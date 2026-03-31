Erwerbsminderungsrente abgelehnt: Sozialgericht bestätigt Versagungsbescheid wegen fehlender Mitwirkung

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Wer eine Erwerbsminderungsrente beantragt, muss der Deutschen Rentenversicherung die nötigen Angaben und Unterlagen liefern. Fehlt diese Mitwirkung, kann der Antrag scheitern, noch bevor medizinisch geprüft wird, ob tatsächlich Erwerbsminderung vorliegt. Genau das zeigt ein Gerichtsbescheid des Sozialgerichts Osnabrück vom 15. Dezember 2022 (Az.: S 28 R 356/21).

Das Gericht entschied, dass die Rentenversicherung einen Antrag auf Erwerbsminderungsrente wegen fehlender Mitwirkung versagen durfte. Außerdem stellte das Sozialgericht klar: In einem solchen Verfahren kann regelmäßig nicht sofort die Rente selbst eingeklagt werden. Zunächst geht es nur um die Frage, ob der Versagungsbescheid rechtmäßig war.

Sozialgericht Osnabrück: Keine Erwerbsminderungsrente ohne ausreichende Mitwirkung

Im Kern ging es um einen Mann, der sich gegen einen Versagungsbescheid der Deutschen Rentenversicherung wehrte. Diese hatte seinen Antrag auf Erwerbsminderungsrente nicht inhaltlich geprüft, sondern wegen fehlender Mitwirkung abgelehnt.

Der Kläger wollte vor Gericht zweierlei erreichen: Zum einen sollte der Versagungsbescheid aufgehoben werden. Zum anderen verlangte er direkt die Bewilligung einer Erwerbsminderungsrente. Mit beidem hatte er keinen Erfolg.

Der konkrete Fall: Schlaganfall, Haftzeiten, Alkoholprobleme und jahrelange Rechtsstreitigkeiten

Der 1966 geborene Kläger hatte einen Hauptschulabschluss und eine Ausbildung zum Straßenbauer. Nach den Feststellungen des Gerichts war sein Lebenslauf seit vielen Jahren von häufigen Zeiten der Arbeitslosigkeit, mehreren Haftstrafen und gesundheitlichen Problemen geprägt.

Bereits 2003 nahm er an einer sechsmonatigen Alkoholentziehungsmaßnahme teil. In den folgenden Jahren arbeitete er nur immer wieder kurzfristig, meist als Produktionshelfer bei wechselnden Arbeitgebern. Daneben war er zeitweise selbstständig im Bereich Schreib- und Büroservice tätig. Für diese Tätigkeit bestand allerdings keine Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung.

Von Februar 2014 bis April 2015 verbüßte der Kläger eine Haftstrafe. Kurz nach dieser Zeit erlitt er am 11. Juli 2015 einen Schlaganfall. Danach absolvierte er vom 24. Juli bis 21. August 2015 eine medizinische Rehabilitationsmaßnahme in einem Neurozentrum. Die Ärzte entließen ihn mit der Einschätzung, er könne noch mittelschwere Tätigkeiten sechs Stunden und mehr täglich verrichten.

Erster Antrag auf Erwerbsminderungsrente scheiterte schon an den Versicherungszeiten

Bereits am 7. Januar 2016 beantragte der Kläger erstmals eine Rente wegen Erwerbsminderung. Er berief sich dabei auf die Folgen des Hirninfarkts.

Die Rentenversicherung lehnte diesen Antrag jedoch mit Bescheid vom 10. Juni 2016 ab. Der Grund lag nicht in einer medizinischen Bewertung, sondern in den versicherungsrechtlichen Voraussetzungen. Im maßgeblichen Zeitraum vom 7. Januar 2011 bis 6. Januar 2016 waren nach Auffassung der Behörde nur 19 Monate mit Pflichtbeiträgen vorhanden. Damit fehlten die nötigen Beitragszeiten.

Der Kläger legte Widerspruch ein und zog vor Gericht. Doch sowohl das Sozialgericht Osnabrück als auch später das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen bestätigten die Ablehnung. Das LSG stellte fest, dass weder beim Schlaganfall im Juli 2015 noch bei der Rentenantragstellung Anfang 2016 die besonderen versicherungsrechtlichen Voraussetzungen für eine Erwerbsminderungsrente erfüllt waren.

Alkoholabhängigkeit, Entwöhnung und Streit um Reha-Leistungen

Während einer weiteren Haftzeit ab September 2016 beantragte der Kläger im Januar 2018 eine Entwöhnungsbehandlung wegen chronischen Alkoholmissbrauchs. Die behandelnde Anstaltsärztin beschrieb einen seit dem 30. Lebensjahr zunehmenden Alkoholkonsum bis hin zum Kontrollverlust.

