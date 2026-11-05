Volle EM-Rente bewilligt: Rentner will weiter arbeiten und klagt

Die volle Erwerbsminderungsrente war bewilligt, doch der Rentner zog trotzdem vor Gericht. Er wollte seine Rentenzahlung behalten, aber weiterhin vom Jobcenter in Arbeit vermittelt werden. Dafür verlangte er eine Arbeitsmarktrente statt der medizinisch begründeten vollen EM-Rente.

Das Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen wies seine Berufung zurück. Versicherte können nicht selbst bestimmen, aus welchem Grund ihnen eine volle Erwerbsminderungsrente bewilligt wird (L 21 R 76/26).

Rentner erhielt zunächst eine Arbeitsmarktrente

Der ausgebildete physikalisch-technische Assistent hatte zuletzt als Monteur und Elektrowerker gearbeitet. Wegen einer langjährigen psychischen Erkrankung war seine berufliche Leistungsfähigkeit erheblich eingeschränkt.

Eine Gutachterin stellte 2018 fest, dass er noch drei bis unter sechs Stunden täglich arbeiten konnte. Da für ihn kein geeigneter Teilzeitarbeitsplatz verfügbar war, bewilligte die Deutsche Rentenversicherung eine befristete volle Erwerbsminderungsrente als sogenannte Arbeitsmarktrente.

Als der Mann eine Weiterzahlung beantragte, kam es zunächst zu Problemen. Mehrere Untersuchungstermine nahm er nicht wahr, woraufhin die Rentenversicherung seinen Antrag ablehnte.

Im anschließenden Gerichtsverfahren wurde ein neues medizinisches Gutachten eingeholt. Dieses stellte deutlich stärkere Einschränkungen fest. Daraufhin bewilligte die Rentenversicherung rückwirkend ab April 2022 erneut die volle Erwerbsminderungsrente, diesmal aus medizinischen Gründen.

Warum der Rentner gegen die volle EM-Rente klagte

Obwohl er wieder eine volle Rente erhielt, war der Versicherte mit der Entscheidung nicht einverstanden. Er wollte weiterhin als teilweise erwerbsfähig gelten und die Möglichkeiten der Arbeitsvermittlung durch das Jobcenter nutzen.

Er befürchtete, durch die Einstufung als medizinisch voll erwerbsgemindert den Zugang zur Vermittlung und bestimmte Leistungen zu verlieren.

Zur Begründung verwies er auf seine Tätigkeit als Vorsorgebevollmächtigter für eine andere Person. Er erledige Telefonate und bearbeite deren Post. Daraus leitete er ab, dass er weiterhin beruflich leistungsfähig sei.

Das Sozialgericht Düsseldorf wies seine Klage im Januar 2026 ab. Auch vor dem Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen hatte der Mann keinen Erfolg.

Telefonate und Postbearbeitung beweisen keine Erwerbsfähigkeit

Das Landessozialgericht folgte dem neurologisch-psychiatrischen Sachverständigen. Nach dessen Einschätzung war der Mann wegen seiner gesundheitlichen Einschränkungen nicht in der Lage, mindestens drei Stunden täglich unter den üblichen Bedingungen des Arbeitsmarktes tätig zu sein.

Insbesondere Konzentration, Aufmerksamkeit und die Fähigkeit, eigenverantwortlich wirtschaftlich verwertbare Arbeit zu leisten, waren erheblich beeinträchtigt. Selbst einfache Tätigkeiten waren nach den Feststellungen nur unter Anleitung und Aufsicht möglich.

Die Unterstützung einer anderen Person änderte daran nichts. Das Gericht konnte weder feststellen, wie regelmäßig der Mann die Aufgaben erledigte, noch welchen zeitlichen Umfang sie hatten.

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Vor allem waren diese privaten Hilfstätigkeiten nicht mit einer Beschäftigung unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes vergleichbar.

Die Berufung wurde deshalb am 12. Juni 2026 zurückgewiesen. Das Bundessozialgericht verwarf am 9. September 2026 auch seine Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision. Diese war nicht fristgerecht durch einen beim Bundessozialgericht zugelassenen Prozessbevollmächtigten eingelegt worden.

Medizinische EM-Rente und Arbeitsmarktrente unterscheiden sich

Die Entscheidung verdeutlicht einen wichtigen Unterschied im Rentenrecht. Nach § 43 SGB VI kommt es darauf an, wie viele Stunden Versicherte unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes noch arbeiten können.

