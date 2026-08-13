Grundsicherung: Jobcenter kürzt Unterkunftskosten und missachtet eigene städtische Kostenfestsetzung

Vier Kammern des Sozialgerichts Leipzig haben dem Jobcenter Leipzig innerhalb weniger Monate Grenzen bei der Kürzung von Unterkunftskosten gesetzt. Betroffen waren Menschen, die nicht in gewöhnlichen Mietwohnungen, sondern in Gemeinschaftsunterkünften der Stadt Leipzig lebten. Die Besonderheit: Die Bewohner konnten über die Höhe ihrer Unterkunftskosten überhaupt nicht verhandeln, weil die Stadt die Gebühren selbst festsetzte.

Trotzdem erkannte das Jobcenter die von der Stadt verlangten Beträge teilweise nicht vollständig an. Die Richter kamen in vier Eilverfahren zu dem Ergebnis, dass die tatsächlichen Gebühren im Regelfall berücksichtigt werden müssen. Für Betroffene ist die Rechtsprechung besonders interessant, weil sie zeigt, dass kommunale Mietgrenzen nicht schematisch auf jede Art von Unterkunft übertragen werden dürfen.

Stadt Leipzig verlangt 616,53 Euro pro Person

Die Stadt Leipzig unterhält Gemeinschaftsunterkünfte unter anderem für wohnungslose Menschen sowie für bestimmte ausländische Personen. Für die Nutzung solcher Unterkünfte erhebt die Kommune Gebühren auf Grundlage einer Satzung. Nach den Angaben des Sozialgerichts belief sich die Gebühr in den entschiedenen Verfahren auf monatlich 616,53 Euro je Person.

Damit unterscheidet sich die Situation deutlich von einem gewöhnlichen Mietverhältnis. Ein Bewohner einer Gemeinschaftsunterkunft kann weder mit einem Vermieter über die Miete verhandeln noch innerhalb der Einrichtung einfach ein preiswerteres Zimmer auswählen. Wer seine Unterkunftskosten tatsächlich reduzieren will, müsste regelmäßig eine andere Wohnung oder Unterkunft finden.

Die Behörde hielt aber die tatsächlichen Aufwendungen für teilweise unangemessen und verlangte von den Betroffenen eine Senkung ihrer Unterkunftskosten. Grundlage dafür waren die seit dem 1. Dezember 2025 geltenden Leipziger Richtwerte für angemessene Unterkunftskosten.

Die eigene Richtlinie der Stadt spricht für die Betroffenen

Die Leipziger Verwaltungsrichtlinie enthält jedoch eine Besonderheit für sogenannte irreguläre Unterkünfte. Dazu gehören beispielsweise Gemeinschaftsunterkünfte, Notschlafstellen für Wohnungslose oder Einrichtungen zum Schutz vor Gewalt. Dort sollen im Regelfall die tatsächlichen beziehungsweise pauschalierten Unterkunftskosten anerkannt werden.

Die vier Kammern des Sozialgerichts Leipzig nahmen diese kommunale Vorgabe ernst. Nach ihrer Einschätzung waren die tatsächlichen Nutzungsgebühren deshalb bereits aufgrund der eigenen Verwaltungsrichtlinie als angemessen anzusehen. Nur bei besonderen Umständen könne von dieser Regel abgewichen werden.

Über diese Leipziger Entscheidungen hatte Gegen-Hartz bereits ausführlich berichtet. Der Beitrag „Bürgergeld: Jobcenter muss trotz nicht nachgewiesener Wohnungssuche die höheren Mietkosten tragen“ erläutert insbesondere, weshalb eine nicht vollständig dokumentierte Wohnungssuche nach Auffassung der Gerichte noch keinen Ausnahmefall begründet.

Vier Kammern entscheiden gegen die Kürzungspraxis

Bemerkenswert ist, dass nicht nur eine einzelne Kammer des Sozialgerichts zu diesem Ergebnis kam. Entscheidungen ergingen am 3. November 2025, am 16. Februar 2026, am 24. März 2026 und am 30. März 2026. Beteiligt waren die 15., 19., 7. und 28. Kammer des Sozialgerichts Leipzig.

