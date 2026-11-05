Wohngeld 2027 fällt weg – Familien drohen dann zusätzliche Kita-Gebühren

Erst fällt das Wohngeld weg, dann könnten plötzlich Kita-Gebühren fällig werden. Familien droht durch die geplante Wohngeldreform 2027 eine finanzielle Doppelbelastung.

Zusätzlich kann auch der Anspruch auf kostenloses Schulmittagessen, Schulmaterial und Vereinszuschüsse verloren gehen.

Nach Berechnungen des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) könnte der Zugang zu Bildungs- und Teilhabeleistungen für rund 92.000 Familien mit insgesamt 194.000 Kindern gefährdet sein.

Die Bundesregierung bestätigt die möglichen Folgen für Kita-Beiträge, sieht aber keinen Bedarf für zusätzlichen Schutz.

Wohngeld entscheidet auch über die Befreiung von Kita-Gebühren

Viele Eltern wissen nicht, dass ihr Wohngeldbescheid über weitere finanzielle Vergünstigungen entscheidet. Nach § 90 Absatz 4 SGB VIII gelten Kita- und Tagespflegebeiträge für Familien mit Wohngeld als nicht zumutbar.

Auf Antrag müssen die Beiträge deshalb erlassen oder vom Jugendhilfeträger übernommen werden. Eine gesonderte Prüfung des Einkommens ist bei Wohngeldanspruch nicht erforderlich.

Verlieren Familien durch die Reform ihren Wohngeldanspruch, entfällt auch diese gesetzliche Grundlage der vereinfachten Beitragsbefreiung. Eltern könnten dann wieder zur Zahlung herangezogen werden, obwohl sich ihr Einkommen nicht erhöht hat.

Ob Beiträge fällig werden, hängt von den persönlichen Verhältnissen und den örtlichen Regelungen ab. In einigen Bundesländern sind bestimmte Betreuungszeiten beitragsfrei.

Bundesregierung bestätigt mögliche Mehrbelastung für Eltern

Der Bundesrat hatte vor diesen Folgen gewarnt und zusätzliche Schutzregelungen gefordert. Die Bundesregierung lehnt dies jedoch ab.

In ihrer Gegenäußerung zum Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 21/8284, Seite 102) bestätigt sie, dass mit dem Wohngeldanspruch auch die pauschale Feststellung der Unzumutbarkeit von Kita-Beiträgen wegfallen kann.

Die Bundesregierung verweist auf andere Sozialleistungen und die Möglichkeit einer Prüfung durch die Jugendhilfe.

Für betroffene Eltern bedeutet das neue Anträge und zusätzliche Einkommensnachweise. Gleichzeitig entsteht bei den Jugendämtern weiterer Prüfaufwand, obwohl die Wohngeldreform eigentlich auch Verwaltungsverfahren vereinfachen soll.

194.000 Kindern droht auch der Verlust von Schulessen und Zuschüssen

Die Auswirkungen könnten weit über Kita-Gebühren hinausgehen. Denn Wohngeld eröffnet Familien nach § 6b Bundeskindergeldgesetz auch den Zugang zu Leistungen für Bildung und Teilhabe.

Nach einer Hochrechnung des DGB könnten rund 92.000 Familien mit 194.000 Kindern von einem Verlust dieses Zugangs betroffen sein.

Das Bildungspaket übernimmt unter den gesetzlichen Voraussetzungen unter anderem die Kosten für das gemeinschaftliche Schulmittagessen sowie für Klassenfahrten und Schulausflüge.

Allein für Schulmaterial stehen im Jahr 2026 insgesamt 195 Euro pro schulpflichtigem Kind zur Verfügung. Für die soziale und kulturelle Teilhabe, wie zum Beispiel Mitgliedsbeiträge in Sportvereinen, können monatlich 15 Euro berücksichtigt werden.

Entfällt das Wohngeld und besteht kein anderer Zugang zum Bildungspaket, fallen diese Hilfen weg. Für Familien mit mehreren Kindern können daraus erhebliche zusätzliche Ausgaben entstehen.

Welche Leistungen Familien derzeit mit einem Wohngeldbescheid erhalten können, erläutern wir im Beitrag Wohngeld bewilligt – Zusätzlich stehen Zuschüsse für Kinder bereit.

Aus 30 Euro weniger Wohngeld können 180 Euro Mehrbelastung werden

Ein fiktives Beispiel zeigt, warum auch der Verlust eines kleinen Wohngeldanspruchs schwerwiegende Folgen haben kann.

Eine Familie erhält bislang 30 Euro Wohngeld monatlich. Gleichzeitig ist sie auf Antrag von einem Kita-Beitrag in Höhe von 150 Euro befreit.

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co. 📬 Wöchentliche Updates 👥 100.000+ Leser Newsletter Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer: 100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

Nach der geplanten Reform entfällt ihr Wohngeldanspruch. Damit fällt auch die bisherige Grundlage für die vereinfachte Befreiung von den Kita-Beiträgen weg.

Erhält die Familie keine anderen befreienden Sozialleistungen und ergibt auch die individuelle Prüfung keine unzumutbare Belastung, könnten künftig 150 Euro Kita-Beiträge anfallen.

Zusammen mit dem verlorenen Wohngeld wäre die Familie monatlich 180 Euro schlechtergestellt. Auf zwölf Monate gerechnet entspricht das 2.160 Euro.

Das Beispiel beschreibt eine mögliche Konstellation, keine pauschale Folge der Reform. Zusätzliche Kosten für Schulmaterial, Mittagessen oder Freizeitangebote sind darin noch nicht berücksichtigt.

Wann Eltern trotz Wohngeldverlust geschützt bleiben

Der Verlust des Wohngeldes bedeutet nicht zwangsläufig, dass sämtliche Vergünstigungen entfallen. Familien mit Kinderzuschlag oder existenzsichernden Sozialleistungen können weiter Anspruch auf Kita-Beitragsbefreiung und das Bildungspaket haben.

Auch ohne eine solche Leistung können Eltern beim Jugendamt einen Erlass der Kita-Beiträge beantragen. Maßgeblich ist dann, ob ihnen die finanzielle Belastung zugemutet werden kann.

Ein Wegfall des Wohngeldes entscheidet zum Beispiel nicht über den Anspruch auf behinderungsbedingte Unterstützung im Kita-Alltag, was unter anderem bei vielen Kindern mit Autismus nötig.

Welche Unterstützung diese in Kindertageseinrichtungen benötigen können, erläutert das Fachportal Autismus Wissen im Beitrag Autismus in der Kita: Was Kinder brauchen können. Der Artikel beschreibt individuell angepasste Förderung, klare Tagesstrukturen und die Zusammenarbeit zwischen Eltern, pädagogischen Fachkräften und weiteren Beteiligten.

Betroffene Eltern sollten zunächst ihre Wohngeld- und Kita-Bescheide kontrollieren. Steht ein Wegfall des Wohngeldes bevor, empfiehlt es sich, frühzeitig den Anspruch auf Kinderzuschlag sowie eine mögliche Beitragsbefreiung beim Jugendamt prüfen zu lassen.

Bei den Bildungs- und Teilhabeleistungen sollten Eltern außerdem klären, ob der Anspruch über Kinderzuschlag oder Leistungen der Grundsicherung erhalten bleibt.

Die geplante Wohngeldreform soll am 1. Januar 2027 in Kraft treten. Nach dem Stand vom 5. November 2026 ist das Gesetzgebungsverfahren jedoch noch nicht abgeschlossen. Die befürchteten Folgen sind deshalb noch keine beschlossenen Leistungskürzungen.

Häufige Fragen zu Wohngeld und Kita-Beiträgen

Muss ich Kita-Gebühren zahlen, wenn mein Wohngeld wegfällt?

Nicht zwingend. Auch Kinderzuschlag und bestimmte andere Sozialleistungen können zur Beitragsbefreiung berechtigen. Zudem kann das Jugendamt bei unzumutbarer finanzieller Belastung die Beiträge erlassen oder übernehmen.

Verlieren wirklich 194.000 Kinder das kostenlose Schulessen?

Der DGB schätzt, dass für rund 194.000 Kinder der Zugang zum Bildungspaket gefährdet sein könnte. Das bedeutet nicht, dass alle diese Kinder tatsächlich ihre Leistungen verlieren. Andere Leistungsansprüche können den Zugang weiterhin sichern.

Was sollten Eltern bei einem wegfallenden Wohngeldanspruch tun?

Sie sollten ihren Kita-Beitragsbescheid prüfen, mögliche Ansprüche auf Kinderzuschlag oder Grundsicherung klären und gegebenenfalls beim Jugendamt eine individuelle Beitragsbefreiung beantragen. Auch die Weitergewährung von Bildungs- und Teilhabeleistungen sollte rechtzeitig geklärt werden.

Quellen

Deutscher Gewerkschaftsbund, Stellungnahme zur Wohngeldreform vom 21. Oktober 2026, insbesondere Seite 7 zu 92.000 Familien und 194.000 Kindern

Deutscher Bundestag, Drucksache 21/8284, Gesetzentwurf zur Wohngeldreform sowie Stellungnahme des Bundesrates und Gegenäußerung der Bundesregierung

Deutscher Bundestag, Öffentliche Anhörung zur Wohngeldreform vom 4. November 2026

§ 90 SGB VIII, Kostenbeiträge und Beitragsbefreiung bei Kindertagesbetreuung

§ 35a SGB VIII, Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit seelischer Behinderung oder drohender seelischer Behinderung

Autismus Wissen, Autismus in der Kita: Was Kinder brauchen können, veröffentlicht am 17. Oktober 2026