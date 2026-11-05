Rentner muss nach 10 Jahren 84.600 Euro zurückzahlen weil eine Angabe im Rentenantrag fehlte

Fast zehn Jahre lang erhielt ein schwerbehinderter Rentner seine Altersrente ungekürzt, obwohl eine weitere Rente hätte berücksichtigt werden müssen.

Am Ende blieb eine Rückforderung von 84.600,83 Euro – weil er beim Rentenantrag seine Verletztenrente nicht angegeben hatte.

Arbeitsunfall von 1967 wurde Jahrzehnte später zum Rentenstreit

Der 1949 geborene Mann aus dem Landkreis Kassel bezog wegen eines Arbeitsunfalls aus dem Jahr 1967 eine Verletztenrente der Berufsgenossenschaft. Als er 2009 eine Altersrente für schwerbehinderte Menschen beantragte, betrug diese Unfallrente rund 1.260 Euro monatlich.

Hinzu kam eine Altersrente von zunächst rund 2.400 Euro. Nach der Mitteilung des Hessischen Landessozialgerichts hatte der Versicherte die Verletztenrente trotz ausdrücklicher Nachfrage im Antrag nicht angegeben.

Aufgefallen ist das erst, als die Berufsgenossenschaft wegen verschlimmerter Unfallfolgen eine höhere Verletztenrente rückwirkend ab Februar 2018 bewilligte und die Rentenversicherung informierte. Daraufhin wurde die Altersrente für den Zeitraum von Juli 2009 bis April 2019 überprüft.

Die Frage nach der Unfallrente war ausdrücklich gestellt

Im Antrag hatte der Mann den Bezug von Leistungen aus der gesetzlichen Unfallversicherung verneint. Das Hessische Landessozialgericht bewertete dies als grob fahrlässig.

Auch der Einwand, einen entsprechenden Hinweis nicht gelesen zu haben, überzeugte die Richter nicht. Bei einer eindeutigen Frage zu einer seit Jahrzehnten bezogenen Leistung durfte der Versicherte die Angaben nach ihrer Bewertung nicht ungeprüft lassen.

Grobe Fahrlässigkeit bedeutet allerdings mehr als ein gewöhnliches Versehen. Nach § 45 SGB X muss die erforderliche Sorgfalt in besonders schwerem Maße verletzt worden sein.

Hilfe beim Ausfüllen beseitigte die eigene Verantwortung nicht

Der Rentner verwies darauf, dass ihm ein Knappschaftsältester geholfen hatte, der zugleich ein langjähriger Arbeitskollege war. Dieser habe das Formular ausgefüllt und die Eintragungen nach Rücksprache mit ihm vorgenommen.

Das Gericht stellte auf die eigenen Angaben des Versicherten und seine eigenhändige Unterschrift ab. Die Unterstützung beim Ausfüllen entlastete ihn in diesem Fall nicht.

Warum eine Unfallrente die Altersrente verringern kann

Altersrente und gesetzliche Verletztenrente dürfen grundsätzlich gleichzeitig bezogen werden. Überschreitet die zu berücksichtigende Summe einen individuellen Grenzbetrag, wird die gesetzliche Rente nach § 93 SGB VI entsprechend vermindert.

Bei einer Altersrente orientiert sich der Grenzbetrag grundsätzlich an 70 Prozent eines Zwölftels des Jahresarbeitsverdienstes, den die Unfallversicherung ihrer Berechnung zugrunde legt. Zu beachten sind außerdem ein Mindestgrenzbetrag, anrechnungsfreie Teile der Verletztenrente und gesetzliche Ausnahmen.

Die Rechnung lässt sich deshalb nicht pauschal auf das letzte Bruttogehalt abzüglich eines festen Prozentsatzes reduzieren. Wie der zugrunde gelegte Verdienst die Berechnung beeinflusst, erläutert Gegen-Hartz im Beitrag „Diese Rente kann die Altersrente kürzen“.

Das Gericht senkte die Forderung um 2.767,40 Euro

Die Rentenversicherung hatte zunächst 87.368,23 Euro zurückverlangt. Mit seinem Urteil vom 20. März 2024, Aktenzeichen L 5 R 121/23, begrenzte das Hessische Landessozialgericht die Forderung auf 84.600,83 Euro.

Die Differenz betraf die rückwirkende Erhöhung der Unfallrente für Februar 2018 bis April 2019. Insoweit bestand ein vorrangiger Erstattungsanspruch gegen die Berufsgenossenschaft, weshalb dieser Betrag nicht beim Rentner zurückgefordert werden durfte.

Forderung im Verfahren Betrag Ursprüngliche Rückforderung gegen den Rentner 87.368,23 Euro Vom Gericht herausgerechneter Betrag 2.767,40 Euro Verbleibende Rückforderung gegen den Rentner 84.600,83 Euro

Die Berufung hatte damit teilweise Erfolg. Eine berechtigte Rückforderung dem Grunde nach garantiert noch keine richtige Berechnung ihrer Höhe.

Die anschließende Nichtzulassungsbeschwerde des Mannes verwarf das Bundessozialgericht mit Beschluss vom 29. Januar 2025, Aktenzeichen B 5 R 84/24 B, als unzulässig. Eine erneute Sachprüfung im Revisionsverfahren erreichte er damit nicht.

