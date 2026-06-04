Was darf ich alles mit meinem Pflegegeld alles machen?

Pflegegeld soll Menschen mit Pflegebedarf ermöglichen, ihre Versorgung zu Hause selbst zu organisieren. Es wird nicht an Angehörige oder Pflegepersonen gezahlt, sondern an die pflegebedürftige Person selbst. Voraussetzung ist mindestens Pflegegrad 2 und dass die häusliche Pflege tatsächlich sichergestellt ist.

Das Bundesgesundheitsministerium stellt jetzt klar, dass Pflegebedürftige über die Verwendung des Pflegegeldes frei verfügen können. In der Praxis wird es häufig an Angehörige, Freunde oder ehrenamtlich helfende Personen als Anerkennung weitergegeben. Es kann aber auch für andere Ausgaben genutzt werden, wenn dadurch die Pflege und Betreuung zu Hause unterstützt wird.

Pflegegeld ist kein streng zweckgebundener Zuschuss

Viele Betroffene fragen sich, ob sie jede Ausgabe nachweisen müssen. Beim Pflegegeld ist das grundsätzlich nicht der Fall. Es gibt normalerweise keine Pflicht, Quittungen zu sammeln oder der Pflegekasse einzelne Ausgaben vorzulegen.

Trotzdem ist das Geld nicht völlig losgelöst vom Pflegebedarf zu sehen. Nach dem Sozialgesetzbuch XI muss die pflegebedürftige Person mit dem Pflegegeld die erforderliche Pflege, Betreuung und Hilfe im Haushalt in geeigneter Weise selbst sicherstellen. Genau darin liegt der Unterschied zu frei verfügbarem Einkommen ohne Pflegebezug.

Wofür Pflegegeld typischerweise genutzt werden darf

Pflegegeld darf zum Beispiel an Angehörige weitergegeben werden, die regelmäßig bei Körperpflege, Anziehen, Essen, Mobilität oder im Haushalt helfen. Auch eine Nachbarin, ein Freund oder eine andere vertraute Person kann eine finanzielle Anerkennung erhalten, wenn sie die häusliche Versorgung unterstützt.

Erlaubt ist auch, das Geld für praktische Hilfe im Alltag einzusetzen. Dazu können Fahrten zum Arzt, Einkäufe, Begleitung zu Terminen, Unterstützung beim Kochen, Wäschewaschen oder Reinigen der Wohnung gehören. Entscheidend ist, dass die Ausgaben zur Lebenssituation der pflegebedürftigen Person passen.

Auch kleinere Anschaffungen können sinnvoll sein, etwa bequeme Kleidung, Pflegeprodukte, zusätzliche Hilfsmittel im Alltag oder ein Beitrag zu Mehrkosten durch die Pflegesituation. Für bestimmte Hilfsmittel, wohnumfeldverbessernde Maßnahmen oder Entlastungsangebote gibt es allerdings eigene Leistungen der Pflegeversicherung. Diese sollten nicht übersehen werden, weil sie zusätzlich zum Pflegegeld infrage kommen können.

Aktuelle Höhe des Pflegegeldes

Die Höhe richtet sich nach dem Pflegegrad. Pflegegrad 1 erhält kein Pflegegeld, kann aber andere Leistungen der Pflegeversicherung nutzen. Für das Jahr 2026 nennt das Bundesgesundheitsministerium dieselben Pflegegeldbeträge wie seit der Erhöhung 2025.

Pflegegrad Pflegegeld pro Monat Pflegegrad 1 Kein Pflegegeld Pflegegrad 2 347 Euro Pflegegrad 3 599 Euro Pflegegrad 4 800 Euro Pflegegrad 5 990 Euro

Was nicht passieren sollte

Problematisch wird es, wenn das Pflegegeld zwar ausgezahlt wird, die Pflege zu Hause aber tatsächlich nicht ausreichend organisiert ist. Die Pflegekasse kann dann prüfen, ob die Voraussetzungen weiter erfüllt sind. Pflegegeld ist also kein Ersatz für notwendige Hilfe, sondern soll diese ermöglichen.

Auch sollte Pflegegeld nicht leichtfertig dauerhaft für Ausgaben verwendet werden, die mit der Pflegesituation nichts zu tun haben, wenn dadurch notwendige Unterstützung fehlt. Wer etwa keine Hilfe beim Waschen, Essen, Aufstehen oder bei Medikamentenorganisation bekommt, obwohl diese Hilfe nötig ist, riskiert Versorgungslücken. In solchen Fällen sollte die Pflegeberatung eingeschaltet werden.

Pflegegeld und Pflegedienst kombinieren

Pflegegeld muss nicht zwingend die einzige Leistung bleiben. Wer teilweise einen ambulanten Pflegedienst nutzt, kann Pflegegeld und Pflegesachleistungen kombinieren. Dann wird das Pflegegeld anteilig gekürzt, je nachdem, wie stark die Sachleistung ausgeschöpft wird.

Diese sogenannte Kombinationsleistung kann sinnvoll sein, wenn Angehörige vieles übernehmen, bestimmte Aufgaben aber professionell abgesichert werden sollen. Das betrifft etwa Duschen, Verbandswechsel, Medikamentengabe oder pflegerische Unterstützung zu festen Zeiten. Die Pflegekasse kann berechnen, wie hoch das verbleibende anteilige Pflegegeld ist.

Beratungseinsatz nicht vergessen

Wer ausschließlich Pflegegeld bezieht, muss regelmäßig einen Beratungseinsatz in der eigenen Häuslichkeit in Anspruch nehmen. Seit 2026 gilt nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums für Pflegegrade 2 bis 5 grundsätzlich ein halbjährlicher Beratungseinsatz; Pflegebedürftige mit Pflegegrad 4 oder 5 können ihn bei Bedarf weiterhin vierteljährlich nutzen.

