Wenn die pflegende Tochter zum Arzt muss oder der Ehemann einige Stunden Erholung braucht, kann eine vertraute Person die Versorgung übernehmen. Die Kosten lassen sich bislang unter bestimmten Voraussetzungen über die Verhinderungspflege abrechnen. Doch genau diese Möglichkeit könnte durch die Pflegereform 2027 erheblich eingeschränkt werden.

Der Verband „wir pflegen!“ warnt in einer neuen Stellungnahme vom 23. November 2026 vor den Folgen für pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen. Das Dokument wurde am 24. November als Ausschussdrucksache für die Bundestagsanhörung am 25. November veröffentlicht.

Der Verband fordert, den eigenständigen Anspruch auf Verhinderungspflege und den gemeinsamen Jahresbetrag von 3.539 Euro zu erhalten.

Angehörige warnen vor dem Verlust eines wichtigen Pflegebudgets

Nach dem Regierungsentwurf zum Pflegeneuordnungsgesetz soll die Verhinderungspflege ab 2027 nicht mehr als eigenständige Leistung bestehen. Auch der bisherige gemeinsame Jahresbetrag für Verhinderungs- und Kurzzeitpflege soll entfallen.

Stattdessen müssten Pflegebedürftige eine Vertretung aus anderen Budgets finanzieren. Private Ersatzpflege soll insbesondere aus dem monatlichen Entlastungsbudget bezahlt werden, professionelle Unterstützung aus dem Sachleistungsbudget.

Der Verband „wir pflegen!“ kritisiert, dass damit kein zusätzliches Geld mehr für die regelmäßige Entlastung pflegender Angehöriger zur Verfügung stünde. Die vorgesehenen Monatsbudgets würden bereits für die alltägliche Versorgung benötigt.

Besonders problematisch sei die kurzfristige stundenweise Ersatzpflege, etwa wenn Angehörige einen Arzttermin wahrnehmen oder für wenige Stunden verhindert sind.

Heute stehen bis zu 3.539 Euro für Verhinderungs- und Kurzzeitpflege bereit

Nach geltendem Recht können Pflegebedürftige ab Pflegegrad 2 Verhinderungspflege beanspruchen, wenn ihre übliche Pflegeperson wegen Krankheit, Urlaub oder aus anderen Gründen verhindert ist.

Seit Juli 2025 gibt es dafür gemeinsam mit der Kurzzeitpflege einen Jahresbetrag von bis zu 3.539 Euro. Das Geld wird nicht pauschal ausgezahlt, sondern dient der Finanzierung tatsächlich entstandener, erstattungsfähiger Kosten.

Übernimmt beispielsweise eine nicht verwandte Freundin aus einem anderen Haushalt die Vertretung, können nachgewiesene Kosten innerhalb des verfügbaren Jahresbudgets erstattet werden.

Bei nahen Angehörigen und Personen aus demselben Haushalt gelten für nicht erwerbsmäßige Ersatzpflege besondere Erstattungsgrenzen. Zusätzliche nachgewiesene Aufwendungen können unter den gesetzlichen Voraussetzungen berücksichtigt werden.

Vier Stunden Ersatzpflege können künftig das Pflegegeld belasten

Wie stark sich die geplante Änderung auswirken könnte, zeigt ein Beispiel. Eine 78-jährige Frau mit Pflegegrad 3 wird von ihrem Sohn versorgt. Zweimal im Monat übernimmt eine Nachbarin für jeweils vier Stunden die Pflege. Dafür erhält sie insgesamt 120 Euro.

Nach geltendem Recht können diese Kosten bei ausreichendem Restbudget über die Verhinderungspflege abgerechnet werden. Weil der Sohn jeweils weniger als acht Stunden verhindert ist, bleibt das monatliche Pflegegeld von 599 Euro ungekürzt.

Nach dem Regierungsentwurf soll das monatliche Entlastungsbudget bei Pflegegrad 3 auf 630 Euro steigen. Müssten davon allerdings 120 Euro für die Nachbarin bezahlt werden, blieben rechnerisch nur 510 Euro übrig.

Das wären 89 Euro weniger als das derzeitige Pflegegeld, obwohl der vorgesehene Monatsbetrag zunächst höher aussieht.

Die Rechnung setzt voraus, dass die private Vertretung aus diesem Budget bezahlt wird und keine andere Leistung greift. Sie ist ein Modellbeispiel, keine bereits eingetretene Kürzung.

Über die geplante Neuordnung hat gegen-hartz.de bereits im Beitrag Keine Verhinderungspflege ab 2027: Pflegegeld steigt – aber mit Nachteilen berichtet.

Das neue Überbrückungsbudget soll nicht jede Auszeit abdecken

Die Bundesregierung plant als Ersatz für bestimmte Notfälle ein Überbrückungsbudget von bis zu 2.285 Euro jährlich. Dieses soll insbesondere bei unerwarteten Krisen, einem plötzlichen Ausfall der Pflegeperson und für Kurzzeitpflege eingesetzt werden.

Nach der Stellungnahme von „wir pflegen!“ ist dieses Budget jedoch kein gleichwertiger Ersatz für die bisherige Verhinderungspflege. Es sei vor allem auf akute Situationen ausgerichtet. Für 2027 ist übergangsweise auch eine Nutzung für bestimmte ambulante Pflege- und Betreuungsdienste vorgesehen.

Eine planbare Auszeit, etwa für einen Urlaub oder einen regelmäßigen freien Nachmittag, würde damit nicht in gleicher Weise abgesichert.

Der Verband hält gerade diese planbare Entlastung für unverzichtbar, damit Angehörige die häusliche Pflege langfristig leisten können.