Wer weniger als drei Stunden täglich leistungsfähig ist, gilt als medizinisch voll erwerbsgemindert. Bei mindestens drei, aber weniger als sechs Stunden liegt eine teilweise Erwerbsminderung vor.

Ist für diese Menschen kein geeigneter Teilzeitarbeitsplatz verfügbar, kann dennoch eine volle Erwerbsminderungsrente gezahlt werden. Diese wird als Arbeitsmarktrente bezeichnet.

Beide Konstellationen können zur vollen Rentenzahlung führen. Die rechtlichen Voraussetzungen unterscheiden sich jedoch erheblich.

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Die Arbeitsmarktrente setzt ein gesundheitliches Restleistungsvermögen von mindestens drei Stunden täglich voraus. Besteht nach den medizinischen Feststellungen nur noch ein Leistungsvermögen von weniger als drei Stunden, kommt diese Begründung für die volle Rente nicht in Betracht.

Welche Auswirkungen ein verschlossener Teilzeitarbeitsmarkt haben kann, erläutert unser Beitrag über die volle EM-Rente trotz vier Stunden Leistungsfähigkeit.

Was das Urteil für Jobcenter und Rentner bedeutet

Die Unterscheidung ist auch für ergänzende Sozialleistungen wichtig. Nach § 8 SGB II gilt als erwerbsfähig, wer gesundheitlich mindestens drei Stunden täglich unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes arbeiten kann.

Wer diese Grenze nicht erreicht, gehört nicht zur regulären Arbeitsvermittlung für erwerbsfähige Leistungsberechtigte.

Das bedeutet jedoch nicht, dass jede medizinisch voll erwerbsgeminderte Person sämtliche Leistungen des Jobcenters verliert. Nicht erwerbsfähige Menschen können weiterhin Leistungen nach dem SGB II erhalten, wenn sie mit erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in einer Bedarfsgemeinschaft leben.

Bei dauerhafter voller Erwerbsminderung ist zudem die Grundsicherung nach dem SGB XII zu prüfen.

Wie die Zuständigkeiten voneinander abgegrenzt werden, erklären wir im Beitrag Jobcenter oder Sozialamt bei Krankheit.

Wer trotz voller Erwerbsminderungsrente wieder arbeiten möchte, kann außerdem eine Arbeitserprobung mit der Rentenversicherung abstimmen. Nach den geltenden Regeln ist eine solche Erprobung meist für sechs Monate möglich, ohne dass der Rentenanspruch allein wegen der höheren Arbeitszeit entfällt. Der erzielte Verdienst kann die Rentenzahlung beeinflussen.

Häufige Fragen zur vollen EM-Rente und Arbeitsmarktrente

Kann ich statt einer medizinischen EM-Rente eine Arbeitsmarktrente verlangen?

Nur wenn die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Ein Wahlrecht zwischen beiden Begründungen besteht nicht.

Darf ich trotz voller Erwerbsminderungsrente arbeiten?

Ja, eine Beschäftigung ist nicht generell ausgeschlossen. Entscheidend sind das gesundheitliche Leistungsvermögen, die Arbeitszeit und die Hinzuverdienstgrenzen. Auch eine zeitlich begrenzte Arbeitserprobung ist möglich.

Muss ich mit voller EM-Rente weiterhin zum Jobcenter?

Bei einer Arbeitsmarktrente kann eine Vermittlung in geeignete Teilzeitarbeit infrage kommen. Bei medizinisch voller Erwerbsminderung unter drei Stunden gelten andere Voraussetzungen für die Zuständigkeit und Leistungsgewährung.

Quellen

Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 12. Juni 2026 (L 21 R 76/26), vollständiger Entscheidungstext

Bundessozialgericht, Beschluss vom 9. September 2026 (B 5 R 42/26 AR)

§ 43 SGB VI, Rente wegen Erwerbsminderung

Deutsche Rentenversicherung, Rechtliche Arbeitsanweisungen zu § 43 SGB VI

Deutsche Rentenversicherung, Arbeitserprobung während der Erwerbsminderungsrente

§ 8 SGB II, Erwerbsfähigkeit

§ 19 SGB II, Grundsicherungsgeld und Leistungen für Bildung und Teilhabe

§ 41 SGB XII, Leistungsberechtigte der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung