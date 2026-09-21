Grundsicherung: 919,80 Euro zu viel erhalten: BSG kippt Rückforderung des Jobcenters

Der Leistungsbezieher hatte 919,80 Euro zu viel vom Jobcenter erhalten. Trotzdem musste die Behörde den Rückforderungsbescheid aufheben.

Das Bundessozialgericht stellte klar: Bei einer vorläufigen Bewilligung darf das Jobcenter vergangene Monate nicht nach § 48 SGB X rückwirkend aufheben. Es muss den Leistungsanspruch vielmehr nach § 41a SGB II abschließend berechnen.

Selbst wenn feststeht, dass Einkommen den Leistungsanspruch in einem Monat vollständig beseitigt hat, darf das Jobcenter nicht jeden rechtlichen Weg wählen, um eine Rückforderung zu verlangen.

BSG, Urteil vom 16. Juli 2025 – B 7 AS 19/24 R.

919,80 Euro waren tatsächlich zu viel gezahlt

Der Kläger war selbstständig und erhielt für Juli bis Dezember 2020 vorläufig Leistungen nach dem SGB II. Das Jobcenter ging zunächst von lediglich 100 Euro monatlichem Einkommen aus seiner Selbstständigkeit aus.

Für November waren ihm 919,80 Euro bewilligt worden. Davon entfielen 432 Euro auf den Regelbedarf und 487,80 Euro auf die vom Jobcenter anerkannten Unterkunftskosten.

Dann änderte sich sein Einkommen. Am 6. Oktober nahm der Mann zusätzlich eine abhängige Beschäftigung auf. Das Arbeitsverhältnis endete bereits am 20. November durch eine fristlose Kündigung.

Anfang November floss jedoch noch das Gehalt für Oktober auf sein Konto: 1.598,42 Euro. Nach Abzügen reichte dieses Einkommen aus, um seinen Bedarf für November zu decken.

Der Kläger gewann also nicht vor dem Bundessozialgerich, weil das Einkommen falsch berechnet worden wäre. Für November bestand tatsächlich kein Leistungsanspruch.

Jobcenter verlangte die kompletten 919,80 Euro zurück

Das Jobcenter reagierte mit einem Aufhebungs- und Erstattungsbescheid. Es hob die Bewilligung für November rückwirkend nach § 48 SGB X vollständig auf und forderte die gezahlten 919,80 Euro.

Zusätzlich sollte die Forderung ab März 2021 mit monatlich 44,60 Euro gegen die laufenden Leistungen des Mannes aufgerechnet werden.

Das Sozialgericht Freiburg und anschließend das Landessozialgericht Baden-Württemberg hielten dieses Vorgehen zunächst für rechtmäßig. Das Bundessozialgericht hob jedoch beide Urteile auf, und ebenso den Bescheid des Jobcenters.

Der Fehler lag im Weg zur Rückforderung

Der ursprüngliche Leistungsbescheid war vorläufig ergangen. Das verändert die rechtlichen Regeln. Das BSG klärte auf: Eine rückwirkende Korrektur zulasten des Leistungsbeziehers über die §§ 45 oder 48 SGB X ist bei einer vorläufigen Bewilligung ausgeschlossen.

Das gilt nach der Entscheidung sogar dann, wenn sich ein Umstand geändert hat, der mit dem ursprünglichen Grund für die vorläufige Bewilligung gar nichts zu tun hatte.

Beim Kläger beruhte die Vorläufigkeit auf den unklaren Einkünften aus seiner Selbstständigkeit. Die spätere Überzahlung entstand dagegen durch das Einkommen aus einer zusätzlichen abhängigen Beschäftigung.

Dieser Unterschied rechtfertigte jedoch keine Rückforderung für das Jobcenter.

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Jobcenter hätte abschließend abrechnen müssen

Das Jobcenter hätte den Leistungsanspruch nach § 41a SGB II abschließend feststellen müssen. Bei der abschließenden Berechnung werden die Leistungen des maßgeblichen Bewilligungszeitraums nach den hierfür geltenden Regeln abgerechnet.

Vorläufig zu hohe Zahlungen für bestimmte Monate werden dann mit möglichen Nachzahlungen für andere Zeiten desselben Bewilligungszeitraums verrechnet.

Erst, wenn dann noch eine Überzahlung vorliegt, kann dieser Betrag zu erstatten sein (§ 41a Abs. 6 SGB II ). Beträgt die Summe für sämtliche Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft weniger als 50 Euro, wird sie nicht zurückgefordert.

