Rente bei Schwerbehinderung: Auch mit Grad der Behinderung 80 gilt man als arbeitsfähig – Urteil

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Ein 62-jähriger Mann wollte vor dem Landessozialgericht Baden-Württemberg eine Erwerbsminderungsrente durchsetzen – trotz eines festgestellten Grades der Behinderung von 80 und des Merkzeichens G. Doch das Gericht wies seine Berufung zurück und stellte klar: Auch eine schwere Behinderung führt nicht automatisch zu einem Anspruch auf Erwerbsminderungsrente (Az. L 2 R 411/25).

Damit betrifft das Urteil viele Betroffene, die davon ausgehen, dass ein Schwerbehindertenausweis oder ein hoher GdB im Rentenverfahren automatisch entscheidend sei. Genau das ist nach Auffassung des Gerichts aber nicht der Fall. Maßgeblich bleibt allein, ob medizinisch nachweisbar ist, dass der Betroffene auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt weniger als sechs Stunden täglich arbeiten kann.

Erwerbsminderungsrente trotz Schwerbehinderung: Darum ging es vor Gericht

Der Kläger, Jahrgang 1962, hatte viele Jahre in körperlich belastenden einfachen Tätigkeiten gearbeitet. Zu seinen früheren Jobs gehörten Arbeiten als Lagerarbeiter, Bauhelfer, LKW-Fahrer und zuletzt als Küchenhilfe. Seit 2022 war er arbeitslos und pflegte zudem Angehörige.

Er beantragte eine Erwerbsminderungsrente und verwies auf zahlreiche gesundheitliche Beschwerden. Dazu gehörten nach seinem Vortrag chronische Schmerzen, Diabetes, der Verdacht auf Fibromyalgie sowie psychische Belastungen. Außerdem verwies er darauf, dass bei ihm inzwischen ein GdB von 80 und das Merkzeichen G anerkannt worden waren.

Warum die Rentenversicherung die EM-Rente ablehnte

Die Deutsche Rentenversicherung lehnte den Antrag ab, weil sie beim Kläger keine rentenrechtlich relevante Erwerbsminderung feststellen konnte. Bereits im Verwaltungsverfahren hatten medizinische Unterlagen und Gutachten ergeben, dass der Mann unter bestimmten Einschränkungen noch mindestens sechs Stunden täglich arbeiten könne.

Genau an diesem Punkt scheitern viele Anträge. Denn für eine volle Erwerbsminderungsrente reicht es nicht, krank oder schwerbehindert zu sein. Entscheidend ist vielmehr, ob überhaupt noch ein Einsatz auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt möglich ist – und zwar zeitlich in einem Umfang von mindestens sechs Stunden täglich oder eben nicht.

Sozialgericht und Landessozialgericht kamen zum selben Ergebnis

Schon das Sozialgericht Mannheim hatte die Entscheidung der Rentenversicherung bestätigt. Der Kläger gab sich damit aber nicht zufrieden und legte Berufung beim Landessozialgericht Baden-Württemberg ein.

Doch auch dort hatte er keinen Erfolg. Das LSG bestätigte die Vorentscheidung und stellte fest, dass beim Kläger trotz erheblicher gesundheitlicher Beschwerden weiterhin ein ausreichendes Restleistungsvermögen bestehe. Nach Auffassung des Gerichts war er also rentenrechtlich nicht erwerbsgemindert.

Welche Gutachten für die Ablehnung der Erwerbsminderungsrente entscheidend waren

Das Landessozialgericht stützte sich auf insgesamt drei medizinische Bewertungen. Dazu gehörten ein Reha-Entlassungsbericht sowie weitere Gutachten, die im Verfahren berücksichtigt wurden. Alle kamen im Kern zu demselben Ergebnis.

Danach konnte der Kläger noch mindestens sechs Stunden täglich leichte bis teilweise mittelschwere Tätigkeiten verrichten. Zwar wurden Einschränkungen anerkannt. So sollte er keine schweren Lasten heben, keine Überkopfarbeiten verrichten und auch nicht nachts arbeiten. Doch diese Begrenzungen reichten aus Sicht des Gerichts nicht aus, um eine Erwerbsminderung im Sinne des Rentenrechts zu begründen.

Warum das Gericht kein weiteres Gutachten einholte

Der Kläger wollte in der Berufungsinstanz noch ein weiteres orthopädisches Gutachten erreichen. Das lehnte das Landessozialgericht jedoch ab. Nach Auffassung der Richter lagen bereits schlüssige, umfassende und aktuelle Gutachten vor.

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Das Gericht sah auch keine neuen Tatsachen, die eine weitere medizinische Aufklärung zwingend gemacht hätten. Aus Sicht des Senats bestanden keine erheblichen Zweifel an der bisherigen Beweislage. Deshalb blieb es bei den bereits vorliegenden Einschätzungen.

Erwerbsminderung wegen chronischen Schmerzen: Warum der Nachweis so schwer ist

Gerade bei chronischen Schmerzen ist es für Betroffene besonders schwer, eine Erwerbsminderungsrente durchzusetzen. Schmerzen gehören zu den typischen Krankheitsbildern, die zwar den Alltag massiv beeinträchtigen können, sich aber oft nur eingeschränkt objektiv messen lassen. Genau darin liegt im Rentenverfahren eines der größten Probleme.

Viele Betroffene leiden unter starken Beschwerden, Erschöpfung, Schlafstörungen und Konzentrationsproblemen. Gleichzeitig fehlen oft eindeutige Laborwerte, bildgebende Befunde oder andere klar sichtbare Nachweise, die das gesamte Ausmaß der Beeinträchtigung belegen. Das macht chronische Schmerzen im Verfahren zu einer unsichtbaren Krankheit.

Hinzu kommt, dass Schmerzsymptome häufig schwanken. An einem Tag scheint noch einiges möglich, am nächsten fast nichts mehr. Gerichte und Rentenversicherung fragen aber vor allem danach, welches Leistungsvermögen auf Dauer und unter den üblichen Bedingungen des Arbeitsmarktes besteht.

Wer Schmerzen nur subjektiv schildert, ohne diese durch fachärztliche Unterlagen und funktionelle Einschränkungen zu untermauern, hat daher oft schlechte Karten.

So belegen Sie chronische Schmerzen im EM-Rentenverfahren richtig

Wer eine Erwerbsminderungsrente wegen chronischer Schmerzen beantragt, sollte sich nicht auf Diagnosen allein verlassen. Wichtig sind vor allem fachärztliche Gutachten, Reha-Entlassungsberichte, Schmerztherapie-Unterlagen und aussagekräftige Befunde, die konkrete Auswirkungen auf die Arbeitsfähigkeit beschreiben.

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Ebenso wichtig ist eine detaillierte Dokumentation des Alltags. Betroffene sollten nachvollziehbar darlegen können, wie sich Schmerzen auf Gehen, Sitzen, Stehen, Schlaf, Konzentration, Belastbarkeit und regelmäßige Arbeitsabläufe auswirken. Je konkreter beschrieben wird, was noch möglich ist und was nicht mehr, desto eher lässt sich eine rentenrechtlich relevante Einschränkung nachweisen.

Besonders hilfreich sind Berichte von Schmerztherapeuten, Orthopäden, Neurologen, Rheumatologen oder Psychiatern, je nachdem, welche Beschwerden vorliegen. Entscheidend ist immer, dass die Unterlagen nicht nur eine Krankheit benennen, sondern die funktionellen Folgen für den Arbeitsalltag klar darstellen.

GdB 80 und Merkzeichen G: Warum das für die EM-Rente nicht ausreicht

Das Landessozialgericht hat in dem Verfahren ausdrücklich klargestellt, dass Schwerbehindertenrecht und Rentenrecht zwei verschiedene Dinge sind. Ein hoher Grad der Behinderung kann zwar belegen, dass gesundheitliche Einschränkungen vorliegen. Er sagt aber noch nichts darüber aus, ob jemand auch im rentenrechtlichen Sinn erwerbsgemindert ist.

Der GdB nach dem Schwerbehindertenrecht misst vor allem die Auswirkungen einer Erkrankung auf die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Die Erwerbsminderungsrente nach dem Rentenrecht prüft dagegen, ob und in welchem Umfang noch Arbeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt möglich ist. Diese Unterscheidung ist für viele Betroffene überraschend, aber im Verfahren entscheidend.

Deshalb kann auch jemand mit GdB 80 und Merkzeichen G am Ende keinen Anspruch auf Erwerbsminderungsrente haben. Genau das ist in diesem Fall passiert.

Wer die Beweislast für die Erwerbsminderung trägt

Das Gericht hat außerdem betont, dass der Kläger die objektive Beweislast für das Vorliegen einer Erwerbsminderung trägt. Das ist ein zentraler Punkt in fast jedem EM-Rentenverfahren.

Kann das Gericht am Ende nicht mit der nötigen Sicherheit feststellen, dass eine Erwerbsminderung vorliegt, geht das zu Lasten des Antragstellers. Das bedeutet: Nicht die Rentenversicherung muss beweisen, dass jemand arbeiten kann. Vielmehr muss der Versicherte ausreichend überzeugend darlegen und belegen, dass er dauerhaft nicht mehr mindestens sechs Stunden täglich einsatzfähig ist.

Was das Urteil für andere Betroffene bedeutet

Das Urteil hat eine erhebliche Signalwirkung. Es zeigt erneut, dass selbst eine anerkannte Schwerbehinderung mit hohem GdB nicht automatisch zu einer Rente wegen Erwerbsminderung führt.

Für Betroffene bedeutet das vor allem eines: Im EM-Rentenverfahren kommt es auf belastbare medizinische Belege an. Entscheidend ist nicht die Anzahl der Diagnosen und auch nicht allein die Schwere einer Behinderung nach dem SGB IX. Entscheidend ist ausschließlich, wie stark das konkrete Restleistungsvermögen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt noch ist.

Reicht ein GdB von 80 für eine Erwerbsminderungsrente aus? Nein. Ein GdB von 80 kann zwar eine schwere gesundheitliche Beeinträchtigung belegen, ersetzt aber nicht den rentenrechtlichen Nachweis der Erwerbsminderung. Entscheidend ist allein, wie viele Stunden täglich noch gearbeitet werden kann.

Warum bekam der Kläger trotz Schwerbehinderung keine EM-Rente? Weil die Gutachten nach Auffassung des Gerichts ergaben, dass er noch mindestens sechs Stunden täglich leichte Tätigkeiten verrichten kann. Damit lag keine rentenrechtliche Erwerbsminderung vor.

Sind chronische Schmerzen ein ausreichender Grund für eine Erwerbsminderungsrente? Nicht automatisch. Chronische Schmerzen können eine Erwerbsminderung begründen, müssen aber durch ärztliche Unterlagen und konkrete funktionelle Einschränkungen gut belegt werden.

Welche Unterlagen sind bei Schmerzen besonders wichtig? Besonders wichtig sind fachärztliche Gutachten, Reha-Entlassungsberichte, Schmerztherapie-Berichte und eine genaue Beschreibung der Auswirkungen im Alltag. Entscheidend ist immer, wie stark die Beschwerden die Arbeitsfähigkeit wirklich einschränken.

Wer muss im Verfahren die Erwerbsminderung beweisen? Die Beweislast liegt grundsätzlich beim Antragsteller. Wenn sich das Gericht nicht davon überzeugen kann, dass eine volle oder teilweise Erwerbsminderung vorliegt, wird die Klage in der Regel abgewiesen.

Keine Erwerbsminderungsrente trotz GdB 80 – das Restleistungsvermögen bleibt entscheidend

Das Landessozialgericht Baden-Württemberg hat mit seiner Entscheidung deutlich gemacht, dass ein Schwerbehindertenausweis mit GdB 80 und Merkzeichen G keinen Anspruch auf Erwerbsminderungsrente ersetzt. Maßgeblich bleibt allein, ob medizinisch überzeugend nachgewiesen werden kann, dass dauerhaft weniger als sechs Stunden tägliche Arbeit möglich sind.

Für Betroffene mit chronischen Schmerzen, Fibromyalgie, Diabetes oder psychischen Belastungen ist das Urteil ein wichtiger Hinweis. Diagnosen und Schwerbehinderung reichen nicht aus. Wer eine EM-Rente durchsetzen will, muss vor allem die konkreten Auswirkungen auf die Arbeitsfähigkeit umfassend und nachvollziehbar belegen.