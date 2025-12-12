EM-Rentner aufgepasst: Gericht verschärfte die Mitwirkungspflichten bei Erwerbsminderungsrente

Lesedauer 3 Minuten

Das Landessozialgericht Baden-Württemberg setzt mit einem Urteil (L 10 R 3159/21) ein deutliches Signal. Wer eine Erwerbsminderungsrente beantragt, muss aktiv an der medizinischen Aufklärung mitwirken. Das Gericht betont, dass fehlende Kooperation den gesamten Anspruch gefährden kann und verschärft damit die Mitwirkungspflichten deutlich.

Mitwirkungspflicht entscheidet über die EM-Rente

Viele Betroffene erleben die Begutachtung als belastend, doch das Gericht macht klar: Ohne Teilnahme an vorgeschriebenen Untersuchungen kann die Rentenversicherung den Antrag ablehnen. Das Urteil stärkt die Position der Verwaltung und zwingt Versicherte, jeden Schritt sorgfältig zu dokumentieren.

Der konkrete Fall: Wie es zur Entscheidung kam

Im verhandelten Fall beantragte ein Versicherter eine Rente wegen Erwerbsminderung und reichte zahlreiche Befundberichte ein. Die Rentenversicherung sah diese Unterlagen jedoch nicht als ausreichend an, um die tatsächliche Leistungsfähigkeit sicher einzuschätzen, und ordnete deshalb eine zusätzliche fachärztliche Begutachtung an.

Der Kläger erschien mehrfach nicht zu den Untersuchungsterminen. Er begründete dies mit gesundheitlichen Einschränkungen, legte dafür aber keine verwertbaren Nachweise vor.

Gerichtliche Bewertung des Verhaltens des Versicherten

Das Gericht prüfte, ob die Versäumnisse nachvollziehbar waren oder ob der Versicherte seiner Mitwirkungspflicht schuldhaft nicht nachkam. Die Richter stellten fest, dass der Kläger trotz deutlicher Hinweise der Rentenversicherung keine ernsthaften Bemühungen zeigte, einen Ersatztermin wahrzunehmen.

Er machte, so die Richter, auch keine Gründe für sein Fernbleiben glaubhaft. Damit sah das Gericht die notwendige Sachverhaltsaufklärung als gescheitert an und bestätigte, dass die Rentenversicherung den Antrag zurückweisen durfte.

Inhaltlich verdeutlichte das Gericht, dass ein Kläger, der mehrfach angeordnete medizinische Untersuchungen blockiert, selbst dafür verantwortlich ist, wenn aktuelle fachliche Grundlagen für eine Entscheidungsfindung fehlen. Die Richter müssen in einem solchen Fall kein zusätzliches Gutachten allein anhand der Akten beauftragen, weil die entscheidenden Tatsachen nur durch eine persönliche Untersuchung geklärt werden können.

Ohne Mitwirkung kein Beweis für Erwerbsminderung

Bleiben nach Ausschöpfung aller realisierbaren Ermittlungsmaßnahmen weiterhin Zweifel bestehen, ob die behaupteten gesundheitlichen Einschränkungen tatsächlich vorliegen oder in welchem Umfang sie bestehen, trägt der Kläger das Risiko der Nichtaufklärbarkeit. Die fehlende Mitwirkung führt dazu, dass die anspruchsbegründenden Umstände als nicht bewiesen gelten und der geltend gemachte Anspruch daher nicht durchsetzbar ist.

Denkbare Szenarien in der Praxis

Ursula kämpft seit Jahren mit schweren Wirbelsäulenbeschwerden. Als sie eine weitere orthopädische Untersuchung ablehnt, weil sie sich bereits ausreichend bewertet fühlt, stellt die Rentenversicherung ihren Antrag ein – das Urteil bekräftigt dieses Vorgehen. Für Ursula bedeutet das eine zusätzliche Belastung in einer ohnehin schwierigen Lebenslage.

Manuel leidet an einer Angststörung und bricht eine Begutachtung in letzter Minute ab. Ein ärztliches Attest kann er nicht dafür anführen, dass sein psychisches Leiden Grund für den Abbruch war. Obwohl er also medizinische Unterlagen vorlegt, bewertet die Behörde seine fehlende Teilnahme als fehlende Mitwirkung.

Nikola übersieht die Einladung zu einer ergänzenden Untersuchung, weil sie nach einem Umzug die Post nicht rechtzeitig erhält. Die Rentenversicherung wertet das als Weigerung und verweist auf das vorliegende Urteil. Für Nikola entsteht ein erheblicher Nachteil, obwohl keine Absicht dahintersteckte.

Gerichte verlangen klare Kooperation

Die Richter betonen, dass Versicherte alle zumutbaren Schritte ergreifen müssen, um ihre Erwerbsminderung nachzuweisen. Wer Untersuchungen vermeidet oder verzögert, riskiert, dass das Verfahren ohne weitere Prüfung endet. Damit verschärft sich der Druck auf Antragsteller erheblich.

Transparente Kommunikation kann Konflikte entschärfen

Wer Termine nicht wahrnehmen kann, sollte dies sofort der Rentenversicherung melden. Das Urteil zeigt, dass Gerichte strenge Maßstäbe anlegen und Ausreden kaum gelten lassen. Eine vollständige Dokumentation der eigenen Bemühungen hilft, spätere Streitigkeiten zu vermeiden.

FAQ: Welche Fragen und Antworten ergeben sich aus dem Urteil?

Muss ich jede Untersuchung der Rentenversicherung annehmen?

Ja, solange sie zumutbar und medizinisch relevant ist, erwartet das Gericht Ihre Teilnahme.

Kann ich einen Termin verschieben?

Ja, aber nur mit triftigem Grund und sofortiger Mitteilung an die Rentenversicherung.

Reichen bestehende ärztliche Befunde aus?

Nicht immer. Wenn der Gutachter zusätzliche Untersuchungen benötigt, müssen Sie diese ermöglichen.

Was passiert, wenn ich nicht erscheine?

Die Rentenversicherung darf Ihren Antrag wegen fehlender Mitwirkung ablehnen, wie das Urteil bestätigt.

Zählt eine psychische Erkrankung als Entschuldigung?

Nur, wenn sie durch Atteste nachvollziehbar belegt ist und eine Teilnahme objektiv unmöglich macht.

Fazit: Mitwirkung kann über die Rente entscheiden

Das Urteil verdeutlicht, wie entscheidend Ihre Mitwirkung im Rentenverfahren ist. Erwerbsgeminderte sollten jede Untersuchung ernst nehmen, frühzeitig kommunizieren und Hindernisse klar benennen. Wer (im eigenen Interesse) mitwirkt und seine Rechte kennt, stärkt seine Position – gerade in einem System, das Betroffene ohnehin stark fordert.