Die Miete ist fällig, aber das Bürgergeld für Dezember 2026 fehlt auf dem Konto. Ob das Jobcenter eine bewilligte Zahlung nachholen muss oder zunächst einen neuen Antrag braucht, steht oft schon auf der ersten Seite des letzten Bescheids.

Der Bescheid gilt noch: Wo bleibt die Dezemberzahlung?

Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts sollen nach § 42 Absatz 1 SGB II monatlich im Voraus gezahlt werden. Laut Bundesagentur für Arbeit ist das Geld in der Regel am Kalendertag vor dem Leistungsmonat verfügbar, für Dezember 2026 also am Montag, 30. November.

Fehlt die Gutschrift am Sonntag, 29. November, lässt sich daraus allein noch keine Störung ableiten. Die Termine rund um den Jahreswechsel erklärt unsere Übersicht zur Auszahlung an den Feiertagen.

Steht im Bescheid ein Zeitraum bis Ende Dezember oder länger, brauchen Sie für Dezember keinen neuen Antrag. Prüfen Sie, ob ein späterer Bescheid die Leistung geändert hat, welches Konto hinterlegt ist und ob ein Teil der Leistung direkt an den Vermieter geht.

Ist die bewilligte Zahlung zum Monatsbeginn nicht da, fragen Sie, ob und wann sie angewiesen wurde und ob ein Rückläufer oder eine Zahlungseinstellung vorliegt. Ist eine fällige, weiterhin bewilligte Zahlung nicht angewiesen worden, verlangen Sie die Auszahlung und bitten Sie bei akuter Not um sofortige Bearbeitung.

Das Datum auf dem Bescheid entscheidet über den nächsten Schritt

Dezemberleistung fehlt: Welche Reaktion passt zur Situation? Was Sie feststellen Was Sie jetzt tun können Der Bescheid umfasst Dezember; keine Gutschrift Nach Zahlungsanweisung, Konto und möglichem Rückläufer fragen. Bewilligung endete am 30. November; kein Folgeantrag gestellt Weiterbewilligung sofort beantragen und den Eingang sichern. Folgeantrag gestellt; noch kein Bescheid Eingang belegen, fehlende Unterlagen nachreichen und bei Not eine vorläufige Entscheidung oder einen Vorschuss prüfen lassen. Neuer Bescheid kürzt oder versagt Leistungen Begründung und Rechtsbehelfsbelehrung prüfen; gegebenenfalls fristgerecht Widerspruch einlegen.

Ende November ausgelaufen: Der Dezember ist noch nicht verloren

Endete der Bewilligungszeitraum am 30. November, wird die Leistung nicht automatisch weitergezahlt. Stellen Sie den Weiterbewilligungsantrag so schnell wie möglich, auch wenn Sie keine Erinnerung bekommen haben.

Ein Antrag auf Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts wirkt nach § 37 Absatz 2 SGB II grundsätzlich auf den Ersten des Antragsmonats zurück. Geht der Antrag im Dezember ein, kann daher bei erfüllten Voraussetzungen ab dem 1. Dezember ein Anspruch bestehen; im Januar ist es für Dezember im Regelfall zu spät.

Der Antrag ist laut Bundesagentur nicht an eine bestimmte Form gebunden. Sichern Sie den Eingang, etwa mit der Bestätigung des Online-Antrags oder einer abgestempelten Kopie bei persönlicher Abgabe, und reichen Sie fehlende Nachweise nach.

Warten Sie mit dem Antrag nicht bis Januar, nur weil Unterlagen fehlen. Mehr dazu in unserem Beitrag zur verspäteten Weiterbewilligung.

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Vorläufige Zahlungseinstellung: Was das Jobcenter erklären muss

Unter engen Voraussetzungen kann das Jobcenter eine laufende Zahlung vorläufig stoppen, noch bevor es den ursprünglichen Bescheid aufhebt. Die Behörde braucht dafür Tatsachen, die den Anspruch entfallen lassen oder verringern; die Grundlage ist § 40 Absatz 2 Nummer 4 SGB II in Verbindung mit § 331 SGB III.

Beruht der Stopp auf Informationen, die nicht von Ihnen stammen, muss das Jobcenter Sie unverzüglich über die Gründe informieren und Ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme geben. Fragen Sie nach dem konkreten Grund, statt aus dem leeren Konto auf eine Sanktion zu schließen.

Kein Geld für Essen oder Miete: Die Notlage belegen

Schildern Sie dem Jobcenter die Notlage schriftlich und bei besonderer Dringlichkeit möglichst auch persönlich. Ein aktueller Kontoauszug, der Bescheid oder die Eingangsbestätigung des Antrags und Belege über fällige Ausgaben zeigen, warum Sie nicht warten können.

Steht der Anspruch dem Grunde nach fest, dauert aber die Berechnung der Höhe voraussichtlich länger, kommt auf Antrag ein Vorschuss nach § 42 SGB I in Betracht. Bei hinreichend wahrscheinlichem Anspruch kann unter den gesetzlichen Voraussetzungen auch eine vorläufige Bewilligung nach § 41a SGB II geboten sein.

Die oft genannten 100 Euro sind keine allgemeine Obergrenze für eine Soforthilfe. Sie betreffen die vorzeitige Auszahlung eines bereits bewilligten, erst zum nächsten Zahlungstermin fälligen Anspruchs nach § 42 Absatz 2 SGB II.

Bleibt eine akute Notlage ungelöst, kommt ein Eilantrag beim Sozialgericht in Betracht. Machen Sie den wahrscheinlichen Anspruch und die Dringlichkeit glaubhaft; ein Eilantrag ersetzt keinen erforderlichen Widerspruch gegen einen Bescheid.

Praxisbeispiel: Derselbe Kontostand, zwei verschiedene Ursachen

Am 1. Dezember fehlt bei Nadine und ihrem Nachbarn die Zahlung. Nadines Bescheid läuft bis Februar: Sie legt ihren Kontoauszug vor und bittet das Jobcenter, die Zahlungsanweisung zu prüfen.

Der Bescheid ihres Nachbarn endete am 30. November, einen Folgeantrag hat er noch nicht gestellt. Er beantragt die Weiterbewilligung am 1. Dezember mit Eingangsbestätigung und bittet wegen der fälligen Miete um eine schnelle Entscheidung.

Rechtsgrundlagen: §§ 37, 40, 41a und 42 SGB II, § 331 SGB III, § 42 SGB I und § 86b SGG, jeweils im Text verlinkt.