Die Rentenversicherung bewilligte zwar grundsätzlich eine stationäre Entwöhnungsmaßnahme. Diese konnte aber nicht umgesetzt werden, weil eine vorzeitige Entlassung aus der Justizvollzugsanstalt damals nicht möglich war.

Nach der Haft beantragte der Kläger im März 2019 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben. Auch daraus entwickelte sich ein umfangreicher Rechtsstreit mit Widersprüchen, Klagen, Eilverfahren und Berufungen.

Streit um Teilhabe, Auto, Führerschein und Eingliederungsleistungen

In den Folgejahren verlangte der Kläger von der Rentenversicherung zahlreiche Leistungen, darunter eine Umschulung, einen Zuschuss für ein Fahrzeug, die Finanzierung einer Fahrerlaubnis und später auch Leistungen zur beruflichen Integration.

Teilweise bekam er im Ergebnis Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben dem Grunde nach zugesprochen. So bewilligte die Rentenversicherung Ende 2020 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben und bot ihm Anfang 2021 unter anderem eine Abklärung der beruflichen Eignung und Arbeitserprobung an. Später stellte sie auch Leistungen zur Erlangung eines Arbeitsplatzes und einen möglichen Eingliederungszuschuss an einen künftigen Arbeitgeber in Aussicht.

Andere Forderungen des Klägers wurden jedoch abgelehnt. Die Rentenversicherung lehnte insbesondere die Übernahme der Kosten für ein Kraftfahrzeug und für eine Fahrerlaubnis ab. Aus Sicht der Behörde war der Kläger medizinisch nicht darauf angewiesen, mit einem Auto einen Arbeitsplatz zu erreichen. Auch die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel sei grundsätzlich möglich. Zudem seien Führerscheinkosten grundsätzlich Teil der privaten Lebensführung.

Neuer Antrag auf Erwerbsminderungsrente im August 2021

Am 3. August 2021 stellte der Kläger erneut einen Antrag auf Erwerbsminderungsrente. Im Selbsteinschätzungsbogen verwies er wieder auf die Folgen seines Schlaganfalls.

Doch auch diesmal kam es nicht zu einer inhaltlichen Prüfung der Rente. Die Rentenversicherung verlangte weitere Angaben und insbesondere den erforderlichen Formantrag. Nach Auffassung der Behörde reichte der Kläger diesen trotz mehrfacher Aufforderung nicht ein.

Daraufhin versagte die Rentenversicherung mit Bescheid vom 1. November 2021 die beantragte Erwerbsminderungsrente wegen fehlender Mitwirkung. Den dagegen erhobenen Widerspruch wies sie mit Widerspruchsbescheid vom 17. Dezember 2021 zurück.

Warum die Rentenversicherung den Rentenantrag wegen fehlender Mitwirkung ablehnte

Rechtsgrundlage war § 66 Abs. 1 Satz 1 SGB I. Danach kann ein Leistungsträger eine beantragte Sozialleistung ganz oder teilweise versagen, wenn jemand seinen Mitwirkungspflichten nach den §§ 60 bis 62, 65 SGB I nicht nachkommt und dadurch die Aufklärung des Sachverhalts erheblich erschwert wird.

Das Gericht stellte dazu fest, dass die Nutzung eines amtlichen Formulars zwar nicht in jeder Konstellation eine starre Pflicht ist. Denn § 60 Abs. 2 SGB I ist nur als Sollvorschrift ausgestaltet. Trotzdem half das dem Kläger hier nicht.

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Entscheidend war für das Sozialgericht, dass die Rentenversicherung im Widerspruchsbescheid ausführlich dargelegt hatte, welche Angaben ohne den fehlenden Formantrag noch nicht vorlagen. Genau diese fehlenden Informationen hätten die Sachverhaltsaufklärung erheblich erschwert.

Sozialgericht Osnabrück bestätigt Versagungsbescheid der Rentenversicherung

Das Sozialgericht Osnabrück hielt die Anfechtungsklage gegen den Versagungsbescheid zwar für zulässig, aber für unbegründet.

Nach Auffassung des Gerichts war der Bescheid vom 1. November 2021 in Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 17. Dezember 2021 rechtmäßig. Die Rentenversicherung habe den Antrag wegen fehlender Mitwirkung ablehnen dürfen. Auch die Ermessensausübung der Behörde beanstandete das Gericht nicht.

Besonders wichtig: Das Sozialgericht übernahm die Begründung des Widerspruchsbescheides weitgehend und verwies ausdrücklich auf dessen Ausführungen. Es sah keinen Anlass, diese rechtliche Bewertung zu korrigieren.

Keine direkte Klage auf Erwerbsminderungsrente bei einem Versagungsbescheid

Der Kläger wollte nicht nur die Aufhebung des Versagungsbescheides, sondern direkt die Zahlung einer Erwerbsminderungsrente erreichen. Diesen Teil seiner Klage erklärte das Sozialgericht jedoch für unzulässig.

