherweise Anspruch auf eine höhere Rente, auch wenn der Rentenbescheid längst bestandskräftig ist. Die Deutsche Rentenversicherung zahlt die Differenz nicht automatisch nach.

Wer keinen Antrag stellt, verliert dauerhaft Geld, jeden Monat bis ans Lebensende. Ein Überprüfungsantrag nach § 44 SGB X kann das korrigieren.

Das Meistbegünstigungsprinzip: Warum der ursprüngliche Rentenantrag mehr umfasst, als er aussagt

Die meisten Rentnerinnen und Rentner gehen davon aus, mit ihrem Rentenantrag genau das beantragt zu haben, was bewilligt wurde. Das Bundessozialgericht hat am 29. November 2007 (B 13 R 44/07 R) klargestellt, dass ein einmal gestellter Rentenantrag auf die dem Versicherten günstigste Leistung gerichtet ist, die nach der materiellen Rechtslage möglich ist. Die DRV ist verpflichtet, beim Erlass des Bescheids alle in Betracht kommenden Rentenarten von Amts wegen zu prüfen. Dass jemand nicht explizit die Altersrente für schwerbehinderte Menschen angekreuzt hat, begründet deshalb keine Ablehnung.

Konkret bedeutet das: Wer zum Zeitpunkt des Rentenbeginns bereits objektiv die Voraussetzungen für eine Altersrente für schwerbehinderte Menschen erfüllte, diese aber nicht als solche bewilligt bekam, hat einen rechtswidrigen Bescheid erhalten. Die DRV hat die Rechtslage beim Erlass des Bescheids unrichtig angewandt. Genau das erlaubt das Zugunstenverfahren zu korrigieren.

Wer betroffen ist: Voraussetzungen für die rückwirkende Umstellung

Die entscheidende Frage ist nicht, wann der Feststellungsbescheid des Versorgungsamts erging, sondern ob die Schwerbehinderung objektiv zum Zeitpunkt des Rentenbeginns bereits vorlag. Die Deutsche Rentenversicherung hält in ihrer offiziellen Kommentierung fest, dass die Schwerbehinderteneigenschaft kraft Gesetzes zu dem Zeitpunkt entsteht, zu dem ein Grad der Behinderung von mindestens 50 vorliegt. Der Zeitpunkt der formellen Anerkennung ist unerheblich.

Wer erst nach Rentenbeginn erkrankt ist oder dessen Grad der Behinderung erst danach die Schwelle von 50 überschritten hat, kann keine rückwirkende Umstellung verlangen. Wer hingegen schon vor oder bei Rentenbeginn die gesundheitlichen Voraussetzungen erfüllte, das Versorgungsamt aber erst später die Schwerbehinderung formell anerkannte, hat eine realistische Anspruchsgrundlage. Der rückwirkend festgestellte GdB reicht aus, um das Überprüfungsverfahren in Gang zu setzen.

Für die Altersrente für schwerbehinderte Menschen gelten drei Voraussetzungen: ein GdB von mindestens 50, eine Wartezeit von 35 Jahren und das Erreichen der jeweils geltenden Altersgrenze. Die konkrete Altersgrenze hängt vom Geburtsjahr ab; die DRV teilt sie auf Anfrage mit.

Rückwirkung und Nachzahlung: Wie viel ist möglich und warum zählt jeder Monat

Der Überprüfungsantrag erlaubt die Korrektur bestandskräftiger Bescheide ohne zeitliche Befristung der Antragstellung selbst. Wer heute erkennt, dass der Rentenbescheid von 2015 rechtswidrig war, kann heute noch einen Antrag stellen. Die Nachzahlung ist jedoch begrenzt: Sozialleistungen werden längstens für vier Jahre rückwirkend erbracht, gerechnet ab dem Beginn des Kalenderjahrs, in dem der Antrag eingeht. Wer 2026 einen Antrag stellt, erhält Nachzahlungen frühestens ab dem 1. Januar 2022. Frühere Differenzbeträge verfallen endgültig.

Je länger der Antrag aufgeschoben wird, desto mehr Nachzahlungsanspruch geht verloren. Vier Jahre monatlicher Rentenerhöhung können sich je nach Rentenhöhe auf mehrere Tausend Euro summieren. Dazu kommt, dass die laufende Rente nach Bescheiderteilung dauerhaft steigt, denn der geringere Abschlag gilt für den gesamten Rentenzeitraum.

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So wird der Überprüfungsantrag richtig gestellt

Der Antrag wird schriftlich bei der zuständigen DRV-Stelle eingereicht. Ein spezielles Formular ist nicht zwingend erforderlich. Das Schreiben muss benennen: welcher Bescheid überprüft werden soll, dass die Schwerbehinderung rückwirkend anerkannt wurde mit Datum und GdB-Höhe, sowie die ausdrückliche Bitte um Neufeststellung der Rente nach dem Günstigkeitsgrundsatz, gestützt auf das BSG-Urteil vom 29. November 2007. Der Feststellungsbescheid des Versorgungsamts mit dem rückwirkenden Datum gehört als Kopie bei.

Lehnt die DRV ab, weil die Schwerbehindertenrente nicht explizit beantragt worden sei, ist das kein akzeptierbares Ergebnis. Dieser Ablehnungsgrund widerspricht dem BSG-Urteil. Gegen eine solche Ablehnung ist Widerspruch innerhalb eines Monats nach Zugang des Bescheids zu erheben. Der Widerspruch muss sich ausdrücklich auf das Meistbegünstigungsprinzip und das BSG-Urteil vom 29. November 2007 beziehen. Hilft der Widerspruch nicht, ist der Weg zum Sozialgericht der nächste Schritt. Sozialgerichte haben in vergleichbaren Fällen regelmäßig zugunsten der Betroffenen entschieden.

Der typische Fehler: Wer wartet, verliert Nachzahlungsanspruch

Klaus H., 67, aus Hannover, bezieht seit 2019 eine vorgezogene Altersrente. Im Jahr 2023 erkannte das Versorgungsamt rückwirkend zum 1. Oktober 2018 einen GdB von 60 an. Die DRV informierte ihn nicht. Er erfuhr erst später von der Möglichkeit und stellte den Überprüfungsantrag erst 2025. Ergebnis: Die Nachzahlung beginnt ab 1. Januar 2021, nicht ab dem frühestmöglichen Zeitpunkt. Die Differenzbeträge aus 2019 und 2020 sind verloren. Wer unmittelbar nach der rückwirkenden GdB-Feststellung einen Antrag stellt, sichert sich den maximalen Nachzahlungszeitraum.

Ein zweiter systematischer Fehler: Das rückwirkende Datum im Feststellungsbescheid des Versorgungsamts wird oft nicht geprüft. Liegt dieser Zeitpunkt vor dem Rentenbeginn, ist ein Überprüfungsantrag sinnvoll. Liegt er danach, fehlt die Grundlage. Genau dieses Datum bestimmt die rechtliche Qualität des gesamten Verfahrens.

Häufige Fragen zum Überprüfungsantrag bei rückwirkender Schwerbehinderung

Was gilt, wenn die DRV sagt, die Schwerbehindertenrente sei nicht beantragt worden?

Dieses Argument trägt nicht. Das Bundessozialgericht hat mit Urteil vom 29. November 2007 entschieden, dass ein Rentenantrag nach dem Meistbegünstigungsprinzip auszulegen ist und die DRV von Amts wegen alle in Betracht kommenden Rentenarten zu prüfen hat. Auf die fehlende explizite Benennung einer Rentenart kann sich die DRV nicht berufen. Der Widerspruch muss sich direkt auf dieses Urteil stützen.

Kann mir die DRV die Nachzahlung verweigern, weil ich keinen Widerspruch gegen den ursprünglichen Bescheid eingelegt habe?

Nein. Das Zugunstenverfahren nach § 44 SGB X wurde genau für diesen Fall geschaffen: Es ermöglicht die Korrektur bestandskräftiger Bescheide. Die abgelaufene Widerspruchsfrist schließt den Überprüfungsantrag nicht aus. Wer seinerzeit keinen Widerspruch eingelegt hat, verliert dadurch nicht das Recht auf spätere Korrektur.

Was tun, wenn die DRV auf den Antrag nicht reagiert?

Wer nach drei bis vier Monaten keine Entscheidung erhalten hat, kann beim zuständigen Sozialgericht eine Untätigkeitsklage erheben. Das Sozialgericht kann die DRV dann zur Entscheidung verpflichten. Die Verfahrensdauer beeinflusst den Nachzahlungsanspruch nicht, weil der Antragseingang, nicht der Bescheiderlass, für die Vier-Jahres-Frist maßgeblich ist.

Quellen

Bundessozialgericht: Urteil vom 29.11.2007, Aktenzeichen B 13 R 44/07 R

Deutsche Rentenversicherung: Gemeinsame Rechtliche Anweisung zu § 236a SGB VI

Sozialgesetzbuch X: § 44 Rücknahme eines rechtswidrigen nicht begünstigenden Verwaltungsaktes

Sozialgesetzbuch VI: § 236a Altersrente für schwerbehinderte Menschen