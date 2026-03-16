Rente 2026: So profitiert man mit dem 18-Cent-Trick

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Wer freiwillig auf einen winzigen Bruchteil seiner gesetzlichen Rente verzichtet, handelt nicht unklug – sondern nutzt eine juristische Besonderheit. Gemeint ist die Teilrente von 99,99 Prozent: Sie macht aus einem Vollrentner formal einen Teilrentner, obwohl der Unterschied beim Zahlbetrag oft nur ein paar Cent ausmacht.

Der Trick kann Gestaltungsspielräume öffnen, lohnt sich aber längst nicht für alle.

Was hinter der 0,01-Prozent-Strategie steckt

Die gesetzliche Rentenversicherung kennt neben der Vollrente auch die Teilrente. Diese kann – je nach Rentenart – innerhalb eines Korridors gewählt werden; in der Praxis wird häufig die maximale Teilrente von 99,99 Prozent genutzt.

Der Effekt ist simpel: Statt 100 Prozent werden 99,99 Prozent beantragt. Bei 1.800 Euro Monatsrente wären 0,01 Prozent nur 0,18 Euro. Diese minimale Kürzung kann dennoch Folgen haben, weil sich der Status „Vollrente“ und „Teilrente“ in bestimmten Konstellationen unterschiedlich auswirken kann.

Warum das 2026 für viele plötzlich interessant wird

Viele Rentner kombinieren Rente und Weiterarbeit, weil die Lebenshaltungskosten steigen und Fachkräfte fehlen. Wer weiterarbeitet, zahlt – je nach Situation – weiter Beiträge oder sammelt zusätzliche rentenrechtliche Zeiten, was die spätere Rente erhöhen kann.

Gleichzeitig sind bei vielen Rentnern Steuern ein Thema, weil Rentenanteile je nach Rentenbeginn stärker steuerpflichtig werden. Bei Kombinationen aus Rente, Hinzuverdienst und eventuell weiteren Einkünften kann der Zeitpunkt und die Form des Rentenbezugs die Belastung spürbar beeinflussen.

Welche Vorteile der Teilrentnerstatus bringen kann

Der Kernvorteil ist nicht der Centbetrag, sondern die Gestaltungsmöglichkeit. In manchen Fällen lässt sich die Kombination aus Rentenbezug und Weiterarbeit rechtlich klarer abbilden, ohne dass man auf den Rentenbezug verzichten muss.

Ein zweiter Punkt ist der Rentenaufbau: Wer weiterarbeitet und rentenrechtlich relevante Beiträge entstehen, kann zusätzliche Entgeltpunkte erwerben. Das wirkt dauerhaft, weil Entgeltpunkte die spätere Monatsrente erhöhen.

Risiken und typische Fälle, in denen der Trick nichts bringt

Der Trick ist kein Geldgeschenk. Wer ohnehin auf Grundsicherung angewiesen ist, hat häufig keinen Vorteil, weil zusätzliche oder veränderte Einnahmen in der Regel angerechnet werden.

Auch wer gar nicht weiterarbeitet und keine besondere Konstellation hat, gewinnt durch 99,99 Prozent oft nur Komplexität ohne Nutzen. Dann ist die Vollrente meist der einfachere und genauso gute Weg.

Beispiel für die Praxis: Bei Loretta lohnt sich der Trick

Loretta ist 67 und bezieht eine Regelaltersrente von 2.000,00 Euro brutto im Monat. Sie arbeitet weiter in Teilzeit, weil sie aktiv bleiben will und weil sie ihre Alterskasse stabiler machen möchte.

Loretta beantragt deshalb nicht die Vollrente, sondern eine Teilrente von 99,99 Prozent. Das kostet sie 0,01 Prozent von 2.000,00 Euro, also 0,20 Euro pro Monat. Pro Jahr verzichtet sie damit nur auf rund 2,40 Euro brutto.

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Der Vorteil liegt nicht in den 20 Cent, sondern in der Strategie: Loretta bleibt im Rentenbezug, arbeitet weiter und sammelt dadurch zusätzliche rentenrechtliche Ansprüche. Diese wirken in den Folgejahren als dauerhafte Erhöhung der Rente, weil zusätzliche Entgeltpunkte hinzukommen. Für Loretta ist der Trick damit ein Mini-Verzicht mit spürbarem Langzeiteffekt.

Beispiel für die Praxis: Bei Thilo lohnt sich der Trick nicht

Thilo ist 68 und bekommt 1.050,00 Euro brutto gesetzliche Rente. Wegen hoher Wohnkosten erhält er ergänzend Grundsicherung im Alter.

Thilo überlegt, auf 99,99 Prozent Teilrente zu wechseln, um „mehr Netto“ zu haben. Bei ihm verpufft der Effekt: Seine Rente sinkt minimal, und die Grundsicherung wird so berechnet, dass anrechenbares Einkommen die Leistung mindert. Der Trick führt in seinem Fall nicht zu einem Plus im Portemonnaie, sondern allenfalls zu einer rechnerischen Verschiebung ohne spürbaren Vorteil.

Für Thilo ist es meist wichtiger, die Grundlagen zu prüfen: Sind die Unterkunftskosten richtig angesetzt, stimmen die Regelbedarfe, gibt es einen anwendbaren Freibetrag – und sind alle rentenrechtlichen Zeiten korrekt erfasst. Das bringt in solchen Fällen deutlich mehr als 0,01 Prozent Teilrente.

FAQ: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Lohnt sich der 18-Cent-Trick für jeden Rentner?

Nein. Er lohnt sich vor allem dann, wenn Sie Rente und Weiterarbeit sinnvoll kombinieren oder eine Konstellation haben, in der der Teilrentnerstatus rechtlich hilft.

Wie viel Geld verliert man durch 99,99 Prozent Teilrente?

Das hängt von Ihrer Monatsrente ab. 0,01 Prozent sind meist nur Centbeträge, können sich aber auf das Jahr hochrechnen – bleiben jedoch in der Regel sehr klein.

Kann ich später wieder zur Vollrente wechseln?

In vielen Fällen ist eine Anpassung möglich, die konkreten Regeln hängen aber von Ihrer Rentenart und dem Zeitpunkt ab. Wichtig ist: Änderungen sollten sauber dokumentiert und mit den richtigen Anträgen gestellt werden.

Bringt der Trick etwas bei Grundsicherung?

Meist nicht. Bei Grundsicherung wird Einkommen in der Regel angerechnet, sodass sich ein strategischer Vorteil häufig nicht ergibt.

Was ist der größte Vorteil der Strategie?

Nicht der Centbetrag, sondern die Gestaltungswirkung: In passenden Fällen kann die Kombination aus Rentenbezug und Weiterarbeit besser planbar werden und über zusätzliche Entgeltpunkte zu einer dauerhaft höheren Rente führen.

Fazit

Die Teilrente von 99,99 Prozent ist kein Zaubertrick, aber ein Werkzeug. Für Loretta, die weiterarbeitet und zusätzliche Rentenansprüche aufbauen will, kann sich der minimale Verzicht lohnen. Für Thilo, der Grundsicherung bezieht, bringt der Wechsel dagegen praktisch keinen Vorteil.

Wenn Sie überlegen, ob das Modell zu Ihnen passt, sollten Sie vor allem zwei Fragen klären: Arbeiten Sie weiter oder planen Sie es, und sind Sie von Anrechnungssystemen wie Grundsicherung betroffen. Danach entscheidet sich, ob die 0,01-Prozent-Strategie ein kluger Hebel ist – oder nur unnötige Bürokratie.