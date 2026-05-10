Rentenversicherung informierte falsch: Kein Schadensersatz für Rentnerin trotz Schaden

Das OLG Zweibrücken hat entschieden, dass fehlerhafte Rentenauskünfte eines gesetzlichen Rentenversicherungsträgers keine Amtshaftung gegenüber der Ehefrau des Versicherten auslösen, wenn sie wegen der (scheinbar) hohen Rente ihre Arbeitszeit reduziert (6 U 3/16).

Die Auskunftspflichten der Rentenversicherung richten sich grundsätzlich an den Versicherten selbst – nicht automatisch an Familienangehörige, die nur mittelbar betroffen sind.

Worum ging es vor Gericht?

Die Klägerin verlangte Schadensersatz von der Rentenversicherung. Sie sagte: Weil ihr Mann nach mehreren Auskünften und einem zunächst sehr hohen Rentenbescheid mit einer deutlich höheren Rente rechnen konnte, habe sie ihre Vollzeitstelle auf eine Teilzeitstelle mit 50 Prozent reduziert. Dadurch habe sie in mehreren Jahren weniger verdient und insgesamt einen erheblichen finanziellen Schaden erlitten.

Die Rentenversicherung hielt dagegen: Auskunftsberechtigt sei nur der Versicherte, also der Ehemann. Außerdem habe die Klägerin spätestens nach der Ankündigung, dass der hohe Rentenbescheid zurückgenommen werde, nicht mehr darauf vertrauen dürfen. Zudem habe sie sich nicht ernsthaft um eine Rücknahme der Arbeitszeitreduzierung bemüht.

Die Vorgeschichte: Erst „sehr hohe Rente“, dann Korrektur

Der Ehemann der Klägerin war früher Zivilbeschäftigter bei den US-Streitkräften und wurde arbeitslos. Er fragte bei der Rentenversicherung nach der zu erwartenden Rentenhöhe. Zunächst wurden ihm Rentenbeträge mitgeteilt, die noch in einer „normalen“ Größenordnung lagen. Später erhielt er aber Auskünfte und eine Probeberechnung, die eine außergewöhnlich hohe Rente in Aussicht stellten.

Daraufhin stellte er einen Rentenantrag. Die Rentenversicherung bewilligte ihm die Rente zunächst in einer sehr hohen Höhe. Kurz danach kündigte sie an, den Bescheid zurückzunehmen, weil bei der Berechnung Entgeltpunkte fehlerhaft berücksichtigt worden seien. Es folgte ein neuer Bescheid mit einer deutlich niedrigeren Rente.

Der Ehemann klagte sozialgerichtlich gegen die Rücknahme, verlor aber. Später machte er zivilrechtlich Schadensersatz geltend; dieses Verfahren endete mit einem gerichtlichen Vergleich. Dabei wurden Ansprüche des Ehemanns gegen die Rentenversicherung abgegolten.

Die Ehefrau erhob danach eine eigene Klage: Ihr Schaden sei ein eigener, weil sie wegen der „Rentenversprechen“ beruflich disponiert habe.

Warum das Gericht der Ehefrau keinen Anspruch gab

Das OLG Zweibrücken wies die Berufung der Klägerin zurück. Entscheidend waren mehrere Punkte. Für Amtshaftung braucht es eine Amtspflichtverletzung, die gerade auch dem Schutz der geschädigten Person dient.

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Das Gericht stellte klar: Die Pflicht, richtig und vollständig Auskunft zu erteilen, besteht grundsätzlich gegenüber der Person, die die Auskunft beantragt – hier dem Versicherten.

Die Ehefrau sei wirtschaftlich nur mittelbar betroffen. Das reiche nicht, um sie automatisch in den Schutzbereich dieser Auskunftspflichten einzubeziehen. Das gesetzliche Rentenversicherungsverhältnis sei kein „Vertrag zugunsten Dritter“, aus dem Familienangehörige ohne Weiteres eigene Schadensersatzrechte herleiten könnten.

Auskunftsrechte in Sonderfällen helfen nicht weiter

Die Klägerin argumentierte, sie könne bei Scheidung im Versorgungsausgleich Informationen bekommen oder später als Witwe eine Hinterbliebenenrente beanspruchen. Daraus folge, dass Rentenauskünfte auch ihr gegenüber eine Schutzwirkung hätten.

Das Gericht sah das anders: Solche Auskunftsmöglichkeiten bestehen nur unter besonderen Voraussetzungen und auf Antrag, etwa im Kontext des Versorgungsausgleichs oder nach dem Tod. Sie bedeuten nicht, dass jede Rentenauskunft an den Versicherten automatisch drittschützend zugunsten des Ehepartners ist.

