Die Bundesregierung will das Kindergeld ab Januar 2027 um acht Euro auf 267 Euro je Kind und Monat anheben. Für getrennte Eltern hätte das eine weniger offensichtliche Folge, denn bei gleichem Tabellenbedarf könnte die Überweisung für ein minderjähriges Kind um vier Euro sinken.

Die 267 Euro sind geplant, die neuen Unterhaltssätze stehen noch aus

Der Bundestag hat das Einkommensteuerreformgesetz am 8. Oktober 2026 erstmals beraten, am 4. November folgte eine öffentliche Anhörung im Finanzausschuss. Die Erhöhung von derzeit 259 Euro auf 267 Euro ist zum Stand vom 26. November 2026 noch Teil des Gesetzentwurfs der Bundesregierung.

Parallel dazu legt das Bundesjustizministerium den Mindestunterhalt per Verordnung fest. Neue Beträge für 2027 sind bislang nicht verkündet, und das Oberlandesgericht Düsseldorf führt als jüngste Fassung die Düsseldorfer Tabelle für 2026.

So verändert mehr Kindergeld den Zahlbetrag

Lebt ein minderjähriges Kind überwiegend bei einem Elternteil, erfüllt dieser seine Unterhaltspflicht in der Regel durch die Betreuung. Der andere Elternteil zahlt Barunterhalt und zieht vom Tabellenbedarf das halbe Kindergeld ab, wie es Paragraf 1612b des Bürgerlichen Gesetzbuchs vorsieht.

Bei 259 Euro Kindergeld beträgt der Abzug 129,50 Euro, bei 267 Euro wären es 133,50 Euro. Stiege allein das Kindergeld, kämen im Haushalt des betreuenden Elternteils aus Kindergeld und Unterhalt zusammen vier Euro mehr an, während der zahlende Elternteil vier Euro weniger überweisen müsste.

Steigt zugleich der Tabellenbedarf um mehr als vier Euro, nimmt der Zahlbetrag trotz höherer Kindergeldanrechnung zu. Bei genau vier Euro höherem Bedarf bleibt die Überweisung gleich.

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Was Eltern je nach Alter des Kindes überweisen würden

Die Tabelle zeigt die erste Einkommensgruppe mit 100 Prozent des Mindestunterhalts. Die rechte Spalte rechnet mit 267 Euro Kindergeld und übernimmt zur Veranschaulichung die bisherigen Bedarfsbeträge aus der Düsseldorfer Tabelle 2026.

Monatlicher Mindestunterhalt und Zahlbeträge im Vergleich Alter des Kindes Mindestunterhalt 2026 Zahlbetrag 2026 Zahlbetrag bei 267 Euro Kindergeld und gleichem Bedarf 0 bis 5 Jahre 486 Euro 356,50 Euro 352,50 Euro 6 bis 11 Jahre 558 Euro 428,50 Euro 424,50 Euro 12 bis 17 Jahre 653 Euro 523,50 Euro 519,50 Euro

In einer höheren Einkommensgruppe ist der Tabellenbedarf höher. Auch dort würde die Kindergelderhöhung den Zahlbetrag im selben Betreuungsmodell für sich genommen um vier Euro senken.

Wann Eltern den Dauerauftrag ändern sollten

Bei einem dynamischen Unterhaltstitel, der den Unterhalt als Prozentsatz des jeweiligen Mindestunterhalts abzüglich des anzurechnenden Kindergelds festlegt, ändert sich der Zahlbetrag mit diesen Beträgen. Beim sechsten oder zwölften Geburtstag gilt die nächste Altersstufe bereits ab Monatsbeginn, so Paragraf 1612a BGB.

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Nennt der Titel einen festen Eurobetrag, sollten Eltern vor einer Änderung der Überweisung prüfen lassen, ob der Titel angepasst werden muss. Was getrennte Eltern zum Jahreswechsel außerdem klären sollten, zeigt unser Beitrag zu Unterhalt und Umgang vor 2027.

Beim Unterhaltsvorschuss zählt das ganze Kindergeld

Stiege allein das Kindergeld um acht Euro, würde der Unterhaltsvorschuss im Regelfall um acht Euro sinken und die Summe beider Leistungen gleich bleiben. Denn beim Vorschuss wird das volle Kindergeld vom Mindestunterhalt abgezogen, geregelt in Paragraf 2 des Unterhaltsvorschussgesetzes.

Daneben plant die Bundesregierung neue Anspruchsvoraussetzungen für den Vorschuss. Mehr dazu in unserem Beitrag zur geplanten Reform des Unterhaltsvorschusses.

Praxisbeispiel – warum die Überweisung trotzdem steigen kann

In diesem Rechenbeispiel lebt die zehnjährige Lina bei ihrem Vater. Ihre Mutter zahlt 2026 den Mindestunterhalt abzüglich des halben Kindergelds und überweist monatlich 428,50 Euro.

Wenn das Kindergeld wie geplant auf 267 Euro steigt und der Bedarf unverändert bleibt, wären es 424,50 Euro. Stiege der Tabellenbedarf zugleich beispielsweise um zehn Euro auf 568 Euro, läge die Überweisung bei 434,50 Euro und damit sechs Euro höher als 2026.

Drei Fragen und Antworten zum Kindesunterhalt 2027

Sind die 267 Euro Kindergeld schon beschlossen?

Stand 26. November 2026 sind die 267 Euro pro Kind und Monat ab Januar Teil des Gesetzentwurfs. Beim Kindergeld gilt derzeit weiterhin der Satz von 259 Euro, siehe auch unseren Überblick zu den geplanten Änderungen beim Kindergeld 2027.

Welche Zahl brauche ich aus der Düsseldorfer Tabelle?

Für die Überweisung zählt der Zahlbetrag nach Kindergeldanrechnung. Die Düsseldorfer Tabelle weist den Bedarf nach Alter und Einkommen aus und enthält im Anhang eine eigene Übersicht der Zahlbeträge.

Was gilt ab dem 18. Geburtstag?

Bei volljährigen Kindern wird das Kindergeld vollständig auf den Unterhaltsbedarf angerechnet. Steigt es um acht Euro und bleibt der Bedarf gleich, sinkt der von beiden Eltern zusammen zu deckende Betrag um acht Euro.