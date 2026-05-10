Bürgergeld: Jobcenter darf wegen fehlender Mitwirkung bei Wohngeld und Kinderzuschlag nicht einfach alles streichen

Wenn das Jobcenter Leistungen komplett versagt, weil Betroffene bei Wohngeldstelle oder Familienkasse „nicht ausreichend mitwirken“, steht schnell das Existenzminimum auf dem Spiel. Das Hessische Landessozialgericht hat in einem Eilverfahren klargestellt, dass solche Versagungsbescheide nicht automatisch „sofort wirken“ – und dass einstweilige Anordnungen zugleich sehr genau zeitlich begrenzt werden können (L 6 AS 233/26 B ER).

Was das Gericht entschieden hat

Das Landessozialgericht hat den erstinstanzlichen Beschluss des Sozialgerichts Kassel teilweise geändert: Die vorläufige Verpflichtung des Jobcenters, Leistungen „dem Grunde nach“ zu erbringen, wurde auf zwei Monate begrenzt – Februar und Mai 2026.

In allen übrigen Punkten blieb das Jobcenter mit seiner Beschwerde überwiegend erfolglos, und es musste drei Viertel der notwendigen Kosten im Beschwerdeverfahren tragen.

Worum es im Fall ging

Eine Familie lebt in einem Eigenheim: der Ehemann (Jahrgang 1969), die Ehefrau (Jahrgang 1985) und das gemeinsame Kind (Jahrgang 2019). Der Ehemann bezieht seit Oktober 2025 eine Erwerbsminderungsrente von rund 1.284 Euro netto im Monat, das Kindergeld liegt bei 259 Euro.

Das Jobcenter hatte zunächst aufstockend Bürgergeld bewilligt, hob die Bewilligung dann aber ab Oktober 2025 auf, weil es wegen der Rente keinen Leistungsbedarf mehr sah. Parallel wurde es existenziell: Die Familie brauchte Heizöl, hatte Grundbesitzabgaben zu zahlen und legte Mahnungen vor – unter anderem mit dem Hinweis auf drohende Stromprobleme.

Warum das Jobcenter Wohngeld und Kinderzuschlag „erzwingen“ wollte

Das Jobcenter stellte – weil aus seiner Sicht nicht ausreichend Anträge gestellt wurden – selbst Anträge bei Wohngeldstelle und Familienkasse. Beide Stellen versagten später Leistungen wegen fehlender Mitwirkung: Wohngeld wurde nach § 66 SGB I versagt, beim Kinderzuschlag fehlten Unterlagen bzw. eine vollständige Antragstellung.

Daraufhin griff das Jobcenter zu einem harten Mittel: Es versagte die Leistungen nach dem SGB II ab Januar 2026 vollständig, gestützt auf § 5 Abs. 3 Satz 3 SGB II in Verbindung mit § 66 SGB I. Genau diese „Kettenreaktion“ – fehlende Mitwirkung bei vorrangigen Stellen, deshalb Versagung im Bürgergeld – stand im Zentrum des Eilverfahrens.

Was das Sozialgericht zunächst angeordnet hatte

Das Sozialgericht Kassel verpflichtete das Jobcenter vorläufig, ab dem 12. Februar 2026 Leistungen nach dem SGB II „dem Grunde nach“ zu gewähren. Zusätzlich sollte es für Heizöl eine Lieferung von 500 Litern vorläufig darlehensweise ermöglichen; weitergehende Heizölposten, Kfz-Kosten und ein Beschleunigungsauftrag an Behörden wurden abgelehnt.

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Wichtig: Das Sozialgericht ging davon aus, dass ein Widerspruch gegen den Versagungsbescheid des Jobcenters aufschiebende Wirkung hat – weil eine Versagung nicht zu den Fällen gehört, die im Bürgergeld automatisch sofort vollziehbar sind.

Was das Landessozialgericht daran korrigiert hat

Das Landessozialgericht hat die Grundlinie bestätigt: Der Versagungsbescheid des Jobcenters blockiert die Eilentscheidung nicht automatisch, weil ein dagegen eingelegter Widerspruch grundsätzlich aufschiebende Wirkung entfaltet. Das Gericht betonte außerdem, dass es im Eilverfahren nicht darum geht, ob der Versagungsbescheid „eigentlich rechtmäßig“ wäre – solange er nicht sofort vollziehbar ist, dürfen daraus keine Nachteile gezogen werden.

Gleichzeitig zog das Gericht eine harte Grenze beim Zeitraum: Weil das Sozialgericht die Heizölbedarfe aus der „dem Grunde nach“-Leistung faktisch ausgeklammert und stattdessen auf ein Darlehen beschränkt hatte, blieben als relevante zusätzliche Bedarfe im Rahmen der vorläufigen Zuschussleistungen im Kern nur die Grundbesitzabgaben.

