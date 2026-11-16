Wer arbeitet, hat weniger Geld als jemand, der Grundsicherung bezieht. Diese verbreitete Behauptung widerlegt eine neue Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI), denn ein Alleinstehender verdient bei Vollzeitarbeit zum Mindestlohn im Bundesdurchschnitt rund 623 Euro monatlich mehr, als ihm durch Grundsicherung zur Verfügung stünden.

Die Ergebnisse stellen damit ein häufig genanntes Argument für Kürzungen der Sozialleistungen infrage. Denn wer Beschäftigte mit niedrigen Einkommen finanziell besserstellen möchte, erreicht das nicht durch geringere Leistungen für Erwerbslose, sondern durch höhere Erwerbseinkommen.

Was die Studie tatsächlich untersucht

Eric Seils und Helge Emmler untersuchen in „Lohnt sich Arbeit in Deutschland auch 2026 noch?“ drei Haushaltstypen: Alleinstehende, Alleinerziehende mit einem fünfjährigen Kind und ein Ehepaar mit zwei Kindern im Alter von fünf und 14 Jahren.

Ihr Modell unterstellt jeweils eine erwerbstätige Person mit 38,19 Wochenstunden zum Mindestlohn von 13,90 Euro, also rund 2.300 Euro brutto monatlich.

Die Forscher vergleichen die verfügbaren Haushaltseinkommen einschließlich der jeweils zustehenden Sozialleistungen. Das ist wichtig, denn auch Menschen, die Vollzeit zum Mindestlohn arbeiten und trotzdem Unterstützung benötigen, gehören zur Wirklichkeit des Sozialstaats.

Mehr Geld durch Arbeit – auch bei Familien

In allen drei untersuchten Konstellationen liegt das Einkommen mit Erwerbstätigkeit über dem Einkommen bei ausschließlichem Grundsicherungsbezug. Die folgenden Beträge geben gerundete bundesweite Modellwerte wieder und sind keine individuelle Leistungsberechnung.

Untersuchte Haushaltskonstellation Monatlicher Einkommensvorteil durch Vollzeitarbeit zum Mindestlohn Alleinstehende Person Rund 623 Euro Alleinerziehende Person mit einem fünfjährigen Kind Rund 757 Euro Ehepaar mit zwei Kindern, fünf und 14 Jahre, eine Person erwerbstätig Rund 749 Euro

Die Ergebnisse berücksichtigen bei Beschäftigten auch ergänzende Ansprüche. Dazu gehören je nach Haushalt Wohngeld, Kindergeld, Kinderzuschlag und Unterhaltsvorschuss.

Wer Zuschüsse unterschlägt, vergleicht falsch

Ein Vergleich zwischen Nettolohn auf der einen und sämtlichen Sozialleistungen auf der anderen Seite kann deshalb in die Irre führen. Familien mit geringem Erwerbseinkommen können einen Kinderzuschlag von bis zu 297 Euro je Kind erhalten; für Alleinerziehende kommt unter den jeweiligen Voraussetzungen Unterhaltsvorschuss hinzu.

Auch Leistungen für Schulbedarf, Klassenfahrten und gemeinschaftliches Mittagessen bleiben nicht allein Haushalten im Jobcenter-Bezug vorbehalten. Familien mit Wohngeld oder Kinderzuschlag können ebenfalls Ansprüche auf Bildung und Teilhabe haben.

Hohe Mieten sind kein Beweis für zu hohe Sozialleistungen

Die Untersuchung zeigt zugleich regionale Unterschiede: In teuren Wohnregionen fällt der finanzielle Abstand häufig kleiner aus. Höhere anerkannte Unterkunftskosten erhöhen dort den Grundsicherungsbedarf, während derselbe Mindestlohn nicht entsprechend mitwächst.

Daraus lässt sich jedoch keine üppige Lebensführung der Leistungsbeziehenden ableiten, denn das Geld für die Wohnung bezahlt die Wohnung.

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Auch Beschäftigte spüren diesen Kostendruck, wobei die Wohngeld-Tabelle mit ihren örtlichen Mietstufen und Höchstbeträgen erklärt, weshalb der Staat nicht jede Miethöhe vollständig berücksichtigt.

Sozialleistungen können den Abstand zugunsten der Arbeit vergrößern

Die politische Pointe lautet: Ergänzende Sozialleistungen helfen dabei, dass Beschäftigte mit wenig Lohn finanziell besser dastehen. Wer diese Unterstützung kürzt, kann ausgerechnet den Einkommensvorteil verringern, den er angeblich stärken möchte.

WSI-Direktorin Bettina Kohlrausch warnt deshalb vor Einschnitten beim Wohngeld und Unterhaltsvorschuss. Wie umkämpft die Entlastung ist, zeigt auch die Debatte über einen höheren Wohngeld-Freibetrag für Alleinerziehende, den die Bundesregierung im laufenden Gesetzgebungsverfahren ablehnt.

Eine Modellrechnung ersetzt keinen Blick auf den Alltag

Die Zahlen beantworten eine Einkommensfrage unter festgelegten Annahmen, aber nicht jede Frage nach den persönlichen Bedingungen einer Arbeitsaufnahme. Die Studie berücksichtigt Fahrtkosten mangels systematischer Daten nicht im allgemeinen Vergleich; für Menschen mit langen Arbeitswegen kann das den tatsächlichen Vorteil spürbar verändern.

Wer ergänzend Leistungen vom Jobcenter erhält, sollte deshalb auch die Absetzbarkeit notwendiger Fahrtkosten prüfen. Bei mehr als 400 Euro Bruttoverdienst können nachgewiesene berücksichtigungsfähige Ausgaben oberhalb des pauschalen Grundabsetzbetrags von 100 Euro die Einkommensanrechnung zusätzlich senken.

Was Sie bei kleinem Einkommen prüfen sollten

Wenn Sie arbeiten und das Geld trotzdem kaum reicht, lohnt sich eine Prüfung Ihres Wohngeldanspruchs anhand von Einkommen, Haushaltsgröße und Wohnkosten. Dabei zählt nicht schlicht der Nettobetrag auf der Gehaltsabrechnung, sondern das nach den gesetzlichen Regeln ermittelte Gesamteinkommen.

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Die Frage, bis zu welchem Einkommen Wohngeld möglich ist, lässt sich daher nicht mit einer einzigen Grenze für alle beantworten. Abzüge und persönliche Freibeträge können den Anspruch verändern; Kindergeld und Kinderzuschlag zählen grundsätzlich nicht zum wohngeldrechtlichen Einkommen.

Fiktives Beispiel: Sören arbeitet in Teilzeit, Meike sucht Arbeit

Sören aus Mölln arbeitet in Teilzeit, Meike aus Hannoversch-Münden ist arbeitssuchend und erhält ausschließlich Bürgergeld. Beide leben allein, haben keine Kinder und zahlen in diesem fiktiven Rechenmodell jeweils 600 Euro Warmmiete, davon 500 Euro für Miete und Betriebskosten sowie 100 Euro für Heizung.

Das Beispiel bezieht sich auf das erste Halbjahr 2026, als die Leistung noch Bürgergeld hieß. Die Einkommen und Wohnkosten sind angenommene Beträge und keine örtlichen Durchschnittswerte.

Sören: 1.400 Euro Nettolohn und 150 Euro Wohngeld

Sören erhält monatlich 1.400 Euro Nettolohn aus seiner Teilzeitbeschäftigung. Für das Beispiel nehmen wir an, dass ihm die Wohngeldstelle zusätzlich 150 Euro monatlich bewilligt hat.

Zusammen verfügt Sören damit über 1.550 Euro im Monat. Nach Abzug seiner Warmmiete von 600 Euro bleiben ihm 950 Euro für Lebensmittel, Strom, Kleidung und seine übrigen Ausgaben.

Meike: 563 Euro Regelbedarf und 600 Euro für die Wohnung

Meike hat kein Erwerbseinkommen und keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld I; sie erhält ihren Lebensunterhalt vollständig vom Jobcenter. Für das Beispiel erkennen wir ihre gesamten Unterkunfts- und Heizkosten von 600 Euro als angemessen an und unterstellen, dass weder Mehrbedarfe noch Leistungsminderungen vorliegen.

Ihr monatlicher Anspruch setzt sich aus 563 Euro Regelbedarf und 600 Euro für Unterkunft und Heizung zusammen, insgesamt also 1.163 Euro. Nach Bezahlung der Warmmiete bleiben Meike 563 Euro für ihren übrigen Lebensunterhalt.

Sören: Teilzeitbeschäftigung und Wohngeld Meike: ausschließlich Bürgergeld 1.400 Euro Nettolohn 563 Euro Regelbedarf 150 Euro angenommenes bewilligtes Wohngeld 600 Euro anerkannte Unterkunfts- und Heizkosten Monatlich insgesamt: 1.550 Euro Monatlich insgesamt: 1.163 Euro Abzüglich 600 Euro Warmmiete: 950 Euro Abzüglich 600 Euro Warmmiete: 563 Euro

387 Euro Unterschied – vor den zusätzlichen Arbeitskosten

Nach Abzug derselben Warmmiete hat Sören monatlich 387 Euro mehr zur Verfügung als Meike. Die Rechnung lautet: 1.400 Euro Nettolohn plus 150 Euro Wohngeld minus 600 Euro Warmmiete minus Meikes verbleibende 563 Euro.

Nehmen wir zusätzlich an, dass Sören 60 Euro monatlich für seinen Arbeitsweg und 18,36 Euro Rundfunkbeitrag zahlt, während Meike vom Rundfunkbeitrag befreit ist. Dann bleiben Sören 871,64 Euro und damit noch 308,64 Euro mehr als Meike.

Würde das Jobcenter allerdings Meikes Miete als zu hoch ansetzen, müsste sie die Differenz zur Angemessenheitsgrenze aus dem Regelbedarf zahlen, und damit würde ihr finanzieller Unterschied zu Sören deutlich größer werden.

Weitere persönliche Ausgaben berücksichtigen wir nicht. Klar bleibt: Wer arbeitet und Unterstützung bekommt, hat deutlich mehr Geld in der Tasche als jemand, der von Grundsicherungsgeld leben muss.

Fragen und Antworten zur Studie

Wurden Familien in der Untersuchung berücksichtigt?

Ja, zu den untersuchten Haushaltstypen gehören eine alleinerziehende Person und ein Ehepaar mit zwei Kindern. In beiden Modellfällen liegt das Einkommen mit Arbeit höher.

Warum zählen Wohngeld und Kinderzuschlag mit?

Weil auch Beschäftigte mit geringem Einkommen diese Leistungen unter den jeweiligen Voraussetzungen erhalten können. Ein Vergleich, der solche Ansprüche ausblendet, erfasst ihre finanzielle Lage nicht vollständig.

Bedeutet ergänzende Grundsicherung, dass sich Arbeit nicht lohnt?

Nein, Erwerbstätigenfreibeträge verhindern, dass das Jobcenter den gesamten Verdienst anrechnet. Wie viel nach Arbeitskosten zusätzlich übrig bleibt, hängt vom Einzelfall ab.

Sind Fahrtkosten bereits vom ausgewiesenen Vorteil abgezogen?

Nein, die Studie bezieht sie mangels systematischer Daten nicht in den allgemeinen Vergleich ein. Für Ihre persönliche Rechnung müssen Sie diese Kosten berücksichtigen.

Folgt aus den Ergebnissen, dass niedrige Löhne ausreichen?

Nein, ein Einkommensvorteil gegenüber der Grundsicherung bedeutet noch keine finanzielle Sicherheit. Die Frage nach angemessenen Löhnen bleibt auch dann bestehen, wenn Arbeit das verfügbare Einkommen erhöht.

Quellen

Bundesministerium für Arbeit und Soziales: Einkommen und Vermögen, Erläuterungen zu Erwerbstätigenfreibeträgen und notwendigen Aufwendungen.

Hans-Böckler-Stiftung: Einkommen bei Arbeit zum Mindestlohn deutlich höher als mit Grundsicherung – Zahlen zu allen Landkreisen und Städten, Studienmitteilung vom 27. Oktober 2026.

Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut der Hans-Böckler-Stiftung: Eric Seils und Helge Emmler, Lohnt sich Arbeit in Deutschland auch 2026 noch?, WSI Policy Brief Nr. 104, Oktober 2026.