Die Aktenzeichen lauten S 15 AS 1165/25 ER, S 19 AS 187/26 ER, S 7 AS 402/26 ER und S 28 AS 295/26 ER. In allen vier Verfahren ging es um einstweiligen Rechtsschutz. Die Gerichte trafen daher vorläufige Entscheidungen, damit die Betroffenen nicht bis zum Abschluss möglicherweise langwieriger Hauptsacheverfahren mit erheblichen finanziellen Lücken leben mussten.

Eine abschließende höchstrichterliche Klärung dieser speziellen Leipziger Fallgestaltung liegt bislang nicht vor. Nach dem Stand vom 12. August 2026 war auch keine veröffentlichte Entscheidung des Sächsischen Landessozialgerichts oder des Bundessozialgerichts zu dieser konkreten Praxis bekannt.

Besonders drastisch war der Fall einer sechsköpfigen Familie

Wie erheblich die finanziellen Folgen einer solchen Kürzung sein können, zeigt der Fall einer sechsköpfigen Familie. Die Stadt berechnete für die Gemeinschaftsunterkunft insgesamt 3.699,18 Euro pro Monat. Das Jobcenter berücksichtigte zuletzt lediglich 1.023,42 Euro.

Damit fehlten der Familie monatlich 2.675,76 Euro für die von der Kommune verlangten Unterkunftskosten. Das Sozialgericht Leipzig verpflichtete das Jobcenter am 16. Februar 2026 im Eilverfahren dazu, die vollständige Gebühr für den festgelegten Zeitraum zu berücksichtigen.

Eine solche Differenz lässt sich offenkundig nicht dauerhaft aus dem normalen Regelbedarf finanzieren. Gerade deshalb können Entscheidungen über Unterkunftskosten unmittelbar darüber bestimmen, ob Miet- oder Gebührenschulden entstehen.

Auch Alleinstehende mussten gegen Kürzungen vorgehen

In einem weiteren Verfahren verlangte die Stadt von einem alleinstehenden Mann monatlich 616,53 Euro. Das Jobcenter erkannte dagegen lediglich 425,20 Euro an. Das Sozialgericht verpflichtete die Behörde auch hier zur vollständigen Berücksichtigung der tatsächlichen Gebühr.

Interessant war außerdem die Prüfung des Leipziger Wohnungsmarktes. Die Kammer recherchierte nach Angaben des veröffentlichten Berichts selbst auf gängigen Wohnungsportalen. Bei der Suche am 11. März 2026 fand sie demnach für einen Ein-Personen-Haushalt nur eine freie Wohnung innerhalb des von der Stadt angesetzten Preisrahmens.

Das zeigt das praktische Problem abstrakter Mietgrenzen. Ein rechnerisch festgelegter Betrag hilft einem Leistungsberechtigten wenig, wenn zu diesem Preis tatsächlich kaum eine erreichbare Wohnung angeboten wird.

Jobcenter lag in einem Fall sogar unter der eigenen Grenze

Besonders auffällig war der Fall einer alleinstehenden Frau, für deren Unterkunft ebenfalls 616,53 Euro verlangt wurden. Das Jobcenter erkannte nur 415,40 Euro an. Damit lag der berücksichtigte Betrag sogar unter der seit Dezember 2025 geltenden eigenen Angemessenheitsgrenze von 425,20 Euro.

Das Gericht beanstandete diesen Unterschied ausdrücklich. Zusätzlich hatte das Jobcenter der Frau monatlich 300 Euro als Einkommen angerechnet, obwohl die entsprechenden privaten Zahlungen im streitigen Zeitraum nicht mehr geleistet wurden. Das Gericht beseitigte deshalb sowohl die Kürzung bei den Unterkunftskosten als auch die Einkommensanrechnung.