Diese fallen nicht monatlich, sondern im Fälligkeitsmonat an – hier Februar und Mai 2026. Deshalb wurde die vorläufige Leistungspflicht aus dem ersten Tenorpunkt genau auf diese Monate begrenzt.

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Warum die Frage der aufschiebenden Wirkung hier so entscheidend war

Der Fall zeigt, wie stark Verfahrensrecht schützt, wenn das Existenzminimum betroffen ist. Versagt das Jobcenter Leistungen, ist das nicht automatisch ein „Sofortvollzug“. Legen Betroffene rechtzeitig Widerspruch ein, darf das Jobcenter den Leistungsentzug grundsätzlich nicht einfach vollziehen, solange die aufschiebende Wirkung greift.

Das bedeutet nicht, dass Mitwirkung egal ist. Das Gericht hat ausdrücklich deutlich gemacht, dass Betroffene – und bei Krankheit oder Betreuung erst recht die vertretenden Personen – gut beraten sind, bei Wohngeld und Kinderzuschlag aktiv mitzuarbeiten. Denn langfristig kann eine Versagung nach § 5 Abs. 3 Satz 3 SGB II durchaus zum Risiko werden, wenn Mitwirkung dauerhaft verweigert wird.

Was Betroffene aus dem Beschluss mitnehmen sollten

Wer Bürgergeld braucht, obwohl Einkommen wie Rente und Kindergeld vorhanden sind, muss die „Zusatzbedarfe“ sauber nachweisen: vor allem Unterkunftskosten, Grundbesitzabgaben und Heizkosten. Gleichzeitig lohnt ein genauer Blick auf den Zeitpunkt, wann Kosten tatsächlich fällig werden – denn im Eilverfahren zählt oft der konkrete Fälligkeitsmonat.

Und: Wenn das Jobcenter wegen fehlender Mitwirkung bei anderen Behörden komplett versagt, ist ein schneller Widerspruch extrem wichtig. Nur so entsteht die aufschiebende Wirkung, die verhindert, dass der Bescheid sofort als „Stopp-Schild“ wirkt.

FAQ: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Gilt ein Versagungsbescheid vom Jobcenter sofort, sodass kein Bürgergeld mehr gezahlt wird?

In der Regel nicht automatisch. Gegen einen Versagungsbescheid kann Widerspruch eingelegt werden; dieser hat grundsätzlich aufschiebende Wirkung, wenn keine gesetzliche Ausnahme greift oder kein Sofortvollzug angeordnet wurde.

Darf das Jobcenter Bürgergeld versagen, weil Wohngeld oder Kinderzuschlag wegen fehlender Mitwirkung versagt wurden?

Das Jobcenter kann sich auf § 5 Abs. 3 Satz 3 SGB II stützen, wenn Leistungen anderer Träger wegen fehlender Mitwirkung nicht bewilligt werden. Ob das im Einzelfall rechtmäßig ist, hängt aber stark von den Umständen ab, etwa von Krankheit, Betreuung und realen Mitwirkungsmöglichkeiten.

Warum hat das Landessozialgericht die vorläufigen Leistungen nur auf Februar und Mai beschränkt?

Weil nach der Auslegung der erstinstanzlichen Entscheidung Heizölbedarfe nicht als laufender Zuschuss berücksichtigt werden sollten, sondern nur über ein Darlehen. Übrig blieben damit als zuschussrelevanter Zusatzbedarf vor allem Grundbesitzabgaben – und die waren in diesem Fall in Februar und Mai fällig.

Bekommen Betroffene im Eilverfahren auch Erstattungen für bereits gekaufte Heizölkanister?

Das ist schwer. Gerichte lehnen solche „rückwirkenden“ Erstattungen im Eilverfahren oft ab, wenn sie keinen aktuellen Eilbedarf mehr sehen – weil die Kosten bereits bezahlt wurden. In der Hauptsache kann das anders zu bewerten sein.

Was sollten Betroffene tun, wenn Wohngeldstelle oder Familienkasse Unterlagen nachfordern?

So schnell wie möglich reagieren, Unterlagen vollständig einreichen und Nachweise über die Mitwirkung dokumentieren. Wenn gesundheitliche Gründe eine Mitwirkung erschweren, sollte das schriftlich erklärt und – wenn möglich – belegt werden; bei Betreuung sollten Betreuerin oder Bevollmächtigte aktiv eingebunden sein.

Fazit

Der Beschluss zeigt: Ein Jobcenter kann Leistungen nicht beliebig „wegversagen“, nur weil bei Wohngeld oder Kinderzuschlag etwas stockt. Wer rechtzeitig Widerspruch einlegt, kann verhindern, dass ein Versagungsbescheid sofort voll durchschlägt.

Gleichzeitig macht das Gericht deutlich, dass Eilrechtsschutz nicht grenzenlos ist: Vorläufige Leistungen werden eng am tatsächlich fälligen Bedarf ausgerichtet – und können deshalb, wie hier, auf einzelne Monate begrenzt werden.