Besonders Familien mit pflegebedürftigen Kindern könnten betroffen sein

Für pflegebedürftige Kinder und Menschen mit kognitiven Einschränkungen ist es häufig besonders wichtig, dass vertraute Menschen die Versorgung übernehmen.

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Eine neue Pflegeperson muss möglicherweise erst die gewohnten Abläufe kennenlernen. Hinzu kommen individuelle Kommunikationsbedürfnisse, gesundheitliche Anforderungen oder Schwierigkeiten bei Veränderungen.

„wir pflegen!“ warnt deshalb davor, die bislang flexible Vertretung durch Angehörige, Freunde oder andere vertraute Personen finanziell zu erschweren.

Der Verband kritisiert außerdem das geplante Sozialraumbudget. Dieses soll monatlich 175 Euro und für Pflegebedürftige unter 25 Jahren 300 Euro betragen, wäre aber an anerkannte Unterstützungsangebote gebunden. Nach Auffassung des Verbands werden dadurch viele bisher flexibel nutzbare Hilfen eingeschränkt.

Pflegegrad-Rechner hilft bei der Einschätzung des Unterstützungsbedarfs

Für Pflegebedürftige und Angehörige ist zunächst wichtig, ob der anerkannte Pflegegrad den tatsächlichen Unterstützungsbedarf ausreichend berücksichtigt.

Wer eine Einstufung vorbereitet oder einen bestehenden Pflegegrad überprüfen möchte, kann den kostenlosen Pflegegrad-Rechner von Autismus Wissen nutzen.

Das interaktive Werkzeug berücksichtigt die verschiedenen Bereiche der Pflegebegutachtung und hilft dabei, Einschränkungen der Selbstständigkeit zu dokumentieren. Es ist auch auf die besonderen Begutachtungsregeln für Kinder und Jugendliche ausgerichtet.

Der Rechner arbeitet nach dem Rechtsstand vom 16. November 2026. Die im Regierungsentwurf vorgesehenen Änderungen der Einstufungsschwellen sind darin noch nicht als geltendes Recht berücksichtigt.

Die Berechnung ersetzt weder die Begutachtung noch die Entscheidung der Pflegekasse. Sie kann aber helfen, den tatsächlichen Unterstützungsbedarf besser zu beschreiben und fehlende Angaben im Pflegegutachten zu erkennen.

Verband kritisiert auch geplante Änderungen beim Pflegegrad

Neben der Verhinderungspflege spricht sich „wir pflegen!“ gegen höhere Schwellenwerte bei der Einstufung in die Pflegegrade aus.

Der Regierungsentwurf sieht vor, die Punkteschwellen für die Pflegegrade 1 bis 3 anzuheben. Dadurch könnten Menschen mit vergleichbaren Einschränkungen bei einer künftigen Begutachtung anders eingestuft werden als bisher.

Der Verband fordert außerdem angemessene Übergangsfristen, damit Pflegebedürftige und Angehörige ihre Versorgung nicht kurzfristig neu organisieren müssen.

Zugleich erkennt er an, dass mehrere besonders umstrittene Vorschläge aus dem früheren Referentenentwurf gestrichen wurden. Dazu gehören die ursprünglich vorgesehene pauschale Kürzung der Rentenbeiträge für Pflegepersonen um 30 Prozent und die zeitweise Halbierung des Entlastungsbudgets nach bestimmten Neueinstufungen.

Was Angehörige jetzt bei der Verhinderungspflege beachten sollten

Wer 2026 Ersatzpflege benötigt, kann die bisherigen gesetzlichen Leistungen weiterhin beanspruchen. Der Regierungsentwurf ist noch kein geltendes Recht.

Angehörige sollten bereits angefallene Kosten dokumentieren und nachvollziehbar festhalten, wann die übliche Pflegeperson verhindert war, wer die Vertretung übernommen hat und welche Ausgaben entstanden sind.

Seit 2026 müssen Erstattungsanträge für Verhinderungspflege spätestens bis zum Ende des folgenden Kalenderjahres bei der Pflegekasse eingehen. Für im Jahr 2026 erbrachte Leistungen ist nach geltendem Recht somit grundsätzlich der 31. Dezember 2027 maßgeblich.

Die Abrechnung bereits entstandener Ansprüche sollte dennoch nicht unnötig hinausgezögert werden. Bei der geplanten Reform bleibt insbesondere das Übergangsrecht zu beachten.

Weitere Einzelheiten zur künftigen Finanzierung erläutert unser Beitrag Pflegegrad 2: Was soll aus der Verhinderungspflege ab 2027 werden?.

Bundestag entscheidet noch über die Pflegereform

Die öffentliche Anhörung zum Pflegeneuordnungsgesetz findet am 25. November 2026 statt. Dort können die Sachverständigen ihre Kritik vortragen, bevor die parlamentarischen Beratungen fortgesetzt werden.

Schon bei der ersten Bundestagsberatung am 5. November hatten Vertreter der Koalition Nachbesserungen angekündigt. Auch der Bundesrat hat Änderungen gefordert.

Ob die Verhinderungspflege als eigenständige Leistung erhalten bleibt oder der Gesetzgeber andere Möglichkeiten für eine flexible Ersatzpflege schafft, ist weiterhin offen.

Für pflegende Angehörige geht es dabei um mehr als einen einzelnen Leistungsbetrag. Entscheidend ist, ob sie bei Krankheit, Arztterminen, Urlaub oder Erschöpfung weiterhin zuverlässig eine Vertretung finanzieren können, ohne dafür Geld aus der laufenden Pflegeversorgung einsetzen zu müssen.

Quellen