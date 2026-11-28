155.000 Euro Jahresgehalt führte das Jobcenter ins Feld, als ein Geschäftsführer vor dem Sozialgericht Braunschweig Grundsicherung im Eilverfahren verlangte. Der Mann reichte seitenlange Unterlagen ein, doch zwei Fragen blieben aus Sicht des Gerichts offen: Wovon lebte er gerade, und welchen konkreten Nachteil würde weiteres Warten verursachen?

Das Jobcenter nannte 155.000 Euro Jahresgehalt

Der Antragsteller legte nach Angaben des Gerichts schon zu Beginn mehrere Seiten Begründung und zahlreiche Anlagen vor. Das Jobcenter hielt dagegen, er habe unmittelbar vor dem Eilantrag eine Beschäftigung mit einem Jahresgehalt von 155.000 Euro aufgenommen.

Das war zunächst die Angabe des Jobcenters. Aus der veröffentlichten Mitteilung geht nicht hervor, welche Gehaltszahlung der Mann wann tatsächlich erhalten hatte oder welche einzelnen Buchungen die Kammer prüfte.

Das Gericht bat deshalb um Auskünfte zur aktuellen finanziellen Lage und forderte vollständige Kontoauszüge an. Der Antragsteller reichte erneut umfangreiche Unterlagen ein; die vorgelegten Auszüge ließen nach Angaben der Kammer aber weitere Fragen offen.

Gerade hier lag eine Diskrepanz zwischen den Schriftsätzen und dem, was das Gericht wissen wollte.

Die Richter sagten: “Weitere Ausführungen helfen nicht, solange aus den Unterlagen nicht hervorging, welche Mittel für den Lebensunterhalt tatsächlich verfügbar waren”.

Warum der Eilantrag scheiterte

Das Gericht sah die Hilfebedürftigkeit nicht als glaubhaft gemacht an. Außerdem fehlte aus seiner Sicht der Nachweis einer besonderen Dringlichkeit, die eine vorläufige Entscheidung erforderlich gemacht hätte.

Der Beschluss erging am 14. September 2026 (Az. S 27 AS 418/26 ER). Laut der am 27. November 2026 veröffentlichten und bei DATEV wiedergegebenen Gerichtsmitteilung ist er rechtskräftig, weil der Antragsteller keine Beschwerde einlegte.

Der Beschlussvolltext war für die Redaktion nicht zugänglich. Der Bericht zum konkreten Fall stützt sich daher auf die Pressemitteilung des Gerichts.

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Die Kammer hat KI-Texte nicht verboten

Das Sozialgericht nimmt den Fall zum Anlass, vor umfangreichen Schriftsätzen zu warnen, die offenbar mit KI erstellt wurden und den Einzelfall kaum erklären. Die Mitteilung nennt aber weder die Nutzung von KI noch den Umfang des Textes als eigenständigen Grund für die Ablehnung.

Ein Sprachmodell kann helfen, einen unübersichtlichen Text zu kürzen oder die zeitliche Abfolge zu ordnen. Ob das Jobcenter den Antrag erhalten hat, wann der erste Lohn eingeht oder welche Miete offensteht, lässt sich dagegen nur anhand der eigenen Unterlagen beantworten.

Wer KI nur für die Formulierung nutzt, sollte daher anschließend jeden Satz mit dem eigenen Fall abgleichen. Falsche Daten, nicht überprüfte Urteilszitate und vermeintlich passende Textbausteine können von der eigentlich dringenden Frage ablenken.

Ein Eilantrag muss zwei Fragen beantworten

Wer eine vorläufige Zahlung verlangt, braucht in der Regel einen Anordnungsanspruch. Das bedeutet: Aus den konkreten Angaben muss sich nachvollziehbar ergeben, warum voraussichtlich ein Anspruch auf die begehrte Leistung besteht.

Dazu kommt der Anordnungsgrund: Welcher wesentliche Nachteil droht, wenn das Gericht nicht jetzt eingreift? Ein leerer Kontostand, eine unmittelbar fällige Miete oder eine angekündigte Stromsperre können die Dringlichkeit belegen, wenn die Unterlagen zum geschilderten Fall passen.

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Diese vorläufige Entscheidung ist nach § 86b Absatz 2 SGG unter bestimmten Voraussetzungen auch vor einer Klage möglich. Sie ersetzt jedoch weder einen Leistungsantrag beim Jobcenter noch den gegebenenfalls nötigen Widerspruch gegen einen ablehnenden Bescheid.

Das Sozialgericht muss den Sachverhalt zwar nach § 103 SGG von Amts wegen ermitteln. Im Eilverfahren müssen Antragsteller ihren Anspruch und die Dringlichkeit dennoch glaubhaft machen; besonders hilfreich sind Nachweise, die das Gericht sofort prüfen kann.

