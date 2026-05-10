Gutes Urteil zu Alt-Renten: Doch Finanzämter verlangen weiter Steuern

Viele Rentner mit alten Lebens- oder Rentenversicherungen hatten nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs auf eine steuerliche Entlastung gehofft.

Der BFH hatte entschieden, dass laufende Rentenzahlungen aus bestimmten vor 2005 abgeschlossenen Versicherungsverträgen nicht automatisch mit dem Ertragsanteil besteuert werden dürfen.

Für Betroffene klang das zunächst wie ein Durchbruch. In der Praxis verlangen Finanzämter aber weiterhin Steuern.

Der Grund liegt nicht in einer bloßen Weigerung der Finanzverwaltung, ein höchstrichterliches Urteil zu beachten. Entscheidend ist eine spätere Gesetzesänderung durch das Jahressteuergesetz 2024.

Damit wurde die bisherige Verwaltungspraxis gesetzlich abgesichert. Für viele Steuerpflichtige bedeutet das: Das BFH-Urteil bleibt wichtig für das Verständnis des Streits, bringt aber häufig keine unmittelbare Entlastung mehr.

Worum es bei den Alt-Renten geht

Betroffen sind vor allem private Lebens- und Rentenversicherungen, die vor dem 1. Januar 2005 abgeschlossen wurden. Solche Altverträge genießen unter bestimmten Voraussetzungen steuerliche Vorteile. Wird das angesparte Kapital am Ende auf einmal ausgezahlt, kann die Auszahlung häufig steuerfrei bleiben. Schwieriger wird es, wenn statt der Einmalzahlung eine laufende Rente gewählt wird.

Genau an dieser Stelle entstand der Streit. Die Finanzverwaltung behandelte die laufende Rente traditionell als Leibrente und besteuerte sie mit dem sogenannten Ertragsanteil. Dieser Anteil richtet sich nach dem Alter der rentenberechtigten Person bei Beginn der Rentenzahlung. Je später die Rente beginnt, desto niedriger ist der steuerpflichtige Prozentsatz.

Was der BFH 2021 entschieden hat

Der Bundesfinanzhof stellte in seinem Urteil vom 1. Juli 2021 klar, dass Rentenzahlungen aus einem begünstigten Altvertrag mit Kapitalwahlrecht den Einkünften aus Kapitalvermögen zugeordnet werden können.

Damit widersprach das Gericht der pauschalen Behandlung als sonstige Einkünfte aus Leibrenten. Der BFH sah die Besteuerung mit dem Ertragsanteil in dem entschiedenen Fall nicht als zutreffend an. Das Finanzamt verlor seine Revision.

Die Entscheidung war für Versicherte deshalb bedeutsam, weil sie eine steuerliche Gleichbehandlung von Kapitalauszahlung und Verrentung nahelegte. Wenn die Einmalzahlung aus einem Altvertrag steuerfrei bleibt, erscheint es schwer vermittelbar, warum die laufende Auszahlung anders behandelt werden soll.

Der BFH argumentierte dabei über die einkommensteuerliche Einordnung der Zahlungen. Nicht jede wiederkehrende Zahlung ist automatisch als Leibrente zu besteuern.

Warum Finanzämter trotzdem weiter Steuern erheben

Die Finanzämter stützen sich heute auf die geänderte Gesetzeslage. Mit dem Jahressteuergesetz 2024 wurde geregelt, dass laufende Rentenzahlungen aus vor 2005 abgeschlossenen Rentenversicherungsverträgen mit Kapitalwahlrecht weiterhin mit dem Ertragsanteil besteuert werden.

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Damit wurde die frühere Sicht der Finanzverwaltung nachträglich gesetzlich festgeschrieben. Das erklärt, warum Steuerbescheide trotz des BFH-Urteils weiterhin entsprechende Steuerbeträge ausweisen.

Für Steuerpflichtige ist das unbefriedigend, weil ein gerichtlicher Erfolg im Nachhinein durch den Gesetzgeber eingegrenzt wurde. Steuerrechtlich ist ein solcher Vorgang aber nicht ungewöhnlich.

