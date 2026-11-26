22.000 Euro Kfz-Hilfe: Zeitungszusteller muss die Vollkasko selbst zahlen

Die Agentur für Arbeit zahlte einem schwerbehinderten Zeitungszusteller 22.000 Euro für ein Auto und rund 4.604 Euro für den behinderungsgerechten Umbau. Den restlichen Kaufpreis und die von ihr verlangte Vollkaskoversicherung für 1.771,27 Euro im Jahr musste er selbst tragen. Das Landessozialgericht (LSG) Baden-Württemberg wies die Berufung des Mannes ab (Urteil vom 26. August 2026, L 3 AL 1282/25).

Kraftfahrzeughilfe kommt in Betracht, wenn Menschen wegen ihrer Behinderung längerfristig auf ein Auto angewiesen sind, um ihren Arbeits- oder Ausbildungsort zu erreichen. Sie müssen selbst fahren können oder sicherstellen, dass eine andere Person die Fahrten übernimmt. Auch für die Berufsausübung selbst ist eine Förderung unter zusätzlichen Voraussetzungen möglich.

Nach der Beinamputation benötigt der Zeitungszusteller ein angepasstes Auto

Der 1967 geborene Kläger erlitt Ende 2019 einen schweren Unfall. Sein rechtes Bein musste im Kniegelenk amputiert werden. Seitdem nutzt er eine elektronisch gesteuerte Beinprothese. Vor dem Unfall arbeitete er in Teilzeit als Zeitungszusteller und nebenberuflich selbstständig als Kurierfahrer.

Später arbeitete er als Zusteller auf Minijob-Basis. Zu seinem Verdienst kamen eine große Witwerrente und ergänzende Leistungen nach dem SGB II. Bereits im Juli 2020 hatte er Kraftfahrzeughilfe beantragt, um wieder arbeiten zu können.

Wegen seiner Prothese durfte er nur Automatikfahrzeuge mit Linksgas-Umbau fahren. Nach seiner Darstellung benötigte er außerdem einen erhöhten Einstieg, einen schmalen Schweller und Heckflügeltüren. So wollte er seinen Zeitungstrolley und einen E-Scooter einladen können, ohne einen Sturz zu riskieren.

Die Agentur zahlt 22.000 Euro für das Auto und rund 4.604 Euro für den Umbau

Der Streit zog sich über mehrere Jahre hin. Zwei Fahrzeuge, die der Kläger kaufen wollte, verkauften die Händler während der laufenden Prüfungen anderweitig. Für das erste Fahrzeug hatte der Kläger nach eigenen Angaben bereits 500 Euro angezahlt, die er nicht zurückbekam.

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Ende 2024 kaufte er einen gebrauchten Citroën Jumpy Kombi mit Automatikgetriebe und Heckflügeltüren für knapp 23.000 Euro. Die Agentur für Arbeit bewilligte am 11. Dezember 2024 einen Zuschuss von 22.000 Euro und zahlte ihn direkt an das Autohaus. Anfang 2025 übernahm sie zusätzlich rund 4.604 Euro für den Umbau, unter anderem für das Linksgas und einen speziellen Fahrersitz.

Der Kläger verlangte weiterhin den restlichen Kaufpreis, die Erstattung der Überführungskosten und die Berücksichtigung seiner verlorenen Anzahlung. Außerdem wollte er die Prämie für die vorgeschriebene Vollkaskoversicherung erstattet bekommen.

Wann mehr als 22.000 Euro für ein Fahrzeug möglich sind

Nach § 5 Abs. 1 der Kraftfahrzeughilfe-Verordnung (KfzHV) fließt der Kaufpreis in der Regel mit höchstens 22.000 Euro in die Berechnung ein. Der tatsächliche Zuschuss richtet sich auch nach dem Einkommen (§ 6 KfzHV). Ist ein Altwagen anzurechnen, wird sein Verkehrswert vom Bemessungsbetrag abgezogen (§ 5 Abs. 3 KfzHV).

Ein höherer Bemessungsbetrag ist nach § 5 Abs. 2 KfzHV möglich, wenn Art oder Schwere der Behinderung zwingend ein teureres Fahrzeug erfordern. Im Fall des Zeitungszustellers hielt der Technische Beratungsdienst ein geeignetes Fahrzeug innerhalb der regulären Preisgrenze für verfügbar. Das Gericht sah die Voraussetzungen für einen höheren Bemessungsbetrag als nicht erfüllt an.

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Überführungskosten und verlorene Anzahlung bleiben beim Kläger

Der Kläger verlangte mehrere Hundert Euro für die Abholung des Fahrzeugs, darunter Ausgaben für Kurzzeitkennzeichen, Kraftstoff und einen Fahrer. Das Gericht sprach ihm für diese Kosten keinen zusätzlichen Betrag zu.

Für sein altes Fahrzeug mit Schaltgetriebe hatte der Kläger 800 Euro erhalten. Die verlorene Anzahlung von 500 Euro für einen später gescheiterten Kauf minderte den Verkehrswert des Altwagens nicht. Aus den verfügbaren Angaben geht nicht hervor, wie die Agentur für Arbeit die 800 Euro bei der Berechnung des ausgezahlten Zuschusses berücksichtigt hat.

Wer zahlt die vorgeschriebene Vollkaskoversicherung?

Die Agentur für Arbeit hatte dem Kläger auferlegt, das Auto mindestens zwei Jahre vollkaskoversichern. Die Prämie musste er in diesem Fall auch mit ergänzenden SGB-II-Leistungen selbst tragen.

Die Bundesagentur für Arbeit kann eine Vollkasko als Auflage vorsehen, etwa bei einem hohen Zuschuss. Bei einer besonderen Härte kommt nach ihren fachlichen Weisungen eine Prüfung nach § 9 KfzHV in Betracht. Eine Leistung kann unter den gesetzlichen Voraussetzungen auch als Darlehen gewährt werden. Die Auflage allein begründet keinen Anspruch auf Erstattung der Prämie.

Was Betroffene vor dem Autokauf klären sollten

Die erforderliche behinderungsbedingte Zusatzausstattung übernimmt der Träger nach § 7 KfzHV grundsätzlich in voller Höhe. Vorrangige Zuschüsse anderer öffentlich-rechtlicher Stellen werden angerechnet. Wer ein teureres Fahrzeug benötigt, sollte im Antrag konkret begründen, welche Eigenschaften behinderungsbedingt erforderlich sind und weshalb günstigere Fahrzeuge ausscheiden.

Den Antrag sollten Betroffene nach § 10 KfzHV vor Abschluss des Kaufvertrags stellen. Vor einer Anzahlung ist es sinnvoll, die schriftliche Bewilligung abzuwarten und zu klären, welche Ausgaben für Abholung, Versicherung und laufenden Unterhalt selbst zu tragen sind.

Quellen

LSG Baden-Württemberg, Urteil vom 26. August 2026, L 3 AL 1282/25, Vorinstanz SG Stuttgart, Urteil vom 10. April 2025, S 21 AL 2685/23. Fundstelle und Verfahrensgang

Nachfolgend BSG, Beschluss vom 13. Oktober 2026, B 11 AL 72/26 BH. Fundstelle des Beschlusses

Kraftfahrzeughilfe-Verordnung und Fachliche Weisungen der Bundesagentur für Arbeit zu § 49 SGB IX