Zusätzlich: Zweifel an Kausalität und Vertrauen

Das Gericht hatte außerdem Zweifel, ob die fehlerhaften Informationen tatsächlich kausal für die Teilzeitentscheidung waren und ob das Vertrauen zu diesem Zeitpunkt noch schutzwürdig war.

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Wesentlich war dabei, dass die Rentenversicherung schon vor Abschluss bzw. vor Wirksamwerden der Arbeitszeitreduzierung angekündigt hatte, den hohen Rentenbescheid zu korrigieren. Spätestens dann sei die Verlässlichkeit erschüttert.

Zudem habe die Klägerin nach eigener Anhörung nicht überzeugend darlegen können, dass sie versucht habe, die Arbeitszeitreduzierung rückgängig zu machen. In der mündlichen Verhandlung klang vielmehr an, dass sie die Teilzeit auch aus persönlichen Gründen als Entlastung empfand.

Damit scheiterte die Klage nicht nur rechtlich an der fehlenden Drittgerichtetheit der Amtspflicht, sondern auch an der fehlenden sicheren Feststellung, dass die Falschauskunft tatsächlich Grundlage einer schutzwürdigen Disposition der Klägerin war.

Was bedeutet das für Betroffene

Das Urteil macht deutlich: Wer seine Erwerbsarbeit, Verträge oder größere finanzielle Entscheidungen an der erwarteten gesetzlichen Rente eines Partners ausrichtet, trägt ein erhebliches Risiko. Selbst wenn die Auskunft objektiv falsch war, führt das nicht automatisch zu einem eigenen Schadensersatzanspruch des Ehepartners.

Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte eigene Ansprüche, eigene Auskunftsrechte und vor allem klare schriftliche Grundlagen prüfen – und bei Anzeichen einer Korrektur sofort reagieren.

FAQ: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Was bedeutet Amtshaftung bei falscher Behördenauskunft?

Amtshaftung bedeutet, dass der Staat bzw. eine Behörde für Schäden haftet, wenn ein Amtsträger schuldhaft eine Amtspflicht verletzt und diese Pflicht gerade dem Schutz des Geschädigten dient. Bei Auskünften kommt es stark darauf an, wem gegenüber die Pflicht besteht.

Warum haftet die Rentenversicherung hier nicht gegenüber der Ehefrau?Weil die Auskunftspflicht im gesetzlichen Rentenrecht grundsätzlich dem Versicherten gegenüber besteht. Die Ehefrau ist nur mittelbar betroffen und gehört nach Ansicht des Gerichts nicht automatisch zum geschützten Personenkreis.

Kann ein Ehepartner überhaupt Rentenauskünfte zur Rente des anderen bekommen?

In bestimmten Konstellationen können Auskünfte möglich sein, etwa im Versorgungsausgleich oder unter besonderen gesetzlichen Voraussetzungen. Das bedeutet aber nicht, dass jede Auskunft an den Versicherten auch den Ehepartner schützt oder Schadensersatzansprüche auslöst.

Was ist, wenn die Ehefrau direkt bei der Rentenversicherung nachfragt?Dann kann die Lage anders sein, weil sich eine Auskunftspflicht gerade gegenüber der auskunftssuchenden Person ergeben kann – vorausgesetzt, sie ist auskunftsberechtigt und die Behörde darf die Daten herausgeben. Das war im entschiedenen Fall nicht die Konstellation.

Welche Rolle spielt „Vertrauen“ bei falschen Auskünften?

Selbst bei falschen Auskünften entsteht nicht immer schutzwürdiges Vertrauen. Wenn Hinweise auf Fehler oder Korrekturen vorliegen, kann Vertrauen entfallen. Außerdem muss bewiesen werden, dass die Entscheidung tatsächlich auf der Auskunft beruhte.

Fazit

Das OLG Zweibrücken zieht eine klare Grenze: Falsche Rentenauskünfte können zwar gegenüber dem Versicherten haftungsrelevant sein, aber nicht automatisch gegenüber dem Ehepartner.

Wer wegen einer erwarteten Rente des Partners eigene berufliche Entscheidungen trifft, kann daraus nicht ohne Weiteres einen Amtshaftungsanspruch ableiten.

In der Praxis heißt das: Bei Renteninformationen genau prüfen, bei Korrekturhinweisen sofort reagieren und Entscheidungen nicht allein auf Prognosen stützen.