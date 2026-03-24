Schwerbehinderung: Chronische Schmerzen erhöhen den Grad der Behinderung

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Chronische Schmerzen werden bei der Feststellung eines Grades der Behinderung oft unterschätzt. Viele Betroffene erleben genau das: Die Grunderkrankung wird zwar anerkannt, die ständigen Schmerzen, Schlafstörungen, Erschöpfung und die massiven Alltagseinschränkungen tauchen im Bescheid aber kaum auf.

Dabei ist die Rechtslage klarer, als viele denken. Das Versorgungsamt orientiert sich an den Versorgungsmedizinischen Grundsätzen. Dort steht auch: Wenn aber eine über das normale Maß hinausgehende Schmerzhaftigkeit nachgewiesen ist und diese sogar ärztliche Behandlung erfordert, können höhere Werte angesetzt werden.

Der GdB richtet sich meist nach der Grunderkrankung

Genau hier liegt der erste große Irrtum. Chronische Schmerzen führen nicht automatisch zu einem eigenen Grad der Behinderung (GdB) in bestimmter Höhe. In der Regel schaut das Versorgungsamt zunächst auf die zugrunde liegende Erkrankung und auf die dadurch verursachten Funktionsbeeinträchtigungen.

Es geht um die Teilhabe am Alltag

Das kann etwa ein Wirbelsäulenschaden, eine rheumatische Erkrankung, eine Amputation, eine Nervenerkrankung oder auch Fibromyalgie sein. Maßgeblich ist also nicht allein das Schmerzempfinden, sondern wie stark die Krankheit die Teilhabe am Alltag tatsächlich einschränkt.

Grundlage dafür sind die Versorgungsmedizinischen Grundsätze, also die Anlage zur Versorgungsmedizin-Verordnung.

Funktionseinschränkung steht über subjektivem Empfinden

Ein wesentliches Kriterium für einen Grad der Behinderung sind die Funktionseinschränkungen im körperlichen, psychischen und sozialen Bereich, die eine gleichberechtigte Teilhabe erschweren oder verhindern.

Das gilt auch bei chronischen Schmerzen. Wenn diese bei Ihnen zum Beispiel dazu führen, dass Sie kaum noch Treppen steigen können, dann handelt es sich deutlich um eine Einschränkung.

Wenn sie sich wegen chronischer Schmerzen kaum konzentrieren können und auch Gedächtnislücken haben, sind Sie ebenfalls beeinträchtigt. Solche Beeinträchtigungen müssen sich allerdings medizinisch nachweisen lassen.

Das große Problem: Übliche Schmerzen sind schon eingerechnet

Für viele Betroffene ist das die eigentliche Hürde. Denn die Tabellenwerte der Versorgungsmedizinischen Grundsätze schließen die „üblicherweise vorhandenen Schmerzen“ bereits mit ein. Genau deshalb reicht es nicht, im Antrag nur zu schreiben, dass man starke Schmerzen hat.

Das Leiden muss nachgewiesen werden

Entscheidend ist vielmehr, ob sich belegen lässt, dass die Schmerzen deutlich über das hinausgehen, was bei der Grunderkrankung ohnehin schon typischerweise erwartet wird. Das Gesetz denkt also zunächst eher zurückhaltend. Wer mehr erreichen will, muss den besonderen Leidensdruck nachweisen.

Wann chronische Schmerzen den GdB erhöhen können

Ein höherer GdB kommt vor allem dann in Betracht, wenn die Schmerzhaftigkeit ungewöhnlich stark ist, dauerhaft anhält und medizinisch dokumentiert werden kann. Wichtig sind hier Facharztberichte, eine laufende Schmerztherapie, starke oder mehrstufige Medikation, wiederholte Behandlungen und nachvollziehbare Beschreibungen der Einschränkungen im Alltag.

Wer etwa wegen der Schmerzen kaum noch sitzen, gehen, schlafen, Treppen steigen oder den Haushalt bewältigen kann, sollte genau das nicht nur schildern, sondern belegen.

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Die Versorgungsmedizinischen Grundsätze nennen ausdrücklich Fälle, in denen höhere Werte in Betracht kommen, wenn eine über das übliche Maß hinausgehende Schmerzhaftigkeit nachgewiesen ist.

Schmerzen können einen höheren GdB rechtfertigen

Das betrifft besonders schwere Verläufe, etwa bei Kausalgien oder stark ausgeprägten Stumpfbeschwerden nach Amputationen. Daraus lässt sich aber auch für andere Krankheitsbilder ein wichtiger Grundsatz ableiten: Schmerzen können den Tabellenwert anheben, wenn sie besonders intensiv, außergewöhnlich und behandlungsbedürftig sind.