Zur Begründung stellte das Gericht klar, dass gegen einen Versagungsbescheid wegen fehlender Mitwirkung regelmäßig nur eine reine Anfechtungsklage zulässig ist. Das bedeutet: Zunächst kann nur überprüft werden, ob die Versagung rechtmäßig war. Eine unmittelbare Verurteilung der Rentenversicherung zur Rentenzahlung kommt in dieser Konstellation in der Regel nicht in Betracht.

Das Gericht verwies dabei ausdrücklich auf die Rechtsprechung des Bundessozialgerichts. Solange nur eine Versagungsentscheidung vorliegt, gibt es noch keine inhaltliche Sachentscheidung über den Rentenanspruch selbst, die das Gericht ersetzen könnte.

Warum das Gericht die eigentliche Rentenfrage gar nicht prüfen musste

Für viele Betroffene ist gerade das der entscheidende Punkt. Das Sozialgericht hat in diesem Verfahren nicht geprüft, ob der Kläger medizinisch tatsächlich erwerbsgemindert war. Ebenso wenig entschied es darüber, ob die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen diesmal vielleicht doch erfüllt gewesen sein könnten.

Der Rechtsstreit scheiterte schon eine Stufe vorher. Weil der Kläger die erforderliche Mitwirkung nicht erbracht hatte, durfte die Rentenversicherung den Antrag bereits aus formellen Gründen versagen.

Das zeigt, wie wichtig es im Rentenverfahren ist, vollständige Angaben zu machen und angeforderte Unterlagen oder Erklärungen fristgerecht einzureichen.

Was Antragsteller aus dem Urteil zur Erwerbsminderungsrente lernen können

Das Urteil ist eine klare Warnung für Betroffene. Wer eine Erwerbsminderungsrente beantragt, sollte nicht nur seine gesundheitlichen Einschränkungen schildern, sondern auch alle formalen Anforderungen ernst nehmen.

Fehlen wesentliche Formulare, Schweigepflichtentbindungen, ärztliche Unterlagen oder andere nötige Angaben, kann die Rentenversicherung die Leistung versagen. In einem späteren Gerichtsverfahren geht es dann oft zunächst nur um die fehlende Mitwirkung – nicht um die eigentliche Frage, ob ein Anspruch auf Erwerbsminderungsrente besteht.

Gerade bei komplexen Krankheitsbildern und langen Verfahrensgeschichten ist es daher sinnvoll, frühzeitig fachkundige Hilfe in Anspruch zu nehmen.

FAQ zur Erwerbsminderungsrente und fehlenden Mitwirkung

Wann darf die Rentenversicherung einen Antrag auf Erwerbsminderungsrente wegen fehlender Mitwirkung ablehnen?

Wenn ein Antragsteller notwendige Angaben oder Unterlagen trotz Aufforderung nicht einreicht und dadurch die Aufklärung des Sachverhalts erheblich erschwert wird, kann die Rentenversicherung den Antrag nach § 66 SGB I versagen.

Muss ich zwingend den offiziellen Formantrag der Rentenversicherung verwenden?

Nicht in jeder Konstellation. Allerdings kann die fehlende Nutzung des Formulars problematisch werden, wenn dadurch wesentliche Angaben fehlen, die für die Prüfung des Rentenantrags notwendig sind.

Kann ich gegen einen Versagungsbescheid direkt auf Zahlung der Erwerbsminderungsrente klagen?

In der Regel nein. Zunächst ist meist nur eine Anfechtungsklage gegen den Versagungsbescheid zulässig.

Prüft das Gericht bei einem solchen Verfahren schon meine Erwerbsminderung?

Meist nicht. Das Gericht prüft zuerst nur, ob die Versagung wegen fehlender Mitwirkung rechtmäßig war.

Was sollten Betroffene bei einem Antrag auf Erwerbsminderungsrente unbedingt beachten?

Alle angeforderten Formulare, Nachweise und Erklärungen sollten vollständig und fristgerecht eingereicht werden. Wer unsicher ist, sollte sich rechtlich oder sozialrechtlich beraten lassen.

Fazit: Ohne vollständige Mitwirkung scheitert der Antrag oft schon vor der Rentenprüfung

Das Sozialgericht Osnabrück hat die Klage des Antragstellers abgewiesen. Die Rentenversicherung durfte seinen Antrag auf Erwerbsminderungsrente wegen fehlender Mitwirkung versagen. Eine direkte gerichtliche Zusprechung der Rente kam nicht in Betracht.

Für Betroffene ist die Entscheidung wichtig, weil sie zeigt: Nicht nur die gesundheitliche Lage entscheidet über eine Erwerbsminderungsrente. Schon formale Versäumnisse können dazu führen, dass ein Antrag scheitert, bevor die Rentenversicherung überhaupt inhaltlich prüft, ob Erwerbsminderung vorliegt.