Was das Gericht wissen muss Welche Unterlagen die Angabe stützen können Was wurde beim Jobcenter beantragt oder abgelehnt? Leistungsantrag mit Eingangsbeleg, Bescheid, gegebenenfalls Widerspruch und aktueller Schriftverkehr Wie viel Geld ist jetzt verfügbar? Aktuelle Kontostände, die für den angeforderten Zeitraum verlangten Auszüge und Nachweise zu Einkommen Wann fließt der erste Lohn tatsächlich zu? Arbeitsvertrag oder Arbeitgeberbestätigung zum Termin, gegebenenfalls Lohnabrechnung und Kontoauszug Was passiert, wenn keine schnelle Entscheidung fällt? Mietfälligkeit, Mahnung, Sperrandrohung oder andere Belege mit Betrag und Datum

Arbeitsvertrag und Zahlung auf dem Konto sind zwei verschiedene Dinge

Für die Anrechnung von Einkommen gilt nach § 11 Absatz 2 SGB II grundsätzlich der Monat des Zuflusses. Beginnt die Stelle im November, fließt das erste Gehalt aber erst im Dezember, ist dieser Lohn grundsätzlich kein November-Einkommen.

Das bedeutet nicht, dass allein wegen eines späten Gehalts ein Anspruch auf Grundsicherung besteht. Das Jobcenter prüft auch andere Einnahmen, verwertbares Vermögen und die übrigen Voraussetzungen; zum konkreten Gehaltszufluss des Geschäftsführers macht die Gerichtsmitteilung keine Angaben.

Wird der Lohn noch im selben Monat erwartet, steht aber bis zur Mietfälligkeit nicht zur Verfügung, kommt unter den gesetzlichen Voraussetzungen ein Überbrückungsdarlehen nach § 24 Absatz 4 SGB II in Betracht. Entsprechend wichtig sind der Auszahlungstermin und ein Nachweis darüber, was vor diesem Termin bezahlt werden muss.

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Die Frage des Gerichts direkt beantworten

Fordert das Gericht Auszüge für bestimmte Konten oder Zeiträume an, sollten Antragsteller genau darauf eingehen. Ist ein Auszug nicht sofort verfügbar, können sie erklären, welche Unterlage fehlt, warum sie fehlt und wann sie nachgereicht werden kann.

Auch auffällige Zahlungseingänge lassen sich leichter einordnen, wenn die Erklärung direkt neben dem passenden Beleg steht. Eine Rückzahlung, eine Umbuchung zwischen eigenen Konten oder ein Angehörigendarlehen kann auf dem Auszug wie neues Einkommen aussehen; die Kontobuchung allein klärt den Hintergrund nicht.

Wie wichtig die Aktualität solcher Belege ist, zeigt der Gegen-Hartz-Beitrag „Alte Kontoauszüge reichen nicht aus“. Wie Anspruch und Dringlichkeit zusammenhängen, erläutert auch unser Beitrag zum Eilrechtsschutz nach einer Ablehnung durch das Jobcenter.

So lässt sich die Notlage auf einer Seite erklären

Ein Schriftsatz kann mit dem beginnen, was das Gericht vorläufig anordnen soll, etwa die Zahlung von Leistungen für den laufenden Monat. Danach folgen das Datum des Antrags beim Jobcenter, die Antwort der Behörde und die konkreten Zahlen zur Notlage.

Ein Satz wie „Auf meinem Konto waren am Montag noch 38 Euro; die Miete von 580 Euro ist am Freitag fällig“ ist überprüfbar, wenn Kontostand und Fälligkeit belegt sind. Wer gleich hinter der Angabe die einschlägige Anlage nennt, erspart dem Gericht die Suche.

Offene Unterlagen sollten Betroffene benennen, statt sie durch allgemeine Erklärungen zu ersetzen. Den fälligen Betrag, den drohenden Nachteil und den nächsten erwarteten Zahlungseingang sollte das Gericht schon beim ersten Lesen erkennen können.

Drei Fragen und Antworten

Kann das Gericht meinen Antrag allein wegen KI-Nutzung ablehnen?

Die Braunschweiger Mitteilung nennt das nicht als Ablehnungsgrund. Im konkreten Fall waren Hilfebedürftigkeit und Eilbedürftigkeit nicht glaubhaft gemacht.

Brauche ich einen Anwalt für den Eilantrag?

Vor dem Sozialgericht ist für den Eilantrag in der Regel kein Anwalt vorgeschrieben. Die Rechtsantragstelle kann einen Antrag aufnehmen; eine gewöhnliche E-Mail ersetzt die wirksame Einreichung nicht.

Ist ein abgelehnter Eilantrag das Ende des Leistungsstreits?

Nein. Der Eilbeschluss entscheidet über die vorläufige Hilfe; über den eigentlichen Leistungsanspruch kann in einem getrennten Verfahren noch entschieden werden.