Schmerzen und Psyche: Dann kann es noch höher werden

Noch wichtiger wird es, wenn chronische Schmerzen nicht nur körperlich, sondern auch psychisch verfestigt sind. In der Praxis geht es dann oft um Depressionen, Angststörungen, Schlafstörungen, Erschöpfung oder eine eigenständige Schmerzstörung.

Schmerz kann ein Leitsymptom sein

Wenn Schmerz Leitsymptom einer psychischen Störung ist, wird die dadurch verursachte Teilhabebeeinträchtigung über die psychische Gesundheitsstörung bewertet. Das kann den Gesamt-GdB deutlich nach oben ziehen, wenn sich die psychische Belastung eigenständig und ausreichend stark nachweisen lässt.

Schmerzen erhöhen vermutlich den GdB – oder eben nicht

Schmerzen erhöhen vermutlich den GdB Schmerzen ändern den GdB nicht Wenn Facharztberichte eine außergewöhnlich starke und dauerhafte Schmerzsymptomatik belegen Wenn nur pauschal von Schmerzen gesprochen wird, ohne ärztliche Nachweise Wenn eine intensive Schmerztherapie oder starke Medikation dokumentiert ist Wenn es sich nur um die bei der Grunderkrankung üblichen Schmerzen handelt Wenn Schlaf, Mobilität, Haushalt, Konzentration und soziale Teilhabe deutlich eingeschränkt sind Wenn keine zusätzlichen funktionellen Auswirkungen beschrieben oder belegt werden Wenn neben der Grunderkrankung auch psychische Begleiterscheinungen wie Depression oder Schmerzstörung vorliegen Wenn psychische Belastungen zwar behauptet, aber nicht fachärztlich oder therapeutisch dokumentiert sind Wenn ein Schmerzprotokoll, Befunde und Behandlungsverläufe den besonderen Leidensdruck nachvollziehbar machen Wenn nur alte Unterlagen vorliegen und der aktuelle Zustand nicht belegt wird

Beispiel für die Praxis: Wie Gerlinde durch chronische Schmerzen auf einen höheren GdB kommen kann

Gerlinde ist 58 Jahre alt und leidet seit Jahren an einem degenerativen Wirbelsäulenschaden mit Bandscheibenproblemen in der Lendenwirbelsäule. Wegen der funktionellen Auswirkungen rechtfertigt das Versorgungsamt zunächst einen GdB von 30. Damit ist die Sache aber noch nicht zu Ende.

Denn Gerlinde hat nicht nur die für solche Rückenleiden typischen Beschwerden. Ihre Schmerzen sind dauerhaft, strahlen in das Bein aus, reißen sie nachts immer wieder aus dem Schlaf und führen dazu, dass sie nur noch kurze Strecken laufen kann. Längeres Sitzen, Stehen oder Autofahren sind kaum möglich.

Hinzu kommt eine fachärztlich dokumentierte Schmerztherapie mit starken Medikamenten. Außerdem wird sie psychotherapeutisch behandelt, weil die chronischen Schmerzen inzwischen zu einer depressiven Entwicklung mit Antriebsminderung und sozialem Rückzug geführt haben.

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In so einem Fall kann das Versorgungsamt nicht einfach beim Tabellenwert für das Rückenleiden stehen bleiben. Zum einen spricht viel dafür, die außergewöhnliche Schmerzintensität beim Wirbelsäulenschaden selbst stärker zu gewichten.

Dann wäre statt eines GdB von 30 etwa ein Einzel-GdB von 40 für die funktionellen Auswirkungen unter Berücksichtigung der besonders starken Schmerzen vertretbar.

Es zählt das Gesamtbild

Zum anderen kann die zusätzlich nachgewiesene psychische Gesundheitsstörung eigenständig bewertet werden. Wenn diese etwa einen weiteren Einzel-GdB von 20 oder 30 rechtfertigt, kann in der Gesamtbetrachtung ein Gesamt-GdB von 50 erreicht werden.

Dann wäre Gerlinde schwerbehindert. Wichtig ist dabei: Die Einzelwerte werden nicht einfach addiert. Entscheidend ist die Gesamtauswirkung auf die Teilhabe. Genau das schreiben die Versorgungsmedizinischen Grundsätze ausdrücklich vor.

Warum Bescheide bei Fibromyalgie und Schmerzstörungen oft zu niedrig ausfallen

Gerade bei Fibromyalgie, chronischen Schmerzsyndromen oder psychosomatisch geprägten Verläufen erleben Betroffene häufig zu niedrige Einstufungen. Das liegt auch daran, dass Schmerzen nicht wie ein Knochenbruch auf dem Röntgenbild sichtbar gemacht werden können.

Die genaue Dokumentation entscheidet

Für die Behörden ist deshalb oft leichter greifbar, was bildgebend oder klinisch klar messbar ist. Genau deshalb sind aktuelle Facharztberichte, ein sauberes Schmerzprotokoll und konkrete Angaben zu den Alltagsfolgen so wichtig.

Wer nur Diagnosen vorlegt, aber nicht zeigt, wie sich Schmerzen auf Gehen, Greifen, Schlaf, Konzentration, Haushalt, Beruf und soziale Teilhabe auswirken, läuft Gefahr, auf einem zu niedrigen GdB sitzenzubleiben.

Ab wann Schwerbehinderung vorliegt

Ein GdB von 50 oder mehr bedeutet Schwerbehinderung. Dann kann auch ein Schwerbehindertenausweis beantragt werden. Genau deshalb ist die richtige Bewertung so wichtig. Denn zwischen einem GdB von 40 und 50 liegt oft ein gewaltiger Unterschied bei Nachteilsausgleichen und Schutzrechten.

Was Betroffene bei einem zu niedrigen Bescheid tun sollten

Wenn der Bescheid die Schmerzen und ihre Folgen nicht angemessen berücksichtigt, ist Widerspruch meist der erste Schritt. Die Frist beträgt in der Regel einen Monat. Im Widerspruch sollte nicht nur behauptet werden, dass der GdB zu niedrig sei.

Je konkreter, desto besser

Viel wirksamer ist es, gezielt zu benennen, was übersehen wurde: etwa außergewöhnliche Schmerzintensität, starke Medikation, psychische Begleiterscheinungen, Schlafstörungen, Erschöpfung, Konzentrationsprobleme oder massive Einschränkungen im Alltag.

Hilfreich sind aktuelle Arztberichte, Berichte aus Schmerztherapie und Psychotherapie, Medikamentenpläne und ein Schmerzprotokoll, das Häufigkeit, Dauer und konkrete Auswirkungen der Beschwerden dokumentiert. Wird auch der Widerspruch abgelehnt, kann Klage beim Sozialgericht erhoben werden.

FAQ zu chronischen Schmerzen und GdB

Können chronische Schmerzen allein einen GdB begründen?

Ja, das kann im Einzelfall möglich sein. In der Praxis orientiert sich der GdB aber meist an der Grunderkrankung und den dadurch verursachten Funktionseinschränkungen.

Reichen starke Schmerzen allein für einen höheren GdB aus?

Nicht automatisch. Die üblichen Schmerzen sind in den Tabellenwerten schon enthalten. Ein höherer GdB setzt meist voraus, dass eine über das normale Maß hinausgehende Schmerzhaftigkeit nachgewiesen wird.

Warum werden Schmerzen so oft unterschätzt?

Weil sie schwer messbar sind. Genau deshalb sind aktuelle Facharztberichte, Schmerztherapie, Medikation und konkrete Alltagsbeschränkungen für den Antrag so wichtig.

Kann eine psychische Begleiterkrankung den GdB zusätzlich erhöhen?

Ja. Wenn chronische Schmerzen mit Depressionen, Angststörungen oder einer eigenständigen Schmerzstörung einhergehen, kann diese psychische Gesundheitsstörung zusätzlich berücksichtigt werden.

Ab wann gilt man als schwerbehindert?

Ab einem GdB von 50. Dann kann ein Schwerbehindertenausweis beantragt werden.

Fazit

Chronische Schmerzen werden beim GdB oft zu niedrig bewertet. Das liegt nicht nur an der Praxis der Ämter, sondern auch an der rechtlichen Systematik: Die üblichen Schmerzen sind in den Tabellenwerten bereits enthalten. Gerade deshalb kommt es darauf an, das Außergewöhnliche sauber nachzuweisen. Wer belegen kann, dass die Schmerzen besonders intensiv, dauerhaft und behandlungsbedürftig sind oder zusätzlich psychische Folgen ausgelöst haben, hat deutlich bessere Chancen auf einen höheren GdB.

Für viele Betroffene kann genau das am Ende den Unterschied zwischen einem enttäuschenden Bescheid und der Anerkennung als schwerbehinderter Mensch ausmachen.