Falsche Rückforderung ließ sich nicht retten

Für das Jobcenter kam noch ein weiteres Problem hinzu: Das BSG wandelte den fehlerhaften Aufhebungsbescheid nicht nachträglich in eine abschließende Entscheidung um.

Damit entfiel die Grundlage für die Erstattung über 919,80 Euro. Auch die darauf gestützte Aufrechnung konnte keinen Bestand haben.

Das bedeutet allerdings nicht, dass Leistungsbezieher jede Überzahlung behalten dürfen. Das Urteil sagt etwas anderes: Das Jobcenter muss das gesetzlich vorgeschriebene Verfahren benutzen.

Vorläufiger Bescheid kann bei Rückforderung entscheidend sein

Wer eine Rückforderung erhält, sollte deshalb zuerst den ursprünglichen Bewilligungsbescheid prüfen. Fordert das Jobcenter anschließend Geld für bereits vergangene Monate zurück, kommt es darauf an, mit welchem Bescheid dies geschieht.

Problematisches Vorgehen Vorgesehener Weg Vorläufigen Bescheid für einen vergangenen Monat einfach nach § 48 SGB X aufheben Leistungsanspruch grundsätzlich abschließend nach § 41a SGB II feststellen Nur einen einzelnen überzahlten Monat herausgreifen Vorgaben für die abschließende Berechnung des Bewilligungszeitraums beachten Erstattung direkt auf den alten Aufhebungsbescheid stützen Verbleibende Überzahlung erst nach ordnungsgemäßer abschließender Feststellung verlangen Aufrechnung auf eine rechtswidrige Erstattungsforderung stützen Zunächst muss eine wirksame Forderung bestehen

Das BSG formuliert die Grenze deutlich: Nachteilige Änderungen für bereits vergangene Zeiträume gehören bei einer vorläufigen Bewilligung in die abschließende Feststellung des Anspruchs.

Bundesagentur hat das BSG-Urteil inzwischen aufgegriffen

Die Bundesagentur für Arbeit hat ihre Fachlichen Weisungen zu § 41a SGB II zum 1. Juli 2026 überarbeitet. Auch dort wird die besondere Funktion der abschließenden Entscheidung bei vorläufig bewilligten Leistungen berücksichtigt.

Die aktuellen Weisungen zu § 41a SGB II gehören damit bei Rückforderungsfällen zu den Prüfgrundlagen.

Eine tatsächliche Überzahlung beantwortet noch nicht die Frage, ob der Rückforderungsbescheid rechtmäßig ist. Entscheidend sind die ursprüngliche Bewilligungsform, die Rechtsgrundlage des späteren Bescheids und die abschließende Berechnung.

FAQ: Rückforderung von vorläufigen Leistungen

Darf ich zu viel gezahlte Leistungen nach diesem Urteil immer behalten?

Nein. Das BSG hat nicht entschieden, dass tatsächliche Überzahlungen generell nicht zurückgezahlt werden müssen. Das Jobcenter muss aber bei vorläufig bewilligten Leistungen das richtige Verfahren nach § 41a SGB II einhalten.

Woran erkenne ich einen vorläufigen Bewilligungsbescheid?

Im Bescheid wird normalerweise ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Leistungen vorläufig bewilligt werden. Häufig nennt das Jobcenter zusätzlich § 41a SGB II und den Grund der Vorläufigkeit, beispielsweise noch nicht endgültig feststehendes Einkommen.

Was sollte ich bei einer Rückforderung zuerst prüfen?

Prüfen Sie die ursprüngliche Bewilligung und die spätere Rückforderung. War die Bewilligung vorläufig, ist besonders wichtig, ob das Jobcenter eine abschließende Entscheidung nach § 41a SGB II getroffen oder lediglich einen zurückliegenden Monat nach §§ 45 oder 48 SGB X aufgehoben hat.

Quellen

Bundesagentur für Arbeit: Fachliche Weisungen zu § 41a SGB II, Stand 1. Juli 2026 (Bundesagentur für Arbeit)

Bundessozialgericht: Urteil vom 16. Juli 2025 – B 7 AS 19/24 R (recht.nulegal.eu)

Gesetze im Internet: § 41a SGB II, insbesondere Absatz 6 (Gesetze im Internet)