Kündigung wegen 86 Minuten: Oberärztin wehrt sich gegen Rauswurf

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Eine leitende Oberärztin am Universitätsklinikum Regensburg kämpft derzeit vor dem Arbeitsgericht um ihren Job (Az.: Ca 2402/25, Volltext liegt noch nicht vor). Der Fall sorgt für Aufsehen, weil es nach Angaben aus dem Verfahren um gerade einmal 80 bis 86 Minuten angeblich zu viel abgerechneter Arbeitszeit geht – und trotzdem gleich eine fristlose, später eine ordentliche Kündigung ausgesprochen wurde.

Für viele Beschäftigte dürfte dieser Fall ein Warnsignal sein. Denn er zeigt, wie schnell aus einem Streit über Arbeitszeit ein massiver arbeitsrechtlicher Konflikt werden kann. Gleichzeitig macht das Verfahren deutlich, dass Arbeitgeber bei einer Kündigung wegen Arbeitszeitbetrugs nicht einfach losschießen dürfen, sondern strenge formelle und inhaltliche Regeln einhalten müssen.

Was der Oberärztin am Universitätsklinikum Regensburg konkret vorgeworfen wird

Im Mittelpunkt steht ein Vorfall vom 8. Oktober 2025. Die Medizinerin nahm an einer Personalversammlung teil, obwohl sie an diesem Tag eigentlich frei hatte. Die Teilnahme an einer solchen Versammlung gilt arbeitsrechtlich grundsätzlich als Arbeitszeit und ist damit auch zu vergüten.

Die Versammlung dauerte von 10:00 Uhr bis 11:45 Uhr. Streit entstand offenbar deshalb, weil die Ärztin erst um 13:11 Uhr ausstempelte. Aus Sicht des Arbeitgebers sollen dadurch rund 80 bis 86 Minuten zu viel als Arbeitszeit erfasst worden sein. Genau dieser Vorwurf führte schließlich zur Kündigung.

Warum die Ärztin die Kündigung nicht akzeptiert

Die Oberärztin weist den Vorwurf des Arbeitszeitbetrugs zurück. Nach ihrer Darstellung hielt sie sich nach der Personalversammlung nicht privat in der Klinik auf, sondern erledigte weiterhin dienstliche Aufgaben. Sie habe Gespräche mit Patienten, Pflegekräften und ärztlichen Kollegen geführt.

Nach ihrer Darstellung war ihre direkte Vorgesetzte an diesem Tag nicht im Dienst. Deshalb habe sie Aufgaben übernommen, die aus ihrer Sicht im Klinikalltag anfielen und nicht einfach liegen bleiben konnten. Gerade in einer leitenden medizinischen Funktion ist das ein wichtiger Punkt, weil Tätigkeiten oft nicht auf die Minute trennscharf dokumentierbar sind wie in klassischen Bürojobs.

Arbeitsgericht Regensburg: Richter wundert sich über die harte Reaktion

Vor Gericht soll sich der Vorsitzende Richter deutlich verwundert über die Eskalation gezeigt haben. Nach dem bekannt gewordenen Verlauf stellte er sinngemäß infrage, warum ein solcher Vorwurf nicht zunächst im Gespräch geklärt worden sei.

Diese Reaktion ist bemerkenswert. Denn gerade im Arbeitsrecht spielt die Verhältnismäßigkeit eine zentrale Rolle. Wenn ein Sachverhalt aufklärbar ist und vielleicht auf Missverständnissen, Dokumentationslücken oder unterschiedlichen Auffassungen über Arbeitszeit beruht, ist eine fristlose Kündigung regelmäßig das schärfste Mittel – und muss besonders gut begründet werden.

Kündigung wegen Arbeitszeitbetrug: Warum Arbeitgeber den Vorsatz beweisen müssen

Für Beschäftigte ist ein Punkt besonders wichtig: Nicht jede fehlerhafte Zeiterfassung ist automatisch Arbeitszeitbetrug. Der Vorwurf wiegt nur dann wirklich schwer, wenn ein vorsätzliches Verhalten nachweisbar ist. Der Arbeitgeber muss also darlegen können, dass bewusst falsche Zeiten erfasst wurden.

Genau daran könnte der Fall in Regensburg noch scheitern. Die Ärztin hat offenbar detailliert benannt, mit wem sie nach der Personalversammlung gesprochen haben will. Wenn diese Personen als Zeugen in Betracht kommen, wird es für den Arbeitgeber deutlich schwieriger, einen absichtlichen Betrug sicher nachzuweisen.

Was bedeutet Arbeitszeitbetrug?

Von Arbeitszeitbetrug spricht man, wenn Beschäftigte bewusst falsche Angaben zu ihrer Arbeitszeit machen, um dafür Lohn oder Gehalt zu erhalten, obwohl diese Zeit tatsächlich nicht gearbeitet wurde. Es geht also nicht um ein Versehen oder eine ungenaue Dokumentation, sondern um vorsätzlich falsche Zeiterfassung.

Typische Beispiele sind falsches Ein- und Ausstempeln, das Eintragen nicht geleisteter Arbeitsstunden oder das private Verbringen von Zeit während offiziell erfasster Arbeitszeit. Auch das sogenannte „Kollegen-Stempeln“, also wenn jemand für eine andere Person die Arbeitszeit erfasst, kann Arbeitszeitbetrug sein.

Arbeitsrechtlich ist der Vorwurf besonders brisant, weil er das Vertrauen zwischen Arbeitgeber und Beschäftigten betrifft. Wird ein vorsätzlicher Arbeitszeitbetrug nachgewiesen, kann das je nach Schwere sogar eine fristlose Kündigung rechtfertigen.

Genau deshalb kommt es in solchen Verfahren immer darauf an, ob wirklich ein absichtliches Fehlverhalten bewiesen werden kann oder ob es sich nur um ein Missverständnis, eine fehlerhafte Zeiterfassung oder eine noch dienstlich veranlasste Tätigkeit handelte.

Formfehler bei der Kündigung könnten für den Arbeitgeber zum Problem werden

Im Verfahren sollen zudem erhebliche formale Probleme sichtbar geworden sein. Besonders brisant ist die Frage der Zwei-Wochen-Frist für die fristlose Kündigung. Der Vorfall soll sich am 8. Oktober 2025 ereignet haben, die Kündigung aber erst am 14. November 2025 ausgesprochen worden sein.

Das ist arbeitsrechtlich hochproblematisch. Eine fristlose Kündigung muss grundsätzlich innerhalb von zwei Wochen erfolgen, nachdem der Arbeitgeber von den maßgeblichen Umständen erfahren hat. Wird diese Frist versäumt, ist die fristlose Kündigung in vielen Fällen schon deshalb unwirksam.

Wer durfte die Kündigung überhaupt unterschreiben?

Ein weiterer heikler Punkt betrifft die Zuständigkeit. Im Verfahren wurde offenbar thematisiert, dass nicht das Universitätsklinikum selbst, sondern der Freistaat Bayern formell Arbeitgeber der Medizinerin ist. Damit stellt sich sofort die Frage, ob die Person, die die Kündigung ausgesprochen hat, dazu überhaupt berechtigt war.

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Wenn hier keine wirksame Bevollmächtigung oder keine klare Zuständigkeitsregelung vorliegt, kann das die Kündigung zusätzlich angreifbar machen. Für Arbeitnehmer ist das ein wichtiger Hinweis: Nicht nur der Kündigungsgrund zählt, sondern auch, ob die Kündigung formal sauber erklärt wurde.

Warum der Fall über 86 Minuten hinaus Bedeutung hat

Auf den ersten Blick wirkt der Streit wie ein kurioser Einzelfall. Tatsächlich geht es aber um deutlich mehr. Der Fall zeigt, wie schnell Beschäftigte – selbst in hochqualifizierten Führungspositionen – mit dem schwersten Vorwurf im Arbeitsrecht konfrontiert werden können.

Zugleich wird sichtbar, wie wichtig eine genaue Prüfung ist. Gerade bei Arbeitszeitvorwürfen kommt es oft auf Details an: Was war dienstlich veranlasst, was privat, welche Aufgaben mussten spontan übernommen werden und wie plausibel ist die Darstellung der Beteiligten. Wer hier vorschnell kündigt, riskiert eine Niederlage vor Gericht.

Warum die Ärztin nicht auf eine Abfindung setzt

Nach dem bekannten Stand lehnt die Oberärztin eine Abfindung ab. Sie will ihren Arbeitsplatz behalten. Das ist nachvollziehbar, denn in einer leitenden medizinischen Position geht es nicht nur um das aktuelle Einkommen, sondern auch um Ruf, Karriere, wissenschaftliche Perspektiven und die weitere berufliche Zukunft.

Gerade der Vorwurf des Arbeitszeitbetrugs kann langfristig schädlich sein. Selbst wenn später ein Vergleich geschlossen wird, bleibt oft ein Makel im Raum. Deshalb ist es aus Sicht der Betroffenen häufig wichtiger, die Kündigung insgesamt aus der Welt zu schaffen, als nur eine finanzielle Einigung zu erzielen.

Was Beschäftigte aus dem Fall für sich mitnehmen sollten

Wenn Ihnen Arbeitszeitbetrug vorgeworfen wird, sollten Sie den Vorwurf niemals auf die leichte Schulter nehmen. Schon vergleichsweise kleine Zeitdifferenzen können vom Arbeitgeber zum Anlass für eine Kündigung genommen werden. Entscheidend ist dann, ob Sie Ihre Darstellung sauber belegen können und ob der Arbeitgeber den Vorsatz wirklich beweisen kann.

Ebenso wichtig ist der Blick auf die Form. Wer hat die Kündigung unterschrieben, wann hat der Arbeitgeber Kenntnis erlangt und wurde die Zwei-Wochen-Frist eingehalten? Gerade diese Punkte entscheiden Prozesse oft stärker als die bloße Empörung über den Vorwurf selbst.

Warum der Fall auch die Personalpolitik am Klinikum in den Fokus rückt

Der Prozess fällt offenbar in eine Phase größerer Unruhe am Universitätsklinikum Regensburg. Im Umfeld des Verfahrens wurde bereits Kritik an der Personalpolitik laut. Im Raum stehen Einsparungen, Unsicherheit im ärztlichen Bereich und Spannungen bei befristeten Verträgen und offenen Stellen.

Damit bekommt der Einzelfall eine größere Dimension. Wenn Beschäftigte ohnehin unter Druck stehen, wirken arbeitsrechtliche Eskalationen noch stärker. Vor Gericht kann so auch das Umfeld eine Rolle spielen, zumindest bei der Frage, wie nachvollziehbar und verhältnismäßig das Handeln des Arbeitgebers tatsächlich war.

FAQ: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Kann man wegen 86 Minuten zu viel erfasster Arbeitszeit wirklich gekündigt werden?

Grundsätzlich kann schon ein vergleichsweise kleiner Verstoß arbeitsrechtlich relevant sein, wenn ein vorsätzlicher Arbeitszeitbetrug nachgewiesen wird. Entscheidend ist aber nicht die Minutenanzahl allein, sondern ob absichtlich falsch erfasst wurde und ob der Arbeitgeber das beweisen kann.

Reicht ein Verdacht auf Arbeitszeitbetrug für eine Kündigung aus?

Nein, ein bloßer Verdacht genügt in der Regel nicht ohne Weiteres. Der Arbeitgeber muss den Sachverhalt tragfähig darlegen und im Streitfall beweisen können, insbesondere wenn er sich auf eine fristlose Kündigung stützt.

Warum spielt die Zwei-Wochen-Frist bei der fristlosen Kündigung so eine große Rolle?

Weil eine fristlose Kündigung zeitnah ausgesprochen werden muss, sobald der Arbeitgeber den maßgeblichen Sachverhalt kennt. Wird diese Frist versäumt, kann die Kündigung schon aus formellen Gründen unwirksam sein – selbst dann, wenn der Vorwurf an sich schwer wiegt.

Warum ist die Zuständigkeit des Unterzeichners der Kündigung so wichtig?

Eine Kündigung ist nur wirksam, wenn sie von einer dazu befugten Person oder Stelle erklärt wird. Ist unklar, ob der Unterzeichner überhaupt für den eigentlichen Arbeitgeber handeln durfte, kann genau dieser Punkt die gesamte Kündigung zu Fall bringen.

Warum will die Ärztin keine Abfindung, sondern ihren Job zurück?

Bei einer leitenden Oberärztin geht es nicht nur um Geld, sondern auch um beruflichen Ruf, Karrierechancen und die weitere Laufbahn. Eine Kündigung wegen angeblichen Arbeitszeitbetrugs kann langfristige Folgen haben, deshalb ist der Erhalt des Arbeitsplatzes für viele Betroffene wichtiger als eine einmalige Abfindung.

Fazit: Kündigung wegen angeblichem Arbeitszeitbetrug könnte am Ende nach hinten losgehen

Der Fall aus Regensburg zeigt, wie riskant eine Kündigung wegen angeblichen Arbeitszeitbetrugs für Arbeitgeber sein kann. Wer vorschnell eskaliert, ohne Beweise wasserdicht zu sichern und ohne die formellen Voraussetzungen sauber einzuhalten, bringt sich vor Gericht schnell selbst in Schwierigkeiten.

Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist die wichtigste Botschaft klar: Auch bei schweren Vorwürfen ist eine Kündigung nicht automatisch wirksam. Gerade wenn Gesprächsinhalte, konkrete Tätigkeiten, Fristen und Zuständigkeiten streitig sind, lohnt sich eine genaue rechtliche Prüfung fast immer.