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Diese Beratung ist keine Kontrolle im strafenden Sinn, sondern soll die häusliche Pflege absichern. Dabei können Fragen zu Überforderung, Hilfsmitteln, Entlastungsangeboten oder zusätzlicher Unterstützung besprochen werden. Wird der verpflichtende Beratungseinsatz nicht nachgewiesen, kann die Pflegekasse das Pflegegeld kürzen oder im Wiederholungsfall aussetzen.

Pflegegeld neben weiteren Leistungen

Pflegegeld ist nur ein Teil der häuslichen Pflegeleistungen. Zusätzlich können je nach Situation der Entlastungsbetrag, Pflegehilfsmittel zum Verbrauch, Tages- und Nachtpflege, Verhinderungspflege, Kurzzeitpflege oder Zuschüsse für den Umbau der Wohnung infrage kommen. Der Entlastungsbetrag liegt 2026 bei bis zu 131 Euro im Monat und kann unter bestimmten Voraussetzungen für anerkannte Angebote genutzt werden.

Wichtig ist deshalb, Pflegegeld nicht isoliert zu betrachten. Wer alle passenden Leistungen kombiniert, kann Angehörige entlasten und die Versorgung stabiler gestalten. Eine Pflegeberatung bei der Pflegekasse oder einem Pflegestützpunkt kann helfen, die passenden Ansprüche zu klären.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Eine Frau mit Pflegegrad 3 lebt zu Hause und erhält 599 Euro Pflegegeld im Monat. Ihre Tochter kommt an mehreren Tagen pro Woche vorbei, hilft beim Duschen, begleitet sie zum Arzt und übernimmt Einkäufe. Die Mutter gibt ihrer Tochter monatlich einen Teil des Pflegegeldes als Anerkennung.

Den übrigen Betrag nutzt sie für Fahrkosten, zusätzliche Unterstützung im Haushalt und kleinere Anschaffungen, die ihren Alltag erleichtern. Weil die Pflege damit zuverlässig organisiert ist, entspricht diese Verwendung dem Sinn des Pflegegeldes. Zusätzlich prüft die Familie, ob der Entlastungsbetrag für anerkannte Alltagshilfe genutzt werden kann.

Fazit

Mit Pflegegeld dürfen Pflegebedürftige vieles machen, solange die häusliche Pflege dadurch gesichert bleibt. Am häufigsten wird es an Angehörige oder andere helfende Personen weitergegeben, doch auch Ausgaben für Betreuung, Begleitung, Haushalt und pflegebedingte Alltagskosten sind möglich. Nachweise über jede einzelne Ausgabe sind in der Regel nicht erforderlich.

Entscheidend ist, dass die notwendige Versorgung tatsächlich funktioniert. Wer unsicher ist, sollte die Pflegekasse oder eine Pflegeberatung ansprechen. So lässt sich vermeiden, dass Ansprüche ungenutzt bleiben oder die Pflege zu Hause auf Dauer zu belastend wird.

Häufige Fragen zum Pflegegeld

1. Darf ich mein Pflegegeld frei ausgeben?

Ja, Pflegebedürftige können grundsätzlich selbst entscheiden, wie sie das Pflegegeld verwenden. Wichtig ist aber, dass die häusliche Pflege dadurch sichergestellt bleibt. Das Geld sollte also dazu beitragen, Unterstützung, Betreuung oder Hilfe im Alltag zu ermöglichen.

2. Muss ich nachweisen, wofür ich das Pflegegeld ausgegeben habe?

In der Regel müssen keine einzelnen Quittungen oder Belege bei der Pflegekasse eingereicht werden. Entscheidend ist nicht jede einzelne Ausgabe, sondern ob die notwendige Pflege zu Hause tatsächlich funktioniert. Wer ausschließlich Pflegegeld erhält, muss außerdem die vorgeschriebenen Beratungseinsätze wahrnehmen.

3. Darf ich das Pflegegeld an Angehörige weitergeben?

Ja, das ist sogar sehr häufig der Fall. Viele Pflegebedürftige geben das Pflegegeld ganz oder teilweise an Angehörige weiter, die regelmäßig bei der Pflege, Betreuung oder im Haushalt helfen. Auch Freunde, Nachbarn oder andere vertraute Personen können eine finanzielle Anerkennung erhalten.

4. Kann ich Pflegegeld auch für Haushaltshilfe, Fahrten oder Einkäufe nutzen?

Ja, wenn diese Unterstützung mit der Pflegesituation zusammenhängt. Dazu können Hilfe beim Einkaufen, Putzen, Kochen, Waschen oder Begleitung zu Arztterminen gehören. Solche Ausgaben können dazu beitragen, den Alltag zu Hause besser zu bewältigen.

5. Was passiert, wenn die Pflege trotz Pflegegeld nicht ausreichend gesichert ist?

Wenn die notwendige Versorgung zu Hause nicht gewährleistet ist, kann die Pflegekasse reagieren. Sie kann zum Beispiel beraten, auf zusätzliche Leistungen hinweisen oder im Einzelfall das Pflegegeld kürzen oder aussetzen. Deshalb sollte frühzeitig Unterstützung organisiert werden, wenn Angehörige oder andere Pflegepersonen überlastet sind.

Quellen

Bundesministerium für Gesundheit: Pflegegeld. Sozialgesetzbuch XI, § 37 Pflegegeld für selbst beschaffte Pflegehilfen. Bundesministerium für Gesundheit: Leistungsansprüche der Versicherten im Jahr 2026. Bundesministerium für Gesundheit: Häusliche Pflege und Beratungseinsatz.