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Weshalb die Rückforderung nach vielen Jahren noch möglich war

Ein bewilligter Rentenbescheid schützt unter bestimmten Voraussetzungen davor, dass die Behörde ihre Entscheidung rückwirkend zurücknimmt. Beruht der Bescheid jedoch auf vorsätzlich oder grob fahrlässig falschen beziehungsweise unvollständigen wesentlichen Angaben, kann dieser Vertrauensschutz entfallen.

§ 45 SGB X ermöglicht bei grober Fahrlässigkeit die Rücknahme eines rechtswidrigen Bescheids mit Dauerwirkung innerhalb von zehn Jahren nach seiner Bekanntgabe. Bei laufenden Geldleistungen kann unter den gesetzlichen Voraussetzungen sogar eine Rücknahme nach Ablauf dieser Frist möglich sein.

Zusätzlich ist für die rückwirkende Rücknahme grundsätzlich eine Jahresfrist ab Kenntnis der sie rechtfertigenden Tatsachen zu beachten. Im entschiedenen Fall hielt die Rentenversicherung die einschlägigen Fristen ein.

Davon zu unterscheiden ist die Verjährung des festgesetzten Erstattungsanspruchs nach § 50 Absatz 4 SGB X. Dessen vierjährige Frist beginnt grundsätzlich nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem der Erstattungsbescheid unanfechtbar geworden ist; weitere Vorschriften können den Fristlauf beeinflussen.

Was Rentner bei Antrag und Rückforderung beachten sollten

Wer eine Verletztenrente erhält, sollte im Rentenantrag den Bezug vollständig angeben und den Bescheid der Berufsgenossenschaft bereithalten. Auch spätere erhebliche Änderungen müssen nach § 60 SGB I unverzüglich mitgeteilt werden.

Bewahren Sie eine Kopie des Antrags und Nachweise über nachgereichte Unterlagen auf. So lässt sich später nachvollziehen, welche Informationen die Rentenversicherung erhalten hat.

Liegt bereits eine Rückforderung vor, sollten sowohl die Berechnung als auch die Voraussetzungen der rückwirkenden Korrektur geprüft werden. Gegen-Hartz erläutert ausführlicher, wann Rentner überzahlte Leistungen zurückzahlen müssen und wann Vertrauensschutz in Betracht kommt.

Für einen Widerspruch gilt bei Bekanntgabe in Deutschland regelmäßig eine Frist von einem Monat. Die Deutsche Rentenversicherung verweist auf die Rechtsbehelfsbelehrung im Bescheid, die auch die zulässige Form erläutert.

Die Mitteilungspflicht kann ebenso beim Antrag auf eine Erwerbsminderungsrente relevant werden. Dazu passt der Beitrag über eine Rückforderung nach verspäteter Meldung einer Unfallrente während eines EM-Rentenverfahrens.

Sieben Fragen und Antworten zur Rückforderung der Rente

Welche Angabe wurde dem Rentner zum Verhängnis?

Er hatte beim Antrag auf Altersrente den Bezug seiner gesetzlichen Verletztenrente verneint. Dadurch blieb eine für die Rentenberechnung erhebliche Leistung unberücksichtigt.

Darf ich Altersrente und Verletztenrente gleichzeitig beziehen?

Ja, beide Ansprüche können nebeneinander bestehen. Ob die Altersrente vollständig ausgezahlt wird, hängt unter anderem vom individuellen Grenzbetrag und den anrechnungsfreien Beträgen ab.

Schützt eine Schwerbehinderung vor dieser Anrechnung?

Eine Altersrente für schwerbehinderte Menschen ist nicht allein wegen des Schwerbehindertenstatus von § 93 SGB VI ausgenommen. Auch bei dieser Rentenart muss das Zusammentreffen mit einer gesetzlichen Verletztenrente geprüft werden.

Muss für eine Rückforderung ein Betrug nachgewiesen werden?

Nein, ein Ausschluss des Vertrauensschutzes kann auch auf grob fahrlässig falschen oder unvollständigen Angaben beruhen. Ob grobe Fahrlässigkeit vorliegt, muss anhand der konkreten Umstände beurteilt werden.

Bin ich geschützt, wenn jemand anderes den Antrag ausgefüllt hat?

Die Hilfe einer anderen Person bietet keinen automatischen Schutz. Im entschiedenen Fall stellte das Gericht auf die eigene Verantwortung des Versicherten ab, der den Antrag selbst unterschrieben hatte.

Sind Rückforderungen nach vier Jahren automatisch verjährt?

Nein, die Rücknahme des Rentenbescheids und die Verjährung des Erstattungsanspruchs unterliegen unterschiedlichen Regeln. Die vierjährige Frist des § 50 Absatz 4 SGB X knüpft grundsätzlich an die Unanfechtbarkeit des Erstattungsbescheids an.

Was sollte ich nach Erhalt eines Rückforderungsbescheids tun?

Lassen Sie die betroffenen Zeiträume, die Anrechnung und den Vorwurf grober Fahrlässigkeit prüfen. Beachten Sie zugleich die Rechtsbehelfsbelehrung: Bei Bekanntgabe in Deutschland bleibt regelmäßig ein Monat für den Widerspruch.