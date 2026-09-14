GdB 50 eingeklagt – trotzdem kein Recht auf den Schwerbehindertenausweis

Ein anerkannter Grad der Behinderung und der Schwerbehindertenausweis werden im Alltag häufig als ein und dasselbe angesehen. Juristisch handelt es sich jedoch um zwei unterschiedliche Vorgänge, wie ein Urteil des Landessozialgerichts Baden-Württemberg vom 26. Juni 2026 zeigt.

Das Gericht stellte klar, dass die Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft mit einem GdB von mindestens 50 und die Ausstellung des Schwerbehindertenausweises unterschiedliche Streitgegenstände sind. Wer wegen eines zu niedrigen GdB vor Gericht zieht, sollte deshalb genau unterscheiden, worüber das Gericht tatsächlich entscheiden soll.

LSG Baden-Württemberg zieht klare Grenze zwischen GdB und Ausweis

In dem Verfahren vor dem Landessozialgericht Baden-Württemberg ging es um einen Mann, der einen Grad der Behinderung von mindestens 50 erreichen wollte. Zusätzlich verlangte er die Ausstellung eines Schwerbehindertenausweises.

Das LSG wies seine Berufung mit Urteil vom 26. Juni 2026 zurück. Das Aktenzeichen lautet L 8 SB 1669/26.

Das Gericht formulierte dabei einen für viele Betroffene wichtigen Grundsatz: Die Feststellung einer Schwerbehinderung und die spätere Ausstellung des Ausweises sind rechtlich nicht identisch. Wer beide Ansprüche gleichzeitig gerichtlich verfolgt, muss deshalb die unterschiedlichen Voraussetzungen beachten.

Der Kläger hatte zunächst nur einen GdB von 30

Der Kläger hatte im Juni 2023 erstmals die Feststellung eines Grades der Behinderung beantragt. Er machte unter anderem Erkrankungen der Atemwege, Beschwerden an Wirbelsäule und Gelenken sowie gesundheitliche Einschränkungen des Nervensystems und der Psyche geltend.

Die zuständige Behörde stellte zunächst lediglich einen Gesamt-GdB von 30 fest. Damit galt der Mann nicht als schwerbehindert und erhielt folglich auch keinen Schwerbehindertenausweis.

Nach erfolglosem Widerspruch zog er vor das Sozialgericht Stuttgart. Dort erreichte er zumindest eine Erhöhung auf einen Gesamt-GdB von 40.

GdB 40 reichte dem Kläger nicht

Der Mann wollte die Entscheidung des Sozialgerichts nicht akzeptieren und verlangte weiterhin die Feststellung eines GdB von mindestens 50. Zusätzlich sollte das Land dazu verpflichtet werden, ihm einen Schwerbehindertenausweis auszustellen.

Das Landessozialgericht bestätigte jedoch die Bewertung mit einem Gesamt-GdB von 40. Für einen GdB von 50 reichten die festgestellten Funktionsbeeinträchtigungen nach Auffassung des Gerichts nicht aus.

Der Fall zeigt zugleich, warum einzelne GdB-Werte nicht einfach zusammengerechnet werden dürfen. Mehrere Beeinträchtigungen mit einem Teil-GdB von jeweils 20 führen daher nicht automatisch zu einem Gesamt-GdB von 60 oder auch nur zu einem GdB von 50.

Wie die Bildung des Gesamt-GdB funktioniert, zeigt auch der Beitrag „Grad der Behinderung: Häufige Konstellation 30 + 20 + 20 reicht nicht aus“.

Drei Teil-GdB von 20 ergaben nur einen Gesamt-GdB von 40

Das Sozialgericht hatte für die Haltungs- und Bewegungsorgane einen Teil-GdB von 20 angenommen. Für die Atemwege sowie für das Funktionssystem Nervensystem und Psyche wurden ebenfalls jeweils 20 berücksichtigt.

Aus diesen Beeinträchtigungen entstand trotzdem kein Gesamt-GdB von 60. Bei der GdB-Bildung kommt es auf die Auswirkungen der Erkrankungen insgesamt sowie ihre gegenseitigen Wechselwirkungen an.

Das LSG sah keinen ausreichenden Grund, die gesundheitliche Gesamtsituation mit einem GdB von mindestens 50 zu bewerten. Damit blieb es bei der bereits vom Sozialgericht festgestellten Bewertung von 40.

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Warum Schwerbehinderung und Ausweis rechtlich nicht dasselbe sind

Besonders interessant ist an dem Urteil aber nicht nur die medizinische Bewertung. Das Gericht beschäftigte sich ausführlich mit der Frage, warum die Schwerbehinderteneigenschaft und der Schwerbehindertenausweis voneinander getrennt betrachtet werden müssen.

Die Feststellung des GdB erfolgt durch einen Verwaltungsakt. Wird ein GdB von mindestens 50 festgestellt und liegen die weiteren gesetzlichen Bedingungen vor, besteht die Schwerbehinderteneigenschaft.

Der Schwerbehindertenausweis selbst begründet diesen Status dagegen nicht. Er dient nach § 152 Absatz 5 SGB IX vor allem dazu, die bereits getroffenen Feststellungen gegenüber Arbeitgebern, Behörden, Verkehrsunternehmen und anderen Stellen nachweisen zu können.

Der Ausweis macht einen Menschen nicht erst schwerbehindert

Das bedeutet: Nicht die Plastikkarte entscheidet darüber, ob jemand rechtlich als schwerbehindert gilt. Entscheidend ist die zugrunde liegende behördliche Feststellung.

Das erklärt auch, warum ein abgelaufener oder verlorener Schwerbehindertenausweis die zuvor festgestellte Schwerbehinderung nicht automatisch beseitigt. Ohne gültigen Nachweis können sich im Alltag allerdings erhebliche Probleme bei der Nutzung von Nachteilsausgleichen ergeben.

Mehr dazu lesen Betroffene im Beitrag „Schwerbehinderung: Unbefristeter Ausweis und trotzdem den Behinderungsgrad gestrichen“.

Warum die zusätzliche Klage auf den Ausweis scheiterte

Der Kläger hatte nicht nur die Feststellung eines GdB von mindestens 50 verlangt. Er wollte gleichzeitig erreichen, dass das Gericht die Behörde ausdrücklich zur Ausstellung eines Schwerbehindertenausweises verpflichtet.

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Nach Auffassung des LSG fehlte für diese zusätzliche Leistungsklage regelmäßig das erforderliche Rechtsschutzbedürfnis. Das gewünschte Ergebnis könne auf einem einfacheren Weg erreicht werden.

Hätte der Kläger erfolgreich einen GdB von mindestens 50 durchgesetzt und wären die weiteren Voraussetzungen erfüllt gewesen, hätte er den Ausweis anschließend auf dieser Grundlage beantragen können. Eine parallele gerichtliche Verurteilung zur Ausstellung war daher nicht erforderlich.

Was fehlendes Rechtsschutzbedürfnis bedeutet

Gerichte befassen sich nicht mit jeder theoretisch denkbaren Forderung. Wer ein Gericht einschaltet, muss grundsätzlich ein berechtigtes Interesse daran haben, gerade diesen gerichtlichen Weg zu beschreiten.

Lässt sich das angestrebte Ergebnis einfacher und ohne zusätzliches Gerichtsverfahren erreichen, kann das Rechtsschutzbedürfnis fehlen. Genau diese Situation sah das LSG bei der parallel erhobenen Klage auf Ausstellung des Schwerbehindertenausweises.

Das bedeutet allerdings nicht, dass eine Behörde die Ausstellung eines Ausweises beliebig verweigern dürfte. Liegt eine anerkannte Schwerbehinderung vor und wird der Ausweis ordnungsgemäß beantragt, gelten die gesetzlichen Vorgaben des SGB IX.

GdB 50 allein sollte zuerst durchgesetzt werden

Für Betroffene ergibt sich aus dem Urteil eine praktische Konsequenz. Ist bislang lediglich ein GdB von 30 oder 40 festgestellt, richtet sich der Streit in erster Linie gegen die zu niedrige GdB-Feststellung.

Erst wenn die Voraussetzungen für die Schwerbehinderteneigenschaft festgestellt sind, wird die Ausstellung des Ausweises praktisch relevant. Die zusätzliche Forderung nach der Plastikkarte macht eine Klage gegen die zu niedrige GdB-Bewertung nicht erfolgreicher.

Dass unterhalb eines GdB von 50 grundsätzlich kein Schwerbehindertenausweis beansprucht werden kann, erläutert auch der Beitrag „Kein Schwerbehindertenausweis unter einem Grad der Behinderung von 50“.

Auch eine Gleichstellung führt nicht automatisch zum Ausweis

Eine ähnliche Abgrenzung gilt bei Menschen mit einem GdB von 30 oder 40, die von der Bundesagentur für Arbeit schwerbehinderten Menschen gleichgestellt werden. Die Gleichstellung kann im Arbeitsleben wichtige Schutzrechte vermitteln, führt aber nicht dazu, dass die betreffende Person einen GdB von 50 erhält.

Deshalb entsteht durch eine Gleichstellung grundsätzlich auch kein Anspruch auf einen Schwerbehindertenausweis. Diese Unterscheidung wurde Anfang 2026 nochmals durch die Sozialgerichtsbarkeit bestätigt.

Weitere Informationen finden Betroffene im Beitrag „Kein Schwerbehindertenausweis trotz Gleichstellung“.

Was Betroffene bei einer GdB-Klage beachten sollten

Wer einen GdB von 50 erreichen möchte, sollte sich vor allem darauf konzentrieren, die tatsächlichen Auswirkungen seiner Erkrankungen und Behinderungen nachvollziehbar nachzuweisen. Diagnosen allein führen nicht automatisch zu einem bestimmten GdB.

Wichtig sind beispielsweise ärztlich dokumentierte Einschränkungen bei Beweglichkeit, Belastbarkeit, Orientierung, psychischer Leistungsfähigkeit oder anderen Bereichen des täglichen Lebens. Entscheidend ist die gesundheitliche Gesamtsituation und nicht die bloße Anzahl vorhandener Erkrankungen.

Ein Schwerbehindertenausweis kann die fehlende Feststellung eines GdB von mindestens 50 nicht ersetzen. Erst muss der entsprechende Status festgestellt sein, anschließend dient der Ausweis als Nachweis.

Urteil ist auch für bereits laufende Verfahren interessant

Das Urteil kann für Menschen bedeutsam sein, die derzeit gegen einen GdB von 30 oder 40 vorgehen. Wird neben der Erhöhung des GdB gleichzeitig die Ausstellung eines Schwerbehindertenausweises verlangt, kann dieser zusätzliche Antrag prozessual ins Leere laufen.

Betroffene sollten deshalb genau prüfen, welches Ergebnis sie tatsächlich gerichtlich benötigen. Häufig genügt es, die Feststellung des höheren GdB beziehungsweise der Schwerbehinderteneigenschaft durchzusetzen.

Häufige Fragen zum GdB 50 und zum Schwerbehindertenausweis

1. Ist man mit einem GdB von 50 automatisch schwerbehindert?

Ein GdB von mindestens 50 ist die entscheidende GdB-Grenze für die Schwerbehinderteneigenschaft. Zusätzlich müssen die gesetzlichen Voraussetzungen nach dem SGB IX erfüllt sein, insbesondere hinsichtlich Wohnsitz, gewöhnlichem Aufenthalt oder Beschäftigung in Deutschland.

2. Begründet der Schwerbehindertenausweis erst die Schwerbehinderung?

Nein. Der Ausweis dient vor allem als Nachweis einer bereits festgestellten Schwerbehinderteneigenschaft und der damit verbundenen Eintragungen.

3. Kann man gleichzeitig auf GdB 50 und auf einen Schwerbehindertenausweis klagen?

Beides sind unterschiedliche Streitgegenstände und können prozessual miteinander verbunden werden. Nach dem LSG Baden-Württemberg fehlt für die zusätzliche Klage auf Ausstellung des Ausweises jedoch regelmäßig das Rechtsschutzbedürfnis, wenn zunächst noch über die Schwerbehinderteneigenschaft gestritten wird.

4. Was passiert, wenn vor Gericht ein GdB von 50 festgestellt wird?

Ist die Schwerbehinderteneigenschaft festgestellt und liegen die weiteren gesetzlichen Bedingungen vor, kann der Schwerbehindertenausweis bei der zuständigen Behörde beantragt werden. Der Ausweis dokumentiert dann den festgestellten Status.

5. Warum bekam der Kläger im aktuellen Verfahren keinen GdB von 50?

Die Gerichte bewerteten die vorhandenen Funktionsbeeinträchtigungen insgesamt lediglich mit einem GdB von 40. Mehrere Teil-GdB von jeweils 20 werden nicht mathematisch addiert.

6. Was sollten Betroffene tun, wenn nur ein GdB von 30 oder 40 anerkannt wurde?

Wer die Bewertung für zu niedrig hält, kann den Bescheid prüfen lassen und gegebenenfalls Widerspruch beziehungsweise anschließend Klage erheben. Entscheidend sind aussagekräftige medizinische Unterlagen, aus denen die tatsächlichen Einschränkungen und deren Auswirkungen nachvollziehbar hervorgehen.