Der Gesetzgeber kann auf Rechtsprechung reagieren und Regeln ändern, solange verfassungsrechtliche Grenzen eingehalten werden. Ob diese rückwirkende Absicherung in jedem Fall unangreifbar ist, kann im Einzelfall weiter streitig bleiben.

Der Unterschied zwischen Kapitalauszahlung und Rentenzahlung

Besonders schwer nachvollziehbar ist die Ungleichbehandlung für Menschen, die bei Vertragsende zwischen Kapital und Rente wählen konnten. Wer sich für die Einmalzahlung entscheidet, kann bei einem Altvertrag häufig steuerfrei ausgehen. Wer sich dagegen für monatliche Zahlungen entscheidet, muss den Ertragsanteil versteuern. Wirtschaftlich stammen beide Varianten aus demselben Vertrag.

Die steuerliche Begründung liegt in der unterschiedlichen Einordnung der Auszahlungsform. Die Kapitalauszahlung wird nach den Regeln für alte Lebensversicherungen beurteilt. Die laufende Rente wird dagegen nach der gesetzlichen Neuregelung wieder als Rentenleistung behandelt. Dadurch entsteht ein Ergebnis, das viele Versicherte als widersprüchlich empfinden.

Auszahlungsform Steuerliche Behandlung bei begünstigten Altverträgen Einmalige Kapitalauszahlung Unter den gesetzlichen Voraussetzungen häufig steuerfrei Laufende Rentenzahlung Nach aktueller Gesetzeslage Besteuerung mit dem Ertragsanteil Rentenbeginn mit 67 Jahren Der steuerpflichtige Ertragsanteil beträgt nach gängiger Tabelle 17 Prozent

Was Betroffene jetzt prüfen sollten

Wer eine solche Alt-Rente erhält, sollte den Steuerbescheid genau prüfen. Wichtig ist zunächst, ob es sich tatsächlich um einen vor 2005 abgeschlossenen begünstigten Vertrag handelt. Ebenso kommt es darauf an, ob ein Kapitalwahlrecht bestand und welche Auszahlungsform gewählt wurde. Auch der Beginn der Rentenzahlung ist relevant, weil davon die Höhe des Ertragsanteils abhängt.

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Ein Einspruch kann in Einzelfällen sinnvoll sein, insbesondere wenn der Bescheid noch offen ist oder besondere Vertragsdetails vorliegen. Allerdings sollte niemand automatisch davon ausgehen, dass das BFH-Urteil allein genügt, um die Besteuerung zu verhindern.

Durch die Gesetzesänderung haben Finanzämter inzwischen eine deutlich stärkere Grundlage. Eine steuerliche Beratung ist daher vor allem bei höheren Rentenbeträgen oder offenen Altjahren ratsam.

Warum der Streit politisch und rechtlich weiter Bedeutung hat

Der Fall zeigt, wie schnell sich Steuerplanung durch Gesetzesänderungen verschieben kann. Viele Versicherte hatten ihre Altersvorsorge über Jahrzehnte unter bestimmten Erwartungen aufgebaut. Wenn am Ende die Auszahlungsform steuerlich unterschiedlich behandelt wird, entstehen Enttäuschung und Rechtsunsicherheit. Das Vertrauen in langfristige Vorsorgeentscheidungen wird dadurch belastet.

Gleichzeitig verfolgt der Staat das Ziel, gleichartige Rentenzahlungen systematisch zu erfassen. Die Ertragsanteilsbesteuerung soll nur den pauschal angenommenen Zinsanteil der Rente belasten. Dadurch fällt die Steuer in vielen Fällen geringer aus als bei einer vollen Besteuerung. Dennoch bleibt der Unterschied zur steuerfreien Kapitalauszahlung der eigentliche Streitpunkt.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Ein Versicherter hat 2003 eine private Rentenversicherung mit Kapitalwahlrecht abgeschlossen. Bei Vertragsende kann er zwischen einer Einmalzahlung und einer lebenslangen monatlichen Rente wählen. Er entscheidet sich für die Rente, weil er regelmäßige Einnahmen im Ruhestand bevorzugt. Das Finanzamt besteuert daraufhin den Ertragsanteil der Rentenzahlungen.

