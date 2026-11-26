Die Pflegekasse verlangt die Kontoauszüge der vergangenen sechs Monate, vollständig und ungeschwärzt. Wer ein solches Schreiben erhält, sollte innerhalb der gesetzten Frist antworten und nachfragen, welche konkrete Frage die Kasse mit den Auszügen klären will.

Beim gesetzlichen Pflegegeld gibt es keine Bedürftigkeitsprüfung. Eine hohe Rente, Ersparnisse oder eine größere Überweisung auf dem Konto ändern für sich genommen nichts am Anspruch.

Was die Pflegekasse beim Pflegegeld prüfen darf

Pflegegeld nach § 37 SGB XI können Versicherte mit Pflegegrad 2 bis 5 beantragen, wenn sie die erforderliche häusliche Pflege selbst in geeigneter Weise sicherstellen. Häufig übernehmen Angehörige, Freunde oder Nachbarn die Versorgung, etwa beim Waschen, Anziehen oder im Haushalt.

Die Pflegekasse darf prüfen, ob diese Versorgung tatsächlich gewährleistet ist. Wer ausschließlich Pflegegeld bezieht, muss außerdem die gesetzlich vorgesehenen Beratungsbesuche abrufen.

Eine monatliche Abrechnung sämtlicher Ausgaben gehört beim Pflegegeld nicht dazu. Wie Versicherte das Geld einsetzen können, erklärt unser Ratgeber zur Verwendung des Pflegegeldes.

Worum es im Urteil aus Baden-Württemberg ging

Das Landessozialgericht Baden-Württemberg entschied am 24. Februar 2025 über den Antrag eines Versicherten, der rückwirkend Leistungen mindestens nach Pflegegrad 2 erhalten wollte. Die Richter wiesen seine Berufung zurück, weil der festgestellte Hilfebedarf für die Höherstufung nicht ausreichte.

Die Ausführungen des Gerichts zu Ermittlungen ohne konkrete Anhaltspunkte bezogen sich auf die Frage, ob der Senat weitere medizinische Beweise erheben musste. Über die Vorlage von Kontoauszügen entschied das Gericht in diesem Verfahren nicht (L 4 P 2829/23).

Was die Mitwirkungspflicht für Kontoauszüge bedeutet

Versicherte müssen Angaben machen und erforderliche Belege vorlegen, wenn diese für die beantragte oder laufende Leistung erheblich sind. Der Umfang der Mitwirkung muss in einem angemessenen Verhältnis zur Leistung stehen (§ 60 SGB I und § 65 SGB I).

Hinzu kommt der Sozialdatenschutz. Die Pflegekasse darf Sozialdaten nur erheben, soweit sie diese für ihre Aufgabe benötigt (§ 67a SGB X).

Für die Praxis kommt es darauf an, was die Kasse wissen muss. Geht es um eine einzelne Zahlung, kann eine Quittung oder ein einzelner Überweisungsbeleg die Frage bereits beantworten.

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co. 📬 Wöchentliche Updates 👥 100.000+ Leser Newsletter Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer: 100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

Beim Entlastungsbetrag kommt es auf die konkrete Rechnung an

Der Entlastungsbetrag dient dazu, Kosten für bestimmte Pflege- und Unterstützungsangebote zu erstatten. Wer beispielsweise eine anerkannte Alltagshilfe abrechnet, muss die dafür entstandenen Kosten belegen (§ 45b SGB XI).

Ist bei einer Rechnung noch ein Zahlungsnachweis erforderlich, kann die Kasse gezielt danach fragen. Ob dafür ein Kontoauszug gebraucht wird, hängt davon ab, welche Angaben sich bereits aus der Rechnung, einer Quittung oder einem anderen Beleg ergeben.

Wann welche Nachweise bei Pflegeleistungen relevant sind Leistung Was geprüft wird Was das für Kontoauszüge bedeutet Pflegegeld der Pflegekasse Pflegegrad und gesicherte häusliche Versorgung Rente, Kontostand und Ersparnisse sind für den Anspruch unerheblich. Entlastungsbetrag der Pflegekasse Erstattungsfähige Kosten für eine konkrete Leistung Ein Buchungsbeleg kann hilfreich sein, wenn noch ein Zahlungsnachweis erforderlich ist. Hilfe zur Pflege vom Sozialamt Pflegebedarf sowie einzusetzendes Einkommen und Vermögen Kontoauszüge können für die Prüfung der finanziellen Verhältnisse erforderlich sein.

Wer zusätzlich Hilfe zur Pflege beantragt, muss deshalb genau auf den Absender und die im Schreiben genannte Leistung achten. Beim Sozialamt gelten für die finanzielle Prüfung eigene Regeln, etwa wenn die Rente und das Vermögen für die Heimkosten nicht ausreichen.

So antworten Sie auf eine pauschale Anforderung

Bitten Sie die Pflegekasse schriftlich um Auskunft, für welche Leistung, welchen Zeitraum und welche konkrete Prüfung sie die Auszüge benötigt. Fragen Sie zugleich, ob eine Rechnung, eine Quittung oder ein einzelner Buchungsbeleg ausreicht.

Wenn Sie bereits passende Unterlagen haben, können Sie diese mit Ihrer Antwort einreichen. Benötigen Sie mehr Zeit, beantragen Sie die Fristverlängerung vor Fristablauf und bitten Sie um eine Bestätigung.

Wann fehlende Unterlagen das Pflegegeld gefährden

Die Pflegekasse kann eine beantragte Leistung wegen fehlender Mitwirkung versagen oder laufende Zahlungen entziehen, wenn eine bestehende Mitwirkungspflicht verletzt wurde und das die Aufklärung erheblich erschwert. Das gilt nur insoweit, wie die Leistungsvoraussetzungen offenbleiben.

Vorher muss die Kasse schriftlich auf diese Folge hinweisen und eine angemessene Frist setzen (§ 66 SGB I). Wer die Mitwirkung später nachholt, kann bei erfüllten Anspruchsvoraussetzungen eine Nachzahlung erhalten, über die der Leistungsträger nach Ermessen entscheidet (§ 67 SGB I).

Fragen und Antworten

Kann die Pflegekasse mein Pflegegeld wegen hoher Ersparnisse kürzen?

Die Höhe der Ersparnisse ist für das Pflegegeld der gesetzlichen Pflegeversicherung unerheblich. Bei der Hilfe zur Pflege prüft das Sozialamt dagegen, welches Einkommen und Vermögen nach den Regeln der Sozialhilfe einzusetzen ist (§ 61 SGB XII).

Darf ich auf dem Kontoauszug andere Buchungen schwärzen?

Geht es nachweislich nur um eine bestimmte Zahlung, können Sie zunächst einen Einzelbuchungsbeleg anbieten oder mit der Kasse klären, welche Angaben auf einer Kopie sichtbar bleiben müssen. Die zur Prüfung erforderlichen Daten müssen lesbar sein.

Was kann ich tun, wenn die Pflegekasse das Pflegegeld per Bescheid entzieht?

Bei Bekanntgabe in Deutschland können Sie grundsätzlich innerhalb eines Monats Widerspruch einlegen. Gehen Sie auf die Begründung im Bescheid ein und geben Sie an, welche Nachweise bereits vorliegen oder warum ein gezielter Beleg für die Prüfung ausreicht (§ 84 SGG).