Der Fall verdeutlicht, warum Leistungsbescheide nicht nur hinsichtlich des Gesamtbetrags geprüft werden sollten. Fehler können sich gleichzeitig bei Unterkunftskosten, Einkommen, Freibeträgen oder anderen Berechnungsposten befinden.

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Eine fehlende Wohnungssuche reicht nicht automatisch für eine Kürzung

Das Jobcenter vertrat offenbar eine strengere Auffassung. Nach seiner Argumentation sollte die vollständige Übernahme nur so lange erfolgen, wie eine Senkung der Kosten nicht möglich oder nicht zumutbar sei. Die Gerichte verstanden die kommunale Sonderregel jedoch anders.

Allein eine nicht lückenlos dokumentierte Wohnungssuche führt danach noch nicht automatisch dazu, dass die vollständige Kostenübernahme entfällt. Die 7. Kammer hielt einen Ausnahmefall beispielsweise dann für denkbar, wenn ein Leistungsberechtigter ein konkretes, zumutbares Wohnungsangebot ohne nachvollziehbaren Grund ablehnt.

Das ist ein erheblicher Unterschied. Die Behörde kann nicht allein aus einer unvollständigen Suchdokumentation schließen, dass die kommunal verlangten Unterkunftskosten plötzlich unangemessen werden.

Seit Juli 2026 gelten neue Regeln für Unterkunftskosten

Für heutige Fälle muss zusätzlich berücksichtigt werden, dass sich das SGB II zum 1. Juli 2026 geändert hat. Das Grundsicherungsgeld hat das Bürgergeld abgelöst, und bei den Unterkunftskosten gelten strengere Vorgaben. Während der einjährigen Karenzzeit werden Wohnkosten grundsätzlich nur noch bis zum Eineinhalbfachen der örtlichen Angemessenheitsgrenze geschützt.

Liegt beispielsweise der gewöhnliche örtliche Richtwert bei 600 Euro, beträgt die neue Grenze grundsätzlich 900 Euro. Darüber hinausgehende Unterkunftskosten können nur unter den gesetzlichen Voraussetzungen zusätzlich anerkannt werden. Familien mit Kindern und andere besondere Fallgestaltungen können dabei einen weitergehenden Schutz erhalten.

Wie die neuen Bestimmungen bei künftigen Streitigkeiten über die spezielle Leipziger Regelung für Gemeinschaftsunterkünfte im Einzelnen anzuwenden sind, wurde durch die vier älteren Beschlüsse nicht geklärt. Die Entscheidungen stammen aus der Zeit vor Inkrafttreten der neuen Vorschriften, weshalb zukünftige Fälle erneut anhand des dann geltenden Rechts und der kommunalen Regelungen geprüft werden müssen.

Ausführliche Informationen zur neuen Grenze bietet der Gegen-Hartz-Beitrag „Grundsicherung: Miete über der Obergrenze – was das Jobcenter jetzt noch mehr zahlt“. Dort wird auch erklärt, wie sich die 150-Prozent-Grenze berechnet und welche Ausnahmen möglich sind.

Eine Kostensenkungsaufforderung bedeutet noch keine Kürzung

Wer ein Schreiben des Jobcenters erhält, in dem die Unterkunftskosten als zu hoch bezeichnet werden, sollte zwischen einer Kostensenkungsaufforderung und einem tatsächlichen Kürzungsbescheid unterscheiden. Eine Kostensenkungsaufforderung informiert zunächst darüber, dass die Behörde die Kosten für unangemessen hält. Die finanzielle Kürzung erfolgt dagegen durch einen entsprechenden Leistungs- oder Änderungsbescheid.

Diese Unterscheidung ist auch für Rechtsmittel wichtig. Gegen eine bloße Kostensenkungsaufforderung ist nach der dargestellten Rechtsprechung nicht derselbe Widerspruch möglich wie gegen einen Verwaltungsakt, der die Leistung tatsächlich reduziert. Gegen die anschließende Kürzungsentscheidung kann dagegen grundsätzlich vorgegangen werden.

Welche Fehler Jobcenter bei solchen Verfahren machen können, erläutert der Beitrag „Grundsicherung: Kostensenkungsaufforderung ab Juli 2026 – hier machen Jobcenter Fehler“. Gerade bei alten Richtwerten, fehlerhaften Berechnungen oder Übergangsfällen lohnt eine genaue Kontrolle.

Betroffene sollten den Berechnungsbogen genau prüfen

Bei einer Kürzung der Unterkunftskosten sollte zunächst geprüft werden, welchen Betrag das Jobcenter als tatsächliche Kosten erfasst hat. Anschließend ist zu kontrollieren, welche örtliche Angemessenheitsgrenze angesetzt wurde und ob für die konkrete Unterkunft überhaupt die gewöhnlichen Mietrichtwerte gelten.

Bei Gemeinschaftsunterkünften kommt zusätzlich die Satzung oder Verwaltungsrichtlinie der Kommune hinzu. Enthält sie besondere Bestimmungen für Gemeinschaftsunterkünfte, Notunterkünfte oder vergleichbare Wohnformen, darf dieser Abschnitt bei der Berechnung nicht übergangen werden.

Auch offensichtliche Rechenfehler können erhebliche Auswirkungen haben. Der Leipziger Fall, in dem das Jobcenter sogar unter seinem eigenen Richtwert blieb, zeigt, dass selbst scheinbar einfache Beträge kontrolliert werden sollten.

Widerspruch gegen eine tatsächliche Kürzung

Wird die Leistung bereits durch einen Bescheid gekürzt, kann grundsätzlich Widerspruch eingelegt werden. Die reguläre Widerspruchsfrist beträgt einen Monat nach Bekanntgabe des Bescheids. Bei einer fehlenden oder fehlerhaften Rechtsbehelfsbelehrung kann eine längere Frist gelten.

Eine ausführliche Anleitung bietet der Gegen-Hartz-Ratgeber „Widerspruch gegen den Bürgergeld-Bescheid“. Dort werden auch Bekanntgabefristen, Anforderungen an den Widerspruch und Möglichkeiten bei bereits abgelaufenen Fristen erklärt.

Besonders bei hohen monatlichen Unterkunftslücken kann ein normales Widerspruchsverfahren allerdings zu lange dauern. Die Leipziger Fälle zeigen deshalb auch die Bedeutung des einstweiligen Rechtsschutzes beim Sozialgericht, wenn kurzfristig erhebliche finanzielle Nachteile oder Schulden drohen.

Kommunale Vorgaben dürfen nicht widersprüchlich angewandt werden

Die Leipziger Entscheidungen zeigen ein grundsätzliches Problem der Unterkunftskosten im SGB II. Einerseits setzen Kommunen Richtwerte und teilweise sogar die Unterkunftsgebühren selbst fest. Andererseits prüfen Jobcenter, welchen Teil dieser Aufwendungen sie im Rahmen der Grundsicherung anerkennen.

Entscheidend bleibt deshalb der konkrete Wortlaut des örtlichen Konzepts. Wenn eine Kommune für bestimmte Unterbringungsformen ausdrücklich die tatsächlichen Kosten als Regelfall vorsieht, kann die Verwaltung nicht ohne weitere Begründung dieselben Grenzen verwenden wie bei gewöhnlichen Mietwohnungen. Genau dies haben vier Leipziger Kammern unabhängig voneinander hervorgehoben.

Vergleichbare Spannungen gibt es auch bei öffentlich gefördertem Wohnraum. Gegen-Hartz hat hierzu im Beitrag „Bürgergeld: Sozialwohnung kann nicht unangemessen zu teuer sein“ über Rechtsprechung berichtet, die ebenfalls das Verhältnis zwischen staatlich definierten Wohnkosten und den Grenzen der Grundsicherung behandelt.