Pflegegeld: Linnemann will weiter sparen – Angehörige zahlen den Preis dafür

Pflegebedürftige und ihre Angehörigen müssen sich auf erhebliche Veränderungen einstellen. Die Bundesregierung plant, Leistungen zu kürzen, die Voraussetzungen für einen Pflegegrad zu verschärfen und die Verhinderungspflege neu zu regeln. Besonders umstritten ist der geplante Wegfall des Entlastungsbetrags von 131 Euro bei Pflegegrad 1.

Bundesgesundheitsminister Carsten Linnemann hat nach deutlicher Kritik angekündigt, die Pflegereform nachzubessern. An den geplanten Einsparungen will er jedoch festhalten.

Pflegeverbände und Betroffene befürchten, dass Familien künftig weniger Unterstützung erhalten, obwohl sie bereits stark belastet sind. Welche Änderungen tatsächlich kommen, ist noch offen. Das Gesetz wird derzeit im Bundestag beraten.

Lob für Angehörige, Druck auf ihre Unterstützung

Linnemann begründet das Pflegeneuordnungsgesetz mit einem erwarteten Defizit der sozialen Pflegeversicherung von rund acht Milliarden Euro im Jahr 2027. Ohne Gegenmaßnahmen drohten höhere Beiträge; außerdem verweist der Minister auf stärker als erwartet gestiegene Leistungsbezieherzahlen.

In seiner Bundestagsrede vom 5. November kündigte er Nachbesserungen an, verband diese aber mit der Vorgabe: „Gleichzeitig müssen wir am Einsparvolumen festhalten“.

131 Euro sind für Betroffene kein Kleingeld

Besonders umstritten ist der geplante Wegfall des Entlastungsbetrags bei Pflegegrad 1; der Paritätische kritisiert die Folgen für Neuzugänge. Nach geltendem Recht stehen Pflegebedürftigen in häuslicher Pflege bis zu 131 Euro monatlich für bestimmte anerkannte Unterstützungsangebote zur Verfügung.

Wer dies maximal ausreizt, kann 1.572 Euro im Jahr erhalten, etwa für Hilfen im Haushalt und Betreuung. Welche Pflegegelder und Zuschüsse 2026 verfügbar sind, sollten Betroffene jetzt prüfen.

Eine Beratung kann helfen, Versorgung zu organisieren, ersetzt aber keine regelmäßig finanzierte Alltagshilfe. Wenn diese Unterstützung entfällt, besteht der Bedarf weiterhin – die Kosten bleiben auf den Betroffenen und ihren Angehörigen hängen: Entweder Pflegebedürftige müssen selbst zahlen und Angehörige stärker einspringen oder die notwendige Hilfe fehlt.

Ersatzpflege ist mehr als ein Notfallangebot

Auch die Verhinderungspflege steht unter Druck: Nach den bisher vorgestellten Plänen soll sie als eigenständige Leistung entfallen und durch ein kleineres Überbrückungsbudget für Notfälle ersetzt werden.

Damit wird eine Unterstützung abgesägt, die Angehörigen bisher auch planbare Erholung ermöglicht.

Urlaub und freie Zeit sind für Menschen, die über Monate oder Jahre pflegen, notwendig. Ein Angebot, das erst im Notfall greift, erfüllt einen anderen Zweck als verlässlich finanzierte Auszeiten, um Überlastung zu verhindern.

Derzeit besteht für Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 ein gemeinsamer Jahresbetrag von bis zu 3.539 Euro für Verhinderungs- und Kurzzeitpflege. Wie sich das Budget nutzen lässt, erläutert der Beitrag zu Verhinderungspflege und Kurzzeitpflege.

Patientenschützer werfen Linnemann Mogelpackung vor

Die Deutsche Stiftung Patientenschutz bezeichnete den vorliegenden Entwurf laut Tagesschau als „die größte Mogelpackung seit Bestehen der Pflegeversicherung“.

Der Vorwurf lautet: Die Regierung verspreche eine Stärkung der Pflege, kürze aber gerade bei der Versorgung zu Hause.

Der Paritätische Gesamtverband kritisierte bereits den Kabinettsbeschluss vom 30. September als Kürzungspaket ohne Gegengewicht für Betroffene. Hauptgeschäftsführer Joachim Rock beanstandete zudem, dass eine Begrenzung der pflegebedingten Eigenanteile fehle.

Diese Kritik trifft einen Widerspruch in Linnemanns Politik: Angehörige sollen weiterhin in erheblichem Ausmaß die Versorgung übernehmen, während die Möglichkeiten begrenzt werden sollen, sie zu entlasten.

Einsparung bei der Pflegekasse bedeutet dann unbezahlte Arbeit in den Familien.

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Missachtung von Fachwissen und Praxis

Beim Deutschen Pflegetag am 12. November griff Pflegeratspräsidentin Christine Vogler die politische Ausrichtung grundsätzlich an. Sie kritisiert, dass die Politik Erkenntnisse und praktische Erfahrungen der Pflege zu wenig berücksichtigt.

Die sogenannte Pflegestrukturkommission soll konkrete Vorschläge für Reformen erarbeiten, um, laut Bundesgesundheitsmninisterium eine “gute pflegerische Versorgung sicherzustellen und den Beitragssatz zur sozialen Pflegeversicherung (…) stabil zu halten.”

Vogler kritisiert, dass in dieser Kommission Pflegefachkräfte Menschen mit eigener Pflegeerfahrung fehlen. Wer über Versorgung entscheidet, müsse aber die Perspektiven derjenigen einbeziehen, die täglich Pflege leisten oder benötigen.

Linnemann kündigte beim Pflegetag weitere Änderungen an den Pflegebudgets an und stellte stärkere Befugnisse für qualifizierte Pflegefachpersonen in Aussicht.

Was das bedeuten soll, bleibt offen.

Höhere Hürden beseitigen keinen Pflegebedarf

Geplant sind strengere Voraussetzungen für die Pflegegrade 1 bis 3; bereits eingestufte Menschen sollen ihren Pflegegrad behalten. Für neue Antragsteller könnten höhere Schwellen dagegen bedeuten, dass Unterstützung später bewilligt wird, oder in geringerem Umfang.

Wer heute einen zu niedrigen Bescheid erhält, sollte die Möglichkeiten prüfen, gegen einen zu niedrig angesetzten Pflegegrad vorzugehen.

Langfristig fordert der Paritätische eine solidarische Pflegevollversicherung, die pflegebedingte Kosten vollständig übernimmt.

Fiktives Beispiel: Wenn die Auszeit wegfällt

Ludger, 57, aus Oldenburg pflegt seinen Vater mit Pflegegrad 3 und arbeitet deshalb nur noch in Teilzeit. Für eine geplante Erholungswoche organisiert er eine Ersatzpflege und nutzt dafür im Rahmen der geltenden Voraussetzungen das verfügbare Pflegebudget.

Würde künftig nur noch eine Notfallhilfe finanziert, müsste Ludger prüfen lassen, ob diese geplante Auszeit überhaupt noch möglich ist. Wenn nicht, blieben ihm zusätzliche eigene Ausgaben oder der Verzicht auf Erholung – obwohl die tägliche Pflege unverändert weitergeht.

FAQ: Fünf Fragen zur geplanten Pflegereform

Sind die angekündigten Kürzungen bereits geltendes Recht?

Die hier beschriebenen Einschnitte werden im laufenden Gesetzgebungsverfahren beraten. Politische Ankündigungen allein ändern Ihren bestehenden Leistungsanspruch nicht.

Was steht beim Entlastungsbetrag auf dem Spiel?

Bei Pflegegrad 1 ist ein Wegfall vorgesehen, wobei die Verbandskritik ausdrücklich Neuzugänge betrifft. Welche Übergangsregeln letztlich gelten, hängt von der endgültigen gesetzlichen Fassung ab.

Warum kritisieren Verbände die geplante Ersatzpflege?

Sie befürchten, dass Angehörige weniger verlässliche Entlastung erhalten. Eine auf Notfälle begrenzte Hilfe kann regelmäßige, planbare Auszeiten nicht gleichwertig ersetzen.

Sollen auch die Rentenbeiträge für pflegende Angehörige sinken?

Linnemann hat die zunächst diskutierten Kürzungen der Rentenbeiträge zurückgewiesen. Damit sind die übrigen umstrittenen Einschnitte bei Pflegeleistungen allerdings nicht erledigt.

Was können Betroffene jetzt tun?

Lassen Sie sich von Ihrer Pflegekasse oder einem Pflegestützpunkt zu Ihren aktuell verfügbaren Leistungen beraten. Verzichten Sie wegen angekündigter Reformen nicht auf notwendige Anträge und prüfen Sie Bescheide weiterhin sorgfältig.

Quellen

Bundesgesundheitsministerium: Bundestagsrede zum Pflegeneuordnungsgesetz, 5. November 2026.

Bundesgesundheitsministerium: Leistungsansprüche der Versicherten 2026.

Der Paritätische Gesamtverband: Kürzungspaket bleibt Kürzungspaket, 30. September 2026.

Deutscher Bundestag: Bericht zur ersten Lesung, 5. November 2026.

Deutscher Pflegerat: Redemanuskript Christine Vogler, 12. November 2026.

G+G/AOK: Linnemann verspricht Nachbesserung beim PNOG, 12. November 2026.

Tagesschau: Linnemann kündigt Nachbesserungen bei Pflegereform an, 5. November 2026.

ZDFheute: Pflegepaket: Linnemann stellt Nachbesserung in Aussicht, 5. November 2026.