Der Versicherte verweist auf das BFH-Urteil von 2021 und argumentiert, seine Rente müsse wie eine steuerfreie Kapitalauszahlung behandelt werden. Das Finanzamt bleibt dennoch bei der Besteuerung. Es verweist auf die gesetzliche Änderung durch das Jahressteuergesetz 2024. Für den Betroffenen heißt das: Ohne besonderen Einzelfall bleibt die Steuerpflicht auf den Ertragsanteil voraussichtlich bestehen.

Fragen und Antworten zum BFH-Urteil zu Alt-Renten

1. Worum ging es in dem BFH-Urteil zu Alt-Renten?

Der Bundesfinanzhof entschied, dass Rentenzahlungen aus bestimmten vor 2005 abgeschlossenen Versicherungsverträgen nicht automatisch mit dem Ertragsanteil besteuert werden dürfen. In dem konkreten Fall sprach vieles dafür, die Zahlungen den Einkünften aus Kapitalvermögen zuzuordnen.

2. Bedeutet das Urteil, dass Alt-Renten generell steuerfrei sind?

Nein. Das Urteil führte nicht dazu, dass alle Alt-Renten automatisch steuerfrei sind. Entscheidend sind die Vertragsgestaltung, das Abschlussdatum, ein mögliches Kapitalwahlrecht und die spätere Gesetzeslage.

3. Warum verlangen Finanzämter trotz BFH-Urteil weiter Steuern?

Die Finanzämter berufen sich auf eine spätere gesetzliche Änderung durch das Jahressteuergesetz 2024. Damit wurde festgelegt, dass laufende Rentenzahlungen aus bestimmten Altverträgen weiterhin mit dem Ertragsanteil besteuert werden können.

4. Was ist der Unterschied zwischen Kapitalauszahlung und laufender Rente?

Bei begünstigten Altverträgen kann eine einmalige Kapitalauszahlung unter bestimmten Voraussetzungen steuerfrei sein. Entscheidet sich der Versicherte dagegen für eine laufende Rente, wird nach aktueller Gesetzeslage meist der Ertragsanteil besteuert.

5. Was sollten Betroffene jetzt tun?

Betroffene sollten ihren Steuerbescheid und die Vertragsunterlagen genau prüfen. Wichtig sind vor allem das Abschlussdatum des Vertrags, das Kapitalwahlrecht, der Beginn der Rentenzahlung und die Frage, ob der Steuerbescheid noch angefochten werden kann.

Fazit

Das BFH-Urteil zu Alt-Renten hat die frühere Verwaltungspraxis deutlich infrage gestellt. Es eröffnete Versicherten mit alten Verträgen zeitweise die Hoffnung auf steuerfreie laufende Rentenzahlungen.

Diese Hoffnung wurde durch das Jahressteuergesetz 2024 jedoch weitgehend begrenzt. Deshalb verlangen Finanzämter weiterhin Steuern, obwohl der BFH 2021 zugunsten eines Steuerpflichtigen entschieden hatte.

Betroffene sollten ihre Bescheide nicht ungeprüft akzeptieren, aber auch keine pauschale Steuerfreiheit erwarten.

Wichtig sind Vertragsdatum, Vertragsart, Kapitalwahlrecht, Rentenbeginn und der Stand des Steuerverfahrens. Wer größere Beträge erhält oder alte Bescheide offenhalten möchte, sollte fachkundigen Rat einholen. Gerade bei Altverträgen steckt der Unterschied oft im Detail.

Quellen

Bundesfinanzhof, Urteil vom 1. Juli 2021, VIII R 4/18, zur steuerlichen Einordnung von Rentenzahlungen aus vor 2005 abgeschlossenen begünstigten Versicherungsverträgen. :contentReference[oaicite:0]{index=0}

Bundesgesetzblatt, Jahressteuergesetz 2024, BGBl. 2024 I Nr. 387, mit Änderungen im